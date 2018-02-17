12:34 17 февраля
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В Чёрное море вошёл эсминец США, ранее атаковавший Сирию "Томагавками"

Американский эсминец Ross (DDG-71) типа «Арли Бёрк» вошёл в Чёрное море, миновав пролив Босфор. Это очередной американский военный корабль, который зашёл в черноморскую акваторию в рамках так называемой ротационной программы «поддержки союзников». Ожидается, что он может зайти в порты Украины, Болгарии и Румынии.

USS Ross известен, например, тем, что в апреле прошлого года наносил удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат.
Тогда, как было заявлено в министерстве обороны Сирии, большинство крылатых ракет не достигли цели, и после нанесения авиабазе определённого ущерба она была восстановлена силами сирийских военных. Напомним, что Вашингтон объяснил тот удар ответом якобы на применение химических авиабомб авиацией ВВС Сирии, взлетавшей с аэродрома Шайрат.

Американский эсминец «Росс» оснащён двумя пусковыми установками системы «Иджис», артиллерийской установкой 127 мм АУ Mark 45, двумя шестиствольными зенитными установками (ЗАУ) «Фаланкс» 20-мм. Имеет противолодочное вооружение (RUM-139 ASROC), а также минно-торпедное - 2*3 324 мм ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50). Может нести на своём борту корабельный вертолёт.


В Чёрное море вошёл эсминец США, ранее атаковавший Сирию "Томагавками"


В Чёрном море американский эсминец «Росс» сменил другой натовский корабль – ракетный эсминец «Данкан», находившийся в черноморской акватории больше двух недель.

Использованы фотографии: www.public.navy.mil
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Комментарии 39

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  1. Vard Сегодня, 06:30
    Топоры говоришь... А где у нас Хибины...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:31
      Сразу останется топор без топорища. smile
      ul_vitalii
      1. влад66 Сегодня, 09:50
        USS Ross известен, например, тем, что в апреле прошлого года наносил удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат.

        А расчету комплекса "Бастион" по фиг по чему и куда наносил этот корабль . yes
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 06:45
      Насколько помнится, на этом на корабле была капитанша. Американцы не считают, что женщина на судне хуже пробоины. lol
      сибиралт
      1. Котище Сегодня, 06:59
        Еще как считают, но феминизм и все такое! Так, что для политкоректности на командных должностях во флоте должно быть столько-то процентов "афроамериканцев", "женщин" и "гномиков"!
        Котище
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
          В Чёрное море вошёл эсминец США

          Вот бы следующая новость звучала так : "В Чёрном море пропал эсминец США" ... feel
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 09:03
            hi ...Привет Паш.
            ...Этот испуганный фейс, дорогого стоит

            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
              Саня , салют ! hi Необходимо выработать у US Navy стойкий диарейный рефлекс на наши самолёты . wassat И не только на самолёты . wink
              bouncyhunter
          2. sabakina Сегодня, 12:29
            Цитата: bouncyhunter
            Вот бы следующая новость звучала так : "В Чёрном море пропал эсминец США" ... feel
            Пашка. прЮвет! К сожалению, у нас на Чёрном море нет этого, как его....параллепипеда! crying
            sabakina
      2. Злой543 Сегодня, 07:07
        Цитата: сибиралт
        Насколько wassat помнится, на этом на корабле была капитанша. Американцы не считают, что женщина на судне хуже пробоины. lol

        Скоро будут у них капитаны геи и трансвеститы
        Злой543
        1. Владимир16 Сегодня, 08:43
          Цитата: Злой543
          Скоро будут у них капитаны геи

          Говоря русским языком - педерасты.
          Так они и сейчас таковыми являются. Тут и соц. опрос не нужен для подтверждения этого утверждения laughing
          Владимир16
      3. 30 вис Сегодня, 08:49
        Женщина или мужчина ,это не важно . Главное ,что ходят ам. корабли на боевую службу в Русское море .Один сменяет другой . Находятся в Чёрном море на постоянной основе . Конечно случись ,что его утопят . Но послать все свои орудия смерти он успеет .
        30 вис
      4. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 11:07
        они вместо веры в примеры предпочитают держать на высоком уровне борьбу за живучесть кораблей
        Евгений Гончаров (smoogg)
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:15
      Назван в честь капитана Дональда Росса (1910–1992), награждённого медалью Почёта за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.
      Порт приписки — военно-морская база Рота, Испания. Прежним местом приписки была морская станция Норфолк, штат Виргиния.
      Заложен 10 апреля 1995 года.
      Спущен на воду 22 марта 1996 года.

      Вот и валил бы в свой начальный порт приписки штат Виргиния , а то мало ли что может произойти в Черном море например самолеты российские низко летают и "Бастион" на мушку ставит .
      Spartanez300
      1. Лелёк Сегодня, 08:23
        Цитата: Spartanez300
        Вот и валил бы в свой начальный порт приписки штат Виргиния

        hi
        Выскажу своё ИМХО по поводу "визитов" кораблей США и Британии в ЧМ. Нас стараются приучить к их постоянному присутствию в зоне наших интересов - к привыканию. Какие визг и вой были подняты, когда наши корабли, следуя с севера в Средиземное море проходили западными проливами, а здесь (в ЧМ бассейне) ведут себя, как хозяева. Мы слишком терпеливы к выходкам англо-саксов и НАТО, не пора ли перенять их линию поведения и устроить "подлянку", чтобы отбить охоту ошиваться у наших берегов.
        Лелёк
    4. Tatanka Yotanka Сегодня, 09:17
      Цитата: Vard
      . А где у нас Хибины...

