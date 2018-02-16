00:30 17 февраля
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Пентагон решил перевооружить новейшие эсминцы-"невидимки"

Как сообщил в четверг еженедельник Defence News, Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки" класса Zumwalt (он же проект DDG-1000) и изменить их предназначение. Издание отмечает, что на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, минобороны запросило у Конгресса США $89,7 млн на переоснащение другими ракетными системами двух таких кораблей, пока что имеющихся в наличии.

После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное предназначение этих эсминцев - с нанесения ударов по наземным целям на борьбу с надводными кораблями
- приводит издание выдержки из проекта бюджета Пентагона, направленного членам Конгресса 12 февраля.

Пентагон решил перевооружить новейшие эсминцы-"невидимки"



В этих целях предполагается оснастить эсминцы зенитными ракетами SM-6 с активной системой самонаведения. Их дальность действия - свыше 370 км. Они могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей. В августе прошлого года в ходе испытаний, проводимых ВМС, с помощью SM-6 была сбита баллистическая ракета средней дальности.

Для ВМС планируется закупить 125 таких ракет, производимых корпорацией Raytheon, в течение ближайших пяти лет.

Всего ВМС должны получить три эсминца проекта DDG-1000, и все они будут базироваться на Тихом океане.

Первоначально корабли проекта DDG-1000 предназначались для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, нанесения ракетно-артиллерийских ударов по наземным целям, в том числе в глубине территории противника. Кроме того, их задачей будет обеспечение зональной ПВО и ПРО авианосных многоцелевых групп.

Головной эсминец, которому дали название Zumwalt, был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года и введен в состав ВМС в октябре 2016 года. Но до сих в порте приписки - Сан-Диего (штат Калифорния) продолжается дооборудование и довооружение корабля.
Второй - Michael Monsoor проходит сейчас ходовые испытания. Третий - Lyndon B. Johnson заложен в январе прошлого года, передает ТАСС

Использованы фотографии: U.S. Navy
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Комментарии 79

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  1. Serg65 Вчера, 13:16
    bully А через год попросют ещё денюжку на переоборудование сего эсминца в ударную ДПЭЛ ПВО good
    Serg65
    1. Геркулесыч Вчера, 13:26
      Сделать из одного такого торпедный корабль! Торпедные аппараты и подводные, и обычные, поставить. Электроэнергии для пуска торпед за глаза хватит! А когда он со всех аппаратов произведет залп, экипаж умрет-со смеху! lol
      Геркулесыч
      1. Alexey RA Вчера, 13:44
        Цитата: Геркулесыч
        Сделать из одного такого торпедный корабль!

        IJN аплодирует стоя!
        Alexey RA
      2. andrewkor Вчера, 20:25
        Смена ориентации это так толерантно ,ну прямо в духе времени(на Западе)!
        andrewkor
    2. bouncyhunter Вчера, 13:35
      Серёга , привет ! hi
      минобороны запросило у Конгресса США $89,7 млн на переоснащение другими ракетными системами двух таких кораблей, пока что имеющихся в наличии

      Переименовали бы из Zumwalt в Disaster и все проблемы бы решились утонутием . Так нет же : денежкаф напилить хотца ! lol
      bouncyhunter
      1. Alexey RA Вчера, 14:38
        Цитата: bouncyhunter
        Переименовали бы из Zumwalt в Disaster и все проблемы бы решились утонутием .

        Лучше в William D. Porter. smile
        Не стреляйте – мы республиканцы! ©
        Alexey RA
        1. bouncyhunter Вчера, 19:27
          Название не имеет значения - важна суть . Вы её правильно поняли ! good drinks
          bouncyhunter
      2. Serg65 Вчера, 16:43
        Здорова Паша! hi
        Цитата: bouncyhunter
        денежкаф напилить хотца !

        laughing Так надо же как то реабилитироваться в глазах общественности!
        Serg65
    3. влад66 Вчера, 13:37
      После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное предназначение этих эсминцев - с нанесения ударов по наземным целям на борьбу с надводными кораблями

      Чего уж мелочиться, давайте уж сразу на борьбу с инопланетянами переключайтесь. yes
      влад66
    4. игорка357 Вчера, 13:39
      А через пару лет еще,и еще...а через 10-12 глядишь..у амеров буде 68 современных эсминцев,способных нахрен утопить все наши надводные флоты вместе взятые...смешно тебе теперь товарищ??????А мы так и будем базарить о распиле бабла америкашками,которые су=ка пол мира нагибают ка нех ссать!
      игорка357
      1. dvina71 Вчера, 13:43
        Цитата: игорка357
        способных нахрен утопить все наши надводные флоты

        Чем? Дозвуковой ПКр? Серьезно? У них весь упор на АУГ,где один ударный корабль поддерживают несколько кораблей свиты.
        dvina71
        1. Григорий_45 Вчера, 14:14
          Цитата: dvina71
          Чем? Дозвуковой ПКр?

