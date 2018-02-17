12:34 17 февраля
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NI: У КНДР есть мощное оружие, и это не только ядерная бомба

Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой рассказывается о «самом мощном» оружии КНДР. При этом автор сразу же даёт понять, что имеет в виде не только ядерный арсенал Пхеньяна. В статье небезызвестного по своим нередко эксцентричным материалам Дэйва Маджумдара говорится о том, что главным оружием Северной Кореи становятся спецслужбы, которые находятся в «спайке» с верховными властями государства.

Отмечается, что при наличии спецслужб, занимающихся внешней разведкой и проведением секретных операций, а также контрразведывательной деятельностью, КНДР расширяет своё влияние. В материале утверждается, что у Пхеньяна есть два спецведомства, которые с помощью агентурной сети работают на территории Южной Кореи, занимаясь разведкой.

NI: У КНДР есть мощное оружие, и это не только ядерная бомба



В статье Маджумдара заявлено о том, что даже название одной из спецслужб КНДР о «многом говорит». Речь идёт о министерстве охраны государственной безопасности Северной Кореи, которое, как отмечает автор в американском журнале, носит практически такое же название как в «сталинском СССР» - даётся в следующем виде Ministerstvo Gosudarstvennoy Bezopasnosti MGB.

Судя по этому заявлению специалиста Дэйва Маджумдара, сам факт схожести названий ведомств автоматически говорит о «длинных руках» северокорейских спецслужб. Интересная логика...

Далее автор материала отмечает, что эта спецслужба напрямую подотчётна северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что, судя по всему, должно добавлять авторитета не только северокорейскому «МГБ», но и всем спецслужбам КНДР, вместе взятым.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:23
    Эти "длинные руки" если что и до Вашингтона дотянутся могут , а Ын заморачиваться не станет на тему ликвидации .
    Spartanez300
    1. МИХАН Сегодня, 08:28
      Самое мощное оружие во все времена -это духовная составляющая нации ! И у КНДР она есть..У нас в России тоже это самое опасное для запада оружие, но его у нас пытаются подгрызать изнутри, всякие "правозащитники и либерастня"
      Берегите души своих детей и внуков мужики ..! Война идет именно за души наши и будущих поколений..Нас всех хотят превратить в тупых потребителей .
      МИХАН
      1. Владимир16 Сегодня, 08:34
        Михан, а как беречь-то? Души детей и внуков как беречь? Коммунисты постарались и практически разрушили церковь православную. Сейчас мы ныряем на крещение и параллельно хаим РПЦ. Как выкарабкиваться будем из этого состояния?
        Или по вашему "сбережением" душ должен министр какой заниматься под патронажем Медведева? laughing
        Михан, душа не оружие. love
        Владимир16
        1. МИХАН Сегодня, 08:51
          Цитата: Владимир16
          Михан, а как беречь-то? Души детей и внуков как беречь?

          Разговаривать с ними нужно, как мы здесь на сайте..И ВСЕ!
          Цитата: Владимир16
          Коммунисты постарались и практически разрушили церковь православную. Сейчас мы ныряем на крещение и параллельно хаим РПЦ. Как выкарабкиваться будем из этого состояния?

          Коммунисты разные были (особенно в ВЧК в начальном периоде..)
          Сталин помнится вовремя сообразил , что для русских означает Вера и кто ее уничтожает изнутри.!
          А РПЦ хают, все те же на "Эхо" хе хе .. angry Злоба у них всех на русскую душу и все что связано с ней..Пока держимся Владимир! soldier
          МИХАН
        2. трактористъ Сегодня, 08:59
          Церковь уже 2000 лет разрушают ...
          Что мешает нам зайти в ближайшую церковь?
          Вот там у священника и нужно спросить как сберечь "души своих детей и внуков".
          Он и есть специалист по душам. Мы ж к стоматологу пойдем, если нужно зубы сохранить и не будем заниматься самолечением, когда зуб разболелся.
          трактористъ
          1. МИХАН Сегодня, 09:33
            Цитата: трактористъ
            Что мешает нам зайти в ближайшую церковь?

            Мне что то мешает...Не знаю что, но я крещенный православный ! Душа на месте , хотя сердце все в шрамах .
            Цитата: трактористъ
            Мы ж к стоматологу пойдем, если нужно зубы сохранить и не будем заниматься самолечением, когда зуб разболелся.

            А вот зубы я не лечу ..Хотя к боли привык !
            МИХАН
        3. андрей юрьевич Сегодня, 09:11
          Цитата: Владимир16
          Души детей и внуков как беречь? Коммунисты постарались и практически разрушили церковь православную.

