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NI: У КНДР есть мощное оружие, и это не только ядерная бомба
Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой рассказывается о «самом мощном» оружии КНДР. При этом автор сразу же даёт понять, что имеет в виде не только ядерный арсенал Пхеньяна. В статье небезызвестного по своим нередко эксцентричным материалам Дэйва Маджумдара говорится о том, что главным оружием Северной Кореи становятся спецслужбы, которые находятся в «спайке» с верховными властями государства.
Отмечается, что при наличии спецслужб, занимающихся внешней разведкой и проведением секретных операций, а также контрразведывательной деятельностью, КНДР расширяет своё влияние. В материале утверждается, что у Пхеньяна есть два спецведомства, которые с помощью агентурной сети работают на территории Южной Кореи, занимаясь разведкой.
В статье Маджумдара заявлено о том, что даже название одной из спецслужб КНДР о «многом говорит». Речь идёт о министерстве охраны государственной безопасности Северной Кореи, которое, как отмечает автор в американском журнале, носит практически такое же название как в «сталинском СССР» - даётся в следующем виде Ministerstvo Gosudarstvennoy Bezopasnosti MGB.
Судя по этому заявлению специалиста Дэйва Маджумдара, сам факт схожести названий ведомств автоматически говорит о «длинных руках» северокорейских спецслужб. Интересная логика...
Далее автор материала отмечает, что эта спецслужба напрямую подотчётна северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что, судя по всему, должно добавлять авторитета не только северокорейскому «МГБ», но и всем спецслужбам КНДР, вместе взятым.
Отмечается, что при наличии спецслужб, занимающихся внешней разведкой и проведением секретных операций, а также контрразведывательной деятельностью, КНДР расширяет своё влияние. В материале утверждается, что у Пхеньяна есть два спецведомства, которые с помощью агентурной сети работают на территории Южной Кореи, занимаясь разведкой.
В статье Маджумдара заявлено о том, что даже название одной из спецслужб КНДР о «многом говорит». Речь идёт о министерстве охраны государственной безопасности Северной Кореи, которое, как отмечает автор в американском журнале, носит практически такое же название как в «сталинском СССР» - даётся в следующем виде Ministerstvo Gosudarstvennoy Bezopasnosti MGB.
Судя по этому заявлению специалиста Дэйва Маджумдара, сам факт схожести названий ведомств автоматически говорит о «длинных руках» северокорейских спецслужб. Интересная логика...
Далее автор материала отмечает, что эта спецслужба напрямую подотчётна северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что, судя по всему, должно добавлять авторитета не только северокорейскому «МГБ», но и всем спецслужбам КНДР, вместе взятым.
Использованы фотографии: KCNA
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