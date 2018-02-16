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Тиллерсон не исключил повторного применения силы в ответ на использование химоружия
Требования Вашингтона о недопустимости использования химического оружия во время конфликтов абсолютно серьезны, ранее ВМС США уже продемонстрировали, какими могут быть последствия, передает ТАСС заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Глава ведомства напомнил, что, по мнению США, Россия несет «особую ответственность» за предотвращение таких атак в Сирии «из-за обязательств, которые они взяли на себя по уничтожению химического оружия».
Он отметил, что эта позиция не сильно отличается от установок прежней администрации США.
Напомним, в апреле 2017-го ВМС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. По словам президента, ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. В Белом доме тогда утверждали, что именно с этого аэродрома поднимались сирийские самолеты с химоружием на борту.
Глава ведомства напомнил, что, по мнению США, Россия несет «особую ответственность» за предотвращение таких атак в Сирии «из-за обязательств, которые они взяли на себя по уничтожению химического оружия».
Он отметил, что эта позиция не сильно отличается от установок прежней администрации США.
Думаю, единственное отличие заключается в последствиях. И президент (Дональд Трамп) уже продемонстрировал, что последствия будут,сказал Тиллерсон.
Как и в апреле прошлого года, мы серьезны в наших требованиях того, что химическое оружие не должно стать регулярным и обычным средством ни в одном конфликте,добавил он.
Напомним, в апреле 2017-го ВМС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. По словам президента, ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. В Белом доме тогда утверждали, что именно с этого аэродрома поднимались сирийские самолеты с химоружием на борту.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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