00:28 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Эксперт прокомментировал сообщения о перебранке между пилотами в кабине Ан-148

Продолжают публиковаться подробности, связанные с крушением самолёта Ан-148 компании «Саратовский авиалинии», выполнявшего рейс из Москвы в Орск. Напомним, что самолёт на высокой скорости врезался в землю, после чего произошёл взрыв. Все пассажиры и члены экипажа (всего – 71 человек) погибли.

В прессе сегодня стала активно муссироваться тема о том, что расшифровка речевого «чёрного ящика» показала, что между пилотами возникла перепалка. Сообщалось, что разговор на повышенных тонах происходил буквально за несколько секунд до крушения самолёта в Подмосковье.

Ситуацию с перебранкой экипажа во время полёта для Russia Today прокомментировал член Общественного совета при Ространснадзоре, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, перепалка между пилотами могла произойти после обнаружения на дисплеях самолёта разных показателей скорости. Специалист отмечает, что лётчики занервничали, попытались решить эту проблему, увеличивая скорость. При этом самолёт наклонялся к земле, что в конечном итоге и привело к катастрофе. При этом эксперт недоумевает, почему не сработала система предупреждения о необходимости прекратить снижение.


Эксперт прокомментировал сообщения о перебранке между пилотами в кабине Ан-148


Олег Смирнов:
Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен? На Ан-148 и на других современных лайнерах автоматика в таких случаях предупреждает "Прекрати снижение". Несмотря на это снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остаётся немало вопросов.


Другие специалисты отмечают, что пилоты Ан-148 полностью положились на автоматику, которая в определённый момент времени начала подводить, однако итогового единого решения экипажем так и не было принято. Об этом вполне может свидетельствовать разговор на повышенных тонах в кабине пилотов перед роковым моментом.

Использованы фотографии: МАК
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 117

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 17:15
    Теперь можно все эти "экспертам"..Кто там был-погибли.Можно смело назначать стрелочника.Надо дождаться выводов комиссии,а не неизвестно кого.
    210окв
    1. Володин Вчера, 17:19
      Цитата: 210окв
      Надо дождаться выводов комиссии


      Ждём. Вот, к примеру, по Ту-154 (в Сочи) ждём второй год. Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе.
      Володин
      1. 210окв Вчера, 17:25
        А что Вы предлагаете?Продолжать строить конспирологические схемы,слушать бред неизвестно каких вещих от авиации и магов от спецслужб?
        Цитата: Володин
        Цитата: 210окв
        Надо дождаться выводов комиссии


        Ждём. Вот, к примеру, по Ту-154 (в Сочи) ждём второй год. Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе.
        210окв
        1. Володин Вчера, 17:29
          Цитата: 210окв
          А что Вы предлагаете?

          Я ничего не предлагаю (ибо работаю не в МАКе, не в Минтрансе и не в Ространснадзоре), я констатирую факт
          Володин
      2. Piramidon Вчера, 17:42
        Цитата: Володин
        Ждём. Вот, к примеру, по Ту-154 (в Сочи) ждём второй год. Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе.

        До того, кому это нужно знать, доведут реальные причины, а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.
        Piramidon
        1. Володин Вчера, 17:58
          Цитата: Piramidon
          а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.

          А кроме соцсетей есть официальные СМИ. Или это наличие официальных СМИ только для галочки? Потом только все почему-то возмущаются, откуда берутся слухи и домыслы то о "теракте на борту Ту", то о "тысячах погибших вагнеровцев" в Сирии. Эти странные попытки официальных лиц игнорировать наличие официальных СМИ и реальную заинтересованность граждан в жизни страны и используют "наши большие друзья" для клепания фейков.
          Володин
          1. Piramidon Вчера, 18:17
            Цитата: Володин
            Цитата: Piramidon
            а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.

            А кроме соцсетей есть официальные СМИ. Или это наличие официальных СМИ только для галочки? Потом только все почему-то возмущаются, откуда берутся слухи и домыслы то о "теракте на борту Ту", то о "тысячах погибших вагнеровцев" в Сирии. Эти странные попытки официальных лиц игнорировать наличие официальных СМИ и реальную заинтересованность граждан в жизни страны и используют "наши большие друзья" для клепания фейков.

            Еще раз повторю. Не все нужно знать не только соцсетям, но и СМИ. Для этого в госструктурах существуют спецы по связям с общественностью и выдают ту информацию, которую считают нужной. И ваши гневные возмущения можете оставить при себе. Во се времена было такое понятие, как "информация ДСП" и раскрывать её вам для удовлетворения вашего праздного любопытства, никто не обязан.
            Piramidon
        2. Pete Mitchell Вчера, 18:47
          Цитата: Piramidon
          .. а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.

          Давайте не соглашусь с вами: соцсети это тоже граждане страны. Если спрятать результаты только среди "кому положено", то изменений не будет, е есть что менять. И среди тех "кому положено" есть немало тех, кто захочет замылить результаты - им отвечать не хочется.
          Реальные причины лежат в плоскости CRM, не в последнюю очередь: статистика
          Pete Mitchell
          1. Piramidon Вчера, 18:53
            Цитата: Pete Mitchell
            Цитата: Piramidon
            .. а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.

            Давайте не соглашусь с вами: соцсети это тоже граждане страны. Если спрятать результаты только среди "кому положено", то изменений не будет, е есть что менять. И среди тех "кому положено" есть немало тех, кто захочет замылить результаты - им отвечать не хочется.
            Реальные причины лежат в плоскости CRM, не в последнюю очередь: статистика

            Даешь все государственные тайны в соцсети!!! Так что ли? Тут уже многие, не в меру любопытные, пользователи требуют выкладывать ТТХ новейших вооружений на всеобщее обозрение. Индейская национальная изба (фигвам) вам в помощь любопытные обыватели. Перетопчитесь, пособники ЦРУ.
            Piramidon
            1. Pete Mitchell Вчера, 19:08
              Цитата: Piramidon
              ..Даешь все государственные тайны в соцсети!!! Так что ли.

