00:28 17 февраля
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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД
— сказал Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД



Проблема в том, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрабатывая и тестируя ракеты средней дальности, наземного базирования. Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО
— добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД, а также по договору по "открытому небу".

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.mgrtv.com/
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Комментарии 60

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  1. 210окв Вчера, 18:59
    По этим обвинением томов больше наберётся чем у В.И.Ленина в Полном Собрании..
    210окв
    1. Лопатов Вчера, 19:06
      Боюсь, не будет там "томов". Одна голословщина.
      Старый метод, сами нарушают, причём явно это делают. При этом громче всех орут "держи вора"

      Причём явно нарушают и дух и букву договора. Своими пусковыми противоракет в Румынии и ударными БПЛА.
      А нас пытаются обвинить в нарушении не буквы, но духа договора. Ибо снижение минимальной дальности стрельбы для МБР не превращает их в ракеты средней дальности.
      Лопатов
      1. svp67 Вчера, 20:57
        Цитата: Лопатов
        Старый метод, сами нарушают, причём явно это делают.

        Тут несколько иное. Они ПОКА не нарушают, но отчаянно все к этому подготавливают, и в какой то момент выйдут из этого Договора, уже имея все, для нового витка вооружения
        svp67
        1. cniza Вчера, 21:05
          Именно , они готовят почву и как всегда обвинят нас в своих грехах.
          cniza
          1. влад66 Вчера, 21:12
            И почему я не удивлен request Какое по счету этообвинение?100500. laughing
            влад66
            1. cniza Вчера, 21:18
              Влад drinks да привыкли мы уже , просто пора эту бадягу прекращать.
              cniza
        2. Лопатов Вчера, 22:55
          Цитата: svp67
          Они ПОКА не нарушают

          Не. Они его прямо и недвусмысленно нарушают. Но делают вид, что это не так.
          Универсальные установки вертикального пуска Mk.41 для пуска крылатых ракет средней дальности испытывались и применялись. Посему их применение в качестве пусковой для противоракет- прямое нарушение ДРСМД
          Ударные БПЛА с дальностью полёта более 1000 км в одну сторону целиком и полностью попадают под категорию "крылатая ракета"
          Термин "крылатая ракета“ означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы. Термин крылатая ракета наземного базирования означает крылатую ранету наземного базирования, которая является средством доставки оружия .

          Американцы сами продавили эту формулировку, советскими сверхзвуковыми БПЛА впечатлились. Но теперь делают вид, что к их БПЛА эти формулировки не относятся.
          Лопатов
      2. Аскет Вчера, 21:33
        Цитата: Лопатов
        Ибо снижение минимальной дальности стрельбы для МБР не превращает их в ракеты средней дальности.

        У нас все МБР имеют возможность поражать цели на минимальной дальности от 1000км как минимум. Та же жидкостная сотка с заданной точностью поражала цели на расстоянии 1000км. при максимальной дальности более 10000км.
        Аскет
    2. Андрей К Вчера, 19:08
      ...Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД...

      Вот что значит дрессировка.
      Пентагон обвиняет нас в несоблюдении РСМД.
      "Алле-Оп" и Столтенберг вывалился с обвинениями.
      Завтра возмутятся поляки.
      Послезавтра до "небратьев", дойдёт "необходимость" успеть вписаться в мериновский хор.
      Андрей К
      1. bouncyhunter Вчера, 19:32
        Андрей hi
        Цитата: Андрей К
        Вот что значит дрессировка.

        Всё перечисленное Вами уже не ново . Вот когда пингвины в Антарктике завопят в голос что их русские обижают - вот это будет номер ... belay
        bouncyhunter
        1. Андрей К Вчера, 19:45
          Цитата: bouncyhunter
          ...Всё перечисленное Вами уже не ново . Вот когда пингвины в Антарктике завопят в голос что их русские обижают - вот это будет номер...

          Это действительно будет номер, если учесть, что русских станций там 9 из 89-ти.
          Скорее завопят, что аргентинцы притесняют - у них 14 станций... laughing
          Андрей К
          1. bouncyhunter Вчера, 19:48
            Цитата: Андрей К
            Скорее завопят, что аргентинцы притесняют - у них 14 станций...

            А что : Аргентина разве Матрасии мешает ??? what wink
            bouncyhunter
            1. Андрей К Вчера, 20:06
              Цитата: bouncyhunter
              ...А что : Аргентина разве Матрасии мешает ???...

