Мадуро приедет на «Саммит Америк», несмотря на официальный отзыв приглашения
Несмотря на отзыв приглашения, президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в «Саммите Америк», который пройдет в столице Перу, передает РИА Новости заявление главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.
Ранее правительство Перу официально отозвало приглашение лидеру Венесуэлы на «Саммит Америк» 13-14 апреля в Лиме. Соответствующее письмо направлено в Каракас за подписью министра иностранных дел Перу Кайетаны Алховин. В послании отмечается, что «нарушение демократического порядка» в Венесуэле является «непреодолимым препятствием» для участия правительства этой страны в форуме.
Он провел параллель между «Саммитом Америк» и ООН.
По его словам, ничто не сможет помешать Мадуро участвовать в форуме.
Напомним, в минувший вторник по итогам встречи глав МИД «Группы Лимы» было опубликовано заявление, согласно которому руководство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении Мадуро на «Саммит Америк».
В заседании «Группы Лимы» приняли участие министры иностранных дел и представители 14-ти государств Америки. Они выступили против решения о проведении выборов в Венесуэле 22 апреля, назвав эту дату «препятствием для демократического, прозрачного и вызывающего доверие выборного процесса», а также для участия в них «всех политических игроков Венесуэлы и международных наблюдателей».
Ранее правительство Перу официально отозвало приглашение лидеру Венесуэлы на «Саммит Америк» 13-14 апреля в Лиме. Соответствующее письмо направлено в Каракас за подписью министра иностранных дел Перу Кайетаны Алховин. В послании отмечается, что «нарушение демократического порядка» в Венесуэле является «непреодолимым препятствием» для участия правительства этой страны в форуме.
Мы надеемся, что они подумают еще, так как они абсолютно не правы с юридической и политической точки зрения. Президент приедет в Перу, как он и сказал, по земле или по морю,сказал Арреаса.
Он провел параллель между «Саммитом Америк» и ООН.
Это как если бы ООН заявила какой-либо стране, что она не может присутствовать (на заседании), потому что оно проходит в США, а США этого не хотят,отметил глава МИД.
По его словам, ничто не сможет помешать Мадуро участвовать в форуме.
Возможности помешать Венесуэле нет, разве что будет введена диктатура США внутри "Саммита Америк", которая будет управляться господином президентом Перу,заявил министр.
Напомним, в минувший вторник по итогам встречи глав МИД «Группы Лимы» было опубликовано заявление, согласно которому руководство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении Мадуро на «Саммит Америк».
В заседании «Группы Лимы» приняли участие министры иностранных дел и представители 14-ти государств Америки. Они выступили против решения о проведении выборов в Венесуэле 22 апреля, назвав эту дату «препятствием для демократического, прозрачного и вызывающего доверие выборного процесса», а также для участия в них «всех политических игроков Венесуэлы и международных наблюдателей».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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