          На базе ЗУР RIM-174 ERAM "Стандарт-6" создается сверхзвуковая ПКР. Серьезная такая ракета, не уступающая российскому "Калибру" или "Ониксу". А Гарпуны они с вооружения готовятся снимать. Их на последних Берках уже не ставили
          Цитата: dvina71
          где один ударный корабль поддерживают несколько кораблей свиты

          эта "свита" сама может хорошо огрызнуться.
          Григорий_45
          1. dvina71 Вчера, 14:19
            Цитата: Григорий_45
            эта "свита" сама может хорошо огрызнуться.

            Эта свита промухала Ярика..,в средиземноморье.. Обнаружив его только в в прямой видимости и со злости Берк бросился его подрезать...от бессилия.. Свою миссию он провалил.. Ярик кста несет такие же по классу ПКР и в таком же количестве..,но он не эсм.
            Цитата: Григорий_45
            На базе ЗУР RIM-174 ERAM "Стандарт-6" создается сверхзвуковая ПКР

            Это то что ракеты С-300 умеют делать давным давно...
            dvina71
            1. Григорий_45 Вчера, 14:43
              Цитата: dvina71
              Ярик кста несет такие же по классу ПКР и в таком же количестве..,но он не эсм.

              чушь не пишите. Вообще несравнимо
              Цитата: dvina71
              Это то что ракеты С-300 умеют делать давным давно.

              и что они умеют давным давно? Быть ПКР?
              Григорий_45
          2. НЕКСУС Вчера, 14:35
            Цитата: Григорий_45
            На базе ЗУР RIM-174 ERAM "Стандарт-6" создается сверхзвуковая ПКР. Серьезная такая ракета, не уступающая российскому "Калибру" или "Ониксу"

            Угу...пока они ее создадут,у нас на вооружение станет Циркон.При этом и те же Калибры с Ониксами тоже совершенствуются.
            Цитата: Григорий_45
            эта "свита" сама может хорошо огрызнуться.

            Ну да...только дальность наших ПКР поболее будет чем у матрассов. При этом,пока,наши КУГ не собираются в океане воевать с матрассовскими АУГ.
            Да и по большому счету,у нас не строятся новые надводные корабли первого ранга.Нахимова модернизировать будут еще долго. Серьезно можно будет говорить о чем-то вообще,когда Лидеры пойдут в серию.А это в лучшем случае лет через 10.
            НЕКСУС
            1. Григорий_45 Вчера, 14:46
              Цитата: НЕКСУС
              Угу...пока они ее создадут,у нас на вооружение станет Циркон

              вот тут бабка надвое сказала. Задел у них по ПКР есть, они ее еще в 60-х - 70-х делали, но решили принять "Гарпун". А о "Цирконе" все слышали, но никто не видел. Изумительная стелс-ракета)
              Цитата: НЕКСУС
              только дальность наших ПКР поболее будет чем у матрассов

              посмотрите на LRASM и прослезитесь. А если к ней прибавить еще радиус действия самолета...
              Григорий_45
              1. SanichSan Вчера, 15:09
                Цитата: Григорий_45
                А о "Цирконе" все слышали, но никто не видел. Изумительная стелс-ракета)

                эмм.. а какой должна, по вашему, быть секретная разработка? наверно с выложенными в тырнете ТТХ и чертежами? wassat
                SanichSan
                1. Григорий_45 Вчера, 18:59
                  Покажите хотя бы рисунок или плохонькую фотографию
                  Григорий_45
              2. НЕКСУС Вчера, 15:14
                Цитата: Григорий_45
                вот тут бабка надвое сказала. Задел у них по ПКР есть, они ее еще в 60-х - 70-х делали, но решили принято "Гарпун"

                А у нас видимо вообще ничего не делалось... wassat
                Цитата: Григорий_45
                посмотрите на LRASM и прослезитесь

                Особый интерес представляет собой система управления ракеты. Ввиду значительного радиуса действия и дозвуковой скорости полёта, проект подвержен тем же проблемам, что и его предшественник TASM и вообще все подобные — за время полёта ракеты цель может удалиться от предполагаемого района нахождения на значительное расстояние. Поэтому система управления LRASM должна позволять ракете выполнять различные схемы поиска цели (движение «змейкой», спиралью, и т.д.), а её бортовая аппаратура — идентифицировать обнаруженные объекты в сложной помеховой обстановке. Предполагается, что запущенная в район поиска ракета сможет находиться в воздухе длительное время, идентифицируя обнаруженные объекты до тех пор, пока не обнаружит корабль, сходный по характеристикам с заданной целью, и затем атакует его.

                Второе...испытания проводились с бомберов и заявленная дальность может быть в 930 км...
                А с УВП МК-41 она будет куда меньше.
                17 сентября 2013 года на полигоне Уайт Сэндс выполнен испытательный пуск оснащенного двигателем прототипа ракеты. По сообщению производителя ракета с помощью твердотопливного ускорителя успешно стартовала из УВП Mk 41 и выполнила программу испытательного полета, подтвердив возможность выполнения стрельбы из стандартной корабельной пусковой установки без ущерба для характеристик радиолокационной малозаметности ракеты. Подробности полета не уточняются.

