00:29 17 февраля
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Китайские ударные БЛА в армейской авиации Ирака

В Сети появились фотографии китайских беспилотников серии CH-4 (Cai Hong 4 – «Радуга-4»), состоящих на вооружении армейской авиации Ирака. Об этом сообщает bmpd.



БЛА серии CH-4 разработаны и производятся находящейся в Пекине китайской Академией аэрокосмической аэродинамики (Academy of Aerospace Aerodynamics, CAAA).




С 2013 года аппараты, считающиеся своего рода аналогами американских БЛА MQ-1 Predator, поступают на вооружение ВВС НОАК.



Беспилотник СН-4 имеет размах крыла 18 м и взлетный вес до 1300 кг. «Известны два варианта БЛА серии СН-4 – разведывательный (СН-4А) с продолжительностью полета до 30 часов, и разведывательно-ударный (СН-4В), способный нести на четырех узлах внешней подвески до 350 кг боевой нагрузки, в качестве которой могут использоваться новые ракеты AR-1 (масса 45 кг, лазерная система наведения) и малогабаритные управляемые авиабомбы FT-5 (калибр 100 кг, спутниковая система наведения)», – говорится в материале.



Продолжительность полета ударного БЛА с максимальной боевой нагрузкой ограничена 14-ю часами.


Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 12

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:59
    Интересно послушать отзывы о боевом применении.
    ul_vitalii
    1. РУСС Вчера, 14:00
      Цитата: ul_vitalii
      Интересно послушать отзывы о боевом применении.

      В любом случае китайцы молодцы
      РУСС
      1. ul_vitalii Вчера, 14:04
        Совершенно верно. Комплекс: управление, планер, вооружение. Похоже цена-качество привлекли внимание Ирака. hi
        ul_vitalii
        1. cniza Вчера, 14:51
          Только деньги выделили США , почему?
          cniza
      2. НасРать Вчера, 14:08
        Цитата: РУСС

        В любом случае китайцы молодцы


        Да уж, было кому у китайцев, анализировать военные тенденции в далёкие 90-е
        НасРать
      3. Абраша Вчера, 14:22
        Действительно молодцы, зачем изобретать заново "велосипед", когда можно на основе копирования существующих образцов создать приемлемый беспилотник уже сейчас. А ведь наличие у России подобных образцов наверняка спасло бы несколько жизней наших российских пилотов!
        Абраша
    2. сибиралт Вчера, 14:15
      М-да. Нужно наши "калаши" усовршенствовать на дальность стрельбы до 4 км. belay
      сибиралт
    3. svp67 Вчера, 14:30
      Цитата: ul_vitalii
      Интересно послушать отзывы о боевом применении.

      А мне вот интересно, Ирак их почему закупил? Что бы дать американцам возможность для сравнения?
      svp67
  2. Геркулесыч Вчера, 14:16
    А мы свои еще пару десятилетий будем испытать! Налетаем на каждом по миллиону часов, и заново, другие варианты станем испытывать, еще пару десятилетий.
    Геркулесыч
  3. san4es Вчера, 14:20
    БЛА серии CH-4 разработаны и производятся находящейся в Пекине китайской Академией аэрокосмической аэродинамики (Academy of Aerospace Aerodynamics, CAAA).

    san4es
  4. Александр War Вчера, 15:46
    Китайские ударные беспилотные летательные аппараты СН-4В в армейской авиации Ирака
    Александр War
  5. faiver Вчера, 15:54
    и вот почему наши не купят десяток у китайцев
    faiver
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