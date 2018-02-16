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Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу посетил завод "Абаканвагонмаш", выпускающий жилые модули для быстровозводимых военных городков, применявшиеся в том числе в Хмеймиме и Тартусе в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии

Жилые модули российских военнослужащих на авиабазе "Хмеймим"


Все жилые помещения для личного состава, приема пищи и другие быстровозводимые блочномодульные строения, которые делают здесь, производятся из современных материалов, оснащены системами кондиционирования. Они полностью соответствуют всем требованиям с точки зрения нормативов проживания, скорость их возведения в разы превышает аналогичное капитальное строительство
- доложили министру руководители предприятия.


Глава ведомства отметил, что качество, экологичность и другие свойства изделий надо совершенствовать с учетом опыта эксплуатации в различных климатических условиях. Он также поставил задачу, чтобы при обеспечении офицерского состава индивидуальным жильем трехкомнатный дом мог быть возведен на территории вновь образованного военного городка не более чем за трое суток. При этом должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и т.д.

Отвечая на вопрос одного из работников завода, стоит ли предприятию рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Минобороны, министр обороны ответил:

Мы вас загружаем до конца текущего года. Дальше все будет зависеть исключительно от вас: если вы нам дадите нужное качество, нужное количество в нужные сроки, то перспективы довольно интересные. Думаю - лет на восемь-десять вперед




Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 28

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  1. предки с Дона Вчера, 16:12
    Такие модули в народе "балки" (ударение на И) в 80-е были уже на Крайнем Севере у вахтовиков, очень цивильно все было.
    предки с Дона
    1. Геркулесыч Вчера, 16:16
      Разница в материалах и технилогиях существенная! Эти то вроде как качественные и пожаробезопасные hi
      Геркулесыч
      1. Монос Вчера, 18:29
        При этом должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и т.д.

        Ну, ладно, с канализацией биобактерии справятся, электроэнергию могут солнечные батареи дать, но , ёлы-палы, не будут же они для каждого балка бурить скважину... what
        Монос
    2. МИХАН Вчера, 16:16
      Если мы там надолго , могли бы вместо этих коробочек полноценный военный городок отстроить со всей защитой и т.д.. Или опять распил идет..?
      МИХАН
      1. R.L. Вчера, 20:40
        Да нет, не распил. Просто ненадолго. Там даже СССР не хотел базы делать. Тогда не дураки были, знали чем чревато.
        R.L.
        1. МИХАН Вчера, 22:17
          Цитата: R.L.
          Да нет, не распил. Просто ненадолго. Там даже СССР не хотел базы делать. Тогда не дураки были, знали чем чревато.

          Ну СССР идеология сдерживала ..А мы в России , должны ближе к Израилю прижиматься ! Там вся политика мировая ..хе хе Вот танки подгоним скоро и начнем общаться с "мировой общественностью" на равных.. soldier
          МИХАН
    3. APASUS Вчера, 16:30
      Цитата: предки с Дона
      Такие модули в народе "балки" (ударение на И) в 80-е были уже на Крайнем Севере у вахтовиков, очень цивильно все было.

      Вот такие были,сейчас на БАМе до сих пор встретить можно целые поселения из такого добра
      APASUS
    4. shosha Вчера, 19:15
      Такие модули в народе "балки" (ударение на И) в 80-е были уже на Крайнем Севере у вахтовиков, очень цивильно все было.