                Другими словами,эта ПКР делается под стратегические бомберы и корабли. То есть по сути,это аналог нашей Х-101.Ну или Х-32 ,если учесть носители.
                А теперь вот вам информация для плача...
                В скором времени арсенал российских сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 пополнится уникальными крылатыми ракетами большой дальности. Новинки, находящиеся в высокой степени технической готовности, уже ждут испытаний. Ракеты с военным индексом 9А5150 получили наименование «изделие 715». Они смогут поражать с высокой точностью цели в радиусе нескольких тысяч километров. Пока же «главный калибр» «двадцать вторых» — это сверхзвуковые крылатые ракеты семейства Х-22/32. Но их дальность не превышает 1 тыс. км.

                Думаю речь идет о новой ракете Х-50...хотя могу ошибаться...
                И есть еще вот такая разработка..
                Еще одна российская разработка, предназначенная для действий в условиях сильной противовоздушной обороны противника, представляет собой новую оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету, разработанную совместно головным предприятием АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве и ГосМКБ «Радуга» в Дубне в рамках программы «Гиперзвуковая управляемая ракета» (ГЗУР). Военное обозначение этой ракеты до настоящего времени остается нераскрытым.

                По сообщениям, ГЗУР - это ракета со скоростью М=6 и с дальностью полета в 1500 км при полете по высотному профилю. Длина ракеты составляет 6 м, а вес около 1500 кг. Как можно понять, ракета имеет главным образом противокорабельное назначение. Ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем «Изделие 70», разработанным ПАО «ТМКБ «Союз» в Тураево, и оснащается комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, известной как «Грань-75», которая разрабатывается АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» в Каменске-Уральском; широкополосный пассивный канал ("Грань-75ПК") для этой головки самонаведения создается АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ЦКБА) в Омске. Под «Гранью-75» понимается модификация головки самонаведения "Грань-К", используемой в тактической противокорабельной ракете Х-35У.

                Согласно источникам в российской промышленности, к 2020 году предполагается, что ракета ГЗУР будет серийно выпускаться темпом «до 50 изделий в год», что позволяет предположить, что в настоящее время она проходит испытания.

                И эта гиперскоростная ПКР видимо не Циркон .а что-то иное...
                НЕКСУС
                1. Korax71 Вчера, 15:42
                  Пора нашим премию давать.при габаритах топора у них ракета будет лететь на такую же дальность,только в 6 раз быстрее.красавцы!!!в России даже законы физики по другому действуют.
                  Korax71
                2. Григорий_45 Вчера, 19:07
                  Цитата: НЕКСУС
                  А у нас видимо вообще ничего не делалось

                  у Вас удивительный талант съезжать с темы. Советую иногда перечитывать комментарии. на какие Ваши слова ответ был. И будет Вам щастье)
                  Цитата: НЕКСУС
                  Думаю речь идет о новой ракете Х-50...хотя могу ошибаться..

                  естественно, ошибаетесь. Х-50 - легкий вариант Х-101 с системой наведения от Х-59. Кроме того, чисто авиационная ракета
                  Цитата: НЕКСУС
                  И есть еще вот такая разработка..

                  Цитата: НЕКСУС
                  По сообщениям, ГЗУР - это ракета со скоростью М=6 и с дальностью полета в 1500 км

                  которая не более, чем проект. Поговорим тогда о бластерах? Очень уместно в свете того, что Вы умудрились ничего не сказать по сути, но вытащить почти все известные и очень далеко перспективные (в смысле по времени постановки на БД) проекты.
                  Все, о чем Вы сказали - авиационные ракеты. Теперь смотрим с чего все начиналось (а именно с корабельных ПКР) и понимаем, что все Ваши слова (хоть и написали много, да ладно - хоть просветились) не в кассу.
                  Учим матчасть и поменьше фантазируем.
                  Григорий_45
                  1. НЕКСУС Вчера, 19:15
                    Цитата: Григорий_45
                    Все, о чем Вы сказали - авиационные ракеты. Теперь смотрим с чего все начиналось (а именно с корабельных ПКР) и понимаем, что все Ваши слова (хоть и написали много, да ладно - хоть просветились) не в кассу.

                    Ути какой быстрый,как детская диарея...а ваша LRASM с каких носителей то испытывалась и я извиняюсь,а где испытания успешные с корабля?
                    А теперь ,дабы вы ПОУЧИЛИ МАТЧАСТЬ читаем..
                    В январе 2012 года было решено, что технологические риски при разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты излишне высоки и работы над LRASM-B были прекращены.

                    Так чего там по ПКР корабельного базирования,уважаемый?
                    Именно для тех кто в танке я и привел примеры наших ПКР воздушного базирования.
                    НЕКСУС
                    1. Григорий_45 Вчера, 19:25
                      Цитата: НЕКСУС
                      LRASM с каких носителей то испытывалась и я извиняюсь,а где испытания успешные с корабля?

                      это у вас диарея и понос, что вы бежите вперед паровоза.
                      В июле 2013 года успешно проведены бросковые испытания макета LRASM из стандартной УВП Mk 41. В январе 2014 года Lockheed Martin продемонстрировала успешный пуск LRASM из УВП Mk 41, подтвердив возможность стрельбы новой ракетой с минимальными доработками существующего корабельного оборудования. Так что испытания идут полным ходом. Кстати, им даже с авиационным вариантом пока не хреново (потому как авианосная авиация есть). С учетом радиуса "Супер Хорнета" , дальность LRASM получается 1700 км. Нехило, да? Так что кто бы вякал за знание матчасти.

                      Цитата: НЕКСУС
                      Так чего там по ПКР корабельного базирования,уважаемый?

                      А читать лучше надо, да думать еще уметь. хотя бы немного
                      Цитата: НЕКСУС
                      В январе 2012 года было решено, что технологические риски при разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты излишне высоки и работы над LRASM-B были прекращены.

                      Отказались от сверхзвукового варианта. и только. Вы читать не обучены? Тогда вам не на форумах выступать, а Букварь изучать
                      Григорий_45
                      1. НЕКСУС Вчера, 19:34
                        Цитата: Григорий_45
                        В июле 2013 года успешно проведены бросковые испытания макета LRASM из стандартной УВП Mk 41 Так что испытания идут полным ходом.

                        Вы читать то научились? Все испытания проводились с бомберов,кроме ..
                        17 сентября 2013 года на полигоне Уайт Сэндс выполнен испытательный пуск оснащенного двигателем прототипа ракеты. По сообщению производителя ракета с помощью твердотопливного ускорителя успешно стартовала из УВП Mk 41 и выполнила программу испытательного полета, подтвердив возможность выполнения стрельбы из стандартной корабельной пусковой установки без ущерба для характеристик радиолокационной малозаметности ракеты. Подробности полета не уточняются.

                        Дальше что?Кто бы сидел вякал про матчасть то? Если и будет эта ПКР корабельного базирования,то по дальности усеченная,да еще и дозвуковая.
                        Цитата: Григорий_45
                        Так что испытания идут полным ходом.

                        Че серьезно? В 15-16-17 годах где испытания не расскажите? wassat
                        Цитата: Григорий_45
                        С учетом радиуса "Супер Хорнета" , дальность LRASM получается 1700 км. Нехило, да? Так что кто бы вякал за знание матчасти.

                        Я не могу с этого кадра... wassat Я вам говорю о ПКР корабельного базирования,чудило... wassat Где она?Где испытания в 15-16-17 годах?м

                        Цитата: Григорий_45
                        А читать лучше надо, да думать еще уметь. хотя бы немного

                        Вот вот...теперь медленно встали,подошли к зеркалу и все то же самое опять произнесите. wassat
                        НЕКСУС
              3. dvina71 Вчера, 15:49
                Цитата: Григорий_45
                LRASM и прослезитесь

                Прослезился..слезами умиления.. Дозвуковая ПКР.. авиационная.. ВЫ серьезно?
                программу сверхзвуковой ПКР с большой дальностью LRASM-B закрыли в связи с большими ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ рисками.. и тут я окончательно залился слезами..
                dvina71
                1. НЕКСУС Вчера, 16:47
                  Цитата: dvina71
                  Прослезился..слезами умиления.. Дозвуковая ПКР.. авиационная.. ВЫ серьезно?

                  Просто ,видимо,мы должны были прослезиться,глядя на дальность сей ПКР в 930 км...только вот ,что же скажет этот товарищ,когда к 20 году ,вдруг,у нас появится ГЗУР(гиперскоростная ПКР) ,у которой дальность 1500 км,я уж о скорости скромно промолчу.
                  НЕКСУС
                  1. Григорий_45 Вчера, 19:12
                    "Просто ,видимо,мы должны были прослезиться,глядя на дальность сей ПКР в 930 км" - ну это же Вы советовали мне посмотреть на дальность американских ПКР. Ну как, посмотрели?
                    "когда вдруг,у нас появится ГЗУР" - когда появится, тогда и говорить будем. Пока что не о чем. Кстати, интересно что к 2020 появится по ту сторону океана?
                    Григорий_45
                    1. НЕКСУС Вчера, 19:18
                      Цитата: Григорий_45
                      "когда вдруг,у нас появится ГЗУР" - когда появится, тогда и говорить будем. Пока что не о чем. Кстати, интересно что к 2020 появится по ту сторону океана?

                      А когда появится LRASM-B не подскажите? wassat
                      НЕКСУС
                      1. Григорий_45 Вчера, 19:28
                        Цитата: НЕКСУС
                        А когда появится LRASM-B не подскажите?

                        не LRASM-B, а корабельного варианта LRASM. И очень скоро.
                        "В январе 2014 года Lockheed Martin продемонстрировала успешный пуск LRASM из УВП Mk 41, подтвердив возможность стрельбы новой ракетой с минимальными доработками существующего корабельного оборудования"
                        А Вы улыбайтесь дальше) Я все более убеждаюсь, что это следствие упавшего на голову кирпича
                        Григорий_45
                2. Григорий_45 Вчера, 19:08
                  Цитата: dvina71
                  Дозвуковая ПКР.. авиационная.. ВЫ серьезно?

                  LRASM в том числе корабельная. Прослезились, что дальность буржуйских ПКР сравнялась с отечественными? Теперь и сверхзвуковую допилят. А вы кидайте шапки выше
                  Григорий_45
                  1. НЕКСУС Вчера, 19:19
                    Цитата: Григорий_45
                    LRASM в том числе корабельная.

                    В январе 2012 года было решено, что технологические риски при разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты излишне высоки и работы над LRASM-B были прекращены.

                    Матчасть вам в помощь.
                    дозвуковая противокорабельная ракета радиусом действия до 800 км на базе авиационной ракеты AGM-158B JASSM-ER.

                    И где там 930км?
                    НЕКСУС
                    1. Григорий_45 Вчера, 20:00
                      Цитата: НЕКСУС
                      И где там 930км?

                      создана на базе - это не значит полностью копия. Ваше кривое мышление снова выдает желаемое за действительное.
                      по различным данным дальность LRASM от 930 до 980 км
                      Григорий_45
                  2. dvina71 Вчера, 19:22
                    Цитата: Григорий_45
                    Теперь и сверхзвуковую допилят

                    Название программы,по которой пилят такую ПКР..плиз?
                    dvina71
                    1. Григорий_45 Вчера, 19:35
                      Цитата: dvina71
                      Название программы

                      Ключи от сейфа где лежат, не подсказать?
                      Думаю, это будет RGM-174 ERAM
                      Григорий_45
                    2. НЕКСУС Вчера, 19:37
                      Цитата: dvina71
                      Название программы,по которой пилят такую ПКР..плиз?

                      Плачем и дружно машем. lol
                      Цитата: Григорий_45
                      Думаю, это будет RGM-174 ERAM
                      НЕКСУС
                      1. Григорий_45 Вчера, 20:06
                        Цитата: НЕКСУС
                        Плачем и дружно машем

                        вы лучше про Циркон хоть что-нибудь внятное скажите. Не можете? Хоть на картинку полюбоваться, что ли..)
                        Григорий_45
                      2. Ратуш Вчера, 20:15
                        Нексус..про РОФАР не забудьте..
                        Ратуш
        2. ЗВО Вчера, 14:55
          Цитата: dvina71
          Цитата: игорка357
          способных нахрен утопить все наши надводные флоты

          Чем? Дозвуковой ПКр? Серьезно? У них весь упор на АУГ,где один ударный корабль поддерживают несколько кораблей свиты.


          SM-6 - дозвуковая ПКР?
          ЗВО
          1. dvina71 Вчера, 15:37
            Цитата: ЗВО
            SM-6 - дозвуковая ПКР?

            СМ-6 пкр?
            dvina71
            1. ЗВО Вчера, 16:18
              Цитата: dvina71
              Цитата: ЗВО
              SM-6 - дозвуковая ПКР?

              СМ-6 пкр?


              Ага,
              ее функционал позволяет ей быть прекрасной противокорабельной ракетой... вы об этом не знали? :)
              ЗВО
              1. dvina71 Вчера, 16:28
                Цитата: ЗВО
                ее функционал

                Кинетическая БГ или фугасная массой 115 кг.. У ПКР Х-35 проникающая БГ..145 кг.. Прекрасная противокорабельная ракета?
                dvina71
                1. Григорий_45 Вчера, 19:14
                  Цитата: dvina71
                  Прекрасная противокорабельная ракета?

                  хотите сказать, что не ПКР? Хотя да. кто-то нас убеждал, что она ПКР быть не может. Вы знаете ТТХ ПКР на базе СМ-6? Будьте так любезны, просветите)
                  Григорий_45
                  1. dvina71 Вчера, 19:21
                    Цитата: Григорий_45
                    Вы знаете ТТХ ПКР на базе СМ-6?

                    А она есть пкр то эта?
                    dvina71
                    1. Григорий_45 Вчера, 19:57
                      Цитата: dvina71
                      А она есть пкр то эта?

                      тогда зачем Вы пишете
                      Цитата: dvina71
                      Кинетическая БГ или фугасная массой 115 кг.. У ПКР Х-35 проникающая БГ..145 кг.. Прекрасная противокорабельная ракета?