              Аргентина вместе с Чили (12 станций), там на раздаче.
              Мешать не мешают, но и в пляс под мериновское ржание не сильно торопятся, спотыкаются laughing
              Андрей К
              1. bouncyhunter Вчера, 20:09
                Ну есть у матрасов вариант : обвинить Чили и Аргентину в сговоре с Россией . Вуаля ! lol
                bouncyhunter
                1. Андрей К Вчера, 20:17
                  Цитата: bouncyhunter
                  ...обвинить Чили и Аргентину в сговоре с Россией..:

                  Как вариант.
                  Но вообще, мерины специалисты по царапинам - скорее всего лёд в Антарктиде будет поцарапан и русским от ответственности, точно не отвертетьсяlaughing
                  Андрей К
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:25
                    Чё : найдут слово из трёх букв на льду ? wassat
                    bouncyhunter
                    1. cniza Вчера, 21:08
                      Паша , hi эти все найдут , где и когда надо. lol
                      cniza
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:29
                        Витя , привет ! hi Особенно если оно у них под носом трёхметровыми буквами будет начертано . bully
                        bouncyhunter
            2. Алена767 Вчера, 20:59
              В Аргентине и Бразилии сейчас президенты шавки сороса, rt в Аргентине уже в прошлом году запретили
              Алена767
        2. LSA57 Вчера, 19:55
          Цитата: bouncyhunter
          Вот когда пингвины в Антарктике завопят в голос что их русские обижают - вот это будет номер ...

          а мну кажется пингвины будут поумнее всех этих подпевал из хора под управлением фашингтона
          LSA57
          1. bouncyhunter Вчера, 19:56
            Судя по тому , что пока они молчат - твоя правда ! lol
            bouncyhunter
            1. LSA57 Вчера, 19:58
              Цитата: bouncyhunter
              Судя по тому , что пока они молчат - твоя правда !

              да и нефти с газом у них нет. так, что снежные революции у них не прокатят
              LSA57
              1. bouncyhunter Вчера, 20:05
                Зная паскудные наклонности матрасов - я бы не был так спокоен за судьбу Антарктиды и пингвинов .
                bouncyhunter
                1. LSA57 Вчера, 20:11
                  Цитата: bouncyhunter
                  Зная паскудные наклонности матрасов

                  не, пока они туда не полезут. у них на арктику даже ледоколов не хватает. а там глядишь и мы пингвинов под своё "крыло" возьмём laughing

                  LSA57
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:17
                    Цитата: LSA57
                    а там глядишь и мы пингвинов под своё "крыло" возьмём

                    Серёга , вот это и заставляет их торопиться и совершать необдуманные поступки . lol
                    bouncyhunter
                    1. LSA57 Вчера, 20:22
                      Цитата: bouncyhunter
                      Серёга , вот это и заставляет их торопиться и совершать необдуманные поступки .

                      а это нам на руку. мы ещё своих хакеров к пингвинам зашлём для обучения. заморозят к чертям койотовым и фашингтон и пентагон laughing
                      LSA57
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:26
                        Пингвиний спецназ надо организовать . wink
                        bouncyhunter
                    2. LSA57 Вчера, 20:32
                      Цитата: bouncyhunter
                      Пингвиний спецназ надо организовать .

                      там ответить не получается
                      Сделал! soldier
                      LSA57
        3. iliitchitch Вчера, 21:48
          Цитата: bouncyhunter
          Вот когда пингвины в Антарктике завопят в голос что их русские обижают - вот это будет номер ...

          Так тут писали вроде с пару лет назад , что там наши пингвинами в футбол играли , мячик забыли потому как . Откопают ссылку на ВО - и почва готова . А пингвины заорут , это несомненно .
          iliitchitch
    3. МИХАН Вчера, 19:09
      Все вопросы к горбачу и ебн ..Вы его медалью "за победу в холодной войне " награждали и почетным гражданином Германии объявили хе хе
      Россия стала другой ! Самой сабой наконец то..
      Так что господа , как у нас говорят дети "Кто не спрятался . мы не виноваты.." wassat crying
      МИХАН
    4. Starover_Z Вчера, 19:16
      Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО

      А у членов НАТО разве нет ракет аналогичного класса ?! Или СССР-Россия подписывала договор РСМД с членами блока НАТО ?! Так какого он выступает ?!
      Starover_Z
  2. poquello Вчера, 19:00
    за европу бздит, а сша европу как твд планирут
    poquello
    1. svp67 Вчера, 19:10
      Цитата: poquello
      за европу бздит

      Еще бы, его ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в радиусе поражения русских "Искандеров"
      svp67
      1. LSA57 Вчера, 19:56
        Цитата: svp67
        Еще бы, его ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в радиусе поражения русских "Искандеров"

        и подлётное время такого, что и мама мяукнуть не успеет
        LSA57
        1. svp67 Вчера, 20:47
          Цитата: LSA57
          и подлётное время такого, что и мама мяукнуть не успеет

          Ну почему же, думаю, что на последнюю СМС маме времени хватит
          svp67
          1. LSA57 Вчера, 20:51
            Цитата: svp67
            , думаю, что на последнюю СМС маме времени хватит

            написать может и успеет, а вот отправить...
            LSA57
            1. svp67 Вчера, 20:58
              Цитата: LSA57
              написать может и успеет, а вот отправить...

