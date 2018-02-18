00:37 19 февраля

В Иране потерпел катастрофу пассажирский самолет

Пассажирский самолет ATR-72-600 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в горной местности в иранской провинции Исфахан, передает РИА Новости.



Самолет выполнял рейс Тегеран – Ясудж. На его борту находились 66 человек.


На борту этого самолета находились 60 пассажиров (в том числе один ребенок) и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли,
говорится в заявлении авиакомпании.

Как сообщили иранские СМИ, воздушное судно «пропало с радаров спустя 50 минут после начала полета». Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.

У российского посольства нет сведений о нахождении на борту граждан России.

То, что российских граждан не было на борту, – это только предположение, официальных данных о списке пассажиров в данный момент нет. Сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего, уточняется список пассажиров, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение. Посольством дано указание генконсульству РФ в Исфахане провести работу с местными соответствующими службами и уточнить имеющуюся у них информацию,
рассказали в дипмиссии.

ATR 72 – двухмоторный узкофюзеляжный турбовинтовой самолет для среднемагистральных перелетов. Разработан в середине 1980-х годов франко-итальянским концерном ATR (Avions de Transport Regional) на основе регионального самолета ATR 42 (основное отличие ATR 72 – удлиненный фюзеляж). Первый полет совершил 27 октября 1988 года. Эксплуатируется с 1989 года, первый заказчик – финская авиакомпания Finnair.

По данным агентства Mehr, разбившийся самолет был произведен около 20 лет назад.

Использованы фотографии: https://twitter.com/PressTV

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. Геркулесыч Вчера, 12:34
    Искренне соболезную Иранцем!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 Вчера, 12:35
      Соболезнования родным и близким погибших на борту самолета .
      Spartanez300
      1. Татьяна Вчера, 13:50
        Что происходит?!!
        Только что недавно наш российский пассажирский самолёт полностью разбился! А теперь вот разбился иранский самолёт с пассажирами! Просто страшно становится летать самолётами гражданской авиации!
        Погибших в авиакатастрофах не вернуть! Несчастные люди!

        Наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших граждан в обеих странах!

        Татьяна
        1. фигвам Вчера, 13:59
          Татьяна

          К сожалению человеческий фактор всегда будет влиять на жизнь людей.
          Соболезную иранцам.
          фигвам
          1. Татьяна Вчера, 14:06
            Цитата: фигвам
            Татьяна
            К сожалению человеческий фактор всегда будет влиять на жизнь людей.
            Соболезную иранцам.
            От такой частоты "человеческого фактора" в авиакатастрофах в гражданской авиации в мире - с начала 2018 года - я просто в шоке!
            Татьяна
            1. Вас Влад Вчера, 18:31
              Цитата: Татьяна
              От такой частоты "человеческого фактора" в авиакатастрофах в гражданской авиации в мире - с начала 2018 года - я просто в шоке!

              А вы подумайте сколько процентов на такое совпадение, падение самолётов России и Ирана в течение недели?Есть ещё одно падение самолёта в Израиле.Я конечно не на чём не настаиваю, но такие совпадения располагают к размышлениям.
              Вас Влад
      2. Pete Mitchell Вчера, 20:44
        Присоединяюсь, тяжелая неделя для ражданской авиации
        Pete Mitchell
    2. 79807420129 Вчера, 12:40
      Иран примите искренние соболезнования от нас!
      79807420129
      1. МИХАН Вчера, 12:50
        Мои соболезнования.. hi Надеюсь на борту не было ученых ядерщиков иранских и членов их семей и т.д. Вы мужики поняли о чем я намекаю и о ком..
        МИХАН
        1. 79807420129 Вчера, 13:02
          Цитата: МИХАН
          Надеюсь на борту не было ученых ядерщиков иранских и членов их семей и т.д.

          Там ЛЮДИ были.ЖИВЫЕ,а потом .... request
          Цитата: МИХАН
          Вы мужики поняли о чем я намекаю и о ком..

          fool fool fool
          Первый полет совершил 27 октября 1988 года. Эксплуатируется с 1989 года, первый заказчик – финская авиакомпания Finnair.По данным агентства Mehr, разбившийся самолет был произведен около 20 лет назад.

