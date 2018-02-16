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В Зеленодольске заложат очередной МРК
Судостроители Зеленодольска (Татарстан) в текущем месяце заложат 11-й малый ракетный корабль проекта 21631, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
Кроме того, в 2018 году в состав ВМФ начнут принимать малые ракетные корабли типа «Ураган».
Эти МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, способны развивать скорость свыше 30 узлов и выполнять задачи на расстоянии 3 тыс. миль от баз. Они оснащаются комплексами высокоточного оружия, также получат отечественные двигательные установки.
Помимо этого, «в ближайшей перспективе начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны (фрегаты типа "Адмирал Горшков")», сказал главком.
Буквально на следующей неделе на Зеленодольском судостроительном заводе будет заложен 11-й в серии малый ракетный корабль типа "Град Свияжск",сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».
Кроме того, в 2018 году в состав ВМФ начнут принимать малые ракетные корабли типа «Ураган».
Семь таких кораблей находятся на разной стадии строительства,сообщил он.
Эти МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, способны развивать скорость свыше 30 узлов и выполнять задачи на расстоянии 3 тыс. миль от баз. Они оснащаются комплексами высокоточного оружия, также получат отечественные двигательные установки.
Помимо этого, «в ближайшей перспективе начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны (фрегаты типа "Адмирал Горшков")», сказал главком.
Область действия сил ВМФ России больше никогда не сместится исключительно в ближнюю морскую зону. Научные подходы и кораблестроительные ресурсы позволяют нам с уверенностью смотреть на настоящее и в будущее именно океанского статуса, которым обладает наш Военно-морской флот,добавил Королев.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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