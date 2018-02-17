00:37 18 февраля

Порошенко: для введения миротворцев в Донбасс нужно "дожать" Россию

Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".

Порошенко: для введения миротворцев в Донбасс нужно "дожать" Россию


Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию"
— сказал Порошенко. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.


Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.

В Госдуме заявления Порошенко назвали "недостойными лидера европейского государства".

К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины
— прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Николай С. Вчера, 19:25
    Педро опять не опохмелился.
    Его башка висит на нитке, а он всё балаболит о прибытке.
    Николай С.
    1. hydrox Вчера, 19:41
      Просто у него изорванная попка кровоточит и ему некомфортно получать с тылу такой дрючок в самое чувствительное для него место:: самое обидное - это регулярность введения чужеродного сучковатого и занозистого предмета в тыловое подразделение собственного организьма - и не убежать, и не спрятаться ...
      Ладно, хоть Меркель с этими любезностями сейчас не лезет, не до того ей:: от неё, секилявры аспириновой, получать ТАКОЕ было самым стрёмным ...
      hydrox
      1. Тралл Вчера, 20:00
        Петя, ты посеял, чтобы жать? smile
        Тралл
        1. Angel_and_Demon Вчера, 20:06
          Цитата: Тралл
          Петя, ты посеял, чтобы жать? smile

          пеца уже столько насеял, что жнецов не хватит, только пожар
          Angel_and_Demon
          1. Anarchist Вчера, 20:36
            Привет! hi
            Если честно, то сеяли на майдане! Народ. Даже с Донбасса сеяльщики приезжали... А взошёл - Петя. request
            Лишь с Крыма противники на АнтиМайдан приехали... Это им позволило взрастить свои восходы! fellow
            Anarchist
            1. влад66 Вчера, 20:57
              Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко

              Конечно петюнчик,конечно верим. yes
              влад66
    2. Злой543 Вчера, 19:44
      Он может бороться только с российскими флагами, но не с Россией
      Злой543
      1. Angel_and_Demon Вчера, 19:51
        Цитата: Злой543
        Он может бороться только с российскими флагами,

        нельзя же все целовать request
        Angel_and_Demon
      2. poquello Вчера, 23:04
        Цитата: Злой543
        Он может бороться только с российскими флагами, но не с Россией

        он то может, я этого не понимаю - оскорбление флага государства и никакой реакции
        poquello
    3. sgazeev Вчера, 19:58
      Цитата: Николай С.
      Педро опять не опохмелился.
      Его башка висит на нитке, а он всё балаболит о прибытке.

      Это слова не Главхряка,а матрасников.
      sgazeev
    4. seos Вчера, 20:15
      Петя то тут с какого бока? Он говорит то, что ему заокеанские хозяева приказывают... Вон остальные Евро-нерабы ту же ветку гнут ...
      В итоге: Нас выставляют очередной раз плохими человеками... то что мы не хотим вводить миротворцев в Донбас, они гнут ту же муть, то и прежде...
      Пока мы не станем сильнее и стабильнее о нас будут вытирать ноги ....
      seos
      1. rocket757 Вчера, 20:45
        Этого зайца шоколадного даж обвинить за беспредел никак. Народец кастрюлеголовый обманул! так эт у них считай норм .... мозги сами от мысли оградили, так чего ждать.
        Перед хозяевами на цирлах ходит, тож норм ... подворовывает!!!! так с хозяином похоже согласовано, иначе головёнку давно открутили!!! Тявкает по команде!!!
        Короче, их сукин сын!
        rocket757
    5. самоход Вчера, 20:42
      да все норм. осталось только "дожималку" либо вырастить, либо в долг взять
      самоход
  2. Охотовед 2 Вчера, 19:26
    Вот ушлепок! Дожималку сломаешь! Как надоел - этот имбецил. fool
    Охотовед 2
  3. предки с Дона Вчера, 19:26
    Как бы во время начатия у нажимающего что-то не полезло, так тоже бывает от переизбытка усердия.
    предки с Дона
  4. 210окв Вчера, 19:26
    Почему на сей конференции нет Владимира Вольфовича...Потрох забыл бы путь в Европу..
    210окв
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:39
      Цитата: 210окв
      Почему на сей конференции нет Владимира Вольфовича.

