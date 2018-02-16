Эксперт прокомментировал сообщения о перебранке между пилотами в кабине Ан-148

Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен? На Ан-148 и на других современных лайнерах автоматика в таких случаях предупреждает "Прекрати снижение". Несмотря на это снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остаётся немало вопросов.

Продолжают публиковаться подробности, связанные с крушением самолёта Ан-148 компании «Саратовский авиалинии», выполнявшего рейс из Москвы в Орск. Напомним, что самолёт на высокой скорости врезался в землю, после чего произошёл взрыв. Все пассажиры и члены экипажа (всего – 71 человек) погибли.В прессе сегодня стала активно муссироваться тема о том, что расшифровка речевого «чёрного ящика» показала, что между пилотами возникла перепалка. Сообщалось, что разговор на повышенных тонах происходил буквально за несколько секунд до крушения самолёта в Подмосковье.Ситуацию с перебранкой экипажа во время полёта для Russia Today прокомментировал член Общественного совета при Ространснадзоре, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, перепалка между пилотами могла произойти после обнаружения на дисплеях самолёта разных показателей скорости. Специалист отмечает, что лётчики занервничали, попытались решить эту проблему, увеличивая скорость. При этом самолёт наклонялся к земле, что в конечном итоге и привело к катастрофе. При этом эксперт недоумевает, почему не сработала система предупреждения о необходимости прекратить снижение.Олег Смирнов:Другие специалисты отмечают, что пилоты Ан-148 полностью положились на автоматику, которая в определённый момент времени начала подводить, однако итогового единого решения экипажем так и не было принято. Об этом вполне может свидетельствовать разговор на повышенных тонах в кабине пилотов перед роковым моментом.