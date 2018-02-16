00:29 17 февраля
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Индия разрабатывает собственную ракету для оснащения Су-30МКИ

Индийским оборонным компаниям поставлена задача создать полностью собственную крылатую ракету Nirbhay-A для размещения на истребителях Су-30МКИ.

В рамках амбициозной программы поставлена задача по созданию ракеты класса «воздух-поверхность» к 2020 году, начало испытаний намечено на 2021 год, передает Livefist.

Индия разрабатывает собственную ракету для оснащения Су-30МКИ



Nirbhay-A должна быть меньше и легче BrahMos-A, с более совершенным двигателем индийского производства. Сейчас изучается возможность совместимости этих ракет с пилонами Су-30МКИ, разработанными под «Брамос-А».

Ракета, которая проектируется в трех версиях, имеет дозвуковую скорость и дальность порядка 1000 км. Сообщается, что последний параметр планируется увеличить до 1500 км.

В ВВС Индии признают, что созданию ракеты помогла совместная с Россией работа над BrahMos, хотя сам опыт взаимодействия с россиянами там называют «изнурительным и порой разочаровывающим».

7 ноября 2017 года Индия после серии неудач впервые успешно испытала Nirbhay. Тогда ракета за 50 минут пролетела 647 км со скоростью 0,7 Маха на высоте 100 м.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на расстоянии более чем в тысячу километров от индийского побережья.

Использованы фотографии: https://vpk.name/
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Комментарии 37

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  1. предки с Дона Вчера, 19:50
    Индусы чем то напоминают китайцев, один раз купив вещь и посмотрев на нее они обязательно начнут ее копировать.
    предки с Дона
    1. Вадим237 Вчера, 19:52
      Ждёмс "ГиперБрамос"
      Вадим237
      1. poquello Вчера, 20:02
        Цитата: Вадим237
        Ждёмс "ГиперБрамос"

        амбициозно, на пкр замахиваться, 600км пролетела - таки не понял в цель попала?
        poquello
      2. bouncyhunter Вчера, 20:03
        Цитата: Вадим237
        Ждёмс "ГиперБрамос"

        Угу , на основании российских технологий и при индийском качестве производства я скорее склонен ожидать очередных претензий к России . wink А если сами "слепят" , то получится "Брамос-Арджун" , который только на Звезду Смерти цеплять . belay
        bouncyhunter
        1. новичок Вчера, 20:49
          Паш, это называется индийской благодарностью_ плюют в колодец из которого пьют.
          новичок
          1. Alex DHG Вчера, 21:16
            Для них это нормально, причем даже в буквальном смысле.
            Alex DHG
          2. bouncyhunter Вчера, 21:18
            Хорошее быстро забывается . А может и вправду : как пишет Alex DHG :
            Цитата: Alex DHG
            Для них это нормально, причем даже в буквальном смысле.
            bouncyhunter
            1. новичок Вчера, 21:25
              так ёк макарёк! Паш, тут безвыходность. придётся нам потерпеть, пока. (даже не верится, что я это пишу но, се ля ви).
              новичок
              1. bouncyhunter Вчера, 21:32
                Цитата: новичок
                придётся нам потерпеть, пока.

                Очень надеюсь что я правильно выделил ключевое слово .
                bouncyhunter
                1. новичок Вчера, 21:34
                  да, всё точно.
                  новичок
        2. влад66 Вчера, 22:46
          хотя сам опыт взаимодействия с россиянами там называют «изнурительным и порой разочаровывающим».

          Угу опыт взаимодействия с индусами многие в мире называют "изнурительным и далеко не порой разочаровывающим."
          влад66
    2. Капитан Пушкин Вчера, 20:10
      Цитата: предки с Дона
      Индусы чем то напоминают китайцев, один раз купив вещь и посмотрев на нее они обязательно начнут ее копировать.

      Nirbhay-A имеет очень мало общего с BrahMos-A. Это явный клон Калибра или его разновидностей.
      Позабавило в статье "Nirbhay-A должна быть меньше и легче BrahMos-A, с более совершенным двигателем индийского производства." На этих ракетах принципиально различные типы двигателей для совершенно разных режимов работы.
      Капитан Пушкин
      1. Мих1974 Вчера, 21:29
        belay Ой вей, шо - самостийна индийска ракета? Вот не неугомонные, им уже и брамос запострячили, нет все хотят свои "танцы" к нормальному оружию присобачить.. Ну как говориться - кто ж им после этого доктор. lol
        Мих1974
    3. МИХАН Вчера, 20:44
      Цитата: предки с Дона
      Индусы чем то напоминают китайцев, один раз купив вещь и посмотрев на нее они обязательно начнут ее копировать.

      Им далеко до Китая в этом плане! Чаще всего их разводят на бабки и они на это ведутся, хотя страна по сути нищая
      МИХАН
    4. Dreamboat Вчера, 20:47
      Индусы в надежде на помощь США в войне с Китаем готовы плевать во все российское, хотя единственное что у них есть сейчас приличное из оружия в России и куплено. Китай хоть может копировать, эти нет.
      Пусть, посмотрим как к 2021 году они хоть что-то создадут. Думаю, к 2021 году у Китая (и России) на той же стадии будут гиперзвуковые ракеты и истребители 5 поколения в строю. А индусы от совместного создания истребителя 5 поколения отказались!
      Dreamboat
    5. Lenivets2 Вчера, 20:53
      Вы ошибаетесь.
      В плане копирования индусы сильно отстают от китайцев.
      Очень сильно.
      Настолько сильно, что фиг они даже гвоздь сотку смогут скопировать. laughing
      До сих пор они не смогли ничего скопировать ни в авиации, ни в ПВО, ни в чём...! laughing
      Lenivets2
    6. RASKAT Вчера, 21:24
      Уж больно на нашу 3м14/3м54 похожа, прям поразительно похожа. Тем более на фото ракета со стартовым ускорителем, а они в авиации не применяются. Я бы сказал что это ракета морского либо наземного или мобильного базирования.
      RASKAT
  2. Azazelo Вчера, 19:52
    Слабо. Мозги слишком в тёплом климате обретаются...Сколько в мире гениальных учёных из Африки или из Индии? Что-то не особо припомню.
    Azazelo
  3. Афотин Вчера, 19:53
    Сомнительно, что из этой эпопеи выйдет нечто путное. Годный твердотопливный ракетный двигатель - вещь значительно более сложная, чем может показаться на первый взгляд.
    Афотин
  4. Симон Вчера, 19:53
    Да, хитрые индийцы, получили наши технологии, теперь стряпают свои уже ракеты!
    Симон
  5. Волька Вчера, 19:55
    да пущай попробуют, а мы посмтрим wink
    Волька
  6. Egorovich Вчера, 20:00
    Чего то с трудом верится, что бы индусы сами что то стоящее разработали и сделали без чьей-то помощи. Старо придание. Со своими собственными-индийскими самолетами, танками все это хорошо видно. Не потянут.
    Egorovich
  7. Звездочка Вчера, 20:08
    Были бы полными дураками если бы при их геополитической обстановки , при наличии денег и нашей помощи не пытались бы самостоятельно заняться разработками.
    Звездочка
    1. Аскет Вчера, 20:43
      Цитата: Звездочка
      Были бы полными дураками если бы при их геополитической обстановки , при наличии денег и нашей помощи не пытались бы самостоятельно заняться разработками.

