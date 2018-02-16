...Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД...

К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД

Проблема в том, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрабатывая и тестируя ракеты средней дальности, наземного базирования. Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО