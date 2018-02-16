00:35 17 февраля
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В Зеленодольске заложат очередной МРК

Судостроители Зеленодольска (Татарстан) в текущем месяце заложат 11-й малый ракетный корабль проекта 21631, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.

МРК проекта 21631

Буквально на следующей неделе на Зеленодольском судостроительном заводе будет заложен 11-й в серии малый ракетный корабль типа "Град Свияжск",
сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».


Кроме того, в 2018 году в состав ВМФ начнут принимать малые ракетные корабли типа «Ураган».

Семь таких кораблей находятся на разной стадии строительства,
сообщил он.

Эти МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, способны развивать скорость свыше 30 узлов и выполнять задачи на расстоянии 3 тыс. миль от баз. Они оснащаются комплексами высокоточного оружия, также получат отечественные двигательные установки.

Помимо этого, «в ближайшей перспективе начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны (фрегаты типа "Адмирал Горшков")», сказал главком.

Область действия сил ВМФ России больше никогда не сместится исключительно в ближнюю морскую зону. Научные подходы и кораблестроительные ресурсы позволяют нам с уверенностью смотреть на настоящее и в будущее именно океанского статуса, которым обладает наш Военно-морской флот,
добавил Королев.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 30

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  1. Siegen Вчера, 13:08



    Вот здесь строят такие красавцы!
    Siegen
    1. Spartanez300 Вчера, 13:10
      Молодцы Зеленодольцы по Стахановски пашут good
      Spartanez300
      1. Гигант мысли Вчера, 13:15
        Поставленная цель насытить в ближайшее время наш ВМФ малотоннажными кусачими кораблями неуклонно выполняется, и будем надеяться, что с успехом будет выполнена.
        Гигант мысли
      2. avt Вчера, 13:21
        Цитата: Spartanez300
        Молодцы Зеленодольцы по Стахановски пашут

        Ещё и в Керчи подымают ! good
        avt
    2. Аристарх Людвигович Вчера, 13:13
      У них еще в Крыму площадка имеется.
      генеральный директор АО «Зеленодольский завод им. Горького» Ренат Мистахов покидает свой пост. Что интересно, уходит он на совершенно новую должность — будет руководить создаваемым в рамках АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» (АБХ; материнская компания зеленодольского предприятия) судостроительным подразделением. В него войдут зеленодольская верфь, ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ) и ООО «Судостроительный завод „Залив“» (Керчь).

      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/372529
      И заметьте, дизели на Буянах настоящий Китай, а не какая то сомнительная MTU
      Аристарх Людвигович
      1. oldseaman1957 Вчера, 13:22
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У них еще в Крыму площадка имеется. И заметьте, дизели на Буянах настоящий Китай, а не какая то сомнительная MTU
        - С дизелями, Бог даст, наладится! По фото о корабликах - так себе (в том и прикол!). А вот нафаршировали их знатно! Так что за наших Конструкторов и ВПК (если кто ещё может)! Тут есть у нас чем гордиться!
        oldseaman1957
        1. donavi49 Вчера, 14:25
          Добьют этот заказ и все. Проект снимут (если на экспорт не продадут). Основной МРК будет Каракурт.
          donavi49
          1. venik Вчера, 16:05
            Цитата: donavi49
            Добьют этот заказ и все. Проект снимут (если на экспорт не продадут). Основной МРК будет Каракурт.

            ========
            Ну, кто знает... кто знает.... "Каракурт" - тоже машинка неплохая, хотя и "Буян-М" - тоже "не хилый" потенциал модернизации имеет!!!
            venik
  2. Комментарий был удален.
  3. Микадо Вчера, 13:10
    Семь футов под килем! soldier drinks
    Микадо
  4. Egorovich Вчера, 13:11
    От "Каракуртов" будет гейропа писаться, а адмиральские фрегаты под матрасию заточены. В добрый путь!!!
    Egorovich
    1. x.andvlad Вчера, 13:22
      Да, заточены. Но пока там не все гладко. Вылезли проблемы с коломенским двигателем. Видимо, он пока рождается в мучениях.
      Российский фрегат-долгострой опять никуда не поплывет.
      Так, стало известно, что у фрегата проекта 22350 “Адмирал Флота Советского Союза Горшков”, водоизмещением 4 550 тонн, строительство которого началось в феврале 2006 года, поломался маршевый двигатель 10Д49! В результате, проводится ремонт, как самой силовой установки, так и непосредственно маршевого двигателя, который, вместе с деталями коленчатого вала, отправят на Коломенский завод для замены.
      http://sprotyv.info/ru/news/kiev/rossiyskiy-frega
      t-dolgostroy-opyat-nikuda-ne-poplyvet
      x.andvlad
      1. dvina71 Вчера, 13:36
        Цитата: x.andvlad
        Вылезли проблемы с коломенским двигателем

        ЗА то время пока Горшкова пытают дизеля уже свой ресурс почти выработали..так что ниче удивительного,что потребовался ремонт. Причем части увезли на завод,а это значит что хотят не просто отремонтировать(могли бы и с завода просто новые отправить),но и прояснить что происходит с моторами . НА 636 вон коломенские дизеля пашут..
        dvina71
    2. dvina71 Вчера, 13:38
      Цитата: Egorovich
      адмиральские фрегаты под матрасию заточены

      Врядли.. скорее это прикрытие позиционного района для тех кто реально США может отправить в каменный век...или имитировать такой район.
      dvina71
      1. Egorovich Вчера, 13:43
        Так это и есть под матрасию, что вы сами и написали.
        Egorovich
        1. dvina71 Вчера, 13:46
          Цитата: Egorovich
          что вы сами и написали.

