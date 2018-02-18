00:41 19 февраля

Нетаньяху призвал к принятию более жестких санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести самые жесткие ограничения в отношении Ирана с целью воспрепятствовать развитию его ядерной программы, передает РИА Новости.



Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия,
сказал премьер на Мюнхенской конференции по безопасности.


Он отметил, что «не уверен, что условия, которые прописаны в соглашении (по иранской ядерной программе), заставят Иран отказаться от бомбы».

Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,
считает Нетаньяху.

Он заявил также, что Израиль сделает всё, чтобы не допустить иранского присутствия в Сирии.

Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Я давно об этом знаю. Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать все, чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные линии, но Иран постоянно пытается их пересечь,
сказал премьер-министр.

Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,
добавил он.

Напомним, постоянное иранское военное присутствие в Сирии в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 109

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  1. Андрей К Вчера, 14:05
    ...Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести самые жесткие ограничения в отношении Ирана с целью воспрепятствовать развитию его ядерной программы...

    Здравое желание - чужими руками создать проблемы своему врагу.
    ...Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить...

    Меняем название страны - Иран на Израиль и фраза будет верна, с точки зрения Ирана и соседей по Ближнему Востоку.
    Андрей К
    1. МИХАН Вчера, 14:18
      Ну вот выходные день Израиля! хе хе мне нравится мужики..
      Ну тема избитая еврейская ..Иран вам не по зубам! Россия там строит АЭС и не только ..
      Ф-16 ваш сбили , это предупреждение , если что "товарищи из Израиля" ..Можем повторить и по другой цели..хе хе
      МИХАН
      1. Арон Заави Вчера, 14:29
        Цитата: МИХАН
        Ну вот выходные день Израиля! хе хе мне нравится мужики..
        Ну тема избитая еврейская ..Иран вам не по зубам! Россия там строит АЭС и не только ..
        Ф-16 ваш сбили , это предупреждение , если что "товарищи из Израиля" ..Можем повторить и по другой цели..хе хе

        Несчастный ты человеа Михан. Мне тебя искрене жалко.
        Арон Заави
        1. Маз Вчера, 14:50
          Солдат пожалей, радетель еврейского народа, все по больницам покалеченные лежат.
          Маз
          1. Арон Заави Вчера, 14:58
            Цитата: Маз
            Солдат пожалей, радетель еврейского народа, все по больницам покалеченные лежат.

            Маз я бы понял твои переживания, если бы ты продолжил жить в Израиле, но ты вернулся на Украину. Это кстати не в упрек. Бывает. Израиль страна тяжелая и далеко не все могут здесь прижиться, но уже уехал и уехал, что тебя к нашим проблемам так тянет? У вас на Украине уже рай?
            Арон Заави
            1. sabakina Вчера, 16:13
              Арон, по крайней мере, Маз не призывает вбомбить Россию в каменный век! Валили бы вы оттуда, пока есть время.
              sabakina
              1. Арон Заави Вчера, 16:27
                Цитата: sabakina
                Арон, по крайней мере, Маз не призывает вбомбить Россию в каменный век! Валили бы вы оттуда, пока есть время.

                А кто призывает? request
                Арон Заави
                1. sabakina Вчера, 16:31
                  Только не говорите мне, что не Израиль!
                  Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты.

                  Это первое. Второе.
                  Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство.
                  В Тартусе находимся МЫ. Израиль таки хочет повоевать с Россией?
                  sabakina
            2. Маз Вчера, 16:38
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: Маз
              Солдат пожалей, радетель еврейского народа, все по больницам покалеченные лежат.

              Маз я бы понял твои переживания, если бы ты продолжил жить в Израиле, но ты вернулся на Украину. Это кстати не в упрек. Бывает. Израиль страна тяжелая и далеко не все могут здесь прижиться, но уже уехал и уехал, что тебя к нашим проблемам так тянет? У вас на Украине уже рай?