              Что бы написать и отправить "Прощай", хватит
              svp67
              1. LSA57 Вчера, 21:01
                Цитата: svp67
                Что бы написать и отправить "Прощай", хватит

                ну остаётся только ему пожелать, что бы дело до СМС не доводил
                LSA57
  3. Офицер запаса Вчера, 19:03
    Генсека НАТО Йенса Столтенберга можно будет слушать только после того, когда он к своей должности прибавит приставку "экс". Тогда мгновенно трезво мыслить начнет. И много чего интересного журналистам будет рассказывать.
    Офицер запаса
    1. bouncyhunter Вчера, 20:07
      Лёша , привет ! hi
      Цитата: Офицер запаса
      Йенса Столтенберга можно будет слушать только после того, когда он к своей должности прибавит приставку "экс". Тогда мгновенно трезво мыслить начнет.

      Не факт , ой не факт ...
      Цитата: Офицер запаса
      И много чего интересного журналистам будет рассказывать.

      Ему быстро "речевой аппарат" сломают . yes
      bouncyhunter
      1. Офицер запаса Вчера, 20:40
        Привет, Паша! Ну вот тогда и будут настоящие спортивные соревнования - быстрее скажет (платные интервью) или быстрее сломают (тоже не безвозмездно). И еще обе стороны на рекламе заработают.
        И будут говорить - "ничего личного, просто бизнес".
        Офицер запаса
  4. kaon3000 Вчера, 19:03
    А нас рать!.....
    kaon3000
    1. 210окв Вчера, 19:19
      Можно конечно.Только от этого угроза со стороны НАТО не исчезнет
      Цитата: kaon3000
      А нас рать!.....
      210окв
      1. Вадим237 Вчера, 19:41
        А она вообще есть - НАТО в случае чего, один за всех и каждый за себя.
        Вадим237
  5. ушкуйник Вчера, 19:06
    К сожалению, ядерная угроза снова находится на повестке дня. И было бы безответственно ее игнорировать. Ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД
    — сказал Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.- На ваше ДРСМД- наше ЁПРСТ!
    ушкуйник
  6. предки с Дона Вчера, 19:08
    Короче новая гонка вооружений без всяких стеснений.
    предки с Дона
  7. Egorovich Вчера, 19:13
    Матрасники делают все для того, что бы война произошла в Европе или в Азии, но не на Американском континенте. У них одна задача - убрать конкурентов.
    Egorovich
  8. Геркулесыч Вчера, 19:15
    Чем слова свои доказать может? Или только испортить воздух откровенной ложью?
    Геркулесыч
    1. faridg7 Вчера, 19:28
      Цитата: Геркулесыч
      Чем слова свои доказать может? Или только испортить воздух откровенной ложью?

      Не забывайтесь, как можно- он же жентельмен.
      faridg7
  9. Дормидонт Вчера, 19:23
    Не стоит обращать внимание на гавканье этого животного
    Дормидонт
    1. Вадим237 Вчера, 19:45
      Надо выйти из РСМД и объявить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл для нас широкое окно возможностей - типок сразу "откатится".
      Вадим237
  10. ASG7 Вчера, 19:26
    О как, дружно пошли, теперь ждем очередной пакости.
    ASG7
  11. Alex-a832 Вчера, 19:41
    Стороны договора очередной раз обменялись озабоченностями по поводу озабоченности сторон.
    Шулер кричит: "Держи шулера!!!"
    Alex-a832
  12. behemot Вчера, 19:44
    забыл я английский, я и так за границу уже не собираюсь, написать бы этому гомосеку, пардон генсеку, письмецо, послать его там на х, а то от наших вежливых не дождаться. Хотя, думаю, этот лошок и по-русски поймет прекраснокуда ему идти.
    behemot
  13. razved Вчера, 19:45
    Этот поганец говорит то, что ему хозяева написали. Для них главное больше обвинений - разных и страшных.
    razved
  14. Волька Вчера, 19:58
    этот дядька совсем окружался...
    Волька
  15. Михаил м Вчера, 20:18
    Генсек обвинил Россию, Россия ответила, что нарушаем не мы, а они. Вялотекущая дипломатическая перебранка ни о чём. Нормальная текущая работа. Что реально творится узнаем в случае заварушки, только век бы не видеть этих знаний. Пусть уж дипломаты тешатся. Работа у них такая.
    Михаил м
  16. Yarik Вчера, 21:28
    Не факт, конечно, но ощущение такое, что что-то весьма забористое принимает товарищ, капитально вставляет недоделка.Впрочем, добавится к его титулу "бывший" и начнет правду-матку крыть.
    Yarik
  17. андрон-30 Вчера, 21:57
    работа этого клоуна искать врагов , за 69 лет существования этой организации не было ни одной сколь нибудь защитной операции , были перевороты , грабежи стран , насилие , зачем ? найдут врагов и карнавал вернётся .
    андрон-30
  18. Ferdinant Вчера, 22:32
    Досвидос товарищ
    Ferdinant
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