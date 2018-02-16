00:33 17 февраля
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Пентагон обвинил Россию в противоречивых заявлениях по ядерному оружию

Заявления России о том, что она намерена в меньшей степени полагаться на ядерное оружие, расходятся с ее реальными действиями, считает командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.

Пентагон обвинил Россию в противоречивых заявлениях по ядерному оружию


У нашего народа есть такое выражение "слова расходятся с делом" — когда говоришь одно, а делаешь другое… Мы внимательно слушаем, что говорит ваш (российский) президент, что говорят ваши руководители, и мы очень внимательно следим за тем, что делает ваша страна. И когда мы складываем эти вещи, то видим, что с одной стороны идут очень противоречивые заявления, с другой – приверженность полной модернизации (ядерных) возможностей и приверженность созданию нестратегических ядерных возможностей, реализации новой ядерной доктрины, которая, как мы считаем, очень опасна
— заявил Хайтен на семинаре по новой ядерной доктрине США.


Командующий добавил, что США расценивают такие действия России как угрозу. Таким образом генерал ответил на вопрос представителя посольства РФ в США, который напомнил о том, что российская военная доктрина предусматривает, что страна будет в меньшей степени полагаться на ядерное оружие и будет развивать нестратегические виды вооружений.

В МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США назвали откровенной подтасовкой заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, а также отметили, что США пытаются подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://republicbuzz.com/
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Комментарии 29

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  1. taiga2018 Вчера, 18:38
    взгляд сумасшедшего...
    taiga2018
    1. ul_vitalii Вчера, 18:40
      Придется делом доказывать, тогда оправдываться будут они.
      ul_vitalii
      1. cniza Вчера, 18:43
        Обыкновенная перепалка и взаимные обвинения , но по поводу слов и дел - пусть в зеркало смотрятся.
        cniza
        1. Монос Вчера, 18:47
          Не припомню, чтобы кто-то у нас говорил об отказе от ядерного оружия. Так же не припомню, чтобы мы кому-то им угрожали (и не напоминайте мне про Хрущёва). Так о чём этот хлыщ тогда сказал? Вот всегда так с амерами - что не скажут, такое впечатление, что разговаривают сами с собой.
          Монос
          1. cniza Вчера, 18:50
            Цитата: Монос
            Вот всегда так с амерами - что не скажут, такое впечатление, что разговаривают сами с собой.


            Это их любимый прием , обвинить другую сторону в своих грехах.
            cniza
            1. poquello Вчера, 19:39
              Цитата: cniza
              Цитата: Монос
              Вот всегда так с амерами - что не скажут, такое впечатление, что разговаривают сами с собой.


              Это их любимый прием , обвинить другую сторону в своих грехах.

              ага, напердеть и больше всех возмущаться
              poquello
          2. 30 вис Вчера, 19:48
            В своё время Ленин выступал за всеобщее разоружение .
            30 вис
            1. Монос Вчера, 21:05
              Цитата: 30 вис
              В своё время Ленин выступал за всеобщее разоружение .

              laughing Просто у него не было ядрёной бонбы. А если бы была... Уууу...
              Монос
        2. влад66 Вчера, 21:07
          приверженность полной модернизации (ядерных) возможностей и приверженность созданию нестратегических ядерных возможностей, реализации новой ядерной доктрины, которая, как мы считаем, очень опасна

          Чего чего,а да мы должны свои РВСН уничтожить,поднять руки вверх и надеяться на милость полосатых разбойников.
          США пытаются подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях,

          Они не пытаются,они стараются делать это. yes
          влад66
    2. svp67 Вчера, 18:45
      Цитата: taiga2018
      взгляд сумасшедшего...

      Я то же на это внимание обратил. Ну взгляд не отличается от его высказываний...
      В результате он путает ВОЕННУЮ ДОКТРИНУ, то есть целый свод документов, где сказано, что Россия готова применить свое ядерное оружие при угрозе её суверенитету,
      Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников ядерного или неядерного оружия, говорится в военной доктрине, утвержденной президентом РФ и размещенной на кремлевском сайте.
      Уточнение Военной доктрины Российской Федерации проведено во исполнение решения Совета Безопасности России от 5 июля 2013 года. Внесённые в документ изменения одобрены на совещании Совета Безопасности России 19 декабря 2014 года.


      с ЗАЯВЛЕНИЯМИ нашего Президента, в которых звучит мысль, что сейчас надо развивать не ядерные высокоточные образцы оружия, которые по своей мощи воздействия на силы противника равны воздействию не выборочного ЯО.

