ООН: Мирных афганцев не только взрывают террористы, но и бомбит с воздуха коалиция

Управление верховного комиссара ООН по правам человека совместно с миссией ООН в Афганистане опубликовало доклад, в котором рассказывается о жертвах конфликта в стране за 2017 год. В докладе сообщается, что по числу жертв среди мирного населения Афганистан в последнее время стабильно входит в число мировых «лидеров» наряду с Йеменом, Ираком и Сирией.Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн заявляет о том, что в 2017 году жертвами кровопролитного конфликта в Афганистане стали около 3,5 тысяч мирных жителей, из которых 861 – дети. Свыше 7 тысяч получили ранения. Аль-Хуссейн отмечает, что гражданские лица часто становятся жертвами террористических атак в мечетях, в общественном транспорте, в качестве случайных прохожих на улицах.В докладе говорится и о том, что мирные афганцы нередко становятся жертвами бомбардировок. Так, в течение прошлого года число таких жертв выросло на 7% в сравнении с 2016-м. В результате ударов с воздуха погибли 295 гражданских лиц, 336 получили ранения.Это далеко не первый доклад о положении дел с жертвами среди мирного населения в Афганистане. Однако доклады так и остаются докладами, а гражданские лица в этой центральноазиатской стране продолжают гибнуть буквально ежедневно. При этом американская коалиция явно не собирается покидать территорию Афганистана, так и не поясняя международному сообществу, в чём же состоит конечная цель американского пребывания в этом государстве на фоне нового распространения террористического влияния.