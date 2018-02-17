00:31 18 февраля

Польша хочет больше танков для Европы

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.

Нам нужно больше танков и меньше аналитических центров, аналитических центров у нас достаточно
— сказал Моравецкий на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что оружие "важно в борьбе с ИГ*(террористическая группировка, запрещена в России) или с таким конвенциональным противником, как Россия".

Польша хочет больше танков для Европы



По словам Моравецкого, Россия "вынесла тему информационной войны в повестку" европейской и мировой политики.

Когда мы говорим о безопасности в Европе, то должны понимать, что российский вопрос давно выходит за пределы компетенции ЕС, стоит перед всей Европой и НАТО
— добавил министр, призвав все страны НАТО исполнить обязательства по выделению двух процентов от ВВП на оборонные нужды.

Как недавно заявил Лавров, США через НАТО пытаются закрепить свое господство в Европе под предлогом надуманной российской угрозы.

По его словам, на фоне нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений в том, что "мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных", происходит развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Россией.


Использованы фотографии: http://crimea-news.info/
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Комментарии 55

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  1. Spartanez300 Вчера, 18:02
    Ну и кто тут готовится к войне и агрессии , тут и вопросов задавать не нужно стоит только посмотреть на дислокацию войск НАТО возле границ России и их наращивание . За всю историю России по моему у нас столько стран во врагах не числилось в одно время , думаю пора начинать вести более жесткую политику по доброму не получается , а вот как это сделать вопрос .
    Spartanez300
    1. 210окв Вчера, 18:04
      Кто бы не готовился,все равно мы крайние yes
      Цитата: Spartanez300
      Ну и кто тут готовится к войне и агрессии .
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:30
        Пусть покупают украинские Оплоты, а то Абрамс уже не производят..
        Аристарх Людвигович
        1. шура матросов Вчера, 18:40
          Почему бы и нет? Только не "Оплоты", а " Ятаганы" под стандарты НАТО
          шура матросов
          1. просто экспл Вчера, 23:10
            мрии такие мрии
            просто экспл
          2. Ныробский Вчера, 23:29
            Цитата: шура матросов
            Почему бы и нет? Только не "Оплоты", а " Ятаганы" под стандарты НАТО

            Привыкли вторчермет переплавлять. После 45-го от Вермахта тысячи тонн достались, сейчас от НАТО куча железного хлама останется, если на неприятность напросятся. А может быть им надо просто попробовать сталь из руды выплавить?
            Ныробский
        2. Вадим237 Вчера, 20:33
          Скорее это будут Леопарды 2А7+
          Вадим237
          1. Аскет Вчера, 22:15
            Цитата: Вадим237
            Скорее это будут Леопарды 2А7+



            Два старых поляка рассуждают:
            - А ты помнишь фильм "Четыре танкиста и собака"?
            - Конечно помню, правдивый фильм, раньше не так много правды о
            поляках показывали.
            - А как ты думаешь, если бы у нас два таких танка было, что тогда?
            - Да тогда бы мы войну и без русских выиграли, и не то что немцев,
            а и японцев победили бы, представляешь, польские танки в центре
            побежденного Токио, оба....
            - Нет, я думаю, русские с самого начала все это знали, и именно
            поэтому дали нам только один танк.
            Аскет
      2. Angel_and_Demon Вчера, 19:05
        Цитата: 210окв
        Кто бы не готовился,все равно мы крайние

        крайней будет гейропа, под этим предлогом ей золото из матрасных хранилищ не отдадут
        Angel_and_Demon
    2. Anarchist Вчера, 18:06
      Цитата: Spartanez300
      Ну и кто тут готовится к войне и агрессии .

      Нужно ружья смазать... Скоро сезон охоты откроется. Говорят, ожидается миграция поляков...
      Anarchist
      1. cniza Вчера, 18:25
        Да не способны они воевать , только на расстоянии и толпой , подбадривая друг - друга.
        cniza
      2. volodya Вчера, 18:29
        Вот у кого имперские замашки! У поляков. Стоило Трампу один раз их похвалить и пошло,поехало!
        volodya
        1. cniza Вчера, 18:53
          Он не просто похвалил , а намекнул , что они теперь главные гамнюки в Европе , а не Германия , вот их и прет.
          cniza
          1. Angel_and_Demon Вчера, 19:12
            Цитата: cniza
            вот их и прет.

