В Чёрное море вошёл эсминец США, ранее атаковавший Сирию "Томагавками"

Американский эсминец Ross (DDG-71) типа «Арли Бёрк» вошёл в Чёрное море, миновав пролив Босфор. Это очередной американский военный корабль, который зашёл в черноморскую акваторию в рамках так называемой ротационной программы «поддержки союзников». Ожидается, что он может зайти в порты Украины, Болгарии и Румынии.USS Ross известен, например, тем, что в апреле прошлого года наносил удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат.Тогда, как было заявлено в министерстве обороны Сирии, большинство крылатых ракет не достигли цели, и после нанесения авиабазе определённого ущерба она была восстановлена силами сирийских военных. Напомним, что Вашингтон объяснил тот удар ответом якобы на применение химических авиабомб авиацией ВВС Сирии, взлетавшей с аэродрома Шайрат.Американский эсминец «Росс» оснащён двумя пусковыми установками системы «Иджис», артиллерийской установкой 127 мм АУ Mark 45, двумя шестиствольными зенитными установками (ЗАУ) «Фаланкс» 20-мм. Имеет противолодочное вооружение (RUM-139 ASROC), а также минно-торпедное - 2*3 324 мм ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50). Может нести на своём борту корабельный вертолёт.В Чёрном море американский эсминец «Росс» сменил другой натовский корабль – ракетный эсминец «Данкан», находившийся в черноморской акватории больше двух недель.