          не надоело чушь молоть...? и теперь мало вам храмов?-

          За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ. Такие данные приводит ВЦИОМ России. Только общее количество храмов и часовен в епархии града Москвы за последнее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 году (934 храма и 122 часовни). А в 2014 году запущена программа строительства 200 храмов в московской области. При этом число школ в Москве и Подмосковье продолжает сокращаться. совсем уже...того...
          андрей юрьевич
          1. Тикси-3 Сегодня, 09:34
            Цитата: андрей юрьевич
            и теперь мало вам храмов?-

            да
            Цитата: андрей юрьевич
            Такие данные приводит ВЦИОМ России

            laughing ...все перевернули с ног на голову...
            Цитата: андрей юрьевич
            А в 2014 году запущена программа строительства 200 храмов в московской области. При этом число школ в Москве и Подмосковье продолжает сокращаться. совсем уже...того...

            какая тут закономерность?...типа минисрт ВЫДЕЛИЛ деньги на храмы, а на школы забил?...вы вообще в теме, что бы про это пообщаться?
            Тикси-3
          2. МИХАН Сегодня, 09:36
            Цитата: андрей юрьевич
            За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ.

            Ну заныл Андреич опять..Про пенсионеров голодающих и дороги не забудь напомнить всем И "кровавый режим Путина" в придачу хе хе lol
            МИХАН
        4. Svarog Сегодня, 09:32
          Цитата: Владимир16
          Коммунисты постарались и практически разрушили церковь православную

          И что вам, вашим детям,внукам коммунисты всю жизнь испортили? А ничего, что все, что сейчас есть у вас - это благодаря коммунистам, включая вашу жизнь?
          Svarog
    2. влад66 Сегодня, 10:21
      В статье небезызвестного по своим нередко эксцентричным материалам Дэйва Маджумдара

      Ну этот Дэйв Маджумдар давным давно уже на ВО объукт анекдотов. laughing
      влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 07:29
    Сколько шелухи у них в печати и сколько мусора в головах. recourse
    ul_vitalii
  3. лысова Сегодня, 07:39
    Довольно таки авторитетный журнал, а опубликовал чепуху. Любая страна имеет свою безопасность и не важно какая вывеска у неё.
    лысова
    1. Алексей N Сегодня, 08:10
      Где авторитетный?
      У нас больше для "поржать". Типичные клоуны в вопросах оружия и военного дела.
      Алексей N
      1. лысова Сегодня, 09:01
        Серьёзные аналитики, самокритично относятся ко всем сторонам, многих отраслей ( пример - вооружения ). Контактируют, как с Китаем, так и с Россией. Ну а мульки, а кого у них не бывает. Не защищаю их.
        лысова
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    В материале утверждается, что у Пхеньяна есть два спецведомства, которые с помощью агентурной сети работают на территории Южной Кореи, занимаясь разведкой.

    Было совсем глупо утверждать обратное. Конечно есть, и конечно занимаются чем и положено разведке. Это же не гейропейца в какое либо племя мумбо-юмбо, где все с чёрным цветом кожи, внедрять.
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
      NI: У КНДР есть мощное оружие, и это не только ядерная бомба

      Стандартное надувание щёк для поддержания градуса напряжённости в регионе . NI - Капитан Очевидность . negative
      bouncyhunter
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:44
    Не обижайтесь, но одно и тоже фото у вас идет как минимум к десятой статье про Северную Корею! Вы так девчушку на фото сглазите! lol
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 11:58
      Цитата: Геркулесыч
      Не обижайтесь, но одно и тоже фото у вас идет как минимум к десятой статье про Северную Корею! Вы так девчушку на фото сглазите! lol


      Девчушка замечательная, а снимок уже с апреля 2007-го, одиннадцатый год по сети кочует. Будем надеяться, что с ней всё в полном порядке. Тьфу, тьфу, тьфу! Постучим по деревянному.
      А. Привалов
    2. Аскет Сегодня, 12:25
      Цитата: Геркулесыч
      Вы так девчушку на фото сглазите!

      Эта девчушка наверное давно уже замужем и детей нарожала
      Аскет
  6. Синий Мент Сегодня, 08:03
    Это население
    Синий Мент
  7. Fkjydjckfrgh Сегодня, 12:12
    "спецслужбы, которые находятся в «спайке» с верховными властями государства."
    Как не демократично, а вот спецслужбы исключительных гадят верховным властям своей же страны.
    Fkjydjckfrgh
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