              А чо тут понимать? Ты хоть раз своего солдата возил хоронить лично, как командир и непосредственный начальник? Если возил, то у тебя не должно быть вопросов Шкаф(Арон -шкаф на иврите) ты наш Золотой (Заави - золотой). Жалко их - молодые ,глупые. А начальнику ихнему явно было по охоху, что они там делают. Там же офицера не было. Ни контрактника... У меня на фланге каждые пятнадцать минут докладывали.... А как мамки и папки плачут и рыдают на похоронах одинаково, что в Израиле, что в России, лично могу сравнивать. потом водку как воду пьёшь, не чувствуя градуса и количества выпитого.

              А никто не уезжал - Арончик, я гражданин Израиля и России согласно закона, тебя это коробит? Твои проблемы. Закон есть закон. А пенсию мне уж лет 20 платит ВВП. ТАк что до вашей пенсии тебе как котелку медному. Я на свою и машину купил новую и дом отремонтировал капитально. Щас дочке куплю в Израиле квартиру. У меня с законом всё путём. Можете позлобствовать, сделать-то ничего не сможете. Не препятствую wink laughing wassat drinks
              Маз
        2. МИХАН Вчера, 19:42
          Цитата: Арон Заави
          Несчастный ты человеа Михан. Мне тебя искрене жалко.

          Спасибо Арон, это самые лучшие пожелание , которое я услышал сегодня ! bully
          Я его ждал..и вам не хворать в Израиле! hi
          МИХАН
          1. Арон Заави Вчера, 20:22
            Цитата: МИХАН
            Цитата: Арон Заави
            Несчастный ты человеа Михан. Мне тебя искрене жалко.

            Спасибо Арон, это самые лучшие пожелание , которое я услышал сегодня ! bully
            Я его ждал..и вам не хворать в Израиле! hi

            Разве я тебе что-нибудь желал? what
            Арон Заави
      2. фигвам Вчера, 14:32
        Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,
        добавил он.

        Не беспокойтесь, Россия и США с вами.
        фигвам
        1. lis-ik Вчера, 14:55
          Цитата: фигвам
          Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,
          добавил он.

          Не беспокойтесь, Россия и США с вами.

          А что и в этот раз "наши" дипломаты очко евреям лизанули?
          lis-ik
        2. dorz Вчера, 15:16
          Всему причина - борьба за природные ресурсы. Статья про экономику в регионе:
          http://www.vestifinance.ru/articles/97771
          dorz
        3. Николай Грек Вчера, 18:56
          Цитата: фигвам
          Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,
          добавил он.

          Не беспокойтесь, Россия и США с вами.

          Заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов заявил, что Россия будет на стороне Израиля в том случае, если эта страна подвергнется нападению со стороны Исламской Республики Иран. Такое заявление, которое явно не соответствует его дипломатическому рангу, Фролов сделал в интервью изданию Times of Israel, опубликованном 15 февраля.
          https://regnum.ru/news/polit/2381626.html
          Николай Грек
      3. Tusv Вчера, 14:33
        Цитата: МИХАН
        Иран вам не по зубам!

        Да в легкую уконтропопят, Виталя. Другое дело это Нам жестоко не нравиться. Прикин hi
        Tusv
    2. assa67 Вчера, 14:18
      hi Андрей,приветствую......добрые самаритяне купили ЯО у матрасов,и обвиняют Иран,в том что он хочет себя защитиь
      assa67
      1. Андрей К Вчера, 14:20
        assa67
        Будь здрав тёзка hi
        ...добрые самаритяне купили ЯО у матрасов,и обвиняют Иран,в том что он хочет себя защитиь...

        Так я о том же. Вор кричит - держи вора laughing
        Андрей К
        1. assa67 Вчера, 14:39
          одобрям laughing шестиконовый язычек всегда лизнет матрасный сикалек
          assa67
      2. Удав КАА Вчера, 17:31
        Цитата: assa67
        добрые самаритяне купили ЯО у матрасов,и обвиняют Иран

        Янки в данном случае не при чем. ЯО и реакторы им помогли сваять соотечественники из Хранции...Так что, оценочно 400 единиц СБП вполне защитят богоизбранных от желающих стереть еврейское государство с лица Земли.
        Цитата: assa67
        и обвиняют Иран,в том что он хочет себя защитить
        Ну, радикальные исламисты открыто призывают к уничтожению еврейского государства. Фундаменталисты они отнюдь не голуби мира, как и сионисты, кстати.
        Цитата: Tusv
        Да в легкую уконтропопят... Другое дело это Нам жестоко не нравиться.
        Через 2 года (оценочно) безнаказанно они это уже сделать не смогут. Вот и торопятся, чтобы успеть впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда возможности доминировать на БВ.
        А вот противовес радикальному исламу очень даже нужен...и не только нам, кстати.
        Поэтому, мы -- за мир во всем мире! bully
        Удав КАА
    3. Маз Вчера, 14:49
      А ничо шо в пограничных районах топчется коалиция НАТО и сша? И их туда никто не приглашал? Ну Биби щас почти под следствием , ему лишь бы шо сказать,только в тюрма не попасть и общество от своей персоны в сторонку отвести, а то не рровен час точно Абу-Кабир затянут на воронке.
      Маз
    4. Spartanez300 Вчера, 14:54
      Что за мода пошла как что так сразу санкции надо вводить , уже тошнит от этого слова так же как от слов допинг и Украина . Израилю точно уже пора эти санкции в задницу вставить , за то что они в этом регионе постоянно нагнетают обстановку .
      Spartanez300
      1. мерцание Вчера, 16:12
        Израилю точно уже пора эти санкции в задницу вставить , за то что они в этом регионе постоянно нагнетают обстановку .
        Израиль сейчас в крайне сложной ситуации. Амерам нужен бардак на БВ. Для этого и создавали ИГИЛ, который сдулся. Потом они хотели стравить курдов с сирийцами - не вышло. Далее, турков с сирийцами - снова не вышло. Теперь для бардака остается только Израиль. От Израиля требуют ввязатся в сирийскую бойню (коррупционное дело против Нетаньяху), для Израиля это равносильно концу, ослушаться амеров - тоже конец. Выбор у них между одним или другим, но концом. Вот Нетаньяху демонстрирует просто чудеса маневренности, делает практически все, чтобы избежать конца Израиля. За что достоин уважения.
        мерцание
    5. rruvim Вчера, 15:01
      А что таки Беня скажет по поводу своей ядерной программе!??
      rruvim
      1. Alexkorzun Вчера, 19:50
        На протяжении всей моей жизни американские президенты призывали Израиль к сдержанности — без какого бы то ни было результата. Призывы Путина, тем более, не будут иметь никакого результата, если только Путин не возьмет карту из колоды Лендмана и не скажет военному преступнику Нетаньяху, возглавляющему преступное израильское государство, основанное на землях, украденных у палестинцев, которых согнали с этих земель штыками, что, если хоть раз повторится такое, то Россия уничтожит Израиль. Лендман считает, что никакой другой способ разговора с сошедшим с ума сионистским государством — равно, как и с Вашингтоном — не возымеет абсолютно никакого результата.

        Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана.
        Alexkorzun
    6. Кент0001 Вчера, 15:58
      Поддерживаю!
      Кент0001
      1. sabakina Вчера, 16:18
        Аналогично!
        sabakina
        1. МИХАН Вчера, 19:47
          Отличная картинка и писать даже не нужно ничего..Все и так понятно! хе хе
          МИХАН
  2. pvv113 Вчера, 14:09
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал

    Его еще не посадили?
    pvv113
    1. HAM Вчера, 14:15
      Посадят,когда вскроется,что он к Ципи Ливни приставал.
      HAM
    2. МИХАН Вчера, 14:19
      Цитата: pvv113
      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал

      Его еще не посадили?

