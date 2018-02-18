В Иране потерпел катастрофу пассажирский самолет
Пассажирский самолет ATR-72-600 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в горной местности в иранской провинции Исфахан, передает РИА Новости.
Самолет выполнял рейс Тегеран – Ясудж. На его борту находились 66 человек.
Как сообщили иранские СМИ, воздушное судно «пропало с радаров спустя 50 минут после начала полета». Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.
У российского посольства нет сведений о нахождении на борту граждан России.
ATR 72 – двухмоторный узкофюзеляжный турбовинтовой самолет для среднемагистральных перелетов. Разработан в середине 1980-х годов франко-итальянским концерном ATR (Avions de Transport Regional) на основе регионального самолета ATR 42 (основное отличие ATR 72 – удлиненный фюзеляж). Первый полет совершил 27 октября 1988 года. Эксплуатируется с 1989 года, первый заказчик – финская авиакомпания Finnair.
По данным агентства Mehr, разбившийся самолет был произведен около 20 лет назад.
Самолет выполнял рейс Тегеран – Ясудж. На его борту находились 66 человек.
На борту этого самолета находились 60 пассажиров (в том числе один ребенок) и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли,говорится в заявлении авиакомпании.
Как сообщили иранские СМИ, воздушное судно «пропало с радаров спустя 50 минут после начала полета». Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.
У российского посольства нет сведений о нахождении на борту граждан России.
То, что российских граждан не было на борту, – это только предположение, официальных данных о списке пассажиров в данный момент нет. Сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего, уточняется список пассажиров, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение. Посольством дано указание генконсульству РФ в Исфахане провести работу с местными соответствующими службами и уточнить имеющуюся у них информацию,рассказали в дипмиссии.
ATR 72 – двухмоторный узкофюзеляжный турбовинтовой самолет для среднемагистральных перелетов. Разработан в середине 1980-х годов франко-итальянским концерном ATR (Avions de Transport Regional) на основе регионального самолета ATR 42 (основное отличие ATR 72 – удлиненный фюзеляж). Первый полет совершил 27 октября 1988 года. Эксплуатируется с 1989 года, первый заказчик – финская авиакомпания Finnair.
По данным агентства Mehr, разбившийся самолет был произведен около 20 лет назад.
Использованы фотографии: https://twitter.com/PressTV
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти