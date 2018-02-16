00:25 17 февраля
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Вторая партия южнокорейских ОБТ "Черная пантера" будет оснащена немецкой трансмиссией

Южнокорейская армия готовится получить в следующем году новую партию танков K2 Black Panther. Как сообщает портал defensenews.com, Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) утвердила окончательную комплектацию этих машин.

Вторая партия южнокорейских ОБТ "Черная пантера" будет оснащена немецкой трансмиссией


Первая партия «Чёрных пантер» в количестве 100 единиц была произведена с использованием немецких двигателей MTU и трансмиссий Renk. Производство второй партии планировалось с использованием нового дизельного двигателя Doosan Infracore DV27K (1500 л. с.) и автоматической трансмиссии S&T Dynamics EST15K южнокорейской разработки и производства.


Начало выпуска танков по второму контракту ожидалось в конце 2016 года, но из-за проблем с качеством трансмиссии и двигателя производство неоднократно переносилось. Из-за этого Минобороны Южной Кореи запустило программу модернизации основного боевого танка K1 до модификации K1A2.

Согласно решению DAPA, вторая партия танков K2 Black Panther будет оснащаться южнокорейскими двигателями компании Hanwha Defense Systems (ранее известной как Doosan DST) и немецкими трансмиссиями Renk. В рамках второй партии для армии планируется приобрести 106 танков, которые будут поставлены в войска в период с 2019 по 2020 год, передает "Warsoit".

Использованы фотографии: http://armor.kiev.ua
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Комментарии 44

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  1. Геркулесыч Вчера, 18:16
    Ага и "Арена-М " там наша по слухам стоит! good С виду танк серьезный, только вот корейцы пускай не ввязываются в авантюры, и не лезут никуда воевать!
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 18:25
      Цитата: Геркулесыч
      Ага и "Арена-М " там наша по слухам стоит

      Что то её элементов на "ЧП" не видать...
      Цитата: Геркулесыч
      С виду танк серьезны

      Еще бы создавался же НЕМЦАМИ
      svp67
      1. Геркулесыч Вчера, 18:29
        Сергей hi -я видел фото танка с "Ареной " , да и информация давно ходит, что южнокорейцы купили ее у нас некое количество! А там со временем увидем, какая в этом есть доля правды, да и есть ли вообще!
        Геркулесыч
        1. svp67 Вчера, 18:38
          Цитата: Геркулесыч
          да и информация давно ходит, что южнокорейцы купили ее у нас некое количество!

          Что то мне кажется, что на её базе или по итогам её испытаний, они что то свое производить и устанавливать будут. "Арена" - это очень не безопасный для своих войск аппарат
          svp67
          1. poquello Вчера, 20:19
            Цитата: svp67
            "Арена" - это очень не безопасный для своих войск аппарат

            а они все с перехватом небезопасные, каску покрепше ватник потолше
            poquello
    2. Sefevi Вчера, 18:29
      Хороший танк. Взят за основу турками для их танка "Алтай". Если будут южнокорейские двигатели, то это хорошая новость для турков. Немцы пока не дают добро на оснащение "Алтая" немецким двигателем.
      Sefevi
      1. svp67 Вчера, 18:36
        Цитата: Sefevi
        Немцы пока не дают добро на оснащение "Алтая" немецким двигателем.

        Это смотря какого. Тот, что сейчас стоит на К-2, так турки его и сами не возьмут, уж очень он "инновационный", а вот тот, что хотят взять, так да...немцы "дулю с маком" в замен предлагают.
        Цитата: Sefevi
        Если будут южнокорейские двигатели, то это хорошая новость для турков.

        Надо еще посмотреть как он себя покажет
        svp67
        1. МИХАН Вчера, 18:47
          Во времена гитлера немцы тоже всячески , пытались скрыть свое перевооружение..а потом (за пять лет..)лавина танков рванула на СССР...! Опять немцев ждать возле Москвы ? laughing
          Кроме немцев, с русскими никто не сможет воевать soldier
          Все начинается с движков ..
          МИХАН
          1. svp67 Вчера, 19:03
            Цитата: МИХАН
            лавина танков рванула на СССР.

            Если то что было у немцев это лавина, то у нас тогда было ЦУНАМИ....но нам это мало помогло
            svp67
            1. poquello Вчера, 20:25
              Цитата: svp67
              Цитата: МИХАН
              лавина танков рванула на СССР.