      Было всё цивильно, после соответствующего ремонта )) в 70-е 80-е в них и вахтовики жили, и семьями жили причём целыми посёлками, я сам в жил в балке с пелёнок
      shosha
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:16
    трехкомнатный дом мог быть возведен на территории вновь образованного военного городка не более чем за трое суток. П
    Как-то такие указания попахивают большой передислокацией крупных частей надолго и в места , где с поднаёмом туго , а служебного жилья мало...
    КВУ-НСвД
    1. Мих1974 Вчера, 17:33
      Во первых "почему на долго?" и что значит "попахивает"? Если это действительно хорошие модули, вместо тех же палаток, то почуме не должен быть их большой запас. И собственно Армия в мирное время как раз и есть - Запасание всего и вся. Да и Мир совсем не "цветочками увлечен" последние десятилетие sad . Никогда не знаешь куда и зачем может придется отправлять наши войска.
      Опять же - ну не строить же полноценные железобетонные сооружения там куда нас занесет даже на 5-7 лет. Потому как это и дороже намного и "назад не увести", да и сроки возведения не "контейнеры расставить", так же не забываем что любое долговременное сооружения нужно полноценно готовить, а это и геодезия и сейсмичность. А тут в любой горной области ну "потрясет" до 7 балов, ну "попрыгают" контейнеры - мало кто погибнет, а от постоянных зданий - враз одни руины останутся и горы трупов под ними. По тому же хмейми, много раз говорили "мы не будем там создавать базу для 100500 армии". Так что постепенно конечно построят и бетонные сооружения, казармы и т.д., но явно это отложено до "после Победы".
      Мих1974
      1. КВУ-НСвД Вчера, 17:40
        при обеспечении офицерского состава индивидуальным жильем трехкомнатный дом мог быть возведен
        С семьями ненадолго не передислоцируют на "недолго Это ответ на Ваш вопрос :
        Во первых "почему на долго?"
        Такие указания выглядят именно как подготовка передислокации в места где нет достаточного кол-ва жилья для контрактников с семьями - это ответ на второй Ваш вопрос :
        и что значит "попахивает"?
        КВУ-НСвД
        1. zhekazs Вчера, 18:23
          Арктику осваивать будут, вот туда и модули. Да мало ли где в бескрайней тайге тот же временный аэродром потребуется.
          zhekazs
          1. КВУ-НСвД Вчера, 18:29
            Арктику осваивать будут, вот туда и модули
            Не исключено , что и туда тоже...
            КВУ-НСвД
  3. seregatara1969 Вчера, 16:17
    живали мы "балках"- жить можно - не отель конечно но другого совсем ничего не было при освоении месторождения нефти
    seregatara1969
    1. предки с Дона Вчера, 16:19
      мошка только достовала т.к. удобства на улице были wink
      предки с Дона
      1. Вадим237 Вчера, 17:57
        "Удобства на улице были" Для мошкары - когда выходишь.
        Вадим237
      2. zhekazs Вчера, 18:26
        Обычно, в вахтовых поселках такие модули связывают арктическими коридорами, чтобы "в тапочках" можно было и столовую и спортзал посетить, и в гости после смены забежать, не говоря уже о душах с туалетами.
        zhekazs
  4. Геркулесыч Вчера, 16:19
    Дачи генералам из таких строить -в наказание! wassat Проворовался, вот тебе и дача, еще и с решетками на окнах, и открывается только снаружи! lol Живешь в одном домике, а туалет через весь участок -в другом. И вечно воды нету в нем! wassat
    Геркулесыч
  5. Сержант71 Вчера, 16:22
    Значит надо ждать крупного заказа)) Хотя, такие балки делают и в Пензе и Калининграде и в Ухте. Наша контора закупала подобные.
    Сержант71
  6. Теренин Вчера, 16:25
    Смотря сколько человек в одном модуле жить будут winked
    Теренин
  7. duche Вчера, 16:41
    То то сегодня все развязки под надзором ГИБДД были, кортеж пролетел мимо по встречной полосе с мигалками. Странно только, вагоностроительный клепает контейнеры, хоть и жилые, впрочем рядом стоит контейнерный завод. Видимо скооперировались. wink
    duche
    1. Мих1974 Вчера, 17:23
      Простите, а где в статье указано что они сами их варят (контейнеры)?. Судя по вашим словам как раз как я и пишу - покупают на контейнерном заводе "оболочку" и набивают ее всем необходимим. Ну или "соседи" им каркас по специальной схеме делают, если там всяко разно предусмотрено монтировать, то другие месте жесткости нужны и "дырки" всякие.
      Мих1974
  8. shag Вчера, 18:51
    эти модули производит компания Контейнекс, а завод находится в Коврове!
    "Писатель" все перепутал.
    модули действительно хорошие. Можно жить даже при -50. Проверено в Якутии!
    shag
    1. куртка бейна Вчера, 18:58
      Цитата: shag
      эти модули производит компания Контейнекс, а завод находится в Коврове!
      "Писатель" все перепутал.
      модули действительно хорошие. Можно жить даже при -50. Проверено в Якутии!

      Что то я сильно сомневаюсь, что в таких контейнерах можно жить при -50. Покажете, как "проверено"?
      куртка бейна
  9. Razvedka_Boem Вчера, 20:06
    Подобными модулями давно пользуются американцы.
    При строительстве баз, скажем в Ираке, они разделяю каждый ряд таких модулей стеной из бетонных блоков двухметровой высоты - защита от обстрела как из стрелкового оружия, так и из минометов и рпг.
    Бетонные блоки тоже стандартизированы, позволяют соорудить в кратчайшее время как стены так и укрытия.
    Razvedka_Boem
  10. Труд Вчера, 20:37
    Новая стратегия базирования наземных войск предусматривает регулярную передислокацию с целью повышения мобильности соединений и сокращения расходов на содержание.
    Труд
  11. Дмитрий_4 Вчера, 21:08
    А как разбирается и переноситься на новое место?
    Дмитрий_4
    1. МИХАН Вчера, 22:04
      Цитата: Дмитрий_4
      А как разбирается и переноситься на новое место?

      Вертикальным взлетом хе хе laughing Вместе со всеми военнослужащими и по всему миру..! Это наше ноу -хау последнее..! soldier
      Первый взлетает прапорщик (каптерка))) И потом косяком все за ним..ха ха ха

      МИХАН
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