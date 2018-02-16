Что будет с гранатой от попадания пули?

Проект WarGonzo, который уже отметился рядом нестандартных и опасных экспериментов с оружием и боеприпасами, решил проверить несколько видов взрывчатки на "стойкость" к выстрелам по ним.



Первой "жертвой" стал "пластид", представляющий из себя более дорогое за счет пластичности взрывчатое вещество. Второй под обстрел попала ручная кумулятивная граната РГК-3, предназначенная для поражения танков и прочей бронированной техники. Третья цель - противопехотная наступательная граната РГН, с радиусом эффективного поражения 15 метров. Далее огонь открыли по всем известной наступательной ручной гранате РГД-5 - самой массовой гранате российской армии. И последней "жертвой" стала 400 граммовая тротиловая шашка.



Стрельба производилась из пистолета Макарова (ПМ) с расстояния около 3-4 метров.