      Это ракета послужит ответом на пакистанскую КР Бабур которая разрабатывается при помощи китайцев. Пока у индусов получается не очень из пяти летных испытаний три неудачных.Работа над ракетой идет уже 10 лет
      Аскет
  8. МВГ Вчера, 20:14
    Что-то она у них великовата с виду, не уронили бы Су-30МКИ на взлете ))))
    МВГ
  9. FalconD Вчера, 20:20
    А почему нет...Просто индусы прагматично поступают...иногда даже самые лучший Партнёры могут превратиться в "партнеров"...Что касаемо плагиата, то вопрос тоже не однозначный...Есть мнение, что и Т-50 удалось разработать в эти сроки, т.к. в этом была заинтересована Индия!
    FalconD
  10. anjey Вчера, 20:21
    индия вполне самодостаточное экономическое государство,защищающее свои рынки как от китая ,так и от европы и азии,что стимулирует рост внутреннего производства....
    anjey
  11. voyaka uh Вчера, 20:30
    Можно их понять. Брамос имеет какой-то запредельный вес - 3 тонны.
    Что у него корпус бронированный? И боеголовка 300 кг . 1/10 общего веса.
    Сейчас у современных ракет вес боеголовки приближается к половине общего веса ракеты.
    (Томагавк, например, 1300 кг, боеголовка 450 кг )
    voyaka uh
    1. новичок Вчера, 20:45
      а что, надо было привлечь индусов к “Калибру“? да ещё может и производство там развернуть?
      новичок
      1. ЗВО Вчера, 20:59
        Цитата: новичок
        а что, надо было привлечь индусов к “Калибру“? да ещё может и производство там развернуть?


        А кто купил первые Калибры. да еще лет за 10 до принятия их на вооружение России???
        ЗВО
        1. новичок Вчера, 21:06
          а вот с этого места по подробней пожалуйта. вообще то предками “Калибра“ можно считать несколько разработок СССР, а вот покупка оных, да за десять лет до принятия?
          новичок
    2. Капитан Пушкин Вчера, 20:51
      Цитата: voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 20:30
      Можно их понять. Брамос имеет какой-то запредельный вес - 3 тонны.
      Что у него корпус бронированный?

      У Брамоса скорость два с половиной звука, потому и соотношение полезной нагрузки к стартовой массе иное чем у дозвуковых ракет.
      Капитан Пушкин
      1. voyaka uh Вчера, 22:24
        Неужели бустер настолько тяжелый? Я признаю неправильность моего сравнения.
        Но Су-30 тащить 3-х тонную ракету....
        voyaka uh
    3. user1212 Вчера, 22:13
      Цитата: voyaka uh
      Можно их понять. Брамос имеет какой-то запредельный вес - 3 тонны.

      Цитата: voyaka uh
      Сейчас у современных ракет вес боеголовки приближается к половине общего веса ракеты.
      (Томагавк, например, 1300 кг, боеголовка 450 кг )

      Сверхзвуковая и дозвуковая ракета. Действительно, чего это СР тяжелее. Топор и летает дальше lol
      Обязательно расскажете МО Израиля что вся их система ПРО - устаревший хлам т.к. соотношение веса БЧ и ракеты не отвечает современным веяниям. Уговорите срочно перейти на дозвуковые противоракеты. Иран вам медаль вручит laughing
      user1212
    4. Комментарий был удален.
  12. Геркулесыч Вчера, 21:02
    У индусов явно головокружение от успехов -одну ракету сделали, с несамыми высокими характеристиками , а уже считают, что и ракеты большой дальности для них сущий пустяк.
    Геркулесыч
  13. Ментат Сегодня, 00:09
    Nirbhay-A должна быть меньше и легче BrahMos-A, с более совершенным двигателем индийского производства.

    Эмм, серьёзно?.. Как-то уж слишком сильно смахивает на бахвальство.
    Ментат
  14. Ментат Сегодня, 00:22
    Цитата: voyaka uh
    Можно их понять. Брамос имеет какой-то запредельный вес - 3 тонны.
    Что у него корпус бронированный? И боеголовка 300 кг . 1/10 общего веса.
    Сейчас у современных ракет вес боеголовки приближается к половине общего веса ракеты.
    (Томагавк, например, 1300 кг, боеголовка 450 кг )

    Плюс к тому, что вам уже написали, Томагавк не способен на маневры со значительными перегрузками.
    Ментат
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