00:26 17 февраля
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Тиллерсон не исключил повторного применения силы в ответ на использование химоружия

Требования Вашингтона о недопустимости использования химического оружия во время конфликтов абсолютно серьезны, ранее ВМС США уже продемонстрировали, какими могут быть последствия, передает ТАСС заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Глава ведомства напомнил, что, по мнению США, Россия несет «особую ответственность» за предотвращение таких атак в Сирии «из-за обязательств, которые они взяли на себя по уничтожению химического оружия».


Он отметил, что эта позиция не сильно отличается от установок прежней администрации США.

Думаю, единственное отличие заключается в последствиях. И президент (Дональд Трамп) уже продемонстрировал, что последствия будут,
сказал Тиллерсон.

Как и в апреле прошлого года, мы серьезны в наших требованиях того, что химическое оружие не должно стать регулярным и обычным средством ни в одном конфликте,
добавил он.

Напомним, в апреле 2017-го ВМС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. По словам президента, ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. В Белом доме тогда утверждали, что именно с этого аэродрома поднимались сирийские самолеты с химоружием на борту.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Anarchist Вчера, 12:34
    Значит ждём хим-атак! А они будут... Хотят проверить ПВО. Узнать на что надеяться САА в Африне.
    "Узелок завяжется, узелок развяжется..."
    Anarchist
    1. Бомба Вчера, 12:37
      Ждем бомбежку Сирийских войск и объектов, а потом ждем озабоченность.
      Бомба
      1. Rusland Вчера, 12:41
        Уже в наглую предупреждают и ударят по самым боеспособным соединениям.
        Rusland
        1. cniza Вчера, 13:04
          Цитата: Anarchist
          Значит ждём хим-атак! А они будут... Хотят проверить ПВО. Узнать на что надеяться САА в Африне.
          "Узелок завяжется, узелок развяжется..."


          Что то становится все горячее и горячее , некоторые головы хотят сотворить большой конфликт.
          cniza
        2. oldseaman1957 Вчера, 13:09
          Цитата: Rusland
          Уже в наглую предупреждают и ударят по самым боеспособным соединениям.
          - Тщу себя надеждой, что наша уступчивость объясняется временной нехваткой достаточного количества "Калибров" и другого нужного железа для адекватного ответа на любой хрюк "партнёров". Иначе - на кой ... мы брали Крым и протчая???
          oldseaman1957
        3. Ныробский Вчера, 13:27
          Цитата: Rusland
          Уже в наглую предупреждают и ударят по самым боеспособным соединениям.

          Это потому, что они уверовали в своё монопольное право наносить удары по кому им вздумается на основании применения "кем то" хим.оружия. Может быть и нам пора сделать такое же заявление и выразить готовность нанесения ударов за применение хим.оружия по своему усмотрению с возложением ответственности на США? Так сказать в качестве "зеркалочки".
          Ныробский
      2. Siegen Вчера, 12:42
        ждем озабоченность

        А как же иначе...
        Скоро выборы... yes
        Siegen
    2. Владыка Ситх Вчера, 12:41
      Ну теперь в Сирии добавилось С-400 и ни 2, а 6 единиц Панцирь-С1.
      Владыка Ситх
      1. фигвам Вчера, 12:47
        Израильский удар сирийцы отбили, теперь сша и франция планируют атаковать сирийскую армию.
        фигвам
        1. ul_vitalii Вчера, 13:04
          Ракеты сбивать нам никто не запретит, вот пусть и тренеруются, запуски должны быть массированными.
          ul_vitalii
    3. Гардамир Вчера, 13:00
      Значит ждём хим-атак! А они будут...
      будут удары по сирийским и российским войскам. Потом ой мы ошиблись, а Кремль грозно озаботится и извинится.
      Гардамир
      1. q75agent Вчера, 13:03
        то выборы сразу " цензура " люди не поймут , в первую очередь силовики
        q75agent
      2. spiriolla-45 Вчера, 14:22
        А как же иначе? Гроссмейстер по другому не может. Шаг в перёд и два назад. Гений дипломатии, да и только.
        spiriolla-45
    4. влад66 Вчера, 13:05
      И президент (Дональд Трамп) уже продемонстрировал, что последствия будут,

      Угу это чудо разве что в фейсбуке демонстрирует, а Иванка с кушнером рулят. yes
      Глава ведомства напомнил, что, по мнению США, Россия несет «особую ответственность» за предотвращение таких атак в Сирии «