      ох не доглядели what
      Angel_and_Demon
    2. Балу Вчера, 19:40
      Цитата: 210окв
      Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию"

      1000000+ wassat
      Балу
      1. ul_vitalii Вчера, 19:45
        Его нужно назначить для пороха государственным обвинителем, а затем и исполнителем приговора.
        ul_vitalii
    3. Балу Вчера, 19:56
      Цитата: 210окв
      Почему на сей конференции нет Владимира Вольфовича...Потрох забыл бы путь в Европу..

      1000000+ laughing fellow good drinks
      Балу
    4. Аскет Вчера, 22:04
      Цитата: 210окв
      Почему на сей конференции нет Владимира Вольфовича...Потрох забыл бы путь в Европу..

      Уж больно он переживал,что ему пива баварского не досталось...бедняга crying
      Аскет
  5. moskowit Вчера, 19:31
    А наш ещё с ним тары-бары разводит... "У них своя свадьба, а у нас своя..."
    moskowit
  6. Egorovich Вчера, 19:38
    wassat Поросенко - жалкий и никчемный человечишко, умеющий только языком тявкать. Просто убожество. wassat
    Egorovich
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:10
      Цитата: Egorovich
      wassat Поросенко - жалкий и никчемный человечишко, умеющий только языком тявкать. Просто убожество. wassat

      вы не правы hi его на эту работу наняли, и он ее делает как может request
      Angel_and_Demon
  7. Svarog51 Вчера, 19:40
    - Я медведя поймал!
    - Веди его сюда!
    - Так он не идёт!
    - Ну сам иди!
    - Так медведь не пускает!
    Всё как по нотам. laughing
    Svarog51
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:11
      Цитата: Svarog51
      Всё как по нотам.

      хорошо хоть композитор не - леди гага laughing
      Angel_and_Demon
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Геркулесыч Вчера, 19:40
    А ведь волевым решением, его давно, как и всю укроинскую власть можно было отправить на тот свет! Чего с ними цацкаются, не понимаю, и не желаю понять! Отлита и на него пуля.
    Геркулесыч
    1. moskowit Вчера, 20:10
      Правильно, товарищ! Ежели в интересах Государства Троцкого завалили и главарей ОУН, которым нынешняя преступная клика и "в подмётки" не годится, то можно задуматься о состоянии нашей "власти".... Кругом "правит злато"...."Сатана там правит бал, правит бал...."
      moskowit
    2. Николай Грек Вчера, 20:37
      Цитата: Геркулесыч
      А ведь волевым решением, его давно, как и всю укроинскую власть можно было отправить на тот свет!

      а дальше чё??? what what what
      Николай Грек
  10. Воронок Вчера, 19:40
    Чудит Петруччо, на этот раз простреленный флаг "гейро-союза" привез, им махал. Интересно ,он весь свой хлам уже Европе показал, или еще что-то есть.
    Воронок
  11. Балу Вчера, 19:49
    Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию"


    Санитаров, позовите санитаров. belay Пациенту из палаты №6 пора на процедуры. am
    Балу
  12. arhPavel Вчера, 19:53
    ВСУ готовятся к войне, будет мощная атака захват территории в течении 3-5 дней, а потом ввод миротворцев и удержание. У ДНР/ЛНР не останется территории и их выдавят
    arhPavel
    1. Балу Вчера, 19:58
      Цитата: arhPavel
      ВСУ готовятся к войне, будет мощная атака захват территории в течении 3-5 дней, а потом ввод миротворцев и удержание. У ДНР/ЛНР не останется территории и их выдавят

      Не будет. angry fool
      Балу
      1. ul_vitalii Вчера, 20:06
        Эти темпы, только нам доступны, Львов будет тихо плакать.
        ul_vitalii
        1. Балу Вчера, 20:07
          Цитата: ul_vitalii
          Эти темпы, только нам доступны, Львов будет тихо плакать.

          ...получая гробы angry
          Балу
          1. ul_vitalii Вчера, 20:10
            Конечно это крайность. request
            ul_vitalii
    2. Николай Грек Вчера, 20:38
      Цитата: arhPavel
      будет мощная атака захват территории в течении 3-5 дней,

      recourse recourse белку поймали??? what what wassat wassat wassat
      Николай Грек
  13. изя топ Вчера, 19:54
    а что,у самого дожалка скукожилась?
    изя топ
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:28
      Цитата: изя топ
      а что,у самого дожалка скукожилась?

