12:33 18 февраля

Мадуро приедет на «Саммит Америк», несмотря на официальный отзыв приглашения

Несмотря на отзыв приглашения, президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в «Саммите Америк», который пройдет в столице Перу, передает РИА Новости заявление главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.



Ранее правительство Перу официально отозвало приглашение лидеру Венесуэлы на «Саммит Америк» 13-14 апреля в Лиме. Соответствующее письмо направлено в Каракас за подписью министра иностранных дел Перу Кайетаны Алховин. В послании отмечается, что «нарушение демократического порядка» в Венесуэле является «непреодолимым препятствием» для участия правительства этой страны в форуме.


Мы надеемся, что они подумают еще, так как они абсолютно не правы с юридической и политической точки зрения. Президент приедет в Перу, как он и сказал, по земле или по морю,
сказал Арреаса.

Он провел параллель между «Саммитом Америк» и ООН.

Это как если бы ООН заявила какой-либо стране, что она не может присутствовать (на заседании), потому что оно проходит в США, а США этого не хотят,
отметил глава МИД.

По его словам, ничто не сможет помешать Мадуро участвовать в форуме.

Возможности помешать Венесуэле нет, разве что будет введена диктатура США внутри "Саммита Америк", которая будет управляться господином президентом Перу,
заявил министр.

Напомним, в минувший вторник по итогам встречи глав МИД «Группы Лимы» было опубликовано заявление, согласно которому руководство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении Мадуро на «Саммит Америк».

В заседании «Группы Лимы» приняли участие министры иностранных дел и представители 14-ти государств Америки. Они выступили против решения о проведении выборов в Венесуэле 22 апреля, назвав эту дату «препятствием для демократического, прозрачного и вызывающего доверие выборного процесса», а также для участия в них «всех политических игроков Венесуэлы и международных наблюдателей».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 09:04
    Интересная тенденция... Нас на олимпиаду не пригласили... Мандуру на конференцию не пригласили... Просто як дети....
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      Его за дверь , а он в окно laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 09:13
        Цитата: Чёрный
        Его за дверь , а он в окно

        все правильно делает, не разрешает себя полосатым прихвостням унижать, аот только одно плохо - этого
        Перу Кайетаны Алховин
        далеко послать не удастся - это место находится в перу
        Partyzan
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:15
        Цитата: Чёрный
        Его за дверь , а он в окно laughing

        Довольно своеобразное представление у Мадуро о светских приличиях . lol Интересно , его оттуда выпирать будут ? wink
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 09:21
          У Моралеса самолет австрияки обыскивали..Совсем с дуба рухнули.Знали что ему и ответить нечем.
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Чёрный
          Его за дверь , а он в окно laughing

          Довольно своеобразное представление у Мадуро о светских приличиях . lol Интересно , его оттуда выпирать будут ? wink
          210окв
      3. svp67 Сегодня, 09:35
        Цитата: Чёрный
        Его за дверь , а он в окно

        Что тот латиноамериканский Мишико... Как бы его на границе не пристрелили, за не законный переход. Латиноамериканцы, они такие, "горячие парни"
        svp67
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:08
    Как Мадура держится в Венесуэле? Поразительная живучесть! Хотя и ни разу не Чавес. Но ведь нефть уже "приподнялась". Как можно было в такую зависимость впасть?
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 10:30
      Нефть преподнялась, а нефтянная индустрия уже настолько разграблена, что добыча падает ,а НПЗ просто встали
      BlackMokona
    2. ПалБор Сегодня, 10:37
      Цитата: Горный стрелок
      Как Мадура держится в Венесуэле? Поразительная живучесть! Хотя и ни разу не Чавес. Но ведь нефть уже "приподнялась". Как можно было в такую зависимость впасть?

      Как-то держится.Может за счёт чавесовского задела,может на местах люди хорошо работают.В прошлом году чависты ошеломительно победили на муниципальных выборах.Оппозиция аж о...балдела и поражение признала.Может,если не брать столицу,в провинции не всё так плохо?Ёжики ещё остались.
      Да!И не читайте за обедом газет,даже российских.
      ПалБор
      1. BlackMokona Сегодня, 10:56
        Поражение не признала,
        BlackMokona
        1. ПалБор Сегодня, 10:58
          Но выступления прекратила,странно.
          ПалБор
          1. BlackMokona Сегодня, 11:39
            Потому, что Мадуро заявил, что договорится с опозицией, они там уже кучу месяцев обсуждают и опозиция постоянно грозится продолжить выступления
            BlackMokona
  3. Черный Джо Сегодня, 09:09
    Скучаю по Уго Чавесу
    Лидер был и друг России
    Черный Джо
  4. Арон Заави Сегодня, 09:15
    Ну а если его самолет откажутся принимать? Что он сделает?
    Арон Заави
    1. предки с Дона Сегодня, 09:29
      парашют ? нет?
      предки с Дона
  5. предки с Дона Сегодня, 09:29
    северо-американские уши видно из далека.
    предки с Дона
  6. APASUS Сегодня, 09:30
    В послании отмечается, что «нарушение демократического порядка» в Венесуэле является «непреодолимым препятствием» для участия правительства этой страны в форуме.

    Что именно означает данное словосочетание - демократический порядок?
    Это когда расстреливают негров полицейские в США, является демократическим порядком,а когда расстреливают в Венесуэле - нет!
    Вот же крючкотворы
    APASUS
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 09:31
    Соответствующее письмо направлено в Каракас за подписью министра иностранных дел Перу Кайетаны Алховин.
    Письмо с отказом направлено министром , а не равным лидером или главой организации . Вообще-то это сравни пощёчине . У Мадуро не было иного выхода , кроме , как делать , то что делает . А если уж и теперь откажутся принимать , то впору и войну объявлять ... , ну или хотя бы модную нынче "гибридную"....
    КВУ-НСвД
    1. BlackMokona Сегодня, 10:32
      14 государствам при поддержке США, находясь в перманентном дефолте в стране из которой во все строны разбегаются сотни тысяч беженцев?
      BlackMokona
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:42
    Жалко, что Чавес умер! Мадуро только отдаленная его копия!
    Геркулесыч
  9. МИХАН Сегодня, 10:02
    Уго Чавеса убили..А Мадуро слабоват конечно как политик! И все же Россия там работает на континенте , что пока особо не афишируется .
    МИХАН
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