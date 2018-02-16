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Королев: в мировом океане присутствуют до 100 российских кораблей
За последние 5 лет показатель наплаванности в российском флоте вырос в два раза, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
По его словам, в морях и океанах присутствуют до ста кораблей и судов ВМФ.
Он добавил, что за последние 5 лет для российского флота «построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров».
Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть,сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, в морях и океанах присутствуют до ста кораблей и судов ВМФ.
В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения,сообщил главком.
Он добавил, что за последние 5 лет для российского флота «построены 64 боевых корабля и катера, в том числе три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров».
Использованы фотографии: ОАО "ПО Севмаш"
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