                      ???
                      Григорий_45
                      1. dvina71 Вчера, 22:14
                        Цитата: Григорий_45
                        тогда зачем Вы пишете

                        Не может ЗУР быть ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ПКР.. РАкеты Форта наносить удары по кораблям умеют давно,как и Оса.. Грузинские катера вам в свидетели.
                        dvina71
      2. Serg65 Вчера, 16:50
        Цитата: игорка357
        А через пару лет еще,и еще...а через 10-12 глядишь..у амеров буде 68 современных эсминцев

        О, да, друг мой Игорка, теперь мне не смешно! Теперь мне страшно. 68 СОВРЕМЕННЫХ ЭСМИНЦЕВ!!!!! О господи crying
        Цитата: игорка357
        способных нахрен утопить все наши надводные флоты вместе взятые

        recourse Через 10 лет мы все умрём! crying
        Цитата: игорка357
        которые су=ка пол мира нагибают ка нех ссать!

        what Нагибают эсминцами????
        Serg65
    5. баклан Вчера, 18:53
      Как утюг не вооружай, он от этого крейсером не станет...
      баклан
  2. Altona Вчера, 13:22
    Хоть что пусть делают, это все равно гибрид утюга, радиоприемника и динамо-машины.
    Altona
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
  3. Angel_and_Demon Вчера, 13:22
    руководство ВМС решило переориентировать основное предназначение этих эсминцев - с нанесения ударов по наземным целям на борьбу с надводными кораблями
    неужто уже нападать на КНДР отказались?
    Angel_and_Demon
  4. Геркулесыч Вчера, 13:23
    Со старых крейсеров пушки на них пусть поставят, в два ряда вдоль бортов! lol Выглядеть будут прикольно, хоть и бестолково lol
    Геркулесыч
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:25
    могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей.
    . Кроме того, их задачей будет обеспечение зональной ПВО и ПРО авианосных многоцелевых групп.
    Скорее всего , исходя из заявленного их основной задачей станет эскортирование авианосцев .
    КВУ-НСвД
    1. игорка357 Вчера, 13:45
      Да тут все хотели на твой коммент..тут главное пообсирать перспективные разработки врага,а потом сдохнуть никчёмно..даже не узнав откуда прилетело... Нетбы прислушаться,обсудить..плюсы-минусы,что для нас лучше будет перенять...нееее,у них все фуфло..де=билы!!!
      игорка357
      1. КВУ-НСвД Вчера, 13:49
        Цитата: игорка357
        Да тут все хотели на твой коммент..тут главное пообсирать перспективные разработки врага,а потом сдохнуть никчёмно..даже не узнав откуда прилетело... Нетбы прислушаться,обсудить..плюсы-минусы,что для нас лучше будет перенять...нееее,у них все фуфло..де=билы!!!

        Не тыкайте , дышите ровней и гните свою линию спокойно и аргументированно.... hi
        КВУ-НСвД
      2. dvina71 Вчера, 14:13
        Цитата: игорка357
        перспективные разработки врага

        ЧТо там перспективного кроме внешнего вида? Да и внешний вид..классический американский,далекий от законов физики,сопромата..эпюр напряжения.. Или вы о комбинированной двигательной установке? Которая уже много лет применяется в гражданском судоходстве.
        dvina71
        1. Григорий_45 Вчера, 20:26
          Цитата: dvina71
          ЧТо там перспективного кроме внешнего вида?

          Вы всегда по внешнему виду судите? Талантище! Почему вас в КБ не берут? Глянули бы на чертеж - и выдали вердикт, перспективно или нет, какие характеристики иметь будет. А то, понимаешь, дурью маются ребята, то модели в бассейне испытывают, то самолеты в аэродинамической трубе продувают.. Сколько на благо Родины бы сэкономили сил и средств!

          Цитата: dvina71
          далекий от законов физики,сопромата..эпюр напряжения

          Вы корабел?
          Цитата: dvina71
          Или вы о комбинированной двигательной установке? Которая уже много лет применяется в гражданском судоходстве

          У кого нормально работает подобная установка (ГТД+электромотры) такой мощности?
          Специалист внимательно изучит технику врага, узнает все ее нюансы, плюсы и минусы, и сделает правильные, политически неокрашенные выводы. А перспективное постарается применить в своих разработках.
          Порой фигеешь с вас. То ругали F-22 - бац, и делаем аналог, ПАК ФА, и уже ничуть его не ругаем, а с придыханием восхищаемся. То костерили В-2, и - снова о чудо - делаем похожий ПАК ДА. И так почти во всем
          Григорий_45
    2. Григорий_45 Вчера, 19:55
      Цитата: КВУ-НСвД
      исходя из заявленного их основной задачей станет эскортирование авианосцев

      думаю. да. Я бы на месте янки снял обе 155-мм башни, вместо них поставил одну 127-мм АУ и УВП Мк41 под Стандарты. Тогда что-то уже похожее на боевой корабль. 80 Топоров и 46 Стандартов или ACROC
      Григорий_45
  6. ul_vitalii Вчера, 13:26
    Опять безъякорный. Ну как ты надоел! no
    ul_vitalii
    1. san4es Вчера, 14:02
      Цитата: ul_vitalii
      Опять безъякорный. Ну как ты надоел! no