          Думай,если есть чем.
          79807420129
          1. Котище Вчера, 14:23
            Да Михан, выдал! Нельзя так....
            Слов нет, эмоции. Попросите прощения!
            Котище
            1. МИХАН Вчера, 19:14
              Цитата: Котище
              Да Михан, выдал! Нельзя так....
              Слов нет, эмоции. Попросите прощения!

              У кого? Уж не у Израиля ли хе хе ..Идет война ! Жестокая и на БВ каждый день гибнут гражданские..Или я не прав..? А на Донбассе..? Эх народ , как нам мозги прочистили. тут..
              МИХАН
  2. Геркулесыч Вчера, 12:35
    Будьте так любезны am рейтинг уберите, пожалуйста! !!! fool
    Геркулесыч
  3. Ierarh Вчера, 12:36
    Царствие небесное людям. Или что там в исламе...
    Ierarh
    1. Azim77 Вчера, 15:21
      Или что там в исламе...

      "Поистине мы принадлежим Господу Богу и к Нему возвращаемся."
      Azim77
      1. Pete Mitchell Вчера, 22:10
        Цитата: Ierarh
        Или что там в исламе...

        Как говорили мои друзья мусульмане: Аллах дал, Аллах забрал, Аллаху нужен этот воин..
        Pete Mitchell
  4. prior Вчера, 12:40
    Соболезнования родным и близким погибших, народу Ирана.
    prior
  5. voyaka uh Вчера, 12:42
    Как-то этот год "с левой ноги встал". Уже второй авиалайнер... sad
    Прошлый 2017 год поставил рекорд, как самый мало-аварийный в истории
    гражданской авиации. Сглазили, видно.
    voyaka uh
  6. Андрей К Вчера, 12:43
    Соболезнования семьям погибших...
    Андрей К
    1. Svarog51 Вчера, 15:59
      Присоединяюсь к соболезнованиям.
      Андрей hi Уж извини за вопрос, по служебной линии данных о зарубежных авиакатастрофах не поступает?
      Svarog51
      1. Андрей К Вчера, 16:52
        Цитата: Svarog51
        ...Уж извини за вопрос, по служебной линии данных о зарубежных авиакатастрофах не поступает?...

        Сергей hi
        Централизовано, по авиапроисшествиям, Росавиация телегами рассылает. Сегодня выходной, поэтому ничего ещё не видел.
        Что касается ЧП с ATR-72-600, как раз созванивался с коллегой. Он отслеживал поставку легкомоторных по иранскому заказу, в прошлом году. С иранцами до сих пор в контакте.
        Мутно как-то всё. Иранцы твердят про туман.
        Андрей К
        1. Svarog51 Вчера, 17:38
          Ну значит не терракт? Людей жалко из-за отморозков.
          Svarog51
          1. Андрей К Вчера, 17:43
            Цитата: Svarog51
            ...Ну значит не терракт? Людей жалко из-за отморозков...

            Про теракт не говорят, сам знаешь - спецы из Ирана дозировать информацию умеют.
            А людей действительно жалко.
            Андрей К
            1. Svarog51 Вчера, 18:01
              спецы из Ирана дозировать информацию умеют.

              Да откуда у меня ТАКАЯ инфа? Мне, да думаю и не только мне, важно чтоб такого не повторилось. По Ан-148 - я так понял, желторотики накосячили?
              Svarog51
              1. Андрей К Вчера, 18:38
                Цитата: Svarog51
                ...По Ан-148 - я так понял, желторотики накосячили?...

                Командира желторотиком не назовёшь.
                По сути ты прав. Угробили людей.
                Думаю, что в окончательном варианте выводов, это ретушировать не будут.
                Андрей К
                1. Svarog51 Вчера, 18:42
                  Андрей, лишь бы не повторилось такое впредь и выводы и решения комиссии не "канули в лету".
                  Svarog51
                  1. Андрей К Вчера, 18:45
                    Цитата: Svarog51
                    ...Андрей, лишь бы не повторилось такое впредь и выводы и решения комиссии не "канули в лету"...

                    Очень хотелось бы на это надеяться.
                    Людей, без всякой войны теряем.
                    Андрей К
                    1. Svarog51 Вчера, 19:07
                      Я рад, что в тебе не ошибся, я тоже за то, чтоб опыт внедряли в учебный процесс. Уставы тоже кровью прописаны. Вот только одна беда - пальцы в розетку надо сунуть обязательно, дабы собственный опыт получить. Прискорбно, что при этом непричастные гибнут.
                      Svarog51
                2. NN52 Вчера, 19:43
                  Андрей К

                  Ну если при налете в 5100, и из них 58 ч в качестве КВС, то как ещё его назвать?
                  Опыт в качестве КВС за такой налёт не наберёшь, а это другой уровень ответственности... это не в правой чашке летать, и практически на за что не отвечать///
                  Это моё мнение...
                  NN52
  7. Владыка Ситх Вчера, 12:45
    Соболезнования родным и близким!
    Владыка Ситх
  8. Vadim851 Вчера, 12:48
    Соболезнования иранскому народу. За последние лет 5 наверное уже пятый трагический случай именно с этой моделью самолёта, тем более что они довольно молодые все.
    Vadim851
    1. alexddd Вчера, 12:56
      "Меня терзают смутные сомнения у Шпака магнитофон у посла медальон....".
      alexddd
      1. Piramidon Вчера, 13:22
        Цитата: alexddd
        "Меня терзают смутные сомнения у Шпака магнитофон у посла медальон....".

        ЛЮДИ погибли. Не иронизируйте по такому поводу. Это кощунство.
        Piramidon
        1. alexddd Вчера, 14:29
          А это не ирония. Скорблю с народом дружественного Ирана. Кто понимает поймет.
          alexddd
    2. donavi49 Вчера, 14:05
      Врезались в гору. Скорей всего человеческий фактор. Ну то есть как можно винить самолет - если скажем Алдино взлетел до синхронизации гироскопов, в нарушении чеклиста. В итоге потеряв оба МФД = они отклонились с маршрута врезались в гору.

      В Иране скорей всего или не удержали безопасный эшелон или ушли с маршрута. Обычно именно по этим причинам и врезаются в горы.

      У АТР довольно неплохая именно техническая надежность. Но то что самолет в основном используется на внутренних рейсах - повышает аварийность (ибо подготовка не всегда соответствует).
      donavi49
      1. Svarog51 Вчера, 18:06
        Вот как то поподробнее бы и без аббревиатур, а то для тех кто не в авиации - ничего не понятно. hi
        Svarog51
  9. ul_vitalii Вчера, 12:57
    Мои соболезнования hi
    ul_vitalii
  10. Горный стрелок Вчера, 12:59
    Горы. Малая высота полёта ( типа АН-24 самолет, они низко летают). Садиться на вынужденную было некуда.
    Соболезнования иранцам. Трагедия.
    Горный стрелок
    1. Piramidon Вчера, 13:24
      Цитата: Горный стрелок
      Горы. Малая высота полёта ( типа АН-24 самолет, они низко летают). Садиться на вынужденную было некуда.

      Опять начались выкладки версий диванно-домашних расследователей? Вам "черный ящик" с этого борта прямо к дивану доставили?
      Piramidon
      1. Svarog51 Вчера, 18:15
        Степан, приветствую hi
        прямо к дивану

        Ну к чему?
        Вам "черный ящик" с этого борта

        Ага, вместе с аппаратурой для дешифровки. Может и разберусь что к чему.
        Вы лучше реальную версию выдайте, какой смысл критиковать людей, не связанных с авиацией. Вы то, судя по погонам, к ней имеете отношение?
        Svarog51
        1. Piramidon Вчера, 18:58
          Цитата: Svarog51
          Вы лучше реальную версию выдайте