              Конечно нет. Но приведу в пример шведов: гостайна это секреты МО и медицинский файл, все остальное можно найти в открытом доступе.
              Всегда найдутся те, кто захочет замылить результаты раследований, в любой сфере: ответственность такая тяжелая ноша...
              Pete Mitchell
            2. Svarog51 Вчера, 19:15
              Степан, приветствую hi Не передёргивайте. Pete Mitchell знает о чём говорит, у него многолетний практический опыт за плечами. Он не меньше эксперта в статье знает ситуацию. Не надо секретить гражданскую трагедию, а то так дойдём и до банальных ДТП. Надо досконально разобраться в произошедшем и сделать надлежащие выводы на будущее. У нас в 92-м была авиакатастрофа, погибло 84 человека. Правда самолёт разбился при заходе на посадку. Я был в силу служебных обязанностей на месте катастрофы. Не хочу повторения. Это не война и не военная техника, и люди погибли гражданские.
              Svarog51
              1. Piramidon Вчера, 19:29
                Цитата: Svarog51
                Не надо секретить гражданскую трагедию, а то так дойдём и до банальных ДТП.

                Согласен. Но я не имел ввиду секретность именно в этой области ЧП. Да и то, нужно доводить до "широкой общественности" дозированную инфу. А то завтра родственники погибших будут мстить родственникам членов экипажа. Просто не нужно на основе каких то домыслов ЖУРНАЛИСТОВ ( у нас сейчас каждый суслик - агроном, каждый юзер - журналист) на основе тухлых данных делать выводы о вешать ярлыки и обвинения. ИМХО hi
                Piramidon
                1. Pete Mitchell Вчера, 19:58
                  Цитата: Piramidon
                  ..нужно доводить до "широкой общественности" дозированную инфу

                  А может наоборот: если будет достаточно объективной информации от официальных властей, то журналистам будет сложнее "манипулировать новостями".
                  Pete Mitchell
              2. Pete Mitchell Вчера, 19:52
                Цитата: Svarog51
                Это не война и не военная техника, и люди погибли гражданские.

                Сергей приветствую hi
                Отказ "анероидно мембранных", СВС: как не назовите отказ очень не простой, хуже наверное только проблемы с "прыгающими вольтами". Они растерялись и действия левого не выдерживают критики, исходя из имеющихся данных. Ситуация жесткая, но она не должна была привести к катострофе: думаю комиссия это и подтвердит... В нас очень сильно сидит - выдерут: ситуация требовала переключения логики - мы не продложаем нормальный полет, мы рубимся за выживание..
                Pete Mitchell
                1. Svarog51 Вчера, 20:26
                  Приветствую, Бродяга hi Я пока воздержусь от оценок, ну не профи я, так уж лучше помолчу. Вот бы тебе с Андрей К пообщаться, польза для дела была бы.
                  Svarog51
                  1. Pete Mitchell Вчера, 20:34
                    Цитата: Svarog51
                    ..с Андрей К пообщаться..

                    Приятно говорить с людьми, которые на своем месте. Жесткая ситуация: нормальный полет закончился - дальше рубимся за выживание, и все бы вернулись домой..
                    Pete Mitchell
                    1. Svarog51 Вчера, 20:52
                      Приятно говорить с людьми, которые на своем месте.

                      Вам профессионалам лучше без посредников разговаривать. Слухов ненужных меньше гулять будет. Почта сработала?
                      Svarog51
                      1. Pete Mitchell Вчера, 20:59
                        Проверюсь bully, как там у Высоцкого было: сплетни говорят, будто слухи отменили... Журналюг надо гонять конечно: люди погибли, а они только о рэйтингах пекутся, дряни...
                        Pete Mitchell
                    2. Svarog51 Вчера, 21:24
                      Со слухами - нещадно бороться, а вот достоверной информации - зелёный свет. Может поможет кому то сделать правильные выводы и сохранить жизни.
                      Svarog51
                2. okko077 Вчера, 23:55
                  Не верю ни в одну версию ,как спец . Всё , что озвучено полный бред и могло случится только при грубейших нарушениях при подготовке к полёту, или при отработке этой подготовки... Но этого никто не озвучит прикрываясь памятью погибших.....и корпоративной солидарностью.
                  okko077
              3. verner1967 Вчера, 20:33
                Цитата: Svarog51
                У нас в 92-м была авиакатастрофа, погибло 84 человека.

                если не секрет, это где?
                verner1967
                1. Svarog51 Вчера, 20:39
                  Иваново. При заходе на посадку 27 августа 1992 года Ту-134А рухнул в районе посёлка Лебяжий луг. Страшное зрелище.
                  Svarog51
                  1. Аскет Вчера, 21:49
                    Цитата: Svarog51
                    Иваново. При заходе на посадку 27 августа 1992 года Ту-134А рухнул в районе посёлка Лебяжий луг. Страшное зрелище.

                    Я как раз в это время был на БД , помню по линии КП запрашивали фамилии родственников ...у моего сослуживца тогда вся семья погибла
                    Аскет
      3. Летун_64 Вчера, 17:46
        Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе

        У вас есть опыт в расследованиях АП? Если бы было так просто, то в случае с Ту-154 МО стрелочника назначили бы уже через неделю от то дня катастрофы. Есть расследования в которых до сих пор не определена причина. Если б не журналисты, создавшие ажиотаж, вбрасывающие постоянно анонсы версий. Вы бы периоды работы комиссии не заметили.
        Летун_64
      4. DenZ Вчера, 19:59
        Цитата: Володин
        Ждём. Вот, к примеру, по Ту-154 (в Сочи) ждём второй год. Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе

        Ту- 154 вообще-то борт Мин.обороны которое вообще может ни перед кем не отчитываться.
        DenZ
    2. Андрей К Вчера, 17:26
      Цитата: 210окв
      ...Теперь можно все эти "экспертам"..Кто там был-погибли.Можно смело назначать стрелочника.Надо дождаться выводов комиссии,а не неизвестно кого...

      Дмитрий, Вы не правы.
      Имеются расшифрованные показания речевого и параметрического самописцев.
      Не хотел ничего связанное с этой трагедией вообще комментировать. По своей работе связан с этой темой. Коллеги ещё в воскресенье выехали Саратов "трясти".
      Как бы правильно сказать...
      Блин. О мёртвых либо хорошо, либо ничего. Это как раз тот случай, когда лучше промолчать.
      Они тупо убили пассажиров.
      Мне сказать больше нечего. Распространяться тоже не о чем. Почитаете выводы комиссии и всё поймёте hi
      Андрей К
      1. Чичиков Вчера, 17:36
        Цитата: Андрей К
        Они тупо убили пассажиров.