          Нет я написал не это..их служба эскорт,охрана.. если говорить о глобальном ударе.. И только модернизированный Орлан уже может стать носителем оружия способным достать США,а так и Петр..только лишь эскорт..
          dvina71
          1. Egorovich Вчера, 13:55
            Я не писал, что адмиральские фрегаты будут использованы для нападения на территорию матрасии. Они и будут использованы в Тихом и Атлантическом океанах против полосатых. Других явных врагов у нас нет, одни подпевалы.
            Egorovich
  5. tchoni Вчера, 13:20
    А че нам еще остается делать, раз движки только для малого тоннажа самт клепаем!? Правильно! - клепать МРК!
    tchoni
    1. donavi49 Вчера, 14:24
      Нет. Напротив.

      В этот ставили МТУ. Сейчас китайский CHD622V20 от Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd.
      В Грачата также китай.
      В 22460 - идет тот же CHD622V20 только в другой комплектации немного. Собственно часть проблема китайского дизеля на первом (и втором) импортозамещенном Буяне в том, что прокладка (ООО МПС) - переувлеклась копипастом при формировании заказа. А потом попыталась исправить это своими силами, усугубив ситуацию. Два 22460 с китайскими дизелями уже набегали прилично без нареканий если что.
      donavi49
    2. НЕКСУС Вчера, 14:41
      Цитата: tchoni
      А че нам еще остается делать, раз движки только для малого тоннажа самт клепаем!? Правильно! - клепать МРК!

      Угу...а вот ЯСУ РИТМ-200 уже стоит на наших новых ледоколах,которую планируют ставить и на эсминец Лидер.Только вот вопрос-а закладка головного Лидера будет в этом веке или следующем?
      НЕКСУС
      1. NKT Вчера, 18:53
        Будем надеяться, что в середине 20-х закладку сделают. У меня и имя для него есть - Иосиф Сталин wink
        NKT
  6. san4es Вчера, 13:23
    Судостроители Зеленодольска (Татарстан) в текущем месяце заложат 11-й малый ракетный корабль проекта 21631

    soldier Кино на вечер:
    san4es
  7. Геркулесыч Вчера, 13:36
    Построить их сотню, в разных вариантах -ударный, торпедный , вертолетоносец с тремя вертушками на борту. ..
    Геркулесыч
  8. KudrevKN Вчера, 13:53
    Мой дипломный проект ... 1987 года (правда, вместо "Калибров" "Ураны")! "Семь футов под килем"!!!
    KudrevKN
    1. Tatanka Yotanka Вчера, 15:29
      Цитата: KudrevKN
      Мой дипломный проект

      это где?, дипломный проэкт по корпусу?
      Tatanka Yotanka
  9. НЕКСУС Вчера, 14:39
    Помимо этого, «в ближайшей перспективе начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны (фрегаты типа "Адмирал Горшков")», сказал главком.

    Когда уже начнут у нас строить Супер Горшковых я интересуюсь(проект 22350М)? Все планируем,анонсируем,а матрассы строят и вводят в состав своих флотов не МРК прибрежной зоны,а эсминцы,авианосцы и многоцелевые АПЛ.
    НЕКСУС
    1. Александр War Вчера, 16:04
      Еще не скоро sad Фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Исаков» и «Адмирал Головко» проекта 22350
      Александр War
      1. Александр War Вчера, 16:06
        Маршевый дизель головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» вышел из строя sad https://vpk-news.ru/news/41265
        Александр War
        1. Бензорез Вчера, 23:22
          Думается-как вышел,так и войдёт.
          Бензорез
    2. Бензорез Вчера, 23:32
      "Когда уже начнут у нас строить Супер Горшковых я интересуюсь(проект 22350М)? Все планируем,анонсируем,а матрассы строят и вводят в состав своих флотов не МРК прибрежной зоны,а эсминцы,авианосцы и многоцелевые АПЛ."
      Как только денег дадут, так сразу и почнём. Ежели Вы профинансируете-будем только рады. А покуда денег нет-из воздуха сооружать прикажете авианосцы мощноштанговые?..
      Бензорез
  10. Бензорез Вчера, 23:19
    Зеленодольк- чёртов конкурент. Везде подсуетился... Ну что ж? Удачи парням из Зеленодольска. И главное-хорошего снабжения. Наша плазма без дела сидела-сидела... Тут вдруг металл завезли! Парни стонут- теперь-в три смены кочегарить. Ну хоть денег поднимут и то бонус.
    Бензорез
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