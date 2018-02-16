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Китайские ударные БЛА в армейской авиации Ирака
В Сети появились фотографии китайских беспилотников серии CH-4 (Cai Hong 4 – «Радуга-4»), состоящих на вооружении армейской авиации Ирака. Об этом сообщает bmpd.
БЛА серии CH-4 разработаны и производятся находящейся в Пекине китайской Академией аэрокосмической аэродинамики (Academy of Aerospace Aerodynamics, CAAA).
С 2013 года аппараты, считающиеся своего рода аналогами американских БЛА MQ-1 Predator, поступают на вооружение ВВС НОАК.
Беспилотник СН-4 имеет размах крыла 18 м и взлетный вес до 1300 кг. «Известны два варианта БЛА серии СН-4 – разведывательный (СН-4А) с продолжительностью полета до 30 часов, и разведывательно-ударный (СН-4В), способный нести на четырех узлах внешней подвески до 350 кг боевой нагрузки, в качестве которой могут использоваться новые ракеты AR-1 (масса 45 кг, лазерная система наведения) и малогабаритные управляемые авиабомбы FT-5 (калибр 100 кг, спутниковая система наведения)», – говорится в материале.
Продолжительность полета ударного БЛА с максимальной боевой нагрузкой ограничена 14-ю часами.
БЛА серии CH-4 разработаны и производятся находящейся в Пекине китайской Академией аэрокосмической аэродинамики (Academy of Aerospace Aerodynamics, CAAA).
С 2013 года аппараты, считающиеся своего рода аналогами американских БЛА MQ-1 Predator, поступают на вооружение ВВС НОАК.
Беспилотник СН-4 имеет размах крыла 18 м и взлетный вес до 1300 кг. «Известны два варианта БЛА серии СН-4 – разведывательный (СН-4А) с продолжительностью полета до 30 часов, и разведывательно-ударный (СН-4В), способный нести на четырех узлах внешней подвески до 350 кг боевой нагрузки, в качестве которой могут использоваться новые ракеты AR-1 (масса 45 кг, лазерная система наведения) и малогабаритные управляемые авиабомбы FT-5 (калибр 100 кг, спутниковая система наведения)», – говорится в материале.
Продолжительность полета ударного БЛА с максимальной боевой нагрузкой ограничена 14-ю часами.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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