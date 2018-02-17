00:28 18 февраля

В США появится памятник советским летчикам

В Северной Каролине установят памятник подвигу советских лётчиков, перегонявших самолеты-амфибии "Каталина" во время Второй мировой войны. Об этом в преддверии церемонии, посвящённой памяти русских моряков в Портсмуте, заявил исполняющий обязанности мэра Элизабет-Сити Рик Кинг.

По его словам, памятник появится осенью 2018 года.

В США появится памятник советским летчикам



Я думаю, что до первого декабря. Все будет зависеть от скорости взаимодействия. Когда монумент будет доставлен из России. Сейчас стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании
— сказал он.

Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.

Российский посол Анатолий Антонов напомнил об истории сотрудничества двух стран, в которой есть "славные героические страницы".

Когда во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза
— сказал он.

В 1944-45 годах недалеко отсюда, на Базе береговой охраны США, советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз
— добавил дипломат. В январе 1945 года один из самолетов разбился при взлете.

На базе, на месте гибели пилотов, установят памятную плиту, а в городе Элизабет-Сити — памятник, сказал Антонов.

Начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов ранее во время визита в США рассказал, что, несмотря на имеющиеся трения, страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Администрация Элизабет-Сити
38

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. Геркулесыч Вчера, 14:04
    Только бы его Церетели не доверили делать!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 Вчера, 14:07
      Неужели как это они так , да был небольшой период когда вместе противостояли общему врагу .
      Spartanez300
      1. Арон Заави Вчера, 14:37
        Цитата: Spartanez300
        Неужели как это они так , да был небольшой период когда вместе противостояли общему врагу .

        Хорошие лица.
        Арон Заави
        1. андрей юрьевич Вчера, 18:06
          Цитата: Арон Заави
          Хорошие лица.

          хорошие времена...Победа...и вера в "светлое будущее"...
          андрей юрьевич
      2. midivan Вчера, 16:36
        Цитата: Spartanez300
        Неужели как это они так

        Очень бы хотелось надеяться, что это шаг к нормальным отношениям.
        midivan
        1. РУСС Вчера, 16:43
          Цитата: midivan
          Очень бы хотелось надеяться, что это шаг к нормальным отношениям.

          ПАНИХИДА ПО РУССКИМ МОРЯКАМ ПРОШЛА НА АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ В ВИРГИНИИ.(февраль 2018)
          Церемония, посвящённая памяти русских военных моряков фрегата "Светлана", погибших в 1877 году, прошла на кладбище военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния. Российским военно-историческим обществом совместно с МИД России и Минобороны России установлены несколько ранее неизвестных имен, а также подготовлены и проведены памятные мероприятия.

          На церемонии присутствовал посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Он отметил, что российско-американские отношения должны строиться на позитивном опыте прошлого.

          - Возвращение имен – это всегда связь времен. Повод, вспоминая о прошлом, обратиться к настоящему и будущему, — сказал Анатолий Антонов.

          Он напомнил, что "в годы Гражданской войны в США Российская Империя безоговорочно поддержала правительство Авраама Линкольна, считая его единственным законным органом управления на американской земле".

          Кроме того, в сентябре 1863 года к берегам США прибыли две русские эскадры: эскадра под командованием контр-адмирала Степана Лесовского встала на рейд в Нью-Йорке, эскадра контр-адмирала Андрея Попова прибыла в Сан-Франциско. Формальным поводом для этого похода послужила угроза войны России с Англией и Францией из-за "польского вопроса".

          Именно в связи с этой поддержкой, оказанной Россией, фрегаты "Светлана", "Богатырь" и "Аскольд" прибыли в Норфолк в начале 1877 года как почетные гости празднования 15-й годовщины важнейшего военно-морского сражения Гражданской войны на Хемптонском рейде. Русские корабли были приглашены для участия в юбилейном параде американского флота.

          В ходе экспедиции из-за болезней шесть русских моряков не смогли вернуться на Родину. Они были похоронены на Госпитальном кладбище в 1877 году в Норфолке. С тех пор шесть надгробий оставались безымянными. Американские военные охраняли захоронения все эти годы.