      Да кто же его посадит..Он же памятник! laughing
      МИХАН
  3. Krasnodar Вчера, 14:14
    На ВО нужно отдельную рубрику сделать. Новости Израиля. Будет самой популярной.
    Krasnodar
    1. 210окв Вчера, 14:20
      Нет.На первом месте с большим отрывом новости с незалежной...
      Цитата: Krasnodar
      На ВО нужно отдельную рубрику сделать. Новости Израиля. Будет самой популярной.
      210окв
      1. kepmor Вчера, 14:28
        до 18 марта "не закрытые счета Грудинина" вне конкуренции будут...
        kepmor
        1. Silvestr Вчера, 14:43
          Цитата: kepmor
          до 18 марта "не закрытые счета Грудинина" вне конкуренции будут...

          для адекватных- такой проблемы не существует. Наш закон суров и справедлив. Для ярых борцов- это не важно, главное воду в ступе месить
          Silvestr
    2. МИХАН Вчера, 19:52
      Цитата: Krasnodar
      На ВО нужно отдельную рубрику сделать. Новости Израиля. Будет самой популярной.

      Я давно предлагал уже..хе хе Хотя нет , вы любите к нам в темы влазить и поучать ! Вот за это вас таки "любят" на сайте..А Израильские русскоязычные сайты всем известны..Скучно там )))
      МИХАН
  4. Tusv Вчера, 14:17
    Кто. О чем. А мистер БиБиб ура ура о евреях! Ау Ирусалим, Это наши соседи
    А с Соседями надобно дружить hi
    Tusv
  5. Жаждущий ветра Вчера, 14:18
    Это феноменальное качество евреев плодить вокруг себя врагов, а потом устраивать нытьё как их не любят.
    Не по наущению с иной стороны, а по делам своим.
    Жаждущий ветра
    1. kepmor Вчера, 14:21
      вот и мне интересно...а есть ли на земле народы,которые не мешают жить евреям в принципе???
      kepmor
      1. Геркулесыч Вчера, 14:46
        Были такие, но они вымерли! Это этруски, майя, инки, ацтеки и некоторые другие!
        Геркулесыч
      2. LASVEGAS Вчера, 15:04
        А есть ли народы, которым не мешали бы евреи? Кроме самих евреев.
        LASVEGAS
    2. Кент0001 Вчера, 15:56
      Жаль что плюс только один.
      Кент0001
  6. предки с Дона Вчера, 14:19
    Была же договоренность по ядерной программе Ирана, так что пусть Нетаньяху больное спасибо Трампу передаст за ее срыв.
    предки с Дона
  7. Vard Вчера, 14:20
    Чего они добьются... Иран как страна изгой будет продавать нефть другой стране изгою КНДР... То в свою очередь поделиться с Ираном ЯО... и средствами его доставки... А то что Иран ведёт свою политику в Сирии... так и Израиль ни с кем ни считается...
    Vard
    1. Николай Грек Вчера, 19:01
      Цитата: Vard
      как страна изгой

      для кого она страна изгой??? recourse recourse recourse для америкоссов и их прихвостней??? what what what
      Николай Грек
  8. Alex-a832 Вчера, 14:21
    Если Израиль намерен повоевать с Ираном, то сам только поможет Ирану созреть до нападения, а сам будет изображать жертву. В итоге вместе с США оттаскают Иран и отпилят кусочек территорий "за моральный вред". Не даром наши дииломаты тонко намекают Ирану проявлять сдержанность - о том, что в случае его нападения на Израиль мы выступим против Ирана (дипломатически, конечно). И вот - Израиль продолжает подначивать Иран...
    Alex-a832
    1. Кент0001 Вчера, 15:53
      Чет я не понял...Иран по-моему не собирается ни на кого не нападать, понимая последствия, а вот у евреев свербит в одном месте просто от того, что Иран существует.
      Кент0001
      1. Alex-a832 Вчера, 20:54
        Евреи на то и евреи, что свербит у них только при желании извлечь выгоду. Не думаю, что их задевает сам факт существования Ирана.
        Alex-a832
  9. НЕКСУС Вчера, 14:38
    Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,

    Израиль призывает сделать с Ираном тоже самое ,что и с Ираком. При чем в одиночку этого делать он не желает. Да и инструмент санкций уже задолбал. Что интересно-300 миллионов матрассов вводят санкции везде и всюду,при этом чувствуют себя вальготно,тк против них никто ничего не вводит. Другими словами ,300 миллионов американцев диктуют как жить 6 миллиардам остального населения планеты.
    НЕКСУС
    1. Svarog Вчера, 15:09
      Цитата: НЕКСУС
      Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,

      Израиль призывает сделать с Ираном тоже самое ,что и с Ираком. При чем в одиночку этого делать он не желает. Да и инструмент санкций уже задолбал. Что интересно-300 миллионов матрассов вводят санкции везде и всюду,при этом чувствуют себя вальготно,тк против них никто ничего не вводит. Другими словами ,300 миллионов американцев диктуют как жить 6 миллиардам остального населения планеты.

      Так это их цель и они ее практически достигли..
      Svarog
  10. borys Вчера, 14:39
    Есть вопрос к израильским участникам - почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя?
    И еще один - какой народ богоизбранный, а какой нет?
    borys
    1. Арон Заави Вчера, 14:45
      Цитата: borys
      Есть вопрос к израильским участникам - почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя?
      И еще один - какой народ богоизбранный, а какой нет?

      А почему никто особо не возмущается ЯО у Индии, наверное потому что понимают , что там прагматики у власти. Если Украина начнет активно разрабатывть ЯО , как вы к этому отнесетесь?
      Насчет избраности это к патриарху. Он лучше обьяснит что это и для чего кого избрали.
      Арон Заави
      1. rruvim Вчера, 15:08
        Ну допустим сейчас у Ирана реальная власть у Аятолл, хотя это спорно. По большому счёту, всё-таки там преобладает светская власть. Но где гарантия, что у Вас к власти не придут Ортодоксы? А у вас уже есть "ядрённая" бомба. А у ортодоксов в голове такая Каша... Почему мировое сообщество не вводит против вас санкции? Ваше Государство первый тогда претендент. И Иранцы никого не бомбят, в отличие от вас. Даже Ирано-иракскую войну не они начали...
        rruvim
        1. rocket757 Вчера, 15:26
          Нормальное такое ощущение страха за свою страну, свою шкуру тож, конечно! Территория с гулькин нос и одного среднего спецбоеприпаса хватит шоб земли обетованной просто не станет.
          Персы???? а фиг его знает шо у них в голове, не испытываю к ним никакого доверия. Израиль для меня такая же ненужность, но по отношению к ним некоторая определённость присутствует.
          rocket757
          1. Кент0001 Вчера, 15:46
            Персы сосредоточены на западло израилю. Другим они пока не страшны. Плюс эти ихние внутренние религиозные разборки...,короче есть пока чем заняться.
            Кент0001
          2. Николай Грек Вчера, 19:03
            Цитата: rocket757
            Нормальное такое ощущение страха за свою страну, свою шкуру тож, конечно!

            почему тогда у других отбирают это право??? what what what
            Николай Грек
            1. rocket757 Вчера, 21:23
              Они не отбирают, те другие САМИ отдают!
              Будем реалистами, сколько тех евреев то ... мелкая кучка. Сколько вокруг них тех, кто их не любят??? Считать не берусь, понятно что МНОГО!!!
              Вывод простой, НАМ ОНО НАДО поддерживать большую кучу дер-дер- недