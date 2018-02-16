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Украина отказалась обсуждать второй этап обмена пленными
Представители Украины в гуманитарной подгруппе в Минске отказались обсуждать второй этап предстоящего обмена пленными, передает РИА Новости сообщение омбудсмена Донецкой республики Дарьи Морозовой.
Она также отметила, что ранее озвученное Киевом предложение в отношении следующего этапа обмена неприемлемо для ДНР.
Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. После этого киевские власти заявляли о подготовке следующих этапов обмена.
На очередном заседании в Минске, которое состоялось 14 февраля 2018 года, украинская сторона отказалась обсуждать второй этап предстоящего обмена удерживаемых лиц, как и оставшиеся вопросы повестки дня, самовольно и немотивированно покинув заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, тем самым проявив неуважение ко всем участникам переговорного процесса,рассказала Морозова.
Она также отметила, что ранее озвученное Киевом предложение в отношении следующего этапа обмена неприемлемо для ДНР.
В формулу "16 на 6", предложенную украинской стороной, включены лица, которые ранее были поделены на так называемые категории: особо тяжкие преступления – один человек, преступления, не связанные с проведением АТО – 11 человек, четыре человека, недавно задержанные спецслужбами Украины, но не включенные представителями ДНР в список на обмен. Данное предложение не является приемлемым для нас, поскольку мы расцениваем прекращение деления на категории украинской стороной как возможность проведения полноценного второго этапа обмена по формуле "всех установленных на всех установленных",сказала Морозова журналистам.
Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. После этого киевские власти заявляли о подготовке следующих этапов обмена.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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