          Российское военно-историческое общество совместно с Министерством иностранных дел и Министерством обороны РФ несколько лет назад начало работы над установлением имен и восстановлением камня на месте захоронения, а также подготовке к проведению памятных мероприятий.
          РУСС
          1. midivan Вчера, 16:59
            Цитата: РУСС
            ПАНИХИДА ПО РУССКИМ МОРЯКАМ ПРОШЛА НА АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ В ВИРГИНИИ.(февраль 2018)
            Церемония, посвящённая памяти русских военных моряков фрегата "Светлана", погибших в 1877 году, прошла на кладбище военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния. ...........

            Спасибо, не знал не слышал даже hi Да значит все таки есть надежда, да и в том году где то уловил нечто такое( уж не помню о чем речь была recourseэх голова с опилками, в одно ухо влетело в другое ....), что натолкнуло на такую мысль.
            midivan
    2. Anarchist Вчера, 14:09
      Вот так вот, други, санкции санкциями, а подвиги чтят! Несмотря на явные разногласия в политике...
      Даже, признаюсь, удивлён! Может не всё так плохо в "залужье"?!
      Anarchist
      1. 176 Вчера, 14:41
        Да везде ЛЮДИ живут,не стоит думать,что кругом одни враги- hi
        176
      2. 210окв Вчера, 16:15
        Александр hi Всегда есть люди,которые помнят.Они есть везде,только не везде им дают напомнить о общей истории.Я вот только был уверен что наши лётчики не перегоняли с территории США,это были пилоты ихние и перегоняли только до наших аэродромов.Или отправляли разобранными.Там наши только учились.Наверное я ошибаюсь.
        Цитата: Anarchist
        Вот так вот, други, санкции санкциями, а подвиги чтят! Несмотря на явные разногласия в политике...
        Даже, признаюсь, удивлён! Может не всё так плохо в "залужье"?!
        210окв
        1. михаил3 Вчера, 16:46
          Цитата: 210окв
          Я вот только был уверен что наши лётчики не перегоняли с территории США

          ?! А вы представляете себе, что это такое - перегон через океан, а потом через всю нашу страну, причем по кратчайшему маршруту? Приводов считай нет, людей на земле нет, горы, пустыня в снегах, лед, болота, ад... Медалей за эту работу не давали, а вот гибли там наши регулярно, причем и немалые асы. Американцы бы попросту не справились.
          михаил3
        2. куртка бейна Вчера, 18:10
          Цитата: 210окв
          Александр hi Всегда есть люди,которые помнят.Они есть везде,только не везде им дают напомнить о общей истории.

          Кому не дают напомнить? Вот французы например помнят и главное им "дают".



          Покажите, как раскрасили к юбилею полка российские самолёты?
          куртка бейна
      3. влад66 Вчера, 17:52
        Цитата: Anarchist
        Даже, признаюсь, удивлён! Может не всё так плохо в "залужье"?!

        Будем надеятся Александр!А люди нормльные везде есть. drinks
        влад66
        1. cniza Вчера, 18:37
          Баламутят политики и крупный бизнес , а с людьми никогда не было проблем.
          cniza
          1. влад66 Вчера, 18:39
            Цитата: cniza
            Баламутят политики и крупный бизнес , а с людьми никогда не было проблем.

            Согласен Витя политика грязнее профессии нет,а хапуги они везде хапуги. hi
            влад66
    3. PENZA Вчера, 15:54
      Этот живописец нарисует. Такую фигню мы после него оправдываться заколебёмся.
      PENZA
      1. андрей юрьевич Вчера, 18:09
        Цитата: влад66
        Цитата: Anarchist
        Даже, признаюсь, удивлён! Может не всё так плохо в "залужье"?!

        Будем надеятся Александр!А люди нормльные везде есть. drinks

        не нужно путать конгресс и впк с чьей то инициативой...ничего не поменяется...увы.
        андрей юрьевич
        1. влад66 Вчера, 18:17
          Цитата: андрей юрьевич
          не нужно путать конгресс и впк с

          Юрьевич hi ни капли не путаю,конгресс США и ВПК даже и рядом с нормальными людьми не стоит. hi
          влад66
  2. Комментарий был удален.
  3. svp67 Вчера, 14:07
    Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.
    Спасибо народу Америке. Слава Богу не всю её поразила русофобия и есть еще люди сохранившие память о том, что мы были братьями по оружию в той, страшной войне, против НАЦИСТКОЙ ГАДИНЫ.
    svp67
    1. КВУ-НСвД Вчера, 14:11
      есть еще люди сохранившие память о том, что мы были братьями по оружию в той, страшной войне, против НАЦИСТКОЙ ГАДИНЫ.
      Когда происходят такие вещи , чувствуешь , что надежда ещё есть .
      КВУ-НСвД
    2. ul_vitalii Вчера, 14:37
      Совершенно с Вами согласен, не важно под каким соусом, но американская помощь в годы войны была существенной и была с благодарностью принята нашим народом.
      ul_vitalii
      1. Sovetskiy Вчера, 15:13
        Цитата: ul_vitalii
        американская помощь в годы войны была существенной и была с благодарностью принята нашим народом.

        А благодарностью было золото в натуральном эквиваленте...
        Sovetskiy
        1. ul_vitalii Вчера, 15:25
          Речь о бескорыстии не идёт, можно остаться в пустыне без глотка воды, но с золотым слитком в кармане. hi
          ul_vitalii
          1. Sovetskiy Вчера, 15:32
            Цитата: ul_vitalii
            Речь о бескорыстии не идёт, можно остаться в пустыне без глотка воды, но с золотым слитком в кармане. hi

            Тогда договаривайте, а то эта помощь для сердобольных выглядит чисто по русски, как бескорыстная помощь наших ситуативных "друзей".
            Напомнить кого пугали наши "друзья" бомбардировками Хиросимы и Нагасаки уже в августе 45-го?
            Да и в статье не уточнили по чьей инициативе и за чьи деньги собираются ставить памятник. За счет американцев?
            Sovetskiy
            1. ul_vitalii Вчера, 15:46
              Цитата: Sovetskiy
              Цитата: ul_vitalii
              Речь о бескорыстии не идёт, можно остаться в пустыне без глотка воды, но с золотым слитком в кармане. hi

              Тогда договаривайте, а то эта помощь для сердобольных выглядит чисто по русски, как бескорыстная помощь наших ситуативных "друзей".
              Напомнить кого пугали наши "друзья" бомбардировками Хиросимы и Нагасаки уже в августе 45-го?
              Да и в статье не уточнили по чьей инициативе и за чьи деньги собираются ставить памятник. За счет американцев?

              Ещё раз обращаю Ваше внимание, что на тот отрезок времени помощь была оказана вовремя и была востребована, а что было потом и вплоть до сегодняшнего дня я знаю не хуже Вас и отношение к Америке у меня соответствующее. hi
              ul_vitalii
              1. Sovetskiy Вчера, 15:56
                Цитата: ul_vitalii
                Ещё раз обращаю Ваше внимание, что на тот отрезок времени помощь была оказана вовремя и была востребована,

                А этого никто не отрицает, контракт надо исполнять.
                Единственно чего просил,- объективности.
                Помните, сколько после войны разрушенный войной СССР, с голодным населением по ленд-лизу расплачивался перед "союзниками"?
                По воспоминаниям матери самый голод был в первые после военные годы. Особенно 46-й, когда лебеду ели. Могли "союзнички" отсрочку дать на восстановление? А дали? hi
                Sovetskiy
                1. ul_vitalii Вчера, 16:30
                  Цитата: Sovetskiy
                  Цитата: ul_vitalii
                  Ещё раз обращаю Ваше внимание, что на тот отрезок времени помощь была оказана вовремя и была востребована,

                  А этого никто не отрицает, контракт надо исполнять.
                  Единственно чего просил,- объективности.
                  Помните, сколько после войны разрушенный войной СССР, с голодным населением по ленд-лизу расплачивался перед "союзниками"?
                  По воспоминаниям матери самый голод был в первые после военные годы. Особенно 46-й, когда лебеду ели. Могли "союзнички" отсрочку дать на восстановление? А дали? hi

