"В США появится памятник советским летчикам"

Я думаю, что до первого декабря. Все будет зависеть от скорости взаимодействия. Когда монумент будет доставлен из России. Сейчас стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании

Когда во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза

В 1944-45 годах недалеко отсюда, на Базе береговой охраны США, советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз