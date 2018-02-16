Украина отказалась обсуждать второй этап обмена пленными

На очередном заседании в Минске, которое состоялось 14 февраля 2018 года, украинская сторона отказалась обсуждать второй этап предстоящего обмена удерживаемых лиц, как и оставшиеся вопросы повестки дня, самовольно и немотивированно покинув заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, тем самым проявив неуважение ко всем участникам переговорного процесса,

В формулу "16 на 6", предложенную украинской стороной, включены лица, которые ранее были поделены на так называемые категории: особо тяжкие преступления – один человек, преступления, не связанные с проведением АТО – 11 человек, четыре человека, недавно задержанные спецслужбами Украины, но не включенные представителями ДНР в список на обмен. Данное предложение не является приемлемым для нас, поскольку мы расцениваем прекращение деления на категории украинской стороной как возможность проведения полноценного второго этапа обмена по формуле "всех установленных на всех установленных",