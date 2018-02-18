Мадуро приедет на «Саммит Америк», несмотря на официальный отзыв приглашения

Мы надеемся, что они подумают еще, так как они абсолютно не правы с юридической и политической точки зрения. Президент приедет в Перу, как он и сказал, по земле или по морю,

Это как если бы ООН заявила какой-либо стране, что она не может присутствовать (на заседании), потому что оно проходит в США, а США этого не хотят,

Возможности помешать Венесуэле нет, разве что будет введена диктатура США внутри "Саммита Америк", которая будет управляться господином президентом Перу,