                  Согласен, мои родители тоже это захватили, а помогали, когда им это было выгодно, полностью разделяю Ваше мнение, здоровья Вам и успехов! hi
                  ul_vitalii
            2. мыслитель Вчера, 17:42
              Да и в статье не уточнили по чьей инициативе и за чьи деньги собираются ставить памятник. За счет американцев?
              Инициатива и изготовление в России.
              Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой гидросамолет, на котором разместились три летчика из СССР, США и Канады.
              https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
              01802170048-92d7.htm
              http://mt.topwar.ru/blog/43403925274/V-SSHA-ustan
              ovyat-pamyatnik-11-sovetskim-letchikam
              мыслитель
              1. Sovetskiy Вчера, 18:28
                Цитата: мыслитель
                Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой гидросамолет, на котором разместились три летчика из СССР, США и Канады.
                https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
                01802170048-92d7.htm
                http://mt.topwar.ru/blog/43403925274/V-SSHA-ustan
                ovyat-pamyatnik-11-sovetskim-letchikam

                Ответ по ссылке: "Страница не найдена"
                Но если так как пишете, о чем тогда тут такая эйфория? О том что американский мэр соизволил ( и еще и высказался) разрешить на своей земле поставить русским, американцам и англичанам за русские ( а не общие) деньги памятник?) Если сравнивать наши памятники с Украиной и Польшей, то да! Перемога! Надо скакать. А напомнить с чьей подачи их рушат в той же Польше и Украине?
                Sovetskiy
                1. мыслитель Вчера, 18:42
                  Здесь переход по ссылке не работает, в переносах вставляется %20, админам писал. Надо копировать и вставлять в адресную строку браузера. hi
                  мыслитель
                  1. Sovetskiy Вчера, 18:44
                    Цитата: мыслитель
                    Надо копировать и вставлять в адресную строку браузера.

                    Спасибо, попробую. hi
                    Попробовал. Результат тот же.
                    Sovetskiy
                    1. мыслитель Вчера, 19:05
                      Там две ссылки, обе?
                      мыслитель
          2. PENZA Вчера, 15:46
            ты ему расскажи как Василий Иванович Чапаев и петька биржу в пустыне открывали.
            PENZA
        2. РУСС Вчера, 16:22
          Цитата: Sovetskiy
          А благодарностью было золото в натуральном эквиваленте...

          На фронте премии были за сбитый самолёт или подбитый танк ....
          РУСС
        3. куртка бейна Вчера, 18:15
          Цитата: Sovetskiy
          Цитата: ul_vitalii
          американская помощь в годы войны была существенной и была с благодарностью принята нашим народом.

          А благодарностью было золото в натуральном эквиваленте...

          Вот кто вам такое сказал то?
          Помните, сколько после войны разрушенный войной СССР, с голодным населением по ленд-лизу расплачивался перед "союзниками"?

          И сколько? Вы хоть представление мало-мальское имеете, когда как и сколько платили после войны за ленд-лиз?
          Да и в статье не уточнили по чьей инициативе и за чьи деньги собираются ставить памятник. За счет американцев?

          Шутите? Они же все там "за копейку удушаться"?
          куртка бейна
    3. Hanokem Вчера, 14:43
      Просто это совершенно разные вещи : благодарность советскому народу за победу над нацистским чудовищем совершенно не подразумевает автоматического одобрения политики современной России.
      Hanokem
      1. svp67 Вчера, 14:44
        Цитата: Hanokem
        Просто это совершенно разные вещи : благодарность советскому народу за победу над нацистским чудовищем совершенно не подразумевает автоматического одобрения политики современной России.

        А вот Вы сейчас о чем? Нам то же многое не нравится в политике США, но мы не ставим ультиматумов и не стараемся разрушить их государство, пытаясь ухудшить жизнь всем людям населяющим США. Мы просто хотим одного - давайте уважать мнение и жизнь других народов и наций
        svp67
        1. Sovetskiy Вчера, 15:21
          Цитата: svp67
          Мы просто хотим одного - давайте уважать мнение и жизнь других народов и наций

          Это не возможно.
          Битва за влияние в мире, а по факту - ресурсы будет всегда, а это значит мнение слабого никого не интересует, разве что таких же слабых.
          Sovetskiy
        2. Hanokem Вчера, 18:58
          Ну поймите - не могли американцы ничего не делать , когда аннексировали( освобождали) Крым. Весь послевоенный мир в Европе строился на принципе нерушимости границ. В случае с крымом этот принцип был нарушен. И не ввести санкции нарушителю Запад не мог . А стоит ли Крым жизни под санкциями- решать только вам, россиянам.
          Hanokem
    4. андрей юрьевич Вчера, 18:10
      Цитата: svp67
      Спасибо народу Америке. Слава Богу не всю её поразила русофобия и есть еще люди сохранившие память о том, что мы были братьями по оружию в той, страшной войне, против НАЦИСТКОЙ ГАДИНЫ.

      только не плачь...таких-мало...
      андрей юрьевич
  4. Геркулесыч Вчера, 14:07
    Осталась еще память о том периоде, когда были, хоть и вынужденно, но союзниками! Теперь это история, и хорошо, что пока еще не полностью забытая! А за памятник, спасибо! hi
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Вчера, 14:40
      Цитата: Геркулесыч
      Осталась еще память о том периоде, когда были, хоть и вынужденно, но союзниками! Теперь это история, и хорошо, что пока еще не полностью забытая! А за памятник, спасибо! hi

      Да это было. И не стоит забывать.
      Арон Заави
      1. андрей юрьевич Вчера, 18:11
        Цитата: Арон Заави
        Да это было. И не стоит забывать.

        никого не нужно забывать Арон... wink
        андрей юрьевич
        1. cniza Вчера, 18:41
          Это действительно так и мало об этом говорят , а они нам тогда очень сильно помогали.
          cniza
        2. Комментарий был удален.
      2. куртка бейна Вчера, 18:18
        Цитата: Арон Заави

        Да это было. И не стоит забывать.

        Добавлю.
        куртка бейна
  5. предки с Дона Вчера, 14:12
    Это лишний раз подтверждает, что простые американцы отнюдь не русофобы и сегодняшнее нагнетание обстановки выгодно только военно-промышленному комплексу, причем с обеих сторон и политикам которые на зашкаливании напряженности набирают голоса избирателей.
    предки с Дона
  6. РУСС Вчера, 14:24
    Интересно что бы сказали наши "патриоты" если бы памятник американцам поставили в России?
    РУСС
    1. garnik Вчера, 14:31
      Интересно что бы сказали наши "патриоты" если бы памятник американцам поставили в России?

      Мы сами своими постами выражали бы негодование. Вообщем то люди все адекватные,но вот лидеры государств подчиняются желаниям олигархов,что у нас ,так и у них.
      garnik
    2. demo Вчера, 14:34

      Давайте обсудим необходимость и целесообразность?
      demo
      1. Piramidon Вчера, 15:09
        Цитата: demo
        Давайте обсудим необходимость и целесообразность?

        А что, есть сомнения?
        Piramidon
    3. svp67 Вчера, 14:41
      Цитата: РУСС
      Интересно что бы сказали наши "патриоты" если бы памятник американцам поставили в России?

      Если в память об американских летчиках погибших при перегоне самолетов по ленд-лизу, то был бы РАД и ГОРД за свое Отечество и Народ, который в трудные дни наших взаимоотношений, нашел возможность воздать должное братьям по оружию в страшной войне. И я очень жалею, что у нас нет такого памятника, зато есть фильм...
      svp67
      1. Арон Заави Вчера, 14:50
        Цитата: svp67

        Если в память об американских летчиках погибших при перегоне самолетов по ленд-лизу, то был бы РАД и ГОРД за свое Отечество и Народ, который в трудные дни наших взаимоотношений, нашел возможность воздать должное братьям по оружию в страшной войне. ]

        Британцам есть.
        Арон Заави
        1. svp67 Вчера, 14:55
          Цитата: Арон Заави
          Британцам есть.