          Да в том то и дело, что я не хочу бежать "впереди паровоза", выдавая версии до выводов комиссии, и не могу понять таких людей, которые выдают свои версии, даже не имея ни малейшего представления об обстоятельствах катастрофы. Да, мне и самому приходилось после катастроф и обломки собирать и трупы своих сослуживцев вытаскивать. Но мы никогда не говорили о причинах так категорично и уверенно, как здешние "эксперты". Хотя одна из 4-х катастроф случившихся в нашем полку, произошла на наших глазах. А тут сразу и высота горы и высота полета стали ему известны. ОТКУДА ДАННЫЕ?
          Piramidon
    2. askort154 Вчера, 13:31
      Горный стрелок.....Горы. Малая высота полёта ( типа АН-24 самолет, они низко летают). Садиться на вынужденную было некуда.

      Не надо конспирологии. Профессиональные выводы делает только комиссия.
      Немного статистики. АТР - 72 (первый полёт в 1988г) - на сегодня 20 катастроф. Одна в России - Тюмень. 02.04.2012 г. Взлёт на обледеневшем самолёте. В целом, самолёт для своего класса - "хорош".
      Отдавший 40 лет небу, искренне соболезную человеческой трагедии связанной с авиацией.
      askort154
  11. КВУ-НСвД Вчера, 13:07
    Какая-то чёрная полоса...Соболезнования близким ....Надеюсь , что хоть кто-то выжил...
    КВУ-НСвД
  12. midivan Вчера, 13:23
    Искренне сочувствую Иранцам, жаль, очень жаль, бывал там дважды, хорошие Люди. Очень плохо, что не прошло 40 дней от нашей трагедии. Бабушка рассказывала, по поверьям если в течение 40 дней произошло две смерти имея какую либо взаимосвязь, будет и третья, чему лично был свидетелем, в 90х у нас в деревне за два месяца нелепо ушли четыре молодых жизни, три парня (двое из них мои друзья) и девушка, всем было не более 23 лет и буквально пару месяцев назад пришлось такое слышать от знакомых. Хочется надеяться, что заблуждаюсь но жизнь показывает обратное.
    midivan
  13. sib.ataman Вчера, 13:25
    Соболезнования родным и близким погибших!
    sib.ataman
  14. Krasnodar Вчера, 13:46
    Соболезнования родным и близким
    Krasnodar
  15. Дормидонт Вчера, 14:06
    Сбиваеть иранские пассажирские самолёты - излюбленное развлечение общечеловеков
    Дормидонт
  16. ВЕРЕСК Вчера, 14:36
    ATR-72 достаточно аварийный самолёт.Прочностные проблемы планера так и не решили.Машины продолжают падать и будут падать.В нашей стране за 7 лет-12 катастроф.И никто не чешется.Старое видео. Машина не предназначена для севера.В странах с тёплым климатом-полностью отсутствует система удаления конденсата из баков.Там просто-никто за этим не смотрит.
    ВЕРЕСК
    1. Voker74 Вчера, 17:43
      К чему вы это прилепили? Это самолёт виноват, что лёд на его крыльях образовался, а в аэропорту не обработали?
      Voker74
  17. Старый26 Вчера, 14:43
    Цитата: МИХАН
    Надеюсь на борту не было ученых ядерщиков иранских

    Может и были Исфахан там у иранцев много чего...
    А то, что там ЛЮДИ БЫЛИ ЖИВЫЕ, то это ничего, Виталик? Разделение на нужных и не нужных, на чистых и не чистых?

    Цитата: Дормидонт
    Сбиваеть иранские пассажирские самолёты - излюбленное развлечение общечеловеков

    если нечего сказать, хотя бы соболезнования - лучше бы помолчать
    Старый26
  18. Камчатский Вчера, 16:30
    Мои соболезнования родным и близким.
    Камчатский
  19. garnik Вчера, 17:22
    Соболезнование народу Ирана!
    garnik
  20. туц Вчера, 19:25
    Пусть земля будет им пухом
    туц
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