      в Билокраине - последних великократнцев в 47 добили в болотах, и эти там будут am
      Angel_and_Demon
  14. mavrus Вчера, 20:00
    Цитата: Николай С.
    Педро опять не опохмелился.
    Его башка висит на нитке, а он всё балаболит о прибытке.

    Думает, коли блокаду Донбассу "миротворческими" руками устроит, то свидомые для него хотя бы кол вазелином обильно смажут. По любому Петьке на колу торчать, так хоть с вазелином.
    mavrus
    1. тол100в Вчера, 20:27
      Цитата: mavrus
      . По любому Петьке на колу торчать, так хоть с вазелином.

      Вазелином со скиом, настоянным на чили с патефонными иголками! Для верности.
      тол100в
  15. Теренин Вчера, 20:01
    Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины- прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Джабаров ещё какую то ахинею несёт fool , опустился на уровень Порошенко.
    Теренин
  16. Alex-a832 Вчера, 20:01
    Своим коньячным бурдюком он решил Россию "дожимать"?! Педрина доля - тявкать на Россию. Для большего у него ни зубов, ни когтей, ни даже смелости нет.
    Alex-a832
  17. mavrus Вчера, 20:04
    Цитата: изя топ
    а что,у самого дожалка скукожилась?

    Чё то скромненько так... В 1930-м хохлы и на часть Кустанайской области (ныне Казахстан) претендовали, даже украинизацию Фёдоровского района там провели.
    mavrus
  18. seos Вчера, 20:06
    Необходимо держать свою линию и соглашаться на размещение голубых только на линии разграничения...
    Вообще все это происходит из за слабости России, пора уже отрастить яйца и начать проводить политику Изоляционизма ... но для этого надо избавиться от либерального электората...
    seos
    1. helmi8 Вчера, 20:22
      Цитата: seos
      соглашаться на размещение голубых только на линии разграничения

      Именно это Путин еще год назад предлагал...
      helmi8
      1. seos Вчера, 20:39
        Предлагал и этим они воспользовались для нашего очернения .... Информационная война не может быть выиграна без средств массовой информации, все пророссийские СМИ запада нас предали и предпочитают отмалчиваться ... Мировое общественное мнение против нас... в том числе и нейтральных стран.
        seos
  19. ibn.shamai Вчера, 20:08
    Как ему хочется в теме поучаствовать! laughing Петя, да без тебя всё решат и сделаешь ты так как тебе скажут! tongue Не смеши народ! lol
    ibn.shamai
  20. красноярск Вчера, 20:11
    А мне вот думается, что для
    " ....возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — (НЕ) "дожать" Россию", а получить согласие жителей ЛДНР. В чем я сииииильно сомневаюсь.
    красноярск
  21. КВУ-НСвД Вчера, 20:11
    отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.
    Это сильно!!! laughing
    КВУ-НСвД
  22. Separ Вчера, 20:12
    Поляки пытались дожать, шведы, турки,французы , немцы и прочая шелупонь, но вот шумеры ещё ни разу не пытались.
    Separ
  23. FalconD Вчера, 20:13
    Петька опять на стакане!
    FalconD
  24. Анатольевич Вчера, 20:16
    Неужели этот свинокабанчик проамерский считает что кто то его всерьез воспринимает.
    Анатольевич
  25. Балу Вчера, 20:20
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: Тралл
    Петя, ты посеял, чтобы жать? smile

    пеца уже столько насеял, что жнецов не хватит, только пожар


    Сергей Лавров в своей речи отметил, что Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы кризис внутри Украины закончился, но вынуждена сталкиваться с саботажем со стороны самого Киева. В частности, по словам главы Министерства иностранных дел, Украина на официальном уровне говорит о военном сценарии.
    Российский министр выразил уверенность в том, что Евросоюз понимает, что такой исход событий крайне опасен.