        Но, и сами погибли! Разве они самоубийцы? Вопрос именно в том, насколько профессиональны были действия экипажа, в сложившейся обстановке и что нужно кардинально менять, для избежания подобных трагедий!
        Чичиков
        1. dauria Вчера, 17:46
          Если вот это правда, то с кадрами в ГВФ уже дикая нехватка.

          "Высшего профильного образования у второго пилота Сергея Гамбаряна не было. Он прошел переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян проходил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации. У заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. 12 января этого года суд ходатайство надзорного органа удовлетворил."
          dauria
          1. Silvestr Вчера, 20:32
            Цитата: dauria
            Он прошел переподготовку из бортпроводника в летчики.

            10 месяцев и бортпроовдник плавно превращается в летчика, можно летать. Только в России такое возможно. Признаться - удивлен такому!
            Silvestr
            1. Pete Mitchell Вчера, 21:26
              Цитата: Silvestr
              ..10 месяцев и бортпроовдник плавно превращается в летчика, можно летать. Только в России такое возможно. Признаться - удивлен такому!

              Напрасно удивляетесь: в "цивилизованной" европе - за ~150к€ и полтора года, можно с нуля оказаться в кабине пассажирского реактивного самолета с налетом ~200 часов recourse В штатах сложнее, надо где полторы штуки часов накатать
              Гонять надо любя, с утра до вечера, с утра до...
              Pete Mitchell
            2. KVIRTU Вчера, 22:35
              Чему удивляться, если : "зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ,— от $17-25 тыс. в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). "
              Это цитата, а так, со слов пилотов, КВС у нас 500, в Китае 1 млн. руб. в мес.
              KVIRTU
              1. Pete Mitchell Вчера, 23:41
                Каждому свое: за эти бабки в Китае нагнут, дважды в год будут гонять через медкомиссию как в космос почти и всегда напрягает фраза: full package including...
                Хотя кому то и нравится:-o
                Pete Mitchell
        2. Летун_64 Вчера, 17:59
          Катастрофы самолетов всегда резонансные. А вы за неделю обзор автопроисшествий возьмите. Там дела еще хуже. Судя по уже выложенным материалам МАК на оф сайте, действия экипажа не профессиональные. Сложилось впечатление, что они не знали руководство по эксплуатации ВС, раздел особые случаи в полете. Что нужно менять в гражданской авиации? Перейти на государственную подготовку и переподготовку пилотов, сейчас все на коммерции, у кого есть деньги тот и летает и не факт что все летающие от бога.
          Летун_64
          1. Андрей К Вчера, 18:03
            Цитата: Летун_64
            ...Перейти на государственную подготовку и переподготовку пилотов...

            Вот это, именно то, что должно быть.
            Андрей К
            1. Pete Mitchell Вчера, 20:44
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Летун_64
              ...Перейти на государственную подготовку и переподготовку пилотов...

              Вот это, именно то, что должно быть.

              Цитата: Летун_64
              все на коммерции, у кого есть деньги тот и летает и не факт что все летающие от бога.

              Государство может взять на себя, но это вмешательство в комерческую деятельность, насколько это правильно - не знаю, промолчу.. А вот пример lufthansa/flyingdutch, думаю положительный: жесткие стандарты traininga, жестко контролируемые авиационными властями. Еще раз обратился бы к опыту известных low costов, Ryanair / EasyJet: очень безжалостно - есть стандарты или вы не с нами.
              Pete Mitchell
        3. Siegen Вчера, 18:39
          Известны несколько случаев самоубийства пилотов пассажирских авиалайнеров.
          Немец Андреас Лубитц - второй пилот самолета Airbus A320, разбившегося в Альпах.
          Причиной трагедии стало самоубийство второго пилота, который намеренно направил самолет вниз, не впустив командира корабля в кабину после того, как тот ненадолго вышел.
          Ещю несколько случаев https://riafan.ru/229972-katastrofa-a320-vse-chto
          -izvestno-o-pilote-samoubiytse-andrease-lubittse
          В данном случае расшифровка речевого «чёрного ящика» показала, что каждый пилот был "в своём уме" - самоубийства не было.
          Siegen
      2. 210окв Вчера, 17:37
        Спасибо hi Я правда пока ещё не видел выводы комиссии.Но вижу что многие бегут впереди лошади.Вне зависимости от того кто там виновен ..
        Цитата: Андрей К
        Цитата: 210окв
        ...Теперь можно все эти "экспертам"..Кто там был-погибли.Можно смело назначать стрелочника.Надо дождаться выводов комиссии,а не неизвестно кого...

        Дмитрий, Вы не правы.
        Имеются расшифрованные показания речевого и параметрического самописцев.
        Не хотел ничего связанное с этой трагедией вообще комментировать. По своей работе связан с этой темой. Коллеги ещё в воскресенье выехали Саратов "трясти".
        Как бы правильно сказать...
        Блин. О мёртвых либо хорошо, либо ничего. Это как раз тот случай, когда лучше промолчать.
        Они тупо убили пассажиров.
        Мне сказать больше нечего. Распространяться тоже не о чем. Почитаете выводы комиссии и всё поймёте hi
        210окв
        1. Андрей К Вчера, 17:43
          Цитата: 210окв
          ...Я правда пока ещё не видел выводы комиссии.Но вижу что многие бегут впереди лошади.Вне зависимости от того кто там виновен...

          Согласен с Вами целиком и полностью.
          Зарабатывать себе имидж эксперДа на этой трагедии (и не только на ней) желающих (чтоб у них сучёк на лбу вырос) много.
          Давайте дождёмся выводы комиссии.
          Андрей К
      3. KelWin Вчера, 17:41
        Вы не правы

        Заранее, просто в порядке диалога, знаете почему такое часто приходит на ум? Потому, что мы знаем о наличии приборов для записи всех параметров для восстановления картины катастрофы. Еще мы знаем, что офисная персоналка за сутки обсчитает черта лысого в 4к. А нам лапшу вешают годами. Надо или объяснить нормально, что объективно приводит к задержкам, или признать, что указанные приборы не способны выполнить свою задачу (это я про синхронизацию в сочах). А иначе мы будем предпологать, что имеет место замалчивание, замыливание и прочее нехорошее. С уважением hi
        KelWin
        1. Андрей К Вчера, 18:00
          Цитата: KelWin
          ...Заранее, просто в порядке диалога, знаете почему такое часто приходит на ум? Потому, что мы знаем о наличии приборов для записи всех параметров для восстановления картины катастрофы...

          Вы думаете у членов комиссии таких мыслей нет?
          Лично я за то, чтобы Родина знала своих "героев" в лицо.
          Начиная от того чудака в Росавиации который "порекомендовал" из собственной прихоти урезать какие-то часы в лётных училищах и заканчивая чудаком, который проталкивал "лизинговые" дела с забугорной техникой.
          Андрей К
      4. мордвин 3 Вчера, 18:49
        Цитата: Андрей К
        О мёртвых либо хорошо, либо ничего.

        Либо ничего, кроме правды.
        Это полное выражение. hi
        мордвин 3
      5. Pete Mitchell Вчера, 18:57
        Цитата: Андрей К
        О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды. Это как раз тот случай, когда лучше промолчать. Они тупо убили пассажиров.

        Жестко вы Андрей, так и хочется спросить где служите? Не ерничаю.
        Согласен с вами: кто изучал, те понимают что произошло. Вопрос как добиться положительных результатов раследования: такое не должно повторяться. Есть положительный пример CRM даже в тех же low costах: если вы в теме, то знаете что в том же Ryanair за SOP, CRM нагибают так, что не сладко.
        Слов нет на самом деле, выпить хочется..
        Pete Mitchell
        1. Андрей К Вчера, 19:10
          Цитата: Pete Mitchell
          ...Жестко вы Андрей, так и хочется спросить где служите? Не ерничаю...

          Это не жёстко - это правда. Не могу говорить больше того, чем уже сказал.
          Работаю в государственной организации, связанной с обеспечением безопасности полётов.
          Андрей К
          1. Pete Mitchell Вчера, 19:39
            Цитата: Андрей К
            ..не жёстко - это правда

            Удачи вам. Я принимал участие в расследованиях, в разных странах, прекрасно понимаю насколько все не просто.
            Действительно хотелось бы увидеть улучшение ситуации в результате расследования
            Pete Mitchell
            1. Андрей К Вчера, 20:00
              Цитата: Pete Mitchell
              ...Удачи вам. Я принимал участие в расследованиях, в разных странах, прекрасно понимаю насколько все не просто.
              Действительно хотелось бы увидеть улучшение ситуации в результате расследования...

              Улучшения ситуации возможно добиться - жёсткий, жесточайший контроль.
              Сейчас авиакомпанию, аэропорт, лётное училище можно проверить (по одному из направлений деятельности или в комплексе) - один раз в три года!!!
              В соответствии с заранее утверждённым в Генпрокуратуре планом!!!
              Тут не выпить захочется, а тупо нажраться в дрянь и забыться.
              Толку от работы комиссии, если перепроверить фактически нельзя.
              Внеплановые проверки, а трагедия с Ан-148 подпадает именно под эту категорию - это "битьё по хвостам", констатация ЧП!!!
              Андрей К
              1. Pete Mitchell Вчера, 20:14
                Цитата: Андрей К
                Улучшения ситуации возможно добиться - жёсткий, жесточайший контроль

                Хороший пример - европейские авиационные власти, те же бриты и айриши: дерут не взирая на заслуги. Результат: посмотрите на low cost Ryanair, EasyJet: наименее аварийные компании в европах
                Pete Mitchell
      6. Piramidon Вчера, 19:07
        Цитата: Андрей К
        Имеются расшифрованные показания речевого и параметрического самописцев.

        Вот только откуда эти данные могут быть известны ЖУРНАЛЮГАМ, если даже комиссия их еще не проанализировала? Тут присутствует определенная их отсебятина с проверенной ссылкой на "неназванные источники, пожелавшие остаться неизвестными"
        Piramidon
        1. Андрей К Вчера, 19:17
          Цитата: Piramidon
          ...Вот только откуда эти данные могут быть известны ЖУРНАЛЮГАМ, если даже комиссия их еще не проанализировала?...

          А этим горе-журналистам ничего и не известно. Сплошная отсебятина, замешанная на импровизации, плюс мнения "эксперДов" различного разлива.
          У них жажда поднятия рейтинга, граничит на уровне фола.
          Андрей К
      7. Silvestr Вчера, 20:34
        Цитата: Андрей К
        Они тупо убили пассажиров.

        Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев:«Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей! Нет сейчас летчиков, одни тыкалки, операторы — тычут в кнопки, ничего не соображая. Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее»
        Silvestr
        1. Ил-18 Вчера, 21:14
          Да, уж. Не пилоты, теперь. Флай-менеджеры, ёклмн.
          Ил-18
    3. Jovanni Вчера, 17:56
      Да эксперт эксперту рознь...Уже достаточно давно заслуженные и опытные летчики бьют тревогу по поводу уровня подготовки пилотов. Ведь сейчас их кнопки нажимать только учат. Сбой автоматика даст, и привет... Вот допустим герой России Магомед Толбоев говорит:
      «Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 – это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей!»
      Конечно надо ждать выводов комиссии. Только если не поменять ущербную систему, у этих комиссий работы будет всё больше и больше. Упаси Господи...
      Jovanni
      1. андрей юрьевич Вчера, 18:05
        после "танцев" ульяновских курсантов,я вообще летать не хочу...
        андрей юрьевич
        1. АнтиFREEZ Вчера, 18:48
          Цитата: Jovanni
          Вот допустим герой России Магомед Толбоев говорит:

          Вот более полное высказывание:
          «Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей! Нет сейчас летчиков — одни тыкалки, операторы — тычут в кнопки, ничего не соображая. Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее», — заявил «URA.RU» Магомед Толбоев.


          Про тыкалок в кнопки - это он точно подметил.
          АнтиFREEZ
          1. Pete Mitchell Вчера, 20:09
            Цитата: АнтиFREEZ
            Про тыкалок в кнопки - это он точно подметил.

