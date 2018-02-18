Нетаньяху призвал к принятию более жестких санкций против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести самые жесткие ограничения в отношении Ирана с целью воспрепятствовать развитию его ядерной программы, передает РИА Новости.
Он отметил, что «не уверен, что условия, которые прописаны в соглашении (по иранской ядерной программе), заставят Иран отказаться от бомбы».
Он заявил также, что Израиль сделает всё, чтобы не допустить иранского присутствия в Сирии.
Напомним, постоянное иранское военное присутствие в Сирии в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.
Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия,сказал премьер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что «не уверен, что условия, которые прописаны в соглашении (по иранской ядерной программе), заставят Иран отказаться от бомбы».
Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,считает Нетаньяху.
Он заявил также, что Израиль сделает всё, чтобы не допустить иранского присутствия в Сирии.
Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Я давно об этом знаю. Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать все, чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные линии, но Иран постоянно пытается их пересечь,сказал премьер-министр.
Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,добавил он.
Напомним, постоянное иранское военное присутствие в Сирии в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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