              Если то что было у немцев это лавина, то у нас тогда было ЦУНАМИ....но нам это мало помогло

              дык мало иметь "цунами" надо ещё уметь ей пользоваться
              poquello
              1. svp67 Вчера, 20:35
                Цитата: poquello
                дык мало иметь "цунами" надо ещё уметь ей пользоваться

                Это факт...
                svp67
            2. Setrac Вчера, 21:31
              Цитата: svp67
              Если то что было у немцев это лавина, то у нас тогда было ЦУНАМИ....но нам это мало помогло

              Ну как бы СССР победил, очень помогло!!!
              Setrac
          2. Paranoid50 Вчера, 22:07
            Цитата: МИХАН
            лавина танков рванула на СССР...! Опять немцев ждать возле Москвы ?

            Виталий,вот выдержка из вчерашней новости на ВО:
            Немецкому бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, пишет газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ.
            Welt: Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО
            По данным издания, в начале 2019 года бундесвер должен взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Однако девятая танковая бригада в Мюнстере, которая по плану должна исполнять эту задачу, сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.
            Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.
            Вот как-то так. А возле Москвы - таки да,17 июня в Москве Германия играет с Мексикой. yes
            Paranoid50
  2. Вадим237 Вчера, 18:17
    ZF как всегда рулит.
    Вадим237
  3. san4es Вчера, 18:22
    Южнокорейская армия готовится получить в следующем году новую партию танков K2 Black Panther.

    Вес K2 Чёрная пантера
    - 55,0 тонн
    Броня K2 Чёрная пантера
    - Тип брони: комбинированная противоснарядная
    - Динамическая защита: NERA
    Вооружение
    - Калибр и марка пушки: 120-мм Rheinmetall Rh-120
    - Тип пушки: гладкоствольная
    - Длина ствола, калибров: 55
    - Боекомплект пушки: 40 снарядов
    - Пулемёты: 1 × 7,62-мм MG 3i, 1 × 12,7-мм K6
    - Другое вооружение: ПТУР KSTAM
    Двигатель K2 Чёрная пантера
    - Тип двигателя: MTU MB-883 Ka-500
    - Мощность двигателя, л. с.: 1500
    Скорость K2 Чёрная пантера
    - Скорость по шоссе, км/ч: 70
    - Скорость по пересечённой местности, км/ч: 50
    - Запас хода по шоссе, км: 450
    - Тип подвески: индивидуальная гидропневматическая
    - Преодолеваемый подъём, град.: 31°
    - Преодолеваемая стенка, м: 1,3
    - Преодолеваемый брод, м: н/д (4,1 с ОПВТ)
    http://oruzhie.info/tanki/818-k2-chjornaya-panter
    a

    Специально для XK2 Black Panther разработан снаряд KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition). Это «интеллектуальный» самонаводящийся инерционный (не имеет собственного двигателя) снаряд, атакующий высокобронированные цели с наименее защищённой верхней полусферы. В отличие от большинства современных ПТУРС, в процессе полёта которых наводчик-оператор должен сопровождать цель, KSTAM работает по принципу «выстрелил-забыл». Для стрельбы этим снарядом используется навесная траектория как у гаубичной артиллерии.
    san4es
    1. svp67 Вчера, 18:28
      Классно созданный рекламный фильм, только вот жизнь свои коррективы вносит. После сотни выпущенных танков, проект "забуксовал", уж больно танк через чур "новаторский", особенно в вопросе двигателя и ходовой... Хотя подъем на 60% бугор впечатлил, наши танки так точно не смогут....
      svp67
      1. san4es Вчера, 18:32
        Цитата: svp67
        ... особенно в вопросе двигателя и ходовой... Хотя подъем на 60% бугор впечатлил, наши танки так точно не смогут....

        ...Это точно:
        На XK2 Black Panther установили усовершенствованную полуактивную, гидропневматическую систему подрессоривания ISU с индивидуальным управлением узлами подвески. В зависимости от характера поверхности подвеска меняет свои характеристики, минимизируя вибрации. Система подрессоривания обеспечивает не только изменение клиренса, но так же наклон танка в продольной и поперечной плоскостях, что позволяет повысить проходимость машины и значительно увеличить диапазон углов вертикального наведения пушки.

