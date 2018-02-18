12:36 18 февраля

Перебежчицу из КНДР арестовали за поставку риса на родину

Южнокорейская полиция арестовала беженку из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн. южнокорейских вон (около $ 97 тысяч) для северокорейского министерства государственной безопасности, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



По данным агентства, ссылающегося на представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды поставляла рис в КНДР через посредника в Китае.


Сообщается, что переселенка была задержана полицией после того, как перевела своему посреднику в КНР 80 млн. вон (около $ 75 тыс.) для того, чтобы он отправил дополнительную партию риса.

Женщина бежала из КНДР в 2011 году. До своего ареста она успела продать свой дом и личные вещи. Сотрудникам полиции она объяснила, что хотела вернуться на родину «для воссоединения с сыном».

Источник агентства уточнил, что на связь с северокорейской спецслужбой женщина вышла в начале 2017 года.

Напомним, в отношении Пхеньяна действуют санкции СБ ООН, введенные в связи с проводимыми в КНДР ядерными и ракетными испытаниями. Недавно власти страны заявили, что теперь они получили возможность наносить ядерные удары по всей территории Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 69

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 10:08
    Сейчас заноют о голоде в КНДР и т.д.
    МИХАН
    1. 210окв Сегодня, 10:11
      А это уже не бизнес...А разведдеятельность wassat
      Цитата: МИХАН
      Сейчас заноют о голоде в КНДР и т.д.
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
        Цитата: МИХАН
        Сейчас заноют о голоде в КНДР

        Как не вспомнить слова о любом кипеже , окромя голодовки ? wink
        Цитата: 210окв
        А это уже не бизнес...А разведдеятельность

        Продэмбарго против КНДР в угоду матрасам . Вот тебе и "демократия" - людей голодом морить . negative
        bouncyhunter
        1. Galaxy Сегодня, 10:40
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: МИХАН
          Сейчас заноют о голоде в КНДР

          Как не вспомнить слова о любом кипеже , окромя голодовки ? wink
          Цитата: 210окв
          А это уже не бизнес...А разведдеятельность

          Продэмбарго против КНДР в угоду матрасам . Вот тебе и "демократия" - людей голодом морить . negative

          Ерунда все это! Вот к примеру товарищ Ын совсем не голодает, у него свои поставщики, посмотрите на его круглые щечки, явно не рисом единым питается и за пятерых трескает, аппетит у него отменный, в отличии от сопровождающих его лиц. Ему давно пора лечиться голодом.
          Galaxy
          1. Грац Сегодня, 11:01
            Цитата: Galaxy
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: МИХАН
            Сейчас заноют о голоде в КНДР

            Как не вспомнить слова о любом кипеже , окромя голодовки ? wink
            Цитата: 210окв
            А это уже не бизнес...А разведдеятельность

            Продэмбарго против КНДР в угоду матрасам . Вот тебе и "демократия" - людей голодом морить . negative

            Ерунда все это! Вот к примеру товарищ Ын совсем не голодает, у него свои поставщики, посмотрите на его круглые щечки, явно не рисом единым питается и за пятерых трескает, аппетит у него отменный, в отличии от сопровождающих его лиц. Ему давно пора лечиться голодом.

            ну у него и дед с отцом не худые были и предполагаемый убитый в аэропорту брат тоже полный, тут скорее всего наследственность
            Грац
            1. Galaxy Сегодня, 11:30
              нет, его предки умели выбирать "козырных" поставщиков и его научили, а по наследственности ему только состояние и обжорство передалось. Ни в чем себе человек не отказывает, а вот наш национальный лидер само воплощение скромности, сам санкционный сыр не ест и своим гражданам не разрешает, употребляет только натуральные диетические продукты с шести соток Святейшего Патриарха Кирилла. Вот с кого пример корейцам брать надо!
              Galaxy
              1. poquello Сегодня, 12:24
                Цитата: Galaxy
                сам санкционный сыр

                прально не ест, суррогатину везут
                poquello
        2. Misha Честный Сегодня, 12:02
          Цитата: bouncyhunter
          Продэмбарго против КНДР в угоду матрасам . Вот тебе и "демократия" - людей голодом морить

          Как-то незаметно в современном мире стерлись многие границы между западной (так называемой) демократией и фашизмом... Раньше немцы устраивали геноцид разных народов, а теперь геноцид устраивает ООН под спонсорством ФША.
          Misha Честный
        3. poquello Сегодня, 12:21
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: МИХАН
          Сейчас заноют о голоде в КНДР

          Как не вспомнить слова о любом кипеже , окромя голодовки ? wink
          Цитата: 210окв
          А это уже не бизнес...А разведдеятельность

          Продэмбарго против КНДР в угоду матрасам . Вот тебе и "демократия" - людей голодом морить . negative

          аж покоробило, людей голодом морить не по людски это
          poquello
      2. svp67 Сегодня, 10:19
        Цитата: 210окв
        А разведдеятельность

        А как же, там же на рисинках разведдонесения написаны были
        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 10:28
          Цитата: svp67
          А как же, там же на рисинках разведдонесения написаны были

          а внутри рисинок, микроплёнки lol
          LSA57
          1. svp67 Сегодня, 11:30
            Цитата: LSA57
            а внутри рисинок, микроплёнки

            Ну, вот зачем же Вы это открыли...сейчас же каждую рисинку вскрывать придется...
            svp67
            1. Ил-18 Сегодня, 11:34
              Так жернова большой политики несчастную бабу перемололи. Беда.
              Ил-18
            2. LSA57 Сегодня, 11:39
              Цитата: svp67
              .сейчас же каждую рисинку вскрывать придется...

              пока все вскроют и про Ына забудут lol
              LSA57
              1. svp67 Сегодня, 11:45
                Цитата: LSA57
                пока все вскроют и про Ына забудут

                Да ща...они каждый раз его "вспоминать" будут, пока лобзиком рис пилить будут...и "по батюшки и по матушки"
                svp67
    2. Shurik70 Сегодня, 10:12
      Что-то я не понял, санкции что, и поставки продовольствия блокируют?
      За что её арестовали? Она же не высокие технологии поставляла.
      Shurik70
      1. BlackMokona Сегодня, 10:26
        Подозреваю, что она продала дом который ей подарила Южная Корея.
        BlackMokona
      2. Лопатов Сегодня, 10:27
        Цитата: Shurik70
        Что-то я не понял, санкции что, и поставки продовольствия блокируют?

        Именно.
        А так же лекарства и прочие штуки первой необходимости.
        Западная "демократия" штука весьма и весьма людоедская. Просто это её мурло стараются тщательно ретушировать. Но иногда прорывается...
        Лопатов
        1. BlackMokona Сегодня, 10:39
          Россия и КНР тоже голосовали за санкции
          BlackMokona
          1. Razvedka_Boem Сегодня, 10:54
            Негласно помогают.
            Большая политика..
            Razvedka_Boem
            1. BlackMokona Сегодня, 11:50
              И высылаем гастеров из КНДР раньше обезательств по санкциям на полтора года.
              BlackMokona
          2. Лопатов Сегодня, 11:04
            Цитата: BlackMokona
            Россия и КНР тоже голосовали за санкции

            Россия тоже демократическая страна.
            Ну а Китаю традиционно глубоко наплевать на население чужих стран, ему важнее свои интересы.
            Лопатов
          3. svp67 Сегодня, 11:32
            Цитата: BlackMokona
            Россия и КНР тоже голосовали за санкции

            В принятых санкциях есть один пункт, они не распространяются на РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ контракты. Видимо надеемся, что времени для решения должно хватить.
            svp67
        2. svp67 Сегодня, 11:31
          Цитата: Лопатов
          Западная "демократия" штука весьма и весьма людоедская

          А как же еще свои "ценности" продвигать, ту да где им не особо рады.
          svp67
      3. фигвам Сегодня, 10:33
        Цитата: Shurik70
        Что-то я не понял, санкции что, и поставки продовольствия блокируют?
        За что её арестовали? Она же не высокие технологии поставляла.

        Для этого санкции и ввели, чтоб там все умирали с голода.
        фигвам
      4. Conserp Сегодня, 11:15
        Несколько десятилетий назад в Южной Корее тысячи людей за меньшее тупо расстреливали. Так что это ещё ничего.

        Оккупационная демократия - она такая.
        Conserp
    3. Cartalon Сегодня, 10:13
      А что ныть голод не голод а с продовольствием швах, социализм же.
      Cartalon
      1. Conserp Сегодня, 10:26
        Маленькая, бедная, холодная, горная страна без топлива и удобрений, десятилетия выживающая в военной блокаде под постоянной угрозой тотального геноцида после того, как США уже убили там треть населения.

        Но прибежит бессовестный либероид и будет лаять, что виноват социализм.
        Conserp
        1. BlackMokona Сегодня, 10:48
          КНР тоже санкции вёл и военный союз разорвал
          BlackMokona
          1. Razvedka_Boem Сегодня, 10:56
            Это на публику. Было бы иначе, давно бы "заюгославили"
            Razvedka_Boem
            1. BlackMokona Сегодня, 12:23
              Так им текущий вид нравится, зачем ломать? Тут и отличный демотиватор коммунизма и отличный мотиватор ПРО
              BlackMokona
        2. фа2998 Сегодня, 11:08
          Бедная страна не производит ЯО и баллистические ракеты разных классов, не держить огромную армию, и кучу прочих вооружений.Значит средства есть.
          И еще, если в Россию запрещено завозить продукты из ЕС ,к примеру норвежской семгу, ее поставляют через Беларусь.И никаких уголовных дел, и арестов . hi
          фа2998
          1. Conserp Сегодня, 12:17
            Цитата: фа2998
            Бедная страна не производит ЯО и баллистические ракеты разных классов, не держить огромную армию, и кучу прочих вооружений.Значит средства есть.

            Это значит есть наука, образование, технологии и люди с руками. А не "средства".

            Дизельное топливо для сельхозтехники и тысячи тонн химических удобрений из воздуха так пока нельзя получить. Не говоря уже про плодородные земли.

            На север Кореи они были вынуждены ввозить продовольствие даже в 19 веке - там просто выращивать негде. И Япония, и США не просто так теплый юг оккупировали.

            Цитата: фа2998
            в Россию запрещено завозить продукты из ЕС ,к примеру норвежской семгу, ее поставляют через Беларусь.И никаких уголовных дел, и арестов .

            Где должны быть аресты - в Беларуси что ли? Разве там фашизм?

            P.S. После знаков препинания ставится пробел. А перед - не ставится. Это тебе должно было стать понятно ещё в начальной школе.
            Conserp
      2. LSA57 Сегодня, 10:30
        Цитата: Cartalon
        А что ныть голод не голод а с продовольствием швах, социализм же

        и, что? мы тоже в Советском Союзе в канаде пшеницу покупали и тем не менее были Империей
        LSA57
      3. sabakina Сегодня, 11:33
        Цитата: Cartalon
        А что ныть голод не голод а с продовольствием швах, социализм же.

        Я бы с удовольствием вернулся обратно, в социализм...год этак 75-й... Максимум, чего мы тогда боялись, это цыгане и "горгаз". Про "горгаз" можете погуглить, интересная тема.
        sabakina
    4. Spartanez300 Сегодня, 10:15
      Видать "засланный казачок" в данном случае казачка , что у северокорейцев своего риса мало .
      Spartanez300
    5. Мар.Тира Сегодня, 10:21
      Ни чего тоже не понял из статьи.Перевела деньги в КНР,для поставки риса,а задержали почему то в Южной Корее?Это был предлог,и урок тем,кто захочет вернуться обратно в КНДР!А вообще нам не понять ни когда иноземцев.В России простые люди последним делятся,что бы помочь голодным.Эти же наоборот,делают всё,что бы умерло как можно больше людей.Им есть на кого ровняться.Хозяин же сказал,что уничтожит эту непокорную страну,надо подчиняться.
      Мар.Тира
      1. sabakina Сегодня, 11:35
        Мар.Тира , чего не понятно то? В Южной Корее не хватает риса.
        sabakina
      2. Conserp Сегодня, 12:23
        Цитата: Мар.Тира
        Перевела деньги в КНР,для поставки риса,а задержали почему то в Южной Корее?

        В Южной Корее оккупационный режим и фашистская военная диктатура.
        Там людей раньше десятками тысяч расстреливали по одному лишь подозрению в симпатиях к КНДР.

        Чего непонятно-то?
        Conserp
    6. сибиралт Сегодня, 11:11
      Возможно, что одну "засветили", а в КНДР пошел настоящий большой груз. lol Блокада целого государства - дело безнадежное.
      сибиралт
  2. ФЕОДОР Сегодня, 10:09
    Ну прям как три колоска ! Только дерьмократично.
    ФЕОДОР
  3. 210окв Сегодня, 10:10
    " для северокорейского министерства государственной безопасности",Анекдот.. fool
    210окв
  4. Чебуратор Сегодня, 10:13
    Бедные люди
    Чебуратор
  5. Геркулесыч Сегодня, 10:15
    А южнокорейцы как минимум, некрасиво себя ведут -могли бы братьям с севера сами этот рис бесплатно просто подарить! Жадность и недальновидность южнокорейцев рано или поздно боком им выйдет! Большой подвиг -отобрать рис для может быть детишек из школы! fool Плохо, что и мы в эти санкции ввязались.
    Геркулесыч
    1. Vita VKO Сегодня, 10:28
      Цитата: Геркулесыч
      Жадность и недальновидность р южнокорейцев ано или поздно боком им выйдет!

      Сейчас народу КНДР терять практически не чего. Голод и нищета очень веские мотивы развязать войну. С другой стороны США уже дискредитировали саму возможность ядерной сделки в рамках ООН. Но ведь рядом есть России и Китай, а так же другие страны ШОС, которые вполне способны обеспечить безопасность КНДР в случае отказа от ядерного оружия.
      Vita VKO
      1. seos Сегодня, 10:40
        которые вполне способны обеспечить безопасность КНДР в случае отказа от ядерного оружия.

        Неспособны, вообще...
        Как мы или Китайцы защитили Северную Корею от продовольственных санкций и от голода?
        seos
        1. Vita VKO Сегодня, 11:46
          Цитата: seos
          Как мы или Китайцы защитили Северную Корею от продовольственных санкций и от голода?

          Достаточно просто. Серьезные гарантии безопасности позволят КНДР сократить огромные расходы на оборону. Во вторых, выполнение резолюции СБ ООН позволит открыть каналы торговли, сейчас весь товарооборот заблокирован. При этом данный шаг реально способен укрепить позиции России и Китая, отодвинув США на 3-й план. Причем механизм гарантий безопасности достаточно прост - создание военных баз.
          Vita VKO
    2. BlackMokona Сегодня, 10:28
      Так дарят, в ответ летят снаряды, торпеды и проклятья, временами набегает северокорейский спецназ. Вообщем дело надоедает. Пытаются дать работу, но КНДР постоянно то открывает то закрывает совместную промышленную площадку
      BlackMokona
      1. Conserp Сегодня, 12:29
        Зачем ты лжешь?
        Conserp
    3. Razvedka_Boem Сегодня, 10:57
      Санкции официальные..
      Помощь неофициальная.
      Ну что вы как вчера родились..)
      Razvedka_Boem
    4. фа2998 Сегодня, 11:24
      "Мирные"северяне обложили Сеул позициями РСЗО и дальнобольной артилерии.И баллистические ракеты и ядерные устройства они делают не для того чтобы применять на своей территории.Дарить врагу питание- это как СССР гнал эшелоны в Германию! Можно конечно детей кормить, а можно и армию.Поди разберись! hi
      фа2998
      1. Conserp Сегодня, 12:33
        Зачем ты лжешь?

        Юг Кореи оккупирован врагом.
        Врагом, который уничтожил только за последние годы 5 стран и в них - миллионы людей.
        Врагом, который уже убил треть населения КНДР и с трибуны ООН угрожает убить вообще всех. Врагом, который постоянно бряцает оружием.

        Корейцы должны просто сдаться и добровольно отправиться в концлагеря?
        Conserp
  6. svp67 Сегодня, 10:18
    Южнокорейская полиция арестовала беженку из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн. южнокорейских вон (около $ 97 тысяч) для северокорейского министерства государственной безопасности,
    Как то странно, заслать агента, что бы он рис поставлял...может это была "торговый агент"?
    svp67
    1. demo Сегодня, 10:47
      Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят.


      Приписывается министру пропаганды гитлеровской Германии Йозефу Геббельсу.
      В действительности это перефразированная цитата из книги «Моя борьба» (т. 1, гл. 10) Адольфа Гитлера (1889—1945): «Широкие массы [...] скорее становятся жертвами большой лжи (einer grossen Luge), чем маленькой».

      Отсюда родившееся в то время английское выражение «Большая ложь» (Big Lie).
      demo
    2. pafegosoff Сегодня, 10:48
      Как говорят: "Я плакаль!"
      pafegosoff
  7. танк66 Сегодня, 10:30
    Фигня.Условку дадут.Вот,еслиб полтонны приправы для корейской морковки..
    танк66
  8. pafegosoff Сегодня, 10:47
    @До своего ареста она успела продать свой дом и личные вещи. Сотрудникам полиции она объяснила, что хотела вернуться на родину «для воссоединения с сыном».
    Сразу вспоминается: "Продал художник свой крофф..." "Не сил, а сол, блат неруски!"
    Спекулянтка и контрабандистка! Однозначно! В КНДР за это - карачун!
    pafegosoff
    1. sabakina Сегодня, 11:47
      по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн. южнокорейских вон (около $ 97 тысяч) для северокорейского министерства государственной безопасности

      pafegosoff
      Спекулянтка и контрабандистка! Однозначно! В КНДР за это - карачун!

      Эт как? Я убью тебя за то, что ты меня накормил? belay
      sabakina
  9. Дормидонт Сегодня, 10:57
    Пытаться не подохнуть от голода вопреки санкциям о.де,еловеков - тягчайшее преступление против нового порядка
    Дормидонт
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 11:03
    Почитал я здесь комменты . Никто почему-то не допускает мысли , что женщину- перебежчицу могли просто пришантажировать с родины . Мол , сбежала ? , а вот теперь продай всё до нитки и помоги покинутой тобой стране , а не то сыну твоему ох как несладко придётся....И , что у неё был иной выход ? А арестовали то , скорее всего не за рис как таковой , а за контрабанду , наверно так она могла больше риса отправить для попытки спасения сына..
    КВУ-НСвД
  11. Грац Сегодня, 11:04
    может и виновата, но на мой взгляд подобный арест как то по людоедски выглядит, это ведь даже не топливо, а еда
    а морить людей голодом это уже геноцид , зря мы на это подписались под давлением запада , это большой грех
    Грац
  12. pvv113 Сегодня, 11:04
    Перебежчицу из КНДР арестовали за поставку риса

    У нас в 90-е секретная документация потоком уходила на запад. И никто не сел. А тут - за рис request
    pvv113
  13. Грац Сегодня, 11:09
    я вам товарищи россияне хочу напомнить о блокадном Ленинграде где от голода и болезней умерло более 900 000 человек, а фактически немецкие и финские нацисты их заморили голодом, и России не пристало участвовать в подобных вещах, это оскорбляет память погибших
    Грац
  14. Громобой Сегодня, 11:16
    А чего тут обсуждать?Наплевала на авторитет ООН и нарушала санкции,вот пусть теперь получит наказание в назидание другим.
    Громобой
  15. APASUS Сегодня, 11:17
    Что то не совсем понятно ,что делать ,с этим набором инфы.
    Что только Ю Корея выращивает рис или есть продовольственное эмбарго для С Кореи? Зачем бежать в Ю Корею и покупать рис через Китай?
    А что правительство С Кореи не может купить тот же рис на прямую у Китая и не прибегая к таким сложным схемам?
    Одни вопросы
    APASUS
    1. Грац Сегодня, 11:37
      скорее всего кореянке действительно плохо жилось при северокорейском режиме, ну и при возможности убежала, но она же нормальный человек знает как там трудно жить и решила помочь чем может, вот и вся разгадка как по мне какие то теории заговора рептилойдов здесь строить не надо
      Грац
      1. APASUS Сегодня, 11:46
        Цитата: Грац
        скорее всего кореянке действительно плохо жилось при северокорейском режиме, ну и при возможности убежала, но она же нормальный человек знает как там трудно жить и решила помочь чем может

        Такое странное высказывание ,тогда зачем посылать груз в помощь агентству национальной безопасности.Просто послать на адрес завода ,дома ,колхоза или кому то лично было нельзя ?
        по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн. южнокорейских вон (около $ 97 тысяч) для северокорейского министерства государственной безопасности,
        APASUS
  16. Горный стрелок Сегодня, 11:46
    130 тонн риса... Это три вагона. Примерно. Ну, не много. Но первый раз слышу, что это - разведдеятельность wassat
    Горный стрелок
  17. antiamerikan Сегодня, 12:28
    хуже всего что российская власть тоже подключилась к санкциям

    вот и рабочих северокорейских уже попросили
    antiamerikan
Картина дня