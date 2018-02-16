00:28 17 февраля

Что будет с гранатой от попадания пули?

Проект WarGonzo, который уже отметился рядом нестандартных и опасных экспериментов с оружием и боеприпасами, решил проверить несколько видов взрывчатки на "стойкость" к выстрелам по ним.

Первой "жертвой" стал "пластид", представляющий из себя более дорогое за счет пластичности взрывчатое вещество. Второй под обстрел попала ручная кумулятивная граната РГК-3, предназначенная для поражения танков и прочей бронированной техники. Третья цель - противопехотная наступательная граната РГН, с радиусом эффективного поражения 15 метров. Далее огонь открыли по всем известной наступательной ручной гранате РГД-5 - самой массовой гранате российской армии. И последней "жертвой" стала 400 граммовая тротиловая шашка.

Стрельба производилась из пистолета Макарова (ПМ) с расстояния около 3-4 метров.




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Комментарии 30

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  1. Мар.Тира Вчера, 16:40
    С матами неумного чела обязательно над было выставлять?Нас баните,а сами что делаете?
    Мар.Тира
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 22:03
      Мар.Тира
      С матами неумного чела обязательно над было выставлять?Нас баните,а сами что делаете?
      100% Я последний бан получил за матюки Порошенко. am В видео которое представил публике.А на счёт этого рыжего.Фигня его видосы.Жалкое подобие "Разрушительного ранчо"
      Наблюдатель2014
  2. agent Вчера, 16:42
    Заведомо понятно, что взрывов не будет. Иначе не стал бы стрелять в упор))
    agent
    1. merkava-2bet Вчера, 20:17
      Не всегда,у нас в 2014 году во время операции,одному из бойцов спецназа попала пуля 7,62 от Калаша в гранату М-26,боец погиб от взрыва,тогда Армия начала исследования по поиску менее чувствительного ВВ.Всё зависит от кинетической энергии и других факторов.
      merkava-2bet
  3. Салют Вчера, 16:56
    это типа аналог наша "разрушительная дача"
    Салют
  4. merkava-2bet Вчера, 17:01
    Не,такого дебила и имбицила я не видел.Пусть он выстрелит в гранату со взрывателем и с того расстояние где стоит,одним придурком меньше будет.Я не понял вчём смысл таких передач,я люблю про выживания,мелкую стрельбу,а это что,два дебила это сила.
    merkava-2bet
  5. Razvedka_Boem Вчера, 17:10
    Что за клоун?..
    Razvedka_Boem
    1. трактористъ Вчера, 18:49
      обезьян с гранатой ))
      трактористъ
  6. merkava-2bet Вчера, 17:12
    Я из пистолета Ерихо и Глок-17,19,22 попадаю в такую же мишень как граната с расстояния 15-20 метров,и это делаю каждые полгода как минимум,и причём я не люблю пистолеты,я люблю длинноствольное оружие,и я далеко не снайпер,но хороший стрелок,особенно на скорость и множество целей,а этот с 3-4 метров попасть не может.
    merkava-2bet
    1. Вадим237 Вчера, 19:56
      Ну не боец он - просто обморок.
      Вадим237
  7. Комментарий был удален.
  8. merkava-2bet Вчера, 17:14
    Цитата: merkava-2bet
    Не,такого дебила и имбицила я не видел.Пусть он выстрелит в гранату со взрывателем и с того расстояние где стоит,одним придурком меньше будет.Я не понял в чём смысл таких передач,я люблю про выживания,меткую стрельбу,а это что,два дебила это сила.
    merkava-2bet
    1. sabakina Вчера, 18:43
      меркава, цитировать самого себя в данном случае не комильфо.
      sabakina
      1. merkava-2bet Вчера, 18:56
        Есть золотое правило,оружие не игрушка,и я им пользуюсь вот уже почти 18 лет,так всё это время я с оружием,и даже не было предпосылок на шутки и глупости,у нас в Израиле такого дебила сразу бы арестовали и сидел бы он от 2 до 5 лет,и это без увечья или смерти окружающих.
        merkava-2bet
        1. sabakina Вчера, 19:00
          андрей, я написал по русски, Вы не поняли. Извините, на иврите писать не умею. Это первое. Второе. У меня в профиле имя написано с большой буквы. у Вас с маленькой. Выходит, я более величенствее Вас?
          sabakina
          1. merkava-2bet Вчера, 19:52
            А какое отношение имеет орфографический нюанс к данной теме,и что у Вас мания величия к самому любимому из-за буквы?
            merkava-2bet
        2. АнтиFREEZ Вчера, 22:20
          Цитата: merkava-2bet
          оружие не игрушка

          А у вас там можно пострелять в своем дворе как в некоторых штатах Америки (естественно не подвергая опасности соседей) ? Или в подвале своего дома для себя тир организовать?
          АнтиFREEZ
  9. rehev931 Вчера, 18:03
    для школьников видос- на перемене посмотреть! стрелять в упор по ВВ! при детонации на таком расстоянии броник не спасёт! ноги и лицо не защищены от слова " совсем"!!! претендент на премию Дарвина!!!
    rehev931
  10. Ураган70 Вчера, 18:24
    Цитата: Салют
    это типа аналог наша "разрушительная дача"

    Плагиаторы...у самих то ум откуда?
    Ураган70
  11. Ураган70 Вчера, 18:25
    Цитата: rehev931
    для школьников видос- на перемене посмотреть! стрелять в упор по ВВ! при детонации на таком расстоянии броник не спасёт! ноги и лицо не защищены от слова " совсем"!!! претендент на премию Дарвина!!!

    За самый идиотский разброс мозга!!!
    Ураган70
  12. sabakina Вчера, 18:44
    Что будет с гранатой от попадания пули?

    Нихрена не будет, электричество закончилось.
    sabakina
  13. hohol95 Вчера, 18:58
    А по банке с -
    Нитроглицерин (1,2,3-тринитроксипропан; также глицеринтринитрат, тринитроглицерин, тринитрин, НГЦ) — органическое соединение, сложный эфир глицерина и азотной кислоты.

    Им было слабо СТРЕЛЬНУТЬ...
    Или по ДИНАМИТНЫМ ШАШКАМ...
    hohol95
  14. hohol95 Вчера, 19:25
    Многие ли помнят Взрыв в Бременхафене субботним утром 11 декабря 1875 года?
    Этому стрелку повезло - нонешние ВВ достаточно устойчивы к внешним воздействиям без применения специальных взрывателей! В отличии от СТАРОДАВНИХ ВВ...
    hohol95
  15. серж сибиряк Вчера, 19:43
    Или по ДИНАМИТНЫМ ШАШКАМ[i][/i][b][/b]Всё понимаю,про пиарить ВВ хотелось,но познания из школьной программы дали ясно понять-динамит это к костлявай в объятия.А так пронесёт.
    серж сибиряк
    1. Вадим237 Вчера, 20:00
      Он бы по мешку с гексогеном стрельнул, с такого расстояния - концовка была бы "улётная".
      Вадим237
  16. Бер Вчера, 20:49
    Я сам жил в районе турецкого вала, и у меня были вместо подстаканника остов от 80 мм мины, я там карандаши и перья и ручки хранил, и у меня была коробка из под перьв для правописания.

    По сему на моно_пенисуально сколько у чела дЭнежек и какая у него крыша, всё сводитсяя к простому эквиваленту если у старшака не жмут ЧК все ОК на соврменом языке.

    Я лично подал бы в суд на тех кто разрешает такие ролики..


    Обоснование.. админы сайта это открытая .... остановитесьььь..

    Если я лично, захочу ликвидировать любого олигарха (фильм день шакала) , любого уровня, с любым уровнем охраны то буквально на первом круге, я бы 200 гамм тротила разместил бы в воронку и на перекрёстке, ….. на любом светофоре на машине или мотоцикл активировал бы заряд… и таких ка я тысячи…... 30 000 и более...

    Народ у нас бого_боязненый и тех кого можно урыть за 20-25 дней щадит жалеют,…., не мстяят им,
    не было команды ещё, а вдруг и в правду система позволит жить как на западе,
    нет не позовлит….., нас предали…,

    Мы лохам позволяем все, потому, что кумулятивная воронка, уравнивает всех бизнесменв 21 века как Кольт уровнял бизнесменов 19 века, чем больше охрана тем она заметнее, но в любой стоянке в Москве кумулятивный заряд прошъёт любой лемузин с растояния в 2-3 метра на любом перекрёстке, это даже детям понятно, в том числе при входе в подъезд любого дома, куммулятивная вронка действием в 3000 мм, может сработать как от соседа с квартиры правого соседа первого подъезда, так и от соседа с лева, с любого подъёза в том числе и кусок типа керпича упавшеего на козырёк позволить сработать любому устройству.


    Журналисты для вас TV это всё,…. НО.....забудьте то что видели у военных,
    иначе будете вопить о защемлении прав свободы слова и тела……..млин у нас в стране власти пока нет,.. да.. но это не повод….это временно ….. потерпите лет 10-12 и власть появится и решит, не будите спящего медведя…. Не нужно это пока….
    Бер
  17. С.В.Ю Вчера, 21:21
    А попробовал бы он пострелять по гранатам со взрывателями ! На таком расстоянии ему бы была ,,крышка ,, ! Особенно от 400гр.тротила !
    С.В.Ю
  18. Radikal Вчера, 22:33
    Цитата: Razvedka_Boem
    Что за клоун?..

    Это Семён Пегов - военный корреспондент бывшего "Лайф ньюс", исползавший вместе с ополченцами весь Донбасс и Луганск на брюхе во время боевых действий, в том числе Донецкий аэропорт, потом находился в Сирии, в окружённом Дейр-эз-Зоре - короче один из двух самых настоящих (и отчаянных) военных корреспондентов Российской Федерации! hi
    Radikal
    1. Тит Вчера, 23:04
      И не очень умный судя по всему
      Тит
    2. Вадим237 Вчера, 23:46
      Вот за всё это время что он там был - видать сильно контузило, в голову.
      Вадим237
  19. Петр Царь Вчера, 23:20
    Зная что ничего не будет, где в глубине души надеялся что жахнет. Но когда он с пары метров стрелять начал, надежда развеялась как и желание смотреть дальше. Сменилось всё каким то едва уловимым ощущением постоянного фейспалма. Периодически его видяшки гляжу, и что то не очень, не хватает парню какого то изюма. Короче, болтать, не мешки разгружать. Если есть желание делать, то пусть продолжает. Авось найдёт свой путь.
    Петр Царь
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