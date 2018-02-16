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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД, а также по договору по "открытому небу".
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис, передает РИА Новости.
К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД— сказал Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Проблема в том, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрабатывая и тестируя ракеты средней дальности, наземного базирования. Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО— добавил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД, а также по договору по "открытому небу".
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.mgrtv.com/
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