        На модификации XK2 Black Panther PIP планируется улучшить подвеску — полуактивную заменить активной. Установка системы сканирования местности, сканирующей местность с высоким разрешением на 50 м вперед и передающей соответствующие управляющие сигналы системе подрессоривания, позволит наиболее оптимально проходить по неровностям пути.
        hi
        http://oruzhie.info/tanki/818-k2-chjornaya-panter
        a
        san4es
      2. seti Вчера, 19:14
        Чем этот танк впечатлил ? Что у него есть такое чего нет у того же Леклерка Леопарда 2 или нашего Т-90 ?
        Все это рекламная фигня - и это понты а не ролик. Танк слеплен из комплектующих разных стран, очень дорог и сложен в производстве. Он не массовый. Требует высокоподготовленный экипаж. То есть непригоден для большой войны.
        Посмотрите ролики этих танков и там вам и не такое покажут.
        А так же покажут как в свое время также распиаренный Леопард 2 горит и взрывается чего по уверению "экспертов" с ним точно не случится.
        seti
        1. svp67 Вчера, 19:23
          Цитата: seti
          Что у него есть такое чего нет у того же Леклерка Леопарда 2 или нашего Т-90 ?

          Ходовая часть с плавно изменяемым клиренсом. В условиях Кореи, далеко не лишний "апгрейд"
          svp67
          1. Setrac Вчера, 21:43
            Цитата: svp67
            Ходовая часть с плавно изменяемым клиренсом. В условиях Кореи, далеко не лишний "апгрейд"

            Чем же он не лишний? Абсолютно не нужная функция.
            Setrac
            1. svp67 Вчера, 21:51
              Цитата: Setrac
              Чем же он не лишний? Абсолютно не нужная функция.

              В горной местности, явно не лишняя...
              svp67
              1. Setrac Вчера, 22:32
                Цитата: svp67
                В горной местности, явно не лишняя...

                Корейцы же не первые придумали такую функцию, нет в ней надобности.
                Setrac
      3. Слесарь Вчера, 19:30
        Цитата: svp67
        Хотя подъем на 60% бугор впечатлил, наши танки так точно не смогут....

        Это всего 32-37 градусов ,наши лезут на 45 =100% ,иногда лучше жевать ....
        Слесарь
        1. svp67 Вчера, 19:41
          Цитата: Слесарь
          Это всего 32-37 градусов
          Вы считаете этого мало?
          Цитата: Слесарь
          наши лезут на 45 =100%

          Только в Ваших фантазиях, по ТТХ вся наша бронетехника преодолевает уклоны в - угол подъема 30°... И тут не только в мощности двигателя, но и сцепные свойства гусениц сказываются, более крутые подъемы преодолеваются "змейкой"
          svp67
          1. Alex-a832 Вчера, 20:19
            Не думаю, что наши инженеры не стали перебарщивать с зацепами на гусянке только по недомыслию. Видимо, лучше "змейкой" чем ещё лишних 5 градусов на подъеме выиграть. Общее впечатление от "чёрной пантеры" - это люксмобиль, а не танк. Очень любопытно испытать его в нашей грязи и посмотреть как его суперпневмоподвеска в 30-градусный мороз будет работать...
            Alex-a832
            1. svp67 Вчера, 20:37
              Цитата: Alex-a832
              Очень любопытно испытать его в нашей грязи и посмотреть как его суперпневмоподвеска в 30-градусный мороз будет работать...

              К-2, как и "Меркава" создавался под конкретный ТВД и пользователя. Это, так называемый "горный" танк и для этого его хорошо "заточили". Наши танки более универсальны.
              svp67
              1. Setrac Вчера, 21:44
                Цитата: svp67
                Это, так называемый "горный" танк и для этого его хорошо "заточили".

                И в чем же выражается его "горность"?
                Setrac
                1. svp67 Вчера, 21:56
                  Цитата: Setrac
                  И в чем же выражается его "горность"?

                  Ну там много по мелочам и по крупному... Тот же изменяемый клиренс, усиленная подвеска, усиленные грунтозацепы, двигатель, способный работать в разряженном воздухе... Увеличенные углы наклона и возвышения орудия, настройки СУО.
                  svp67
                  1. Setrac Вчера, 22:37
                    Цитата: svp67
                    Тот же изменяемый клиренс

                    Непонятно что дает данная функция, почему для "горного" танка нельзя сделать просто увеличенный клиренс?
                    Цитата: svp67
                    усиленные грунтозацепы

                    А у остальных танков значит грунтозацепы ослабленные? Что за чушь?
                    Цитата: svp67
                    двигатель, способный работать в разряженном воздухе...

                    Вот интересно где понадобится данный двигатель? На какой такой "высоте" танк будет воевать?
                    Цитата: svp67
                    Увеличенные углы наклона и возвышения орудия, настройки СУО.

                    Единственная реально полезная вещь из перечисленных вами, но... насколько увеличенные?
                    Setrac
            2. Scoun Вчера, 22:26
              Цитата: Alex-a832
              Не думаю, что наши инженеры не стали перебарщивать с зацепами на гусянке только по недомыслию.

              Да просто мало кто обратил внимание что на корейском ролике лежит "штакетник", пусть по щебню заедут.
              Scoun
  4. КВУ-НСвД Вчера, 18:27
    Мешанина из разных двигателей , производителей , трансмиссий - ад для логистов и к хорошему не приводит . Разумней всё же свой производитель и того , и другого ... Правда корейцам видней , решения принимают неглупые люди ... может слегка "пролоббированные" winked
    КВУ-НСвД
  5. предки с Дона Вчера, 18:34
    K2 Black Panther "черная пантера" уже по ТТХ входит в пятерку лучших танков мира.
    предки с Дона
    1. Лопатов Вчера, 18:46
      Цитата: предки с Дона
      K2 Black Panther "черная пантера" уже по ТТХ входит в пятерку лучших танков мира.

      Не знаю насчёт "пятёрки лучших", тут всё спорно. Но в тройку самых дорогих в мире этот танк входит 8)))
      Лопатов
      1. svp67 Вчера, 20:38
        hi
        Цитата: Лопатов
        Но в тройку самых дорогих в мире этот танк входит 8)))

        Думаю, что после установки обзорных радаров, так и в двойку...
        svp67
        1. ЗВО Вчера, 21:20
          Цитата: svp67
          hi
          Цитата: Лопатов
          Но в тройку самых дорогих в мире этот танк входит 8)))

          Думаю, что после установки обзорных радаров, так и в двойку...


          Когда Армату поставят на конвейер - поверьте она станет первой.
          Ибо тонна броневой стали. что у них. что у нас стоить будет все равно примерно одинаково.
          Биржевые цены на материалы и компоненты, однако...
          Электроника. сопоставимая по результату с "ихними" - у нас гораздо дороже...
          Ибо у них возможность конкуренции/унификации - у нас такого никогда не было и не будет.
          и так во всем.
          ЗВО
  6. Волька Вчера, 19:51
    на танковый биатлон это немокорейское чудо-юдо для обкатки...
    Волька
    1. svp67 Вчера, 20:39
      Цитата: Волька
      на танковый биатлон это немокорейское чудо-юдо для обкатки...

      НЕЗЯ...а вдруг развалится.
      svp67
  7. Всадник без головы Вчера, 19:53
    Ну так Пантера же
    Всадник без головы
    1. svp67 Вчера, 21:53
      Цитата: Всадник без головы
      Ну так Пантера же

      Ну так "черная" ж
      svp67
      1. Alex-a832 Вчера, 22:51
        Как доказали фрицы в ВОВ - "пантеры" и "тигры" зверьё теплолюбивое и в наших краях не приживается...)
        Alex-a832
        1. Paranoid50 Вчера, 23:46
          Цитата: Alex-a832
          "пантеры" и "тигры" зверьё теплолюбивое и в наших краях не приживается...)

          Да,только в зоопарке - том, что в Кубинке. yes
          Paranoid50
  8. Turk_az Вчера, 22:39
    Цитата: svp67
    Цитата: Волька
    на танковый биатлон это немокорейское чудо-юдо для обкатки...

    НЕЗЯ...а вдруг развалится.

    а вдруг перестреляет Т-72 (т-90с и т-14)..на пантере выстрелил и забыл есть(птрк), которых нет сегодня, даже на самых современных российских вертолетах, от того может и не участвует?))
    Вглядитесь на название смарта или компа с которого вы тут пишите, а потом иронизируйте))
    Turk_az
  9. Малый Вчера, 22:45
    может танк и хороший выдержит ли он вампира или выстрел с тандема? когда две раке
    ты летят один за другим???? и что не помнится империя узкоглазиков.....захватывающих мир...ну кроме кансервных кий и страшненькй хундаев....
    Малый
  10. Малый Вчера, 22:50
    Леопард тоже считали неубиваемым танком....однако осло е б ы...в тапочках турков распушили ...сходу....и башни валялись....мама не гор.й....и сия повозка далеко не уедет...
    Малый
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