            а куда ж им и умным и красивым податься?
            Angel_and_Demon
            1. cniza Вчера, 20:46
              Вот пусть и разрываются , но на камне написано не верно , нижние два пункта могут быть только вместе. lol
              cniza
        2. Николай Грек Вчера, 20:17
          Цитата: volodya
          Вот у кого имперские замашки!

          ничему история этих полудурошных не учит!!! request wassat wassat laughing laughing
          Николай Грек
      3. Angel_and_Demon Вчера, 19:07
        Цитата: Anarchist
        Нужно ружья смазать... Скоро сезон охоты откроется. Говорят, ожидается миграция поляков...

        так и перелетные янкесы должны появится laughing
        Angel_and_Demon
    3. красноярск Вчера, 20:29
      Да. Обстановка вокруг России накаляется. Пора переходить от обороны к наступлению. Пока еще дипломатическому.
      красноярск
  2. polpot Вчера, 18:05
    Клинический и.диот
    polpot
    1. Николай Грек Вчера, 20:18
      Цитата: polpot
      Клинический

      исторические!!! wassat lol lol lol
      Николай Грек
  3. Геркулесыч Вчера, 18:05
    Слишком уж много поляки в последнее время указывают и решают, как за Европу, так и за НАТО и сша! Такое впечатление , что они решили стать европейскими поганялами, и все решения принимать будут сами. А Европа только покорно обязана станет молча делать все что им польша укажет.
    Геркулесыч
    1. шура матросов Вчера, 18:20
      Да что они могут указывать и решать в Европе? Давно оперились? Покуда заокеанские друзья пользуются Польшей и прикрывают её, поляки шипят на всех. Только перестанут устраивать хозяев, так сразу и заткнутся. А то что-то много стало Польши в инфопространсиве
      шура матросов
      1. Котище Вчера, 20:30
        Цитата: Геркулесыч
        Слишком уж много поляки в последнее время указывают и решают, как за Европу, так и за НАТО и сша! Такое впечатление , что они решили стать европейскими поганялами, и все решения принимать будут сами. А Европа только покорно обязана станет молча делать все что им польша укажет.

        Только не погонялами, а терпилами!
        Котище
  4. Балу Вчера, 18:05
    Поляк куда денется, когда амерзы спровоцируют третью мировую (а она точно третья или девятая по счету?) и вся Европа, и в первую очередь Польша, превратится в одну сплошную мишень. Почему об этом никто не говорит? Как с ума все посходили, ДБ.
    Балу
    1. шура матросов Вчера, 18:50
      "Почему об этом никто не говорит?" есть возможность смотреть европейские каналы? Посмотрите с недельку ТОЛЬКО эти каналы и будет вам ответ о чём и как говорят евроСМИ
      шура матросов
  5. Александр 3 Вчера, 18:05
    Проплаченная истерика.
    Александр 3
  6. san4es Вчера, 18:07
    Хоккей...Россия / 4 -- 0 / USA
    Ура товарищи! soldier
    (извиняюсь не в тему)
    san4es
    1. Балу Вчера, 18:11
      Цитата: san4es
      Хоккей...Россия / 4 -- 0 / USA
      Ура товарищи! soldier
      (извиняюсь не в тему)

      Еще бы канадцев со шведами с таким счетом надрать. За вашу и нашу Победу! drinks drinks drinks good hi
      Балу
    2. влад66 Вчера, 19:23
      Цитата: san4es
      Хоккей...Россия / 4 -- 0 / USA
      Ура товарищи! soldier
      (извиняюсь не в тему)

