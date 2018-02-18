В Иране потерпел катастрофу пассажирский самолет

На борту этого самолета находились 60 пассажиров (в том числе один ребенок) и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли,

То, что российских граждан не было на борту, – это только предположение, официальных данных о списке пассажиров в данный момент нет. Сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего, уточняется список пассажиров, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение. Посольством дано указание генконсульству РФ в Исфахане провести работу с местными соответствующими службами и уточнить имеющуюся у них информацию,