          И французам...


          svp67
  7. Влад Морозов Вчера, 14:25
    В 45-ом ещё Кожедуб вас громил. Забыли наверное. Ну и Гитлера к власти привели. А потом нацистов в Канаду спрятали, вместо того, чтобы судить! Лицемеры!
    Влад Морозов
    1. Korax71 Вчера, 14:43
      Ровно так же как и товарищ Сталин.сами сможете поискать его цитаты году в 39-40про то как союз всячески будет помогать братскому немецкому народу в борьбе против Европы.или поздравления Гитлеру по случаю оккупации очередной страны?про лицемерие не стоит.а вот то что не фиолетово им на то,что простой народ жизни не жалел в борьбе с врагом,так за это им спасибо.
      Korax71
  8. Александр 3 Вчера, 14:29
    Интересно а Трамп на открытие памятника приедет?
    Александр 3
  9. demo Вчера, 14:30
    Нормальная инициатива.
    Вменяемые люди.
    А то - площадь Немцова.
    За какую доблесть?
    За грабеж и развал РФ?
    demo
  10. olezenka1 Вчера, 14:30
    Тогда не понимаю: почему у нас в Красноярске (конечной точке трассы Аляска-Сибирь) нет еще общего памятника всем тем, кто освоил трассу и приблизил Победу?! Кстати, я живу в соседнем доме от знаменитого Авиадома (ул. им. ак. Ваилова, 35), где жили и отдыхали от перелета летчики двух стран. Пока на доме только не самая "весомая" памятная доска.....
    olezenka1
    1. предки с Дона Вчера, 14:37
      Наверное потому, что скудный бюджет вашего поселения не сможет осилить больше чем памятную доску, а Ваш глава выбирает залатать крыши или дорогу отремонтировать. Подходы к накопительной части поселений у нас разные, у них муниципалитет собирает налоги , а у нас ждет когда средства выдадут с барского плеча. Вам остается только хранить память.
      предки с Дона
      1. olezenka1 Вчера, 14:43
        Если сибирский город- миллионник для вас, сэр, является поселением, то ваше мнение уже ничего не "весит".....По крайней мере для меня. Не надо, сэр, заниматься либеральным политиканством в таком вопросе. Тут вы,явно, слабы.А память мы храним, хранили и будем хранить и без вашего мнения.
        olezenka1
    2. Korax71 Вчера, 14:47
      Вы думаете в стране духовных скреп такое возможно?везде ведь сказано,что Ленд Лизу толеом не помог,без тушенки бы обошлись.какие памятники?????СССР ведь один воевал.
      Korax71
      1. olezenka1 Вчера, 14:49
        Попробуй в историю вникнуть повнимательнее.
        olezenka1
    3. Piramidon Вчера, 15:13
      Так этот вопрос нужно задавать не пользователям сайта ВО, а администрации Новосибирска. Проявите инициативу, соберите подписи.
      Цитата: olezenka1
      Тогда не понимаю: почему у нас в Красноярске (конечной точке трассы Аляска-Сибирь) нет еще общего памятника всем тем, кто освоил трассу и приблизил Победу?!
      Piramidon
      1. olezenka1 Вчера, 16:59
        Вопрос задать, конечно, можно. Но причем тут администрация Новосибирска? Речь идет о конечной точке трассы Аляска-Сибирь, о Красноярске- месте, где одни прибывающие самолеты ремонтировались, заправлялись и т д и летели на Фронт. А другие (в основном истребители) частично разбирались, ставились на жд платформы и ехали туда же. Кстати, прибывающие самолеты садились на острове посередине Енисея (остров Молокова) совсем рядом с историческим центром города. Про подписи об увековечении памяти- согласен.
        olezenka1
        1. Piramidon Вчера, 17:01
          Пардон. С Красноярском ошибочка. Но сути не меняет. Все вопросы к местной власти.
          Piramidon
          1. olezenka1 Вчера, 17:16
            Вот такая табличка.
            olezenka1
  11. san4es Вчера, 14:46
    советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз
    soldier
    san4es
    1. Геркулесыч Вчера, 15:01
      hi Как всегда, за видео + , и спасибо! !! hi good
      Геркулесыч
      1. san4es Вчера, 15:18
        hi Красивый самолёт.. звучит хорошо.
        san4es
  12. Чебуратор Вчера, 15:32
    Это хорошо, супер
    Чебуратор
  13. Humans War Вчера, 15:46
    Вот думаю, если бы мы почитали друг друга, уважали, вместе бы работали разрабатывали то конечно многого могли бы достичь,не было бы не украинского безумия, не мировой русофобии, почти во всем виноваты грёбаные политики.
    Humans War
    1. танк66 Вчера, 16:35
      А мне ,кажется.политиканы- просто петрушки-лицедеи на ниточках ,управляемые карабасами-евробоссами/назову их так/.Фигли разделяй и хапай.Народ /человеки/ все одинаковые-хотели бы жить и строить.А им тысячелетьями подсовывают "монополию" с узкоиширокоглазыми,разнопопыми,фрицами-иванами,..
      .Теперь ещё и дебилятор с нетом прям в мозг капает....
      танк66
  14. Николай Петров Вчера, 16:04
    Да, союзники, БЫЛИ, не более того на уровне грошей. В 2004 году только отдали их долбанный Лендлиз. американцы ни есть солдаты. Есть солдат Русский, вьетнамец, немец (был).. Остальные мясо для пушек.
    Николай Петров
    1. РУСС Вчера, 16:24
      Цитата: Николай Петров
      Да, союзники, БЫЛИ, не более того на уровне грошей. В 2004 году только отдали их долбанный Лендлиз. американцы ни есть солдаты. Есть солдат Русский, вьетнамец, немец (был).. Остальные мясо для пушек.

      Мышление ребенка.
      РУСС
      1. Korax71 Вчера, 17:48
        Я бы сказал спекуляции на костях своих и чужих предков,отдавших жизни для борьбы с глобальным врагом.
        Korax71
  15. А. Привалов Вчера, 16:53
    "Каталины" перед Войной строили и в СССР по лицензии. Назывались ГСТ -- гидросамолет транспортный.
    Вот такой красавец на фоне речного вокзала в Москве. Приблизительно, 1940 год. Люди на снимке мне не известны.
    А. Привалов
  16. Ураган70 Вчера, 21:11
    "В США появится памятник советским летчикам"
    Очень хорошо, если от души!
    Но кто видел душу матраса? Зато приём известен: приём госсийского евгея- Господин, генегал, как к лицу вам ваш мундир, с только что пгишитыми пгекгасными галунами! Вот бы вы разгешили бедному евгею Мойше тогговать на теггитогии вашей части..
    Лично я чувствую запах хитрости, хотя очень хочу ошибиться...
    Ураган70
    1. Арон Заави Вчера, 21:45
      Цитата: Ураган70
      "В США появится памятник советским летчикам"
      Очень хорошо, если от души!
      Но кто видел душу матраса? Зато приём известен: приём госсийского евгея- Господин, генегал, как к лицу вам ваш мундир, с только что пгишитыми пгекгасными галунами! Вот бы вы разгешили бедному евгею Мойше тогговать на теггитогии вашей части..
      Лично я чувствую запах хитрости, хотя очень хочу ошибиться...

      Попытка грассировать говорит не о знании тобой евреев для которых идиш был родным языком , а о антисемитских стереотипах.
      Арон Заави
  17. alta Вчера, 21:25
    И что главное, Монголоия не ждала 1944г. , а с 22 июня 1941г. объявила о своей поддержке СССР
    [/i]    [/i]
    Увы, вы плохо знаете историю, в первые месяцы войны Красная Армия потеряла около 4 миллионов солдат и офицеров пленными, почти миллион погибшими и умершими от ран , положение было катастрофическим..
    США помогала СССР с 1941г ,
    Жуков : ,, "Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников.
    Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально.
    При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо.
    Без американских "студебеккеров" нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию.
    Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт.
    Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок".
    Нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну...[i]
    У нас не было взрывчатки, пороха.
    Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали!
    Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? ,,
    alta
    1. Korax71 Вчера, 23:32
      Вы не донесет здесь это никому.гордые патриоты скажут,что это все фуфел,мы бы и так победили,но немного подольше .или откуда мог знать жуков,что нам поставляли американцы.очень тяжело понять например,что значит 15 тыс.тонн быстро режущей стали для производства,когда ты не в состоянии обеспечить потребности в ней.все думают,что оружие,танки и самолеты на заводах напильником тачали.
      Korax71
  18. М.Михельсон Вчера, 23:10
    Молодец Трамп! Отрабатывает цену своей заброски.
    М.Михельсон
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