      ну причем здесь хибины, можно и сказать -а где у нас арматы wassat
      Tatanka Yotanka
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:30
    Принюхиваются волчье племя, отсчёт времени прибывания пошел.
    ul_vitalii
    1. МИХАН Сегодня, 09:21
      Цитата: ul_vitalii
      Принюхиваются волчье племя, отсчёт времени прибывания пошел.

      Принюхиваются падлы и постоянно проверяют..А мы им не все показываем и сюрпризов в Крыму много напичкали ! Катакомб там много ,еще со времен СССР..
      МИХАН
  3. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
    В Чёрное море вошёл эсминец США, ранее атаковавший Сирию "Томагавками"
    можно я первый про "хибины" ? fellow lol tongue
    Цитата: Vard
    Топоры говоришь... А где у нас Хибины...

    не успел.... crying
    андрей юрьевич
    1. Котище Сегодня, 07:05
      Да ладно ему и случайной мины времен Второй мировой войны под киль хватит. Ну если не хватит, то сколько еще их в акватории Черного моря. Главное, чтоб не наша.
      Как в анекдоте, откуда множественные ушибы - "сержант"? Подскользнулся на арбузной семечки! Это один синяк, откуда еще 29? Тридцать раз - "сэр". Что тридцать раз сержант? Тридцать семечек!
      Ну где-то так!
      Котище
    2. Злой543 Сегодня, 07:09
      Печалька, crying я то же не успел, а сушками полетать? what
      Злой543
      1. MadCat Сегодня, 08:28
        Цитата: Злой543
        Печалька, crying я то же не успел, а сушками полетать? what

        поздно, и сушками полетали и по ушам поездили и лапшу покушали.
        MadCat
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Желаю ему просто у причала румынии или укроины утонуть, без всяких видимых причин! А перед этим внезапно сломаться пополам!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:11
      И чтобы якорь при этом на поверхности плавал. hi
      ul_vitalii
  5. Стройбат запаса Сегодня, 07:12
    Надеюсь, он случайно наткнется на мину, оставшуюся с Великой Отечественной. На немецкую.
    Стройбат запаса
  6. ланс Сегодня, 07:20
    чтож вы так о партнерах, пусть поплавает на ком то же надо тренироваться.
    ланс
    1. zivXP Сегодня, 07:42
      Дак он конечно поплавает еще, ну сколько сумеет. Плавает ведь сами знаете что.
      zivXP
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:45
    А нельзя ли нам помочь и с него, списаться экипажу на берег? wassat
    a.s.zzz888
  8. Громобой Сегодня, 08:29
    Ожидается, что он может зайти в порты Украины, Болгарии и Румынии.
    Может и в Грузию.
    Громобой
  9. МИХАН Сегодня, 08:34
    что в апреле прошлого года наносил удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат.

    Помним помним..Этот "мощнейший удар" ! В следующий раз эти крылатки обратно на эсминец могут развернуться..Не доводите до греха господа!
    МИХАН
    1. onix757 Сегодня, 08:50
      Цитата: МИХАН
      Помним помним..Этот "мощнейший удар" ! В следующий раз эти крылатки обратно на эсминец могут развернуться..Не доводите до греха господа!

      Господ в 17 похоронили.
      Звучит как последнее 1001 китайское предупреждение от МИД РФ)))
      onix757
      1. МИХАН Сегодня, 09:28
        Цитата: onix757
        Звучит как последнее 1001 китайское предупреждение от МИД РФ)))

        Натура у России такая , всех предупреждаем, предупреждаем ..А потом БУМ! И все.. wassat
        МИХАН
      2. ul_vitalii Сегодня, 09:35
        А товарищами их назвать, язык не поворачивается, укажите МИХАНУ место расположения кнопки (только рядом с домом) и он жахнет. smile
        ul_vitalii
        1. влад66 Сегодня, 11:48
          Цитата: ul_vitalii
          укажите МИХАНУ место расположения кнопки

          Ни в коем разе Коллега,режуще колющие предметы тоже от греха подальше убрать,не ровен час без планеты останемся. request
          влад66
  10. nick.guda Сегодня, 08:58
    Цитата: bouncyhunter
    В Чёрное море вошёл эсминец США

    Вот бы следующая новость звучала так : "В Чёрном море пропал эсминец США" ... feel

    и потом его нашли в дагестане с перебитыми номерами )))
    nick.guda
  11. Влад Морозов Сегодня, 09:17
    Каждый капитан американского корабля, заходя в чёрное море, отдаёт себе отчёт, что он всего навсего - беспомощная цель!
    Влад Морозов
  12. Бэре Сегодня, 09:49
    Зашёл для рекогносцировки.
    Не надо будить мишку, lol иначе всем будет плохо.
    Заварили кашу в Украине, Крым ушёл. Смотришь так до Атлантики порядок восстановится. lol laughing lol drinks
    Бэре
  13. Михаил Зубков Сегодня, 11:00
    Была бы рабочей хотя бы эскадрилья наших гидросамолетов и отработанная тактика их НЕПРЕРЫВНОЙ слежки за эсминцами УРО США - американские экипажи чуяли бы рядом дыхание смерти. И в черноморских портах НАТО и Грузии они, однако, гуляют до сих пор без потерь. Психологическое давление пора превращать в физическое. Либеральничаем пока.
    Михаил Зубков
  14. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 11:12
    передовое шапочное производство в коменнтах открыто. На АУГ хватит
    Евгений Гончаров (smoogg)
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