      Собачонка в наглую предупреждает, что готовится очередная провокация с химоружием. yes
      влад66
  2. rotmistr60 Вчера, 12:35
    (Дональд Трамп) уже продемонстрировал, что последствия будут
    СМИ сообщают, что в американской печати проходила информация о возможном очередном ударе "Томагавками" по объектам сирийской армии. Не зря этот "ястреб" опять начал муссировать тему применения хим оружия. Сегодня от американцев можно ожидать только худшего.
    rotmistr60
  3. лом123 Вчера, 12:37
    пока мы будем озабоченными все так и будет
    лом123
    1. Rusland Вчера, 12:42
      И от этого скоро откажимся.
      Rusland
    2. Siegen Вчера, 12:43
      - Асад готовит новую химатаку в Сирии, хочет он этого или нет,
      - заявили в Белом доме. am
      Siegen
  4. Грац Вчера, 12:38
    сбивать всё и вся и нечего идти у них на поводу, и самолеты и ракеты их
    Грац
    1. Rusland Вчера, 12:46
      Из далека стреляют топорами, не достать, они эти ночные атаки ой как отработали и любят.
      Rusland
      1. sogdy Вчера, 13:34
        Не желаете привести пример удачных атак "Томагавками"? А то есть подозрение, что это тупик, как и США...
        sogdy
        1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 20:10
          вам лучше у Саддама спросить. Правда это достаточно проблематично.
          Евгений Гончаров (smoogg)
  5. предки с Дона Вчера, 12:40
    Кто-то говорил, что Россия выбрала администрацию Трампа, странно почему они такие злобные в отношении России.
    предки с Дона
    1. sogdy Вчера, 13:35
      Таки они реализуют все амерские проколы. Это хорошо или плохо?
      sogdy
  6. Egorovich Вчера, 12:41
    Ну вот, вскорости последует заявление матрасии, что мол после нашего(матрасного) предупреждения, Россия не разрешила Асаду применять химоружие против "повстанцев"-бармалеев, т.е. якобы испугалась последствий.
    Egorovich
    1. donavi49 Вчера, 12:46
      Или напротив в Идлибе после налета - снимут кино с задыхающимися детятками, покажут по СНН и вдарят по выявленным недавно целям и базам.
      donavi49
      1. ul_vitalii Вчера, 13:10
        Кино уже снято, а жертвы заняли места в зрительном зале.
        ul_vitalii
  7. собаковод Вчера, 12:41
    Глава ведомства напомнил, что, по мнению США, Россия несет «особую ответственность» за предотвращение таких атак в Сирии
    Так США несёт ответственность за все конфликты, развязанные после Первой Мировой!
    собаковод
  8. rocket757 Вчера, 12:42
    Опять двадцать пять.
    Они ничего менять не хотят, мы ничего в этом плане изменить не можем.
    rocket757
    1. Logall Вчера, 12:54
      Цитата: rocket757
      ничего в этом плане изменить не можем.

      Я бы сказал – не хотим! Не ставим жёсткой позиции в отношении САА... В ответ на агрессию по отношению к саюзникам посылаем лишь ноты протеста (проявляемая озабоченность).
      Logall
      1. rocket757 Вчера, 14:37
        Не говорю, что выдвинули аргумент, если б могли .... буржуины всех стран объединяйтесь! - эт постулат, экономич. войны эт так, эпизод для разминки!
        Однако на данный момент и выдвигать по большому счёту нечего, мы не СССР, кузькину мать, подкреплённую армией броска до Ла Манша мы выкатить как аргумент не можем.
        rocket757
  9. Лексус Вчера, 13:02
    Волк и Ягненок.
    У сильного всегда бессильный виноват... (басня, И.А.Крылов):

    Отрицание проблемы не способствует её успешному решению. Не дал сдачи - будут бить и дальше!
    Лексус
    1. sogdy Вчера, 13:56
      Цитата: Лексус
      Не дал сдачи

      Вы считаете, что все события в мире крутятся вокруг воплей в Сирии?
      В районе проведения Олимпиады мы проводим учения, во время Олимпиады... И в Южно-Китайском море... И поставляем оружие Филиппинам.
      Нам что, на каждый вопль какой-то Франции реагировать? Зачем? За "Мистрали" оплата опять отодвинулась... саудитами, вернувшими часть своих вложений в банках США на спекуляции, на которую ранее у них не хватало средств.
      Это и называется на дипломатическом языке "озабоченность".
      Чо, Вам лично не изволили доложить? Так ить не секрет, до всех доведено... кроме Вас лично.
      sogdy
  10. Hariton Laptev Вчера, 13:15
    То что атаки будут сомнений нет, вопрос будут ли наши С400 работать по американцам?
    Hariton Laptev
    1. sogdy Вчера, 14:12
      Вы же, как взрослый и, надеюсь, ответственный человек, понимаете, что нельзя выигрывать чужую _гражданскую_ войну. А в Сирии гражданская на стадии прямой интервенции. Работать будут сирийцы. И объединяться, прочувствовав, что по-отдельности выжить не смогут. Мы же защищаем их _государственность_.
      Цели защиты государственности Сирии - совсем другой вопрос. И это не нефть.
      sogdy
  11. dogens Вчера, 13:36
    Цитата: Лексус
    Волк и Ягненок.
    У сильного всегда бессильный виноват... (басня, И.А.Крылов):

    Отрицание проблемы не способствует её успешному решению. Не дал сдачи - будут бить и дальше!