            С этим сложно не согласиться - такова современная гражданская авиация.
            Талбоев, с огромным респектом, он испытатель, истребитель - он просто на другом уровне.
            Pete Mitchell
    4. starogil Вчера, 18:37
      Эксперт, как он прокомментирует первые сообщения о нахождении обломков вертолёта
      на месте крушения АН 148, "Почта России"?
      Всё, как всегда будет выражено заключением: причина - человеческий фактор.
      starogil
      1. AUL Вчера, 19:25
        Так, вроде, обломков вертолета не нашли? Нашли только мешки с почтой. А они могли быть на борту самолета. Мужики, не наб\до бежать впереди паровоза со всевозможными обвинениями в адрес кого бы то ни было! Пусть сначала спецы дадут заключение.
        AUL
      2. Piramidon Вчера, 21:06
        Цитата: starogil
        как он прокомментирует первые сообщения о нахождении обломков вертолёта
        на месте крушения АН 148,

        Вот это, кстати говорит о том, как журналисты и всевозможные иксперды падки на неумные выводы. Какой то пацан нашел недалеко от места катастрофы мешки с почтой и тут же в некоторых воспаленных мозгах появился некий вертолет.
        Piramidon
  2. Охотовед 2 Вчера, 17:15
    Нужно дождаться официальных выводов комиссии, а не слушать комментарии экспердов! Каждый суслик - агроном! Пиариться на чужом горе, позор. Это и средств массовой информации касается.
    Охотовед 2
    1. МИХАН Вчера, 17:29
      Цитата: Охотовед 2
      Нужно дождаться официальных выводов комиссии, а не слушать комментарии экспердов! Каждый суслик - агроном! Пиариться на чужом горе, позор. Это и средств массовой информации касается.

      Все верно конечно и все же человеческий фактор здесь присутствует..Неполадки в системе были обнаружены еще до взлета пилотами, но рискнули ..
      И еще вспомните мужики тот самый нашумевший видео с будущими пилотами гражданской авиации..Вот с этого все и начинается ! Этих гей-мальчиков по моему так и не отчислили...? А вот с этого и нужно начинать по всем структурам государства Российского.. angry
      МИХАН
  3. КВУ-НСвД Вчера, 17:21
    однако итогового единого решения экипажем так и не было принято. Об этом вполне может свидетельствовать разговор на повышенных тонах в кабине пилотов перед роковым моментом.
    Они там что , совещание устраивали ? В критических ситуациях все решения должен был принимать командир без лишних слов и советов . А вообще стоит дождатся результатов расследования , а то комментаторов много и версий у них столько же
    КВУ-НСвД
    1. 210окв Вчера, 17:27
      В подобной ситуации(не дай Бог конечно оказаться)люди действуют по разному.Кого сковывает ужас,кто кричит,кто что то пытается сделать...
      Цитата: КВУ-НСвД
      однако итогового единого решения экипажем так и не было принято. Об этом вполне может свидетельствовать разговор на повышенных тонах в кабине пилотов перед роковым моментом.
      Они там что , совещание устраивали ? В критических ситуациях все решения должен был принимать командир без лишних слов и советов . А вообще стоит дождатся результатов расследования , а то комментаторов много и версий у них столько же
      210окв
      1. Летун_64 Вчера, 18:03
        Чтоб подобных ситуаций не было надо знать мат часть.
        Летун_64
    2. donavi49 Вчера, 17:41
      Вообще удивительно.

      Пропуск пункта в контрольной карте - это в принципе норма (залет конечно - но случается), тем более на более продвинутых бортах (например SSJ/320/боинги предпоследнего поколения и выше) обогрев включается автоматически, вручную его можно только принудительно выключить.

      Заметили расхождение показателей. Они должны были открыть руководство и по ярлыку найти эту ситуацию (а она типовая 100% описана, ибо это входит даже в сценарий отработки на тренажерах, не знаю как на 148, но на Бусик/Боинг допуск не получить без отработки и этого типового сценария).

      Запаниковали. Начали обсуждать что делать. Ушли вниз чтобы не свалится. В итоге не выровнялись.

      Раньше - эта ситуация практически не возникала и считалась малозначительной. Руководство требовало сверить показание скорости по 2 любым другим системам и использовать те показания, которые совпадают.

      После того, как в трубках Пито на боинге свили гнездо осы. И разбился Боинг почти на 200 человек из-за того, что у них был ложный Оверспид, они убрали режим двигателей и свалились. Ситуация стала типовой для отработки на тренажере всеми пилотами. Также доработали контрольные листы отказа - предписывается проверять скорость по ГПС/Маяку/скорости набора-снижения на фиксированном угле в фиксированное время, обязательно докладывать диспетчеру, неисправность была перенесена в разряд серьезной и рекомендовано производить посадку в ближайшем безопасном аэропорте.

      Поэтому удивительно что они на типовой ситуации запаниковали. Тем более на Боинге тогда был Оверспид - что теоретически возможно. Тут же у них просто в ноль ушел показатель скорости - то есть даже логически, достаточно НЕ убирать режим работы двигателя и держать уровень. Все 100% не свалишься. Времени решать проблему, пока топливо не кончится.
      donavi49
      1. Александр 3 Вчера, 18:15
        Знаю были случаи когда взлетали с заглушками на ПВД,не все снимали.Есть дублирующие радиолокационные системы,радиовысотомеры и ДИСС .По их показаниям сажали самолёт.
        Александр 3
      2. Pete Mitchell Вчера, 20:28
        Цитата: donavi49
        должны были открыть руководство и по ярлыку найти эту ситуацию (

        Сначала memory item from QRH, потом сам QRH. Но сначала memory item: тангаж-обороты- стабилизировать ситуацию и думай как жить дальше.. Ошиблись ребята, Св.Петр встретил их хорошим дрыном. Выпить хочется..., надраться
        Pete Mitchell
      3. NN52 Вчера, 21:24
        donavi49

        Вы пилот?
        NN52
    3. Piramidon Вчера, 19:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      Они там что , совещание устраивали ?

      Ага, партсобрание, блин! Парторг выжил и все сообщил
      Piramidon
      1. Pete Mitchell Вчера, 20:30
        Цитата: Piramidon
        Цитата: КВУ-НСвД
        Они там что , совещание устраивали ?

        Ага, партсобрание, блин! Парторг выжил и все сообщил

        Они тупо должны были следовать SOP, ака стандартные процедуры, все бы выжили.. Кстати посовещаться тоже не лишнее
        Pete Mitchell
        1. NN52 Вчера, 21:43
          Pete Mitchell

          Это местная региональная компания, Саратов, им борты спихнула компания Россия...
          Там реально вся эта линейка Ан проблемная///
          Ну а пилоты-ребята , своим косяком, забили 148 до конца...
          NN52
          1. Pete Mitchell Вчера, 23:45
            Гамарджоба, эта наверное проблема небольших компаний везде: все по минимуму и по семейному.. Грустно
            Pete Mitchell
  4. Геркулесыч Вчера, 17:22
    Мне лично совсем не нравится, что не окончив раследование, выдают информацию, и часто в неготивном свете! Понятие обьективности исчезло бесследно.
    Геркулесыч
    1. donavi49 Вчера, 17:32
      МАК снял запрет на полеты 148. Значит отбросили техпроблемы.
      donavi49
    2. Офицер запаса Вчера, 17:34
      Официальная комиссия, которая занимается расследованием, никаких выводов еще не сделала. Все, что публикуется - выводы СМИ. А их волнует не объективность, а рейтинг. Который превыше всего. Главное - успеть крикнуть раньше всех остальных.
      Офицер запаса
      1. Летун_64 Вчера, 18:05
        Вот информация от МАК http://mak-iac.org/rassledovaniya/an-148-100b-ra-
        61704-11-02-2018/
        Летун_64
        1. Офицер запаса Вчера, 18:22
          Посмотрел. Спасибо, Олег. Там пока только один итог - комиссия продолжает работу, материалы направлены в Следственный Комитет.
          Офицер запаса
    3. Piramidon Вчера, 19:18
      Цитата: Геркулесыч
      Мне лично совсем не нравится, что не окончив раследование, выдают информацию, и часто в неготивном свете! Понятие обьективности исчезло бесследно.

      А кто выдает информацию? Вы уверены, что эта инфа не высосана (как всегда) журналюгами из 21-го пальца?
      Piramidon
  5. старшина запаса Вчера, 17:24
    кто -нибудь объясните почему останки пассажиров и осколки самолёта такие мелкие и почему площадь поиска расширили до 50 га ??? такое чувство что ВСЕ бояться слова теракт!? или ????
    старшина запаса
    1. donavi49 Вчера, 17:31
      Самолет хорошо разогнали и стукнули. Поэтому и мелкое. Высокая скорость снижения + высокая скорость = очень много энергии и как следствие большая фрагментация и разлет мелких обломков.
      donavi49
      1. старшина запаса Вчера, 17:51
        от удара об землю площадь разлёта 50га ?!
        старшина запаса
        1. faridg7 Вчера, 19:20
          50 гектар невелика площадь. Учитывая скорость падения и угол падения, плюс добавьте замороженный грунт, который не дал проникнуть обломкам под поверхность, а практически сохранил им импульс. А к тому еще и взрыв топлива
          faridg7
      2. Летун_64 Вчера, 18:15
        Самолет пикировал с углом 30 гр. Вспоминайте физику угол падения равен углу отражения. Взрыв и инерция создали условия для разлета. Очень сильный взрыв это от запаса топлива и особенности расположения крыла. Как то так
        Летун_64
        1. старшина запаса Вчера, 18:19
          вот это ваше КАК ТО ТАК меня и беспокоит
          старшина запаса
  6. APASUS Вчера, 17:29
    Я конечно не пилот,но по моему у всех на панели стоит прибор горизонта или уже не стоит на современных образцах?Даже в инструкции написано чтоб пилот ориентировался по приборам ,а не визуально определяло положение
    APASUS
  7. Ураган70 Вчера, 17:35
    Цитата: 210окв
    Теперь можно все эти "экспертам"..Кто там был-погибли.Можно смело назначать стрелочника.Надо дождаться выводов комиссии,а не неизвестно кого.

    Не сгущайте краски, что то в последнее время вы пессимистично настроены!
    Написано же- "заслуженный пилот СССР Олег Смирнов", "для Russia Today прокомментировал".
    Что не так? Это же не какое то пресмыкающееся пробухтело для Эха, Дождя, Фонтанки...ну или Вестника Мордовии!!!
    На вас не угодишь... Хотя, некоторые и на Битве экстрасенсов правду ищут...
    Ураган70
  8. Million Вчера, 17:38
    А почтового вертолета значит не было?
    Million
  9. Berkut154 Вчера, 17:46
    У меня один вопрос : ну упала скоррсть по двум показателям, у тебя GPS и Глонасс в работе , карта едет на индикаторе, путевая скорость там же .. РУДы на месте, авиагоризонт , обороты обоих на месте, угол атаки стоит, вертикальная скорость в наличии, наконец Диспетчер с земли контроль ведет, что мешало оценить ситуацию ? Почему то Новоселову не помешало произвести посадку с одним стаканом беЗ единного прибора на заброшенную полосу тоже без всего!!! Перевести взгляд а не зацикливаться на Рите и двух цифрах религия не позволила?. Там совсем непилоты сидели? Магомед Толбоев -прав на все 100%%% . Экипаж убил людей!
    Berkut154
    1. Камчатский Вчера, 19:08
      Полностью согласен с Вами. Отказ системы воздушных сигналов (СВС) - не повод для катастрофы. Эти процедуры ( как распознать, как действовать и пр.) вдалбливались в головы учлётов с первого курса. GPS работает, путевую скорость знаешь, добавь чуть режим и пробивай вверх, к солнышку. Попутно проверяй обогрев ППД и пр. На типе ВС, на котором работаю сейчас, даже таблица специальная есть - на каком режиме какую скорость обеспечиваешь в ГП. Так что всё могло закончится благополучно, но именно недоученность экипажа, растерянность , и как проскочила инфа, они ругались меж собой, - в результате убили всех.
      Камчатский
  10. физтех Вчера, 18:27
    насколько же прав Талбоев! Это не пилоты были,а операторы рычажков!!! Видимодействительно нормальных летунов осталось хрен да маненько! А как летать-то???
    физтех
    1. bober1982 Вчера, 19:33
      Цитата: физтех
      А как летать-то???