    Если кратко, позиция России такова. Действительно, те кто слушал попрошенко в первом ряду морщились и кривили губы, слушая бред попрошенко.
    Балу
  26. anjey Вчера, 20:34
    необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию"
    Дожать бы нацибандер на украине - вот бы было хорошее общемировое дело во благо мира, но как видимо ни сша ,ни европе мир не нужен и они продолжают раздувать конфликт,поддерживая преступную профашистскую банду порося,а то что эти у ...ки и европу начнут терроризировать ,как недавно в греции,они не думают,думалка атрофировалась???
    anjey
  27. ded100 Вчера, 20:46
    Дожималка у Петьки не выросла еще! wassat
    ded100
  28. mikh-korsakov Вчера, 21:00
    Не понял. Цитирую слова Сенатора РФ Джабарова: Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины[i][/i] Это что - юмор или сарказм. Кто-нибудь понял, что он хотел сказать.
    mikh-korsakov
  29. lopvlad Вчера, 21:07
    Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию


    дожало не выросло
    lopvlad
  30. ё-моё Вчера, 21:12
    Пьянючее, немытое дерьмо . Вместе со своей украиной.
    ё-моё
  31. DEZINTO Вчера, 21:23
    Унылый тамада, и конкурсы однообразные.....





    И пол зала не набралось....
    DEZINTO
  32. Silvestr Вчера, 21:23
    "дожималка" не лопнет, а, Петруччио?
    Silvestr
  33. samarin1969 Вчера, 21:35
    Можно сколько угодно рисовать "белочек", но в вопросе Донбасса порошенко прав. Россию "дожимают".
    samarin1969
    1. poquello Вчера, 23:26
      Цитата: samarin1969
      Можно сколько угодно рисовать "белочек", но в вопросе Донбасса порошенко прав. Россию "дожимают".

      а шли бы они морковку выращивать
      poquello
  34. пролетарий Вчера, 22:03
    Ну и шо вы хотели услышать от пропитого(пробитого) имбицила,може то шо он ляжет на спинку и поднимет "лапки" к верху,ну дык не дождетесь его "лярды" ему дороже вего остального.
    пролетарий
  35. Voker74 Вчера, 22:13
    Так вроде он сказал что украинский сапог топчет суверенитет украдины. Чудны дела твои господи.
    Voker74
  36. Red xxxxxxx Вчера, 22:23
    Преступник Порошенко как загнаный зверь в капкане! Ответ держать придётся!
    Red xxxxxxx
  37. APASUS Вчера, 22:44
    Классическая схема,которую так и не понял Потрошенко.............................
    APASUS
  38. German Titov Вчера, 22:59
    Цитата: Anarchist
    Привет! hi
    Если честно, то сеяли на майдане! Народ. Даже с Донбасса сеяльщики приезжали... А взошёл - Петя. request
    Лишь с Крыма противники на АнтиМайдан приехали... Это им позволило взрастить свои восходы! fellow


    Вот не смешите мои сношенные тапки. С "каструлями на голове" я там и крымчан видел- (просто мимо проходил). На "Антимайдан" приезжали со всех областей Украины. Луганские и Донецкие "беркута" ушли " в порядке", людей вывезли, да и "сцыкотно хероям наших трогать". На коленях "пробачення" не просили (часть "беркутов" ушла с ними и из других областей). На Донбассе, в отличии от Крыма - практически не было воинских частей (ни российских, ни украинских). Мы с "дрекольем" в руках поддержали ваш референдум.
    German Titov
  39. Berkut154 Вчера, 23:09
    Петюню скоро сами обладатели кастрюль дожмут ...уже совсем скоро
    Berkut154
  40. German Titov Вчера, 23:12
    Цитата: arhPavel
    ВСУ готовятся к войне, будет мощная атака захват территории в течении 3-5 дней, а потом ввод миротворцев и удержание. У ДНР/ЛНР не останется территории и их выдавят


    Это возможно, но хлопотно. В течении 3-5 дней даже территории не объехать, чай не Лихтенштейн. В ДНР даже если в чем-то кто-то не поддерживает правительство, то "слишком многих" "рукоблудители" Украины сделали своими "кровниками". Многие вернулись к "мирной жизни", но в случае "алярма"-мало не покажется. "Мало не покажется"никому". Выдавить нас- пусть пробуют. Не получилось-зато попробовали. Какая-то "патовая ситуёвина". Международная "спильнота" нас не признала даже стороной конфликта. Я даже в "душе не люблю" на "хиба миротворцы в ДНР"?
    German Titov
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