    Вот проясните мне. Мы военные союзники Сирии. В прошлом году по сирийским войскам долбанули томагавками, в открытую. Просто одна страна, спокойно так взяла, и долбанули по другой. Это не просто акт агрессии. Это по сути объявление войны. При этом, остальные участники так называемой коалиции (и Израиль), спокойненько себе продолжают действо, методично бомбя части САР. Напоминаю, РФ военный союзник САР. Значит ли что напав на САР напали на РФ. И значит ли что давно идёт война между РФ и коалицией+Израиль.?
    dogens
    1. sogdy Вчера, 14:18
      Цитата: dogens
      Вот проясните мне. Мы военные союзники Сирии.

      И вот тут Вы и ошиблись. Договор о взаимопомощи. Присутствие и действия в пределах Мандата, выданного Сирией и подтвержденного ООН.
      Вы американец или только что родились, извиняюсь за мой фрацузский?
      sogdy
  12. Zubr Вчера, 13:43
    Опять завели старую шарманку. Ну дураку доказывать, что он , это время терять впустую. Готовят очередную пакость. Ну и за нами не заржавеет, главное что бы разведка вовремя сработала, ПВО И РЭБ нам и Сирийцам в помощь.
    Zubr
    1. sogdy Вчера, 14:22
      Цитата: Zubr
      Опять завели старую шарманку.

      Интересно, хотят кучу АВАКСов вывесить или на маяки наводить? Таки Томагавки в Сирии показали все свои недостатки.
      sogdy
      1. Zubr Вчера, 18:47
        Если наши включат наши системы РЭБ на полную катушку и по всем заведомо опасным диапазонам. Они не то, что топорами, бомбометание прицельное вести не смогу. А так вообще-то и на боевой курс лечь не смогут. А маяки не долго запеленговать и так же нейтрализовать.
        Zubr
  13. Абраша Вчера, 13:57
    Зная о готовящейся провокации со стороны "партнеров" против Сирии, необходимо уже заранее передать дополнительные средства ПВО (Панцири, Торы, Буки) сирийским ВС для успешного отражения агрессии с воздуха, расчеты составить из бойцов ЧВК, умеющих и хотящих отомстить за боевых товарищей. Предупредить Израиль, чтобы не лез в эту свалку, так как все-таки при случайном нарушении своей границы не стал сбивать российский самолет... Только когда самолеты НАТО в массовом порядке не вернуться на базы, тогда во Франции, Британии, США задумаются наконец о сворачивании сирийской авантюры. А у российских военных есть реальная возможность проверить эффективность (или не эффективность, сделав соответствующие выводы) своих средств ПВО против реальных противников, неофициально!
    Абраша
  14. spiriolla-45 Вчера, 14:17
    С нашим руководством, они скоро и нас бомбить начнут... Зачем было лезть туда , чтобы с позором потом пинка получить и объявить о победе? Боишься ответить, зачем в драку соваться?
    spiriolla-45
  15. dogens Вчера, 15:24
    Цитата: sogdy
    Цитата: dogens
    Вот проясните мне. Мы военные союзники Сирии.

    И вот тут Вы и ошиблись. Договор о взаимопомощи. Присутствие и действия в пределах Мандата, выданного Сирией и подтвержденного ООН.
    Вы американец или только что родились, извиняюсь за мой фрацузский?


    Не то и не другое.
    Ваш ответ в отношении какого вопроса:
    Вы имеете ввиду, что американцы и ко бомбят другую страну и при этом все это не считается объявлением войны. И фактически такой войны нет?
    Или, вы имеете ввиду, что хоть и бомбят САР американцы РФ вообще не причем так как у нас договор только о взаимопомощи?
    Вы со своим французским блеснули умными названиями, но на вопрос так и не ответили: как можно в открытую(!) атаковать другую страну, в течение длительного времени(!) И при этом не находится в состоянии войны(!).
    dogens
  16. KonoGon Вчера, 16:40
    Ахх, старо как мир, опять влупят полусотней топоров, Российские радары не увидят двадцати и быро заявят что сбили тридцать (а чего их жалеть) и обьявят о победе. Чего то там взорвётся сорок девять раз, тогда и Американцы заявят о победе и что все ракеты (кроме одной) достигли цели и о строгом предупреждении. Ассад немедленно побежит в ООН, где Россия поддержит а Америка обьявит вето. И только затеявшие это Иранцы, будут сидеть и довольно ухмыляться.
    KonoGon
  17. mitrich Вчера, 21:23
    Дык нашим надо найти хим оружие у подпин.осников, всяких курдов, ССА и прочего дер.ма, и вбивать их в каменный век массированными ракетно- бомбовыми ударами. Конечно, данные секретные, разглашению не подлежат.
    mitrich
  18. пролетарий Вчера, 22:01
    Значит придётся отвечать на обстрелы и бомбаридровки,нанесением ударов по позициям терористов(то есть пин-ским базам) по другому не дойдёт(если что можно сказать,что из за кибератаки проведённой спецслужбами Британии ракеты отклонились от намеченного курса,при чём "орать" об этом следует максимально громко обвиняя те же Ми-5 и Ми-6 в содействии мировому тероризму),а там пусть сами друг другу глотки перегрызают.
    пролетарий
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