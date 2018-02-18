Перебежчицу из КНДР арестовали за поставку риса на родину
Южнокорейская полиция арестовала беженку из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн. южнокорейских вон (около $ 97 тысяч) для северокорейского министерства государственной безопасности, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По данным агентства, ссылающегося на представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды поставляла рис в КНДР через посредника в Китае.
Сообщается, что переселенка была задержана полицией после того, как перевела своему посреднику в КНР 80 млн. вон (около $ 75 тыс.) для того, чтобы он отправил дополнительную партию риса.
Женщина бежала из КНДР в 2011 году. До своего ареста она успела продать свой дом и личные вещи. Сотрудникам полиции она объяснила, что хотела вернуться на родину «для воссоединения с сыном».
Источник агентства уточнил, что на связь с северокорейской спецслужбой женщина вышла в начале 2017 года.
Напомним, в отношении Пхеньяна действуют санкции СБ ООН, введенные в связи с проводимыми в КНДР ядерными и ракетными испытаниями. Недавно власти страны заявили, что теперь они получили возможность наносить ядерные удары по всей территории Соединенных Штатов.
По данным агентства, ссылающегося на представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды поставляла рис в КНДР через посредника в Китае.
Сообщается, что переселенка была задержана полицией после того, как перевела своему посреднику в КНР 80 млн. вон (около $ 75 тыс.) для того, чтобы он отправил дополнительную партию риса.
Женщина бежала из КНДР в 2011 году. До своего ареста она успела продать свой дом и личные вещи. Сотрудникам полиции она объяснила, что хотела вернуться на родину «для воссоединения с сыном».
Источник агентства уточнил, что на связь с северокорейской спецслужбой женщина вышла в начале 2017 года.
Напомним, в отношении Пхеньяна действуют санкции СБ ООН, введенные в связи с проводимыми в КНДР ядерными и ракетными испытаниями. Недавно власти страны заявили, что теперь они получили возможность наносить ядерные удары по всей территории Соединенных Штатов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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