      Саня хорошая новость конечно,но я такой формы у сборной России не знаю request
      влад66
      1. san4es Вчера, 19:45
        Цитата: влад66
        ...такой формы у сборной России не знаю request

        hi ...Новый тренд, Влад fellow Пускай будет (испытанно в игре).
        san4es
      2. Setrac Вчера, 21:16
        Цитата: влад66
        Саня хорошая новость конечно,но я такой формы у сборной России не знаю

        Цвета сборной СССР
        Setrac
        1. влад66 Вчера, 22:52
          Цитата: Setrac
          Цитата: влад66
          Саня хорошая новость конечно,но я такой формы у сборной России не знаю

          Цвета сборной СССР

          Коллега цвета цветами,вот форма СССР.
          Видите,никаких olimpic athlete from Russia/ hi
          влад66
          1. Setrac Вчера, 23:20
            Цитата: влад66
            Видите,никаких olimpic athlete from Russia/

            Если вы резко разучились читать - я вам ничем помочь не могу.
            Setrac
    3. hydrox Вчера, 20:07
      Цитата: san4es
      (извиняюсь не в тему)

      Очень даже в тему!
      И если все шведы, чехи, финны ... - это просто конкуренты за медали, то американцы - это враги в кубе (в квадрате потому, что гадят нам по всем направлениям, объявив мягкую прокси-войну на уничтожение, а в кубе потому, что не только сами гадят, но и весь мир поднимают против нас).
      Вот уже и мордобой на площадке сегодня буйствовал неоднократно ...
      hydrox
      1. san4es Вчера, 20:17
        Цитата: hydrox
        ...Вот уже и мордобой на площадке сегодня буйствовал неоднократно ...

        ...Для хоккея это нормально...Тем более много наших в НХЛ поиграли
        san4es
  7. Геркулесыч Вчера, 18:07
    Танков, говоришь, мало? Так вы их много пораспродали по всему миру! fool Нужно было еще и производство и ремонт бронетехники по всей Европе полностью свернуть.
    Геркулесыч
  8. anjey Вчера, 18:11
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.
    Не хватило пшекам танков Гудериана в 1939 г?
    Которые не плохо раскатали Польшу своими гусеницами за полмесяца,видимо мало было болезным ...
    anjey
    1. Николай Грек Вчера, 20:21
      Цитата: anjey
      Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.
      Не хватило пшекам танков Гудериана в 1939 г?
      Которые не плохо раскатали Польшу своими гусеницами за полмесяца,видимо мало было болезным ...

      дурачье никак из 20 века не вылезло...думает, что куча танков ему поможет в 21 веке!! request wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  9. shosha Вчера, 18:21
    Сейчас кричат, что хотят больше танков, потом будут кричать что лежачих не бьют.
    shosha
    1. Капитан Пушкин Вчера, 19:08
      Цитата: shosha
      Сейчас кричат, что хотят больше танков, потом будут кричать что лежачих не бьют.

      Когда понаделают танков, начнут плакать, что масла маловато. Но то, что это вещи взаимосвязанные, не поймут никогда.
      Капитан Пушкин
  10. федоров Вчера, 18:23
    Как пшеки уже задолбали am что прибалты - одно кодло...Поляки все грезят руками НАТО оттяпать кусок хохлостана и Беларуси. Да не получится, на западенщине бандерлоги лютые, а беларусов Россия в обиду не даст однозначно, да и сами по шеям могут настучать.
    федоров
  11. кайман Гена Вчера, 18:25
    Его можно понять, за танки будут платить еврокорифеи, а пан моравецкий будет решать за них, сколько им танков необходимо и какое бабло за это должны вывалить германия, франция, италия, et cetera. не, он ваще-то, типа, молодец, наверное? recourse
    кайман Гена
  12. КВУ-НСвД Вчера, 18:33
    Польша хочет больше танков для Европы
    История ничему не учит поляков . При ЛЮБОМ раскладе конфликта Польша оказывается в руинах...Что можно добавить ? Рано или поздно давление на нас закончится тем , что перефразируя Бернеса можно сформулировать так : "ВЫ ХОЧЕТЕ ТАНКОВ ? , ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ...."
    КВУ-НСвД
    1. Аскет Вчера, 22:22
      Цитата: КВУ-НСвД
      При ЛЮБОМ раскладе конфликта Польша оказывается в руинах...