      Значит поездом ездить.
      Толбоев не прав,так нельзя говорить,как он сказал об экипаже Ан-148
      bober1982
      1. Berkut154 Вчера, 23:46
        А как можно , если они убили себя и пассажиров?
        Berkut154
  11. Монархист Вчера, 18:35
    Если смотреть с моего дивана то вырисовывается такая картина: кто-то и механиков поленился проверить работу автоматики или вообще горемеханик который не уха и не туда не " волокет".
    Мне старые шофера рассказывали реальный случай: на базу пришла партия новеньких" Колхид" :т.н" горный тягач"(старые шофера знают,что это такое). Мужики уже знали' чудеса Кутаисского автопрома" и решили их предварительно проверить,а в одной тормоза вообще отсутствуют бежит "пятерка" и записка:" дальше делай сам: спешу на футбол". Где гарантия,что механик не спешил на футбол или на свидание и не проверил полностью автоматику,а она портится в самый неподходящий момент.. А пилоты неопытные и растерялись
    Монархист
    1. мордвин 3 Вчера, 20:08
      Руки поотрывать этим продавцам арбузов и винограда.
      мордвин 3
    2. Piramidon Вчера, 21:19
      Цитата: Монархист
      кто-то и механиков поленился проверить работу автоматики

      Ну, конечно. Еще один знаток. Лишь бы свои 5 копеек вбросить. Уточните, какую автоматику они не проверили? Обледенение возникает в полете. На земле при проверке систем статического и полного давления все было в норме. Эта проверка даже на бортовые самописцы записывается.
      Piramidon
  12. Монархист Вчера, 18:40
    Цитата: Berkut154
    У меня один вопрос : ну упала скоррсть по двум показателям, у тебя GPS и Глонасс в работе , карта едет на индикаторе, путевая скорость там же .. РУДы на месте, авиагоризонт , обороты обоих на месте, угол атаки стоит, вертикальная скорость в наличии, наконец Диспетчер с земли контроль ведет, что мешало оценить ситуацию ? Почему то Новоселову не помешало произвести посадку с одним стаканом беЗ единного прибора на заброшенную полосу тоже без всего!!! Перевести взгляд а не зацикливаться на Рите и двух цифрах религия не позволила?. Там совсем непилоты сидели? Магомед Толбоев -прав на все 100%%% . Экипаж убил людей!

    Толбоев мужик знающий и просто языком трепать не будет
    Монархист
    1. Berkut154 Вчера, 18:46
      Видимо у него намного раньше была инфа чем в сми...
      Berkut154
      1. Летун_64 Вчера, 19:26
        Видимо у него в МАКе друзья товарищи.
        Летун_64
    2. NN52 Вчера, 22:17
      Монархист

      По поводу этого знающего.... на букву Т..
      Он в Казахстане выступал защитником на суде лётчика Су 27. В итоге пилоту дали 4 года колонии/
      И ваш знающий реально трепет везде языком...
      NN52
  13. Oznob Вчера, 19:00
    У корабля один капитан ...
    Oznob
  14. ушкуйник Вчера, 19:11
    " что пилоты Ан-148 полностью положились на автоматику, которая в определённый момент времени начала подводить, однако итогового единого решения экипажем так и не было принято"
    Так всегда бывает, когда в товарищах согласия нет.
    ушкуйник
    1. Berkut154 Вчера, 19:19
      К сожелению так уже было в Казани, Перми, Адлере......
      Berkut154
  15. kan123 Вчера, 19:33
    Если один и тот же самолет , гибнет от одного и того же, то дело не в перебранке пилотов, и вообще не в пилотах.
    kan123
    1. Berkut154 Вчера, 19:39
      Вот как раз таки нет ! Исходя из последних катастроф с 00 годов четко просматривается системная ошибка в подготовке.
      Berkut154
      1. kan123 Вчера, 19:43
        Катастрофы все разные, а тут от одного и того же, на одном самолете- при чем тут подготовка? Такие совпадения прежде всего, изучают ,следуя элементарной логике.
        kan123
        1. Berkut154 Вчера, 19:50
          Самолет был технически исправен?
          Berkut154
  16. Xscorpion Вчера, 19:47
    Цитата: Pete Mitchell
    Цитата: Piramidon
    .. а перед соцсетями комиссия отчитываться не обязана.

    Давайте не соглашусь с вами: соцсети это тоже граждане страны. Если спрятать результаты только среди "кому положено", то изменений не будет, е есть что менять. И среди тех "кому положено" есть немало тех, кто захочет замылить результаты - им отвечать не хочется.
    Реальные причины лежат в плоскости CRM, не в последнюю очередь: статистика


    Соцсети более чем наполовину фейковые аккаунты для определенных целей,кто то бизнес ведет,кто то рекламой занимается,кто то лохов разводит,кто то тролит от нечего делать,а кто то с помощью них самовыражается,потому что в реале не получается.И перед всем этим отчитываться? Может еще на каждом заборе писать об этом? Там тоже "народ" комментарии часто оставляет.
    Xscorpion
    1. acetophenon Вчера, 21:01
      Да, представь себе,
      перед всем этим
      - отчитываться. Как там было? А! Другого "народа" у нас в России для вас нет. (с)
      acetophenon
  17. dmmyak40 Вчера, 21:50
    Цитата: Александр 3
    Знаю были случаи когда взлетали с заглушками на ПВД,не все снимали.Есть дублирующие радиолокационные системы,радиовысотомеры и ДИСС .По их показаниям сажали самолёт.

    Я вас умоляю: если в большом количестве случаев экипаж не реагирует на задатчик радиовысотомера даже на 30 м и продолжает упорно уходить под глиссаду чтобы набрать полный рот земли, то о чем можно вообще говорить!
    В качестве примера идиотизма всегда вспоминаю про армянский Ил-18 в Ленинграде в 70-е года: спешка при вылете 31 декабря привела взлету С ЗАСТОПОРЕННЫМИ РУЛЯМИ И ЭЛЕРОНАМИ, БЕЗ МЕХАНИЗАЦИИ, БЕЗ ОБОГРЕВА ППД! А вы говорите про доплер, РТС...
    dmmyak40
    1. шурави Вчера, 22:00
      Цитата: dmmyak40

      Я вас умоляю: если в большом количестве случаев экипаж не реагирует на задатчик радиовысотомера даже на 30 м и продолжает упорно уходить под глиссаду чтобы набрать полный рот земли, то о чем можно вообще говорить!
      В качестве примера идиотизма всегда вспоминаю про армянский Ил-18 в Ленинграде в 70-е года: спешка при вылете 31 декабря привела взлету С ЗАСТОПОРЕННЫМИ РУЛЯМИ И ЭЛЕРОНАМИ, БЕЗ МЕХАНИЗАЦИИ, БЕЗ ОБОГРЕВА ППД! А вы говорите про доплер, РТС...



      Дружище, то что экипажи случается косячат, никто не отрицает. Но ведь и тот факт, что озвучивают далеко не истинные причины катастроф, никуда не делся.
      Достаточно вспомнить тот бред который втирали про катастрофу Як-42 в Ярославле.

