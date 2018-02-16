Королев: в мировом океане присутствуют до 100 российских кораблей

Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть,

В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения,