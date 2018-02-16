Тиллерсон не исключил повторного применения силы в ответ на использование химоружия

Думаю, единственное отличие заключается в последствиях. И президент (Дональд Трамп) уже продемонстрировал, что последствия будут,

Как и в апреле прошлого года, мы серьезны в наших требованиях того, что химическое оружие не должно стать регулярным и обычным средством ни в одном конфликте,