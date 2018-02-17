12:27 17 февраля
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ООН: Мирных афганцев не только взрывают террористы, но и бомбит с воздуха коалиция

Управление верховного комиссара ООН по правам человека совместно с миссией ООН в Афганистане опубликовало доклад, в котором рассказывается о жертвах конфликта в стране за 2017 год. В докладе сообщается, что по числу жертв среди мирного населения Афганистан в последнее время стабильно входит в число мировых «лидеров» наряду с Йеменом, Ираком и Сирией.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн заявляет о том, что в 2017 году жертвами кровопролитного конфликта в Афганистане стали около 3,5 тысяч мирных жителей, из которых 861 – дети. Свыше 7 тысяч получили ранения. Аль-Хуссейн отмечает, что гражданские лица часто становятся жертвами террористических атак в мечетях, в общественном транспорте, в качестве случайных прохожих на улицах.

ООН: Мирных афганцев не только взрывают террористы, но и бомбит с воздуха коалиция



В докладе говорится и о том, что мирные афганцы нередко становятся жертвами бомбардировок. Так, в течение прошлого года число таких жертв выросло на 7% в сравнении с 2016-м. В результате ударов с воздуха погибли 295 гражданских лиц, 336 получили ранения.

Это далеко не первый доклад о положении дел с жертвами среди мирного населения в Афганистане. Однако доклады так и остаются докладами, а гражданские лица в этой центральноазиатской стране продолжают гибнуть буквально ежедневно. При этом американская коалиция явно не собирается покидать территорию Афганистана, так и не поясняя международному сообществу, в чём же состоит конечная цель американского пребывания в этом государстве на фоне нового распространения террористического влияния.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 08:10
    Что только не сделаешь , во имя дерьмократии !
    ФЕОДОР
    1. МИХАН Сегодня, 08:16
      Мирных афганцев , там уже давно нет..Живучий народ и гордый! Афганистан еще никто не смог полностью завоевать!
      МИХАН
      1. Владимир16 Сегодня, 08:23
        Цитата: МИХАН
        Афганистан еще никто не смог полностью завоевать!

        Да кому он нахрен нужен кроме самих афганцев?
        Русские создавали инфраструктуру. Институты и школы построили. Только по своему видению, но хоть так. А матрасы просто используют афганцев, которые батрачат на матрасню.
        Это и есть завоевание страны. Превращение её в колонию. В территорию которая батрачит на метрополию.
        Живучий народ и гордый!
        Гордо "выращивает" героин которым убивает миллионы людей по всему свету.
        Владимир16
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
          Цитата: Владимир16
          Это и есть завоевание страны. Превращение её в колонию. В территорию которая батрачит на метрополию.

          Вот именно . "Волшебный огородик" матрасы отдавать никому не хотят .
          bouncyhunter
          1. Алексей N Сегодня, 09:38
            Йез, оборот наркотиков в мире сопоставим с оборотом нефти по объемам, и это никак не проходит мимо конторки на аутсорсинге , именуемой ФРС. А это больше , чем государство США , это хозяева денег.
            Алексей N
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
              Совершенно в точку . Добавлять что-то к Вашим словам не вижу надобности . good drinks
              bouncyhunter
              1. влад66 Сегодня, 10:33
                Цитата: bouncyhunter
                Совершенно в точку . Добавлять что-то к Вашим словам не вижу надобности . good drinks

                Здрав Будь Паша! hi Можно добавить что Афганистан пересечение многих караванных путей и троп контрабандистов,так же подбрюшье СНГ. hi hi
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
                  Влад , приветище ! hi drinks
                  Цитата: влад66
                  Можно добавить что Афганистан пересечение многих караванных путей и троп контрабандистов,так же подбрюшье СНГ

                  Согласен , что только добавляет привлекательности Афгану для матрасов и их ФРС .
                  bouncyhunter
          2. куртка бейна Сегодня, 11:34
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: Владимир16
            Это и есть завоевание страны. Превращение её в колонию. В территорию которая батрачит на метрополию.

            Вот именно . "Волшебный огородик" матрасы отдавать никому не хотят .

            Сейчас нам товарищ расскажет, как Союз боролся с "волшебным огородиком". Хотя нет, не расскажет. wink
            куртка бейна
        2. МИХАН Сегодня, 10:08
          Цитата: Владимир16
          Русские создавали инфраструктуру. Институты и школы построили. Только по своему видению, но хоть так. А матрасы просто используют афганцев, которые батрачат на матрасню.

          Что то вспомнилось ...В тему думаю и ведь так и было по всем окраинам Империи Российской..И в Афганистане в том числе..!
          МИХАН
          1. Alex-a832 Сегодня, 11:33
            Цитата: МИХАН
            Что то вспомнилось ...В тему думаю и ведь так и было по всем окраинам Империи Российской..И в Афганистане в том числе..!

            Верное замечание. Англосаксы используют для имперских целей способ маргинализации основной части своего населения и населения вассальных стран и колоний, а также геноцид "лишних", так как это способствует удержанию власти в руках узкой группы лиц и их быстрому обогащению за счет рабского положения эксплуатируемых - капиталистический менталитет.
            Россия, особенно во времена СССР развивала во всех отношениях присоединенные земли и подопечные страны, вытаскивая их на более прогрессивный уровень, неся при этом затраты большие, чем получаемые в перспективе выгоды - проявления социалистического менталитета. Наши миры были антагонистами и остануться. Кто полагает, что возможно добрососедство между нами и западной цивилизацией или наивный ду.рак, или предатель-провокатор. (Прошу не путать понятие добрососедства с тем, что в него вкладывается в дипломатической риторике.)
            Alex-a832
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:22
      Над этой коалицией давно пора устроить "Нюрнбергский процесс" , столько они уже принесли злодеяний человечеству .
      Spartanez300
      1. МИХАН Сегодня, 10:34
        Цитата: Spartanez300
        Над этой коалицией давно пора устроить "Нюрнбергский процесс" , столько они уже принесли злодеяний человечеству .

        Думаю Дамасский процесс будет ! Или Пекинский...А может в Африке ..Только не в Европе ! hi
        МИХАН
    3. Балу Сегодня, 12:02
      Цитата: ФЕОДОР
      Что только не сделаешь , во имя дерьмократии !

      Идет расчистка территории, как ни цинично это звучит. План анаконда никто не отмнял, готовится плацдарм для проникновения в Среднюю Азию, а там дальше Россия. В недрах Афганистана много чего разведано, но еще больше неизвестного. А пока:
      Балу
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:46
    Сша так бы просто побомбить, ракетами свадьбы или похороны расстреливать, можно еще и '"умными "бомбами с лазерным наведением по супермаркетам пройтись в час пик! Просто так! А чего такого? Им можно а их нельзя -двойная, лицемерия политика! Поэтому сша и надо также бомбить -жаль только что некому!
    Геркулесыч
    1. Korax71 Сегодня, 10:19
      Ну вот твари.ведь когда СССР в Афганистане был то он использовал только высокодуховной и высокоморальные боеприпасы.потом в Чечне,теперь в Сирии и на Украине.наши бомбы и боеприпасы от мирных жителей отлетают не причиняя вреда,а долбят только всяких гадов.
      Korax71
  3. лысова Сегодня, 09:15
    --- " ... афганцы нередко становятся жертвами бомбардировок " - Факты припёрли, сидя на бочке с порохом. Хотя и тут, как змеи извиваются - не нередко, а постоянно, да и число жертв списали на своих подопечных.
    лысова
  4. prior Сегодня, 09:48
    Поддержание демократии по американскому образцу требует жертв. Это аксиома.
    prior
    1. Korax71 Сегодня, 10:24
      Во время нахождения огва по минимальным прикидкам 1.5млн мирного населения убито,5-6 млн беженцев. Это за 10 лет.цена коммунизма.и это уже свершившийся факт.про то что строили при СССР все любят вспоминать.но никогда не затрагивают другую сторону вещей.
      Korax71
      1. prior Сегодня, 10:44
        В 1979-1980 гг. население Афганистана составляло всего около 17 млн. человек. Цифры (1.5 млн мирного населения убито,5-6 млн беженцев) определены потолочным способом. Но и в Афганистане не обошлось без "демократичной" американской помощи. А был ещё Ирак...
        prior
  5. taiga2018 Сегодня, 10:29
    поправка:мирных афганцев взрывают не столько террористы,сколько бомбит с воздуха коалиция...
    taiga2018
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