Польша хочет больше танков для Европы

Нам нужно больше танков и меньше аналитических центров, аналитических центров у нас достаточно

Когда мы говорим о безопасности в Европе, то должны понимать, что российский вопрос давно выходит за пределы компетенции ЕС, стоит перед всей Европой и НАТО

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.— сказал Моравецкий на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что оружие "важно в борьбе с ИГ*(террористическая группировка, запрещена в России) или с таким конвенциональным противником, как Россия".По словам Моравецкого, Россия "вынесла тему информационной войны в повестку" европейской и мировой политики.— добавил министр, призвав все страны НАТО исполнить обязательства по выделению двух процентов от ВВП на оборонные нужды.Как недавно заявил Лавров, США через НАТО пытаются закрепить свое господство в Европе под предлогом надуманной российской угрозы.По его словам, на фоне нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений в том, что "мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных", происходит развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Россией.