      ...Этому "трансформатору" у заводского причала якорь не нужен bully
      san4es
  7. игорка357 Вчера, 13:42
    К-стати,что то про ф-22 вы позатыкались...динамоутюгоуамеровфсефуфло....
    игорка357
    1. Змей Плискин Вчера, 13:58
      а что с ним не так?
      Змей Плискин
  8. Доктор Бармалей Вчера, 14:07
    Пентагон решил перевооружить новейшие эсминцы-"невидимки"

    Теперь это будут перспективные землечерпалки:
    Доктор Бармалей
  9. Змей Плискин Вчера, 14:07
    Не понимаю улюлюканий по поводу Зумвалта. Экспериментальная разработка, обкатывают технологии, чего вы хотели? По крайней мере они такую задачу по созданию подобныхх проектов могут на себе тянуть, благо их экономика, ВПК и высокий научный уровень позволяют им проводить такие эксперименты. Все равно как ни крути, за такими кораблями будущее.
    Змей Плискин
  10. Вася Свояков Вчера, 14:33
    Мега распил бюджета по америкосовски! Высший класс!
    Вася Свояков
  11. Altona Вчера, 14:36
    Цитата: игорка357
    Арли Бёркам это скажите,тупой ура-патриот!

    ----------------------------------
    А при чём тут Arleigh Burke? I see you are a very smart guy. What do you want a piece of shit?
    Altona
  12. Altona Вчера, 14:42
    Цитата: Змей Плискин
    Не понимаю улюлюканий по поводу Зумвалта.

    -------------------------
    Да нет никаких улюлюканий. Ф-35 тоже "экспериментальная разработка", авианосец "Джеральд Форд" тоже "экспериментальная разработка". Нет там ничего "экспериментального". Просто процент инноваций засунутых в новое изделие будет корелировать с числом отказов. Зумволт делали для рельсотрона тоже, но рельсотрона на нем до сих пор нет. Энергетические мощности на нём избыточны. На "Джеральде Форде" также идут отказы с поъемниками самолетов, катапультами и прочими системами.
    Altona
    1. Змей Плискин Вчера, 14:46
      "Да нет никаких улюлюканий." Чё, серьезно? А слабо посмотреть комментарии выше? И прочие комментарии в новостях к Замволту.
      Держу пари, был бы у нас такой корабль, мы бы им гордились. А то что детских болезней полно, так что ж...У кого их нет,учитывая количество инноваций. Лично мне достаточно было посмотреть видео с ходовыми испытаниями Джеральда Форда, чтобы язык завязался улюлюкать раз и навсегда. А у нас Иван Грен и Кузя. И сравните.
      Змей Плискин
  13. Altona Вчера, 14:46
    Цитата: игорка357
    Да тут все хотели на твой коммент..тут главное пообсирать перспективные разработки врага,а потом сдохнуть никчёмно..даже не узнав откуда прилетело... Нетбы прислушаться,обсудить..плюсы-минусы,что для нас лучше будет перенять...нееее,у них все фуфло..де=билы!!!

    --------------------------------------
    Этот "перспективный" корабль давно уже обсудили со всех сторон. Он очень "перспективный". Рельсотрона нет, рубка сделана из бальзового дерева, обшитого фольгой. Рубка перекрывает процентов 40 курсового обстрела арт-установки в два ствола 155 мм. Далее, стреляет она управляемыми снарядами на 100 км(!!!). Снаряды корректируются методом триангуляции и для коррекции вылетает три беспилотных вертолета с запасом хода 200(!!!) км. Дальше будем обсуждать это чудо?
    Altona
    1. Григорий_45 Вчера, 19:47
      Цитата: Altona
      Дальше будем обсуждать это чудо?

      А вы умеете? Такой чуши написали, что воспринимать всерьез никак не получается. Детсад, ей богу. Есть золотое правило - прежде чем сказать что-то, сто раз подумай.
      Григорий_45
  14. Altona Вчера, 14:50
    Цитата: Змей Плискин
    "Да нет никаких улюлюканий." Чё, серьезно? А слабо посмотреть комментарии выше? И прочие комментарии в новостях к Замволту.

    --------------------------------
    Чё, серьезно? Давно уже обсудили это чудо. Еще раз обсудим? Хорошо. Конструкторы там умудрились упихнуть силовую установку, что при ремонте её пришлось достать из корпуса, прорезав в нем приличное отверстие газовым резаком. Самое интересное, что силовая установка периодически начинает сыпать металлическую стружку в картер.
    P.S. Молодой "перспективный" корабль уже отчаянно нуждается в ремонте двигателя. Странно, не правда ли?
    Altona
    1. Змей Плискин Вчера, 14:57
      а где можно изучить все это? Дайте ссыль
      Змей Плискин
  15. рюрикович Вчера, 14:52
    Наконец-то дошло до исключительных умов то, что слишком уж большая и дорогая получается канонерская лодка для поддержки десанта, ибо любой десант не предполагает низкую заметность на радарах в силу разности в подходах при проектировании кораблей разных классов.. А "незаметный" корабль поддержки уж никак не вяжется с заметными силами вторжения. Почухали репу и решили сделать "Замволт" исполнителем тех же функций, что и куча более дешёвых "Бёрков" lol Хотя и с более мощным артиллерийским вооружением.Но суть от этого не меняется. В итоге американские адмиралы получили более дорогие игрушки, за которыми нужно будет дополнительно следить, ибо в случае потери оного по головке не погладят.
    Выводы - зачем было извращаться делая корабль за 7млрд зелёных фунтиков, если те же функции прекрасно исполняет корабль за 2 млрд. таких же бумажек??? what request
    рюрикович
    1. Григорий_45 Вчера, 19:45
      Цитата: рюрикович
      Выводы - зачем было извращаться