      Судьба у них такая, сначала через них идут завоевывать русских, потом русские через них же пинками и люлями гонят завоевателей обратно...
      Аскет
  13. andr327 Вчера, 18:43
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков.

    обращайтесь официально, сможем по вашей просьбе разместить 3-4 свои танковые дивизии на вашей территории wink
    andr327
  14. Комментарий был удален.
  15. Горный стрелок Вчера, 18:54
    Ну и сколько танков надо великой Польше? Чтобы почувствовать себя ЗАЩИЩЁННОЙ? А может, сначала мозг заиметь? А то в явном дефиците. wassat
    Горный стрелок
    1. hydrox Вчера, 20:24
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и сколько танков надо великой Польше?

      Тут проблема-то в том, что сколько бы танков пшеки ни хотели, они их получат ровно столько, на какую сумму решат раскошелиться. И ещё момент:: скажем, те же старые Леопарды в полтора раза дороже наших новейших Армат, так что хотеть можно танковую дивизию, а вот получить придётся только взвод Т-55 (с хранения в ФРГ) с автозаправщиком.А Леопардов на всех не хватит:: изделия ювелирные, ручной сборки, но, правда, горят сильно красивше наших 72-х
      А чего, пшекам 55 не нравятся? Так пускай берут 64, но за них доплатить придётся ... Хорошие танки (для своего времени, конешно ... так ведь эстонцам, к примеру, жизни не хватит, чтобы их освоить!)
      hydrox
  16. FalconD Вчера, 18:59
    Интересно, какой процент этому ляху заплатят с поставок в некоторые страны Европы старых Абрамсов?
    FalconD
    1. Капитан Пушкин Вчера, 19:12
      Цитата: FalconD
      Интересно, какой процент этому ляху заплатят с поставок в некоторые страны Европы старых Абрамсов?

      Овощ ему в зубы, а не проценты. В лучшем случае, похлопают по плечу и скажут, что он правильный чувак и что бы продолжал в том же духе, тогда его, может быть, похлопают по плечу ещё раз.
      Капитан Пушкин
    2. hydrox Вчера, 20:32
      Цитата: FalconD
      какой процент этому ляху заплатят

      А ни фига ему не заплатят:: Абрамсы сейчас в дефиците, а пожгли их в Ираке сильно много ...
      hydrox
  17. Alex-a832 Вчера, 19:31
    Больше танков надо - так наштампуйте. Создайте по-быстренькому свой супер-пупер поланпанцер. Не всёже соседям под двери кучки-вонючки валять. Для борьбы с Россией - это понятное заявление от трусливых польских русофобов. Но вот про вклад Польши в борьбу с ИГ - это где это поляки против ИГ воевали? Что-то я явно пропустил в информации с БВ...
    Alex-a832
  18. Комментарий был удален.
  19. VOENOBOZ Вчера, 20:22
    А горючку где брать будете или на ослиной моче попрёте?
    VOENOBOZ
  20. zivXP Вчера, 22:04
    Польша хочет больше танков для Европы

    Чо, пару дивизий Т-90 подбросить? laughing
    zivXP
  21. APASUS Вчера, 22:57
    Такая специфическая Польша ,с ее очень непредсказуемой политикой! Можно понять что они борются с Россией и ИГИЛ в месте взятыми ,но по сути их интересуют только бабки и вооружение,а потом они сами будут всем диктовать свою волю.
    Такой эрзац Империи ?
    APASUS
  22. rocket757 Сегодня, 00:17
    Хотеть не вредно, но оченно бывает опасно!
    В данном конкретном случае и вредно и опасно!!!
    Ой кажется мне, что будем мы вспоминать прежнего министра обороны, тот был в большей степени шут гороховый, не столь опасный .... это фигуры совсем с отмороженым мозгом, хоть и шуты но весьма опасные.
    Не смешно! Хотя и не страшно, как есть прорвемся, а ентих просто раздавим, если шо!
    rocket757
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