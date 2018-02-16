00:31 17 февраля
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Ледокол «Вайгач» побил рекорд по эксплуатации ядерной установки

Атомоход "Вайгач" побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки атомного ледокола, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия "Атомфлот".

Шестнадцатого февраля 2018 года ледокол "Вайгач" побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый атомным ледоколом "Арктика" в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тыс. часов (прежнее значение - 177,204 тыс. часов)
- говорится в сообщении.

Ледокол «Вайгач» побил рекорд по эксплуатации ядерной установки



Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году специалисты "Росатомфлота" совместно с конструкторским бюро АО "ОКБМ Африкантов" завершили работы по продлению срока эксплуатации ядерных энергетических установок атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр". Сроки работы установок получили научное обоснование и продлены до 200 тыс. часов. Это позволило исключить возникновение "ледовой паузы" (периода нехватки действующих ледоколов из-за окончания срока работы старых и отсутствия новых судов).

При этом первоначальный ресурс ядерной энергетической установки атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр" не превышал 100 тыс. часов. Таким образом, срок вырос вдвое.

Эта работа позволяет предприятию эффективно использовать в эксплуатации четыре атомных ледокола
- отметили в компании.

Атомный ледокол "Вайгач (тип "Таймыр" введен в эксплуатация в 1990 году. Его длина 151,8 м, ширина - 29,2 м, водоизмещение 21 тыс. т., мощность главной установки - 50 тыс. л. с., передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.iceberg.sp.ru/
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Комментарии 35

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  1. Геркулесыч Вчера, 16:25
    Только если для сугубо практических целей, а не рекорд ради рекорда! Хотя, наши такой ерундой не занемаются, чтобы другим нос утереть, только потому что так велели!
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 16:29
      Цитата: Геркулесыч
      Хотя, наши такой ерундой не занемаются, чтобы другим нос утереть, только потому что так велели!

      Да, да...осталось только вычеркнуть из памяти, что привело к трагедии Чернобыля.
      svp67
      1. dvina71 Вчера, 16:31
        Цитата: svp67
        Да, да...осталось только вычеркнуть из памяти, что привело к трагедии Чернобыля.

        НУ точно уж не продление ресурса..
        dvina71
        1. svp67 Вчера, 16:32
          Цитата: dvina71
          НУ точно уж не продление ресурса..

          Ну точно эксперимент по получению дополнительной энергии... Что там, что там попытка получения экономической выгоды.
          svp67
          1. dvina71 Вчера, 16:34
            Цитата: svp67
            Ну точно эксперимент по получению дополнительной энергии...

            Не точно.. Сведущие люди утверждают,что местные научные кадры пытались отработать технологию регулирования мощности..на реакторе не предназначенным для этого..
            dvina71
            1. Архивариус Вася Вчера, 17:41
              Да это одна из причин, ну и конечно неудачное стечение сразу нескольких неблагоприятных факторов ведущих к аварии, в том числе и ошибки самого персонала.
              Архивариус Вася
      2. vanya Вчера, 17:47
        К чернобыльской катастрофе привели изначальные конструктивные недостатки реактора РБМК-1000, а не испытания, которые к стати были окончены и взрыв реактора произошёл при его глушении, к стати тоже плановом.
        vanya
        1. Морской Чёрт Вчера, 18:31
          Увы, не только. Положительный температурный эффект реактивности, "мокрая" АЗ и вытеснитель на стержнях АЗ, конечно имели место быть. Но всё это наложилось и на ошибки персонала. А вот нужны ли рекорды на атомном флоте, как и на флоте вообще, вопрос спорный. Прецеденты, знаете ли, были. в 30-годы рекорды ставили, кто дольше без дока проходит, а как война грянула, так остались без торгового флота. Эксперименты по продлению срока эксплуатации твэлов проводили и в СССР. Кончилось печально. Во время выгрузки зоны оболочки рассыпаться начали. Может, конечно, сейчас технологии вперёд ушли.
          Морской Чёрт
        2. Архивариус Вася Вчера, 18:33
          Кто сказал что они были окончены? Они как раз проводились с серьезным нарушением регламента безопасности реактора. Но Дятел ничего не хотел слушать, когда мощность реактора провалилась от тех значений которые были задуманы при испытании выбега ротора турбогенератора(((
          Архивариус Вася
          1. vanya Вчера, 23:21
            26 апреля 1986 г. в один час двадцать три минуты сорок секунд начальник смены блока No 4 ЧАЭС Александр Акимов приказал заглушить реактор по окончании работ, проводимых перед остановом энергоблока на запланированный ремонт. Команда отдана в спокойной рабочей обстановке, система централизованного контроля не фиксирует ни одного аварийного или предупредительного сигнала об отклонении параметров реактора или обслуживающих систем. Оператор реактора Леонид Топтунов снял с кнопки АЗ колпачок, предохраняющий от случайного ошибочного нажатия, и нажал кнопку. По этому сигналу 187 стержней СУЗ реактора начали движение вниз, в активную зону. На мнемотабло загорелись лампочки подсветки, и пришли в движение стрелки указателей положения стержней. Александр Акимов, стоя вполоборота к пульту управления реактором, наблюдал это, увидел также, что "зайчики" индикаторов разбаланса АР "метнулись влево" (его выражение), как это и должно быть, что означало снижение мощности реактора, повернулся к панели безопасности, за которой наблюдал по проводимому эксперименту.
            Но дальше произошло то, чего не могла предсказать и самая безудержная фантазия. После небольшого снижения мощность реактора вдруг стала увеличиваться со все возрастающей скоростью, появились аварийные сигналы. Л. Топтунов крикнул об аварийном увеличении мощности. Но сделать что-либо было не в его силах. Все, что он мог, сделал - удерживал кнопку АЗ, стержни СУЗ шли в активную зону. Никаких других средств в его распоряжении нет. Да и у всех других тоже. А. Акимов резко крикнул: "Глуши реактор!". Подскочил к пульту и обесточил электромагнитные муфты приводов стержней СУЗ. Действие верное, но бесполезное. Ведь логика СУЗ, то есть все ее элементы логических схем, сработала правильно, стержни шли в зону. Теперь ясно - после нажатия кнопки АЗ верных действий не было, средств спасения не было. Другая логика отказала!
            С коротким промежутком последовало два мощных взрыва. Стержни АЗ прекратили движение, не пройдя и половины пути. Идти им было больше некуда.
            В один час двадцать три минуты сорок семь секунд реактор разрушился разгоном мощности на мгновенных нейтронах. Это крах, предельная катастрофа, которая может быть на энергетическом реакторе. Ее не осмысливали, к ней не готовились, никаких технических мероприятий по локализации на блоке и станции не предусмотрено. Нет и организационных мер.
            vanya
        3. okko077 Сегодня, 00:08
          vanya, перестаньте бредить вслух и ...нести чепуху....У вас в голове предельная катастрофа, смените свои источники....
          okko077
      3. Piramidon Вчера, 18:04
        Цитата: svp67
        Да, да...осталось только вычеркнуть из памяти, что привело к трагедии Чернобыля.

        И какая аналогия в вашем мозгу просматривается? Фукусиму туда еще заложите и все на свете инциденты с ядерными реакторами. А еще все аварии на ГЭС и прочих источниках энергии. А в Голландии ветровой генератор упал...
        Piramidon
        1. svp67 Вчера, 18:18
          Цитата: Piramidon
          А в Голландии ветровой генератор упал...

          Падения ветряка конечно вещь печальная, но в отличии от неудачных экспериментов с ядерными энергетическими установками, не влечет столь пагубных последствий.
          svp67
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:26
    Сроки работы установок получили научное обоснование и продлены до 200 тыс. часов.
    Продление ресурса - это нормально , но с ядерным реактором главное , чтоб научное обоснование было безошибочным . Впрочем опыта наверно хватает...
    КВУ-НСвД
    1. svp67 Вчера, 16:31
      Цитата: КВУ-НСвД
      Продление ресурса - это нормально , но с ядерным реактором главное , чтоб научное обоснование было безошибочным . Впрочем опыта наверно хватает...

      Так понимаю, что во время испытаний на ЧАЭС то же так же думали. Тут вспоминается старый, детский анекдот, что в атомной физике самое страшное слово : "Упс!!!"
      svp67
      1. КВУ-НСвД Вчера, 16:35
        Так понимаю, что во время испытаний на ЧАЭС то же так же думали. Тут вспоминается старый, детский анекдот, что в атомной физике самое страшное слово : "Упс!!!"
        Горький опыт - тоже опыт , главное извлекать уроки..
        КВУ-НСвД
      2. Piramidon Вчера, 18:09
        Цитата: svp67
        Так понимаю, что во время испытаний на ЧАЭС то же так же думали

        Вы еще вспомните времена первых в мире АЭС. Уж наверное, все ЧП, произошедшие с реакторами, учитываются без оглядки на советы "знатоков" из соцсетей.
        Piramidon
        1. svp67 Вчера, 18:20
          Цитата: Piramidon
          Уж наверное, все ЧП, произошедшие с реакторами, учитываются без оглядки на советы "знатоков" из соцсетей.

          Как считаете на ЧАЭС то же так же думали, когда защиту реактора, на время эксперимента отключали?
          svp67
          1. Архивариус Вася Вчера, 18:39
            То что они сделали отключив защиту - халатность чистой воды и некомпетентность как руководителя Дятлова А.С. Все были уверены - что фигня мол, пронесет, эксперимент закончим и по домам.
            Сейчас то уже серьезно к этому подходят (ну должны).
            Архивариус Вася
            1. svp67 Вчера, 19:00
              Цитата: Архивариус Вася
              Сейчас то уже серьезно к этому подходят (ну должны).

              Так понял, что ключевые слова Ваше мысли
              Цитата: Архивариус Вася
              ну должны
              svp67
            2. vanya Вчера, 23:13
              защита не отключалась, более того после окончания испытаний реактор глушился нажатием кнопки аварийной защиты, и никто и в страшном сне не мог предвидеть что именно нажатие кнопки аварийной защиты справацирует катастрофу.
              vanya
    2. Piramidon Вчера, 18:06
      Цитата: КВУ-НСвД
      с ядерным реактором главное , чтоб научное обоснование было безошибочным

      Ну, наверное, не школота решение принимала.
      Piramidon
    3. VALERIK_097 Вчера, 18:29
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:26
      Опыта хватает,но нельзя вечно продлевать сроки эксплуатации(с мирным атомом тоже не стоит шутить).Ресурс установки удвоили-молодцы(посидели за столом-решили ограничить мощность установки до определённого процента).
      Не решает это проблемы-новые надо строить.
      С ребятами с ОКБМа,давно общаюсь-толковые инженеры (хотя тупых в командировки не отправляют).Хотя были и курьёзы-"Какой д....л это создал-"Я"-минутная пауза,поэтому и приехал",
      потом в оперативном порядке были внесены изменения в конструкцию изделия-работает без нареканий.Его тема-перегрузочное оборудование.
      VALERIK_097
      1. КВУ-НСвД Вчера, 18:35
        Не решает это проблемы-новые надо строить.
        Таки и строят smile И продление ресурса в ожидании обновления ледокольного флота
        Это позволило исключить возникновение "ледовой паузы" (периода нехватки действующих ледоколов из-за окончания срока работы старых и отсутствия новых судов).
        hi
        КВУ-НСвД
        1. VALERIK_097 Вчера, 19:21
          Увы,ледоколов с такими характеристиками не строят.Строят ледоколы для проводки широких"Чемоданов"по СМП.
          VALERIK_097
  3. кедр Вчера, 16:34
    Замечательное фото. "Вайгач" олицетворяет Россию. Среди ледяных пространств и полярной ночи, ярко освещённый красавец, лучами прожекторов освящающий себе путь, способный ломать суровые льды и двигаться вопреки тяжёлым условиям к поставленной цели, благодаря слаженным действиям экипажа и опытного капитана.
    Ледокольный флот России и его люди -это наша краса и гордость.
    кедр
    1. svp67 Вчера, 16:49
      Цитата: кедр
      Замечательное фото. "Вайгач" олицетворяет Россию.
      Честно - как то не очень...Если брать первый ледокол "Вайгач", то да, заложен в 1907 году в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 1908 году, вступил в строй в 1909 году. А вот атомный, так не совсем,корпус заложен на верфи «Хольстрем Хисталахти» концерна «Вяртсиля Морская Техника» в Хельсинки (Финляндия). Но соглашусь, что корабли красивые, а главное НУЖНЫЕ.
      Вот пришел и спас, затертый льдами контейнеровоз...
      svp67
      1. Морской Чёрт Вчера, 18:48
        Корпус - да. Но, скорее, не потому, что сами не могли, а потому что надо было заказами "друзей" обеспечить. А вот реактор уже наш.
        Морской Чёрт
        1. svp67 Вчера, 19:01
          Цитата: Морской Чёрт
          Но, скорее, не потому, что сами не могли, а потому что надо было заказами "друзей" обеспечить.

          И тем не менее на финские корпуса ледоколом меньше нареканий, чем на наши корпуса...
          svp67
    2. Морской Чёрт Вчера, 18:44
      Моя "Россия" на краю Земли,
      И лишь в огнях в ночи уснувший Диксон.
      Морщинами торосы пролегли,
      На лике океана белым гипсом.
      Истошным воем вздыбилась пурга,
      Запутавшись в антеннах ледокола,
      И как в метели пушкинской тогда,
      Быть может чьи-то судьбы расколола.
      Над Арктикой седой рассвет встаёт,
      Над Арктикой морозный хрусткий запах,
      Моя "Россия" взламывает лёд,
      И с караваном движется на запад.
      (Автора не знаю)
      Морской Чёрт
  4. mitrich Вчера, 17:44
    Тридцать лет работы, неплохие показатели. Надо до полтинника довести, задел для работы есть.
    mitrich
  5. Архивариус Вася Вчера, 17:48
    Внушительно смотрится. Только вот даже страшно подумать какое сопротивление воздуха создает этот квадратный не обтекаемый "Дом"
    Архивариус Вася
    1. внук Перуна Вчера, 18:27
      На той скорости, на которой ломает лед, сопротивление воздуха ничтожное.
      внук Перуна
      1. Морской Чёрт Вчера, 18:52
        Но как его качает, пока он до Карских Ворот от Мурманска идёт! Кстати, про мелкосилящие не скажу, но ледокол типа "Арктика" по чистой воде до 20-ти узлов может дать. В 2-х метровом льду - до 5-и узлов.
        Морской Чёрт
  6. Труд Вчера, 20:20
    Думаю теперь отправят его в качестве гуманитарной помощи аборигенам Гренландии, туда... поближе.
    Труд
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