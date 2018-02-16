В Зеленодольске заложат очередной МРК

Буквально на следующей неделе на Зеленодольском судостроительном заводе будет заложен 11-й в серии малый ракетный корабль типа "Град Свияжск",

Семь таких кораблей находятся на разной стадии строительства,

Область действия сил ВМФ России больше никогда не сместится исключительно в ближнюю морскую зону. Научные подходы и кораблестроительные ресурсы позволяют нам с уверенностью смотреть на настоящее и в будущее именно океанского статуса, которым обладает наш Военно-морской флот,