      Ну и о экипажах, не находишь, что многие косяки от того, что пошли за западной "модой" и из экипажей исключили БИ. А ведь советская школа считала, что экипаж из трёх оптимальный.
      шурави
      1. Berkut154 Вчера, 23:48
        Какой бред втирали? То что человек находясь в кабине 42 взлетал как на 40 м? Так это чистая правда.
        Berkut154
  18. nemec55 Вчера, 21:55
    Господа думаю я знаю как решить проблемму .
    Нужно тупо поднять задницы не только себе но и всем знакомым и идти на выборы .
    Ну не надоело вам всем перетерать об одном и том же из года в год ？ А воз то и ныне там .
    Во всех сферах бардак , бардак везде обсалютно
    каждый год обсасываем обмусоливаем а ничего не миняется , меняется только возраст .
    nemec55
  19. dmmyak40 Вчера, 21:59
    Цитата: Володин
    Цитата: 210окв
    Надо дождаться выводов комиссии


    Ждём. Вот, к примеру, по Ту-154 (в Сочи) ждём второй год. Иногда создаётся впечатление, что работа таких комиссий заключается не том, чтобы определить реальные причины крушения, а в том, чтобы затянуть расследование так, чтобы как можно больше людей вообще забыли о катастрофе.

    Вкратце:
    - неустойчивое эмоциональное состояние КВС: на скорости 70 км/ч начал нервно запрашивать у экипажа взлетный курс, нервные переговоры на разбеге;
    - уборка закрылков на высоте 157 м вместо оговоренных 500, что привело к просадке самолета, а вкупе с отклонением КВС штурвала от себя на привело к уводу самолета на тангаж - 1,5 градуса, вертикальная скорость снижения 6-8 м/с.
    - сработала ССОС (опасно земля), КВС крутнул колонку штурвала из правого положения в левое, дал ногу влево. Самолет с левым креном снижался. После этого командир полностью потерял пространственную ориентирвку и его действия на органы управления стали неадекватными ситуации.
    После срабатывания сигнализации Крен леый велик, КВС энергично отклонил штурвал вправо до максимума, но изи-за дефицита времени и высоты это не помогло...
    Вот и все. Ни ПЗРК, ни взрыва...
    dmmyak40
  20. dmmyak40 Вчера, 22:18
    Цитата: шурави
    Цитата: dmmyak40

    Я вас умоляю: если в большом количестве случаев экипаж не реагирует на задатчик радиовысотомера даже на 30 м и продолжает упорно уходить под глиссаду чтобы набрать полный рот земли, то о чем можно вообще говорить!
    В качестве примера идиотизма всегда вспоминаю про армянский Ил-18 в Ленинграде в 70-е года: спешка при вылете 31 декабря привела взлету С ЗАСТОПОРЕННЫМИ РУЛЯМИ И ЭЛЕРОНАМИ, БЕЗ МЕХАНИЗАЦИИ, БЕЗ ОБОГРЕВА ППД! А вы говорите про доплер, РТС...



    Дружище, то что экипажи случается косячат, никто не отрицает. Но ведь и тот факт, что озвучивают далеко не истинные причины катастроф, никуда не делся.
    Достаточно вспомнить тот бред который втирали про катастрофу Як-42 в Ярославле.

    Ну и о экипажах, не находишь, что многие косяки от того, что пошли за западной "модой" и из экипажей исключили БИ. А ведь советская школа считала, что экипаж из трёх оптимальный.

    Знаешь, в принципе, соглашусь: у нас на Як-40 в начале бортача тоже ведь не было, а потом поняли, что пилотов нужно разгрузить от ряда операций. Был интересный эксперимент: опытных бортмехаников переучивали на вторых пилотов: результат просто ужасающий, т.к. отсутствие пилотажных навыков, вбитых в училище, делало таких вторых пилотов причиной нервотрепки КВС и бортмеханика.
    Что касается косяков, то я в последние месяцы внимательно изучаю материалы катастроф и происшествий по ГВФ СССР. Очень хочу ознакомится с подобными материалами по крупнейшим западным авиакомпаниям, но предварительный вывод могу сделать следующий: у нас пилоты всегда лучше справлялись с нештатными ситуациями, а на загнивающем Западе лучше справлялись с обыденными операциями. Т.е. за счет лучшей автоматики операторы самолетов практически безошибочно производят подход и заход по схеме, а там с 60 метров на руках в торец не попадают только клинические таланты .
    А сколько в Аэрофлоте бортов побилось при снижении и нарушении схемы захода и посадки, причем много осознанных нарушений! А сколько ребят диспетчеры угробили... Иногда просто было лень взглянуть на локатор при наличии ограничительных пеленгов в горах или использовать пеленгатор.
    dmmyak40
    1. Berkut154 Вчера, 23:27
      Все просто ты инструктор 30 лет от роду... к тебе присылают опытного бортмеха 45 лет ... он матчасть только что не облизывал и переодически начинает учить жизни ....вот как его учить и вдалбливать ему в бошку?
      Berkut154
  21. exo Вчера, 22:26
    На самом деле,ситуация странная.На индикаторе,должны светится ТРИ сообщения об отсутствии обогрева ПВД.Каждое,от своего независимого канала. И при этом,возникает вопрос о расхождениях в показаниях скорости,у пилотов. Сплошные вопросы.
    Кстати,на Аэрбасах вообще нет возможности отключить обогрев ПВД .Переключатель имеет две позиции:ON и AUTO.
    В одном случае,обогрев работает и на земле,во-втором:только после отрыва от полосы.Защита от человеческого фактора.
    А на АН-148,ещё и время работы обогрева приёмников давления,на земле-ограничено.
    exo
    1. Berkut154 Вчера, 22:44
      Чем она странная? Там все горело дальше некуда и у 2п и у квс . Вопрос в том что даже если это произошло экипаж не смог адекватно оценить обстановку!
      Berkut154
      1. dmmyak40 Вчера, 23:00
        Мне кажется, что здесь стоит говорить даже не сколько об адекватности оценки обстановки, сколько о непонимании определенных вводных данных, которые и привели к сложившейся обстановке.
        dmmyak40
        1. Berkut154 Вчера, 23:08
          Извините, а непонимание вводных данных это адекватная оценка обстановки, когда счет идет на секунды?
          Berkut154
Картина дня