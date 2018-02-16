Индия разрабатывает собственную ракету для оснащения Су-30МКИ

Индийским оборонным компаниям поставлена задача создать полностью собственную крылатую ракету Nirbhay-A для размещения на истребителях Су-30МКИ.В рамках амбициозной программы поставлена задача по созданию ракеты класса «воздух-поверхность» к 2020 году, начало испытаний намечено на 2021 год, передает Livefist.Nirbhay-A должна быть меньше и легче BrahMos-A, с более совершенным двигателем индийского производства. Сейчас изучается возможность совместимости этих ракет с пилонами Су-30МКИ, разработанными под «Брамос-А».Ракета, которая проектируется в трех версиях, имеет дозвуковую скорость и дальность порядка 1000 км. Сообщается, что последний параметр планируется увеличить до 1500 км.В ВВС Индии признают, что созданию ракеты помогла совместная с Россией работа над BrahMos, хотя сам опыт взаимодействия с россиянами там называют «изнурительным и порой разочаровывающим».7 ноября 2017 года Индия после серии неудач впервые успешно испытала Nirbhay. Тогда ракета за 50 минут пролетела 647 км со скоростью 0,7 Маха на высоте 100 м.Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на расстоянии более чем в тысячу километров от индийского побережья.