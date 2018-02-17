В США появится памятник советским летчикам
В Северной Каролине установят памятник подвигу советских лётчиков, перегонявших самолеты-амфибии "Каталина" во время Второй мировой войны. Об этом в преддверии церемонии, посвящённой памяти русских моряков в Портсмуте, заявил исполняющий обязанности мэра Элизабет-Сити Рик Кинг.
По его словам, памятник появится осенью 2018 года.
Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.
Российский посол Анатолий Антонов напомнил об истории сотрудничества двух стран, в которой есть "славные героические страницы".
На базе, на месте гибели пилотов, установят памятную плиту, а в городе Элизабет-Сити — памятник, сказал Антонов.
Начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов ранее во время визита в США рассказал, что, несмотря на имеющиеся трения, страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, передает РИА Новости
По его словам, памятник появится осенью 2018 года.
Я думаю, что до первого декабря. Все будет зависеть от скорости взаимодействия. Когда монумент будет доставлен из России. Сейчас стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании— сказал он.
Решение городского совета установить памятник было единогласным, мэр назвал "прекрасной" такую солидарность.
Российский посол Анатолий Антонов напомнил об истории сотрудничества двух стран, в которой есть "славные героические страницы".
Когда во время Второй мировой войны СССР и США вместе сражались против нацистской Германии, важной частью нашей совместной борьбы была программа ленд-лиза— сказал он.
В 1944-45 годах недалеко отсюда, на Базе береговой охраны США, советские пилоты проходили обучение пилотированию гидросамолетов "Каталина", которые затем перегонялись в Советский Союз— добавил дипломат. В январе 1945 года один из самолетов разбился при взлете.
На базе, на месте гибели пилотов, установят памятную плиту, а в городе Элизабет-Сити — памятник, сказал Антонов.
Начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов ранее во время визита в США рассказал, что, несмотря на имеющиеся трения, страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Администрация Элизабет-Сити
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