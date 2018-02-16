Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии

Жилые модули российских военнослужащих на авиабазе "Хмеймим"

Все жилые помещения для личного состава, приема пищи и другие быстровозводимые блочномодульные строения, которые делают здесь, производятся из современных материалов, оснащены системами кондиционирования. Они полностью соответствуют всем требованиям с точки зрения нормативов проживания, скорость их возведения в разы превышает аналогичное капитальное строительство

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу посетил завод "Абаканвагонмаш", выпускающий жилые модули для быстровозводимых военных городков, применявшиеся в том числе в Хмеймиме и Тартусе в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- доложили министру руководители предприятия.Глава ведомства отметил, что качество, экологичность и другие свойства изделий надо совершенствовать с учетом опыта эксплуатации в различных климатических условиях. Он также поставил задачу, чтобы при обеспечении офицерского состава индивидуальным жильем трехкомнатный дом мог быть возведен на территории вновь образованного военного городка не более чем за трое суток. При этом должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и т.д.Отвечая на вопрос одного из работников завода, стоит ли предприятию рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Минобороны, министр обороны ответил: