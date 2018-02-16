Пентагон обвинил Россию в противоречивых заявлениях по ядерному оружию

У нашего народа есть такое выражение "слова расходятся с делом" — когда говоришь одно, а делаешь другое… Мы внимательно слушаем, что говорит ваш (российский) президент, что говорят ваши руководители, и мы очень внимательно следим за тем, что делает ваша страна. И когда мы складываем эти вещи, то видим, что с одной стороны идут очень противоречивые заявления, с другой – приверженность полной модернизации (ядерных) возможностей и приверженность созданию нестратегических ядерных возможностей, реализации новой ядерной доктрины, которая, как мы считаем, очень опасна

Заявления России о том, что она намерена в меньшей степени полагаться на ядерное оружие, расходятся с ее реальными действиями, считает командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.— заявил Хайтен на семинаре по новой ядерной доктрине США.Командующий добавил, что США расценивают такие действия России как угрозу. Таким образом генерал ответил на вопрос представителя посольства РФ в США, который напомнил о том, что российская военная доктрина предусматривает, что страна будет в меньшей степени полагаться на ядерное оружие и будет развивать нестратегические виды вооружений.В МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США назвали откровенной подтасовкой заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, а также отметили, что США пытаются подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях, передает РИА Новости