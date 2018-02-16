12:27 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Королев: в мировом океане присутствуют до 100 российских кораблей

За последние 5 лет показатель наплаванности в российском флоте вырос в два раза, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть,
сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, в морях и океанах присутствуют до ста кораблей и судов ВМФ.

В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения,
сообщил главком.

Он добавил, что за последние 5 лет для российского флота «построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров».

Использованы фотографии: ОАО "ПО Севмаш"
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:01
    За последние 5 лет показатель наплаванности в российском флоте вырос в два раза
    И это правильно ! корабли живут полной жизнью только в море . Стоянка у причала похожа на сон...
    КВУ-НСвД
    1. kepmor Сегодня, 12:21
      вспоминаю крылатую фразу моего первого командира...
      подал швартовы-ты пехота...отдал шваторы-ты моряк...
      kepmor
  2. Стирбьорн Сегодня, 12:04
    Он добавил, что за последние 5 лет для российского флота «построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения
    Ну по Бореям, скорее не построены, а приняты в строй - ибо строится они начали в 1996, 2004 и 2006 соответственно.
    Стирбьорн
    1. Muvka Сегодня, 12:07
      Цитата: Стирбьорн
      Он добавил, что за последние 5 лет для российского флота «построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения
      Ну по Бореям, скорее не построены, а приняты в строй - ибо строится они начали в 1996, 2004 и 2006 соответственно.

      Я так понимаю, вы считаете, что они были готовы? И их просто приняли?
      Muvka
  3. флотский33 Сегодня, 12:08
    Отлично! Приятно читать, что наш Флот не у пирса простаивает.
    флотский33
Картина дня