      К слову об этом он еще говорил, будучи на посту премьер-министра:
      Россия не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока не примет на вооружение высокоточное оружие, сопоставимое по результатам применения с ядерным, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.Россия не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока не примет на вооружение высокоточное оружие, сопоставимое по результатам применения с ядерным, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
      svp67
    3. майор Юрик Вчера, 18:46
      Они все как инкубаторские, фарфоровая улыбка,глазки на дальний свет включены и порят чушь уверенно и самозабвенно! Достали-не то слово! am
      майор Юрик
  2. МИХАН Вчера, 18:38
    Наш "Периметр" еще живой господа и модернизирован..!
    На вашем языке "Мертвая рука"..хе хе
    МИХАН
    1. bouncyhunter Вчера, 19:37
      Виталя , привет , дружище ! hi
      У нашего народа есть такое выражение "слова расходятся с делом" — когда говоришь одно, а делаешь другое…

      Как всегда - перекладывание с больной головы на здоровую . До чего же скучно , девочки матрасные ... recourse
      bouncyhunter
  3. КВУ-НСвД Вчера, 18:39
    Заявления России о том, что она намерена в меньшей степени полагаться на ядерное оружие, расходятся с ее реальными действиями,
    На кого мы полагаем и с какими словами генералу лучше и не знать laughing
    КВУ-НСвД
    1. poquello Вчера, 19:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      Заявления России о том, что она намерена в меньшей степени полагаться на ядерное оружие, расходятся с ее реальными действиями,
      На кого мы полагаем и с какими словами генералу лучше и не знать laughing

      никуда ничего не расходится, буржуи свои модернизируют - мы тоже, главная задача ядерной триады - исключить не уничтожение противника, в этом весь смысл ядерного сдерживания, во всяком случае сейчас
      poquello
  4. предки с Дона Вчера, 18:45
    Уже сейчас бытует мнение, что с развитием высокоточное оружие поэффективней ядерного будет, точечные удары обычными боезарядами повышенной мощности нанесут больший ущерб без повреждения материальных ценностей территории противника, помните раньше нейтронное оружие было по такому принципу.
    предки с Дона
  5. NKT Вчера, 18:46


    У нашего народа есть такое выражение "слова расходятся с делом" — когда говоришь одно, а делаешь другое…



    Можно умереть со смеху. У вас как раз это в крови, говорить одно, а делать другое.
    NKT
  6. NordUral Вчера, 18:50
    В чем Россия противоречива в своих словах про ядерное оружие? Вам же ясно сказали: полезете к нам по серьезному, получите серьезный и убедительный ответ, в том числе и с применением ядерного оружия, причем именно по вашей территории. Будем жить мирно, оно и будет ржаветь потихоньку и распадаться незаметно, как и положено в природе,тихо и без вреда для закадычных партнеров. А сойдете с ума - это ваш выбор.
    NordUral
  7. ушкуйник Вчера, 18:56
    "И когда мы складываем эти вещи," - Пора бы научиться и умножать, блин! Привыкли все складывать в чемодан
    ушкуйник
  8. Смехотворец Вчера, 19:01
    Та шо вы кипишите? Просто у американских "ядерных" генералов подгарает от того, что в России намерены развивать неядерное тактическое вооружение, что в свою очередь ставит под угрозу сокращения тех денег, что они еле-еле выбили у пентагона на модернизацию своих СЯО.
    Смехотворец
  9. samarin1969 Вчера, 19:07
    Не специалист, не понял, что "командующий стратегическим командованием" понимает под "созданием нестратегических ядерных возможностей"...Версии заявления Хайтена в разных СМИ ещё более разноречивы...
    samarin1969
  10. Геркулесыч Вчера, 19:14
    Так это мы Русские про американцев и говорим, что из слова расходятся с делами! Плагиат, дело плохое, свои мысли нужно иметь и за свои слова отвечать!
    Геркулесыч
  11. Дормидонт Вчера, 19:24
    Страшно, что в руках такого имбецила ядерная кнопка
    Дормидонт
  12. razved Вчера, 19:42
    Это даже хорошо, что они ничего не понимают. Значит, будут думать перед тем, как что-то воинственное предпринимать против России.
    razved
  13. Alex-a832 Вчера, 19:46
    Зеркалочка на ядерную доктрину США. И чего этоне нравится исключительным, ведь всё по-честному?!
    Alex-a832
  14. Alex-a832 Вчера, 19:48
    Эти неруси никак не поймут логики, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит под парами на запасном пути....
    Alex-a832
  15. NKVD Вчера, 21:30
    Красивая морда.Хорошо зубы свернут после Сатаны. wassat
    NKVD
  16. андрон-30 Вчера, 22:05
    американские генералы ещё способны рассуждать ? вот это новость.
    андрон-30
  17. antiamerikan Вчера, 23:48
    это, дорогие россияне - ваши партнеры!

    запомните это! они будут бомбить русских мужиков в сирии или где-угодно -
    и правительство ни писка не поднимет - ихтамнет!

    партнеры! к ним все российские деньги отправляются!
    на покупку трежирисов и долларов
    antiamerikan
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