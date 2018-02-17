Порошенко: для введения миротворцев в Донбасс нужно "дожать" Россию
Для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".
Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.
В Госдуме заявления Порошенко назвали "недостойными лидера европейского государства".
Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию"— сказал Порошенко. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.
Ранее в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал "запретить российский флаг" по всему миру.
В Госдуме заявления Порошенко назвали "недостойными лидера европейского государства".
К счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины— прокомментировал слова президента первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Использованы фотографии: Reuters
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