      за тем же, зачем мы делали Су-47 и еще кучу экспериментальных машин. Отрицательный результат - тоже результат, а опыт в магазине не купишь.
      Григорий_45
  16. Altona Вчера, 14:59
    Цитата: Змей Плискин
    а где можно изучить все это? Дайте ссыль

    --------------------------
    Да Википедию почитайте, там все написано. Просто уже много раз это обсуждали. И этот корабль часто по телевидению обсуждался и на ТВ "Звезда" и у Прокопенко на Рен-ТВ.
    Altona
    1. Змей Плискин Вчера, 15:06
      Звезда и Прокопенко это конечно сверхнадежный источник! Рептилоиды,Нибиру, Замволт
      Змей Плискин
  17. Altona Вчера, 15:09
    Цитата: Змей Плискин
    Звезда и Прокопенко это конечно сверхнадежный источник! Рептилоиды,Нибиру, Замволт

    ------------------------
    Википедия видимо тоже. Есть все в сети. Читайте.
    Altona
  18. Григорий_45 Вчера, 19:43
    НЕКСУС,

    Цитата: НЕКСУС
    Вы читать то научились? Все испытания проводились с бомберов,кроме

    кроме того, что ракета успешно летает из УВП Мк.41. На кораблях какие стоят, не подскажете? Вам не кирпич на голову упал, а бетонной плитой накрыло?
    Насчет всего остального скажу просто. Вы, конечно, можете не воспринимать всерьез программу LRASM и успешный ход ее испытаний. ВМС ее уже эксплуатирует. Следом сейчас под себя ее катает ВВС. ну а Вам да, приятнее и привычнее кидать шапки
    И перестаньте флудить. Вроде серьезный ресурс был, но благодаря подобным вам он превращается в детский сад, ясельную группу. Если вы ребенок - то смотрите спокойной ночи малыши, пейте молоко и в люлю спать
    Григорий_45
    1. НЕКСУС Вчера, 22:13
      Цитата: Григорий_45
      кроме того, что ракета успешно летает из УВП Мк.41. На кораблях какие стоят, не подскажете? Вам не кирпич на голову упал, а бетонной плитой накрыло?

      Факты в студию,уважаемый.Чего пузыритесь то? Где факты успешного испытания этой ПКР с корабля носителя?
      Так кого бетонной плитой накрыло то,чудило?
      НЕКСУС
      1. Григорий_45 Вчера, 22:38
        Цитата: НЕКСУС
        Факты в студию,уважаемый

        факты приведены. Читайте выше
        Цитата: НЕКСУС
        Чего пузыритесь то?

        бурление наблюдаю только с ваше стороны, не в моих правилах вести беседу в таком тоне
        Цитата: НЕКСУС
        Так кого бетонной плитой накрыло то,чудило?

        наверное. не меня. Я не путаю авиационную ПКР с корабельной и рисунки-проекты с реально летающей ракетой. Как то так laughing
        А теперь самое время напомнить тем, у кого плохо с памятью, с чго все началось. А вот именно с этого:
        Цитата: НЕКСУС
        Ну да...только дальность наших ПКР поболее будет чем у матрассов

        Собственно, вам прекрасно показали, что дальности полета ракет сравнялись. А если учитывать еще дальность полета корабельной авиации - то и превысили. Вы же детский сад устроили - начали шапки кидать "А у нас все равно луТше!" и так далее. Дело то не в том. А в том, что матрасы догнали нас. Если ранее было безоговорочное превосходство СССР / России в ракетах, теперь его нет. А АУГ у американцев никуда не делись. Так что хватит шапки подкидывать, время шуток кончилось.
        Хотя вам, бесспорно, милее сердцу противника обкакать. Это же так, чем сильнее обкакал, тем хуже у него ракеты вдруг стали летать, а наши - чудесным образом стали намного лучше! Уровень детсада.
        За сим прощаюсь, более с вами говорить не о чем hi Учите матчасть и учитесь общаться
        Григорий_45
  19. Григорий_45 Вчера, 22:48
    dvina71,
    Цитата: dvina71
    Не может ЗУР быть ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ПКР.

    Функционал позволяет. Ну а чтоб вы не были совсем голословными, приведите данные ПКР SM-6, и мы посмотрим и убедимся - может она быть ПКР или не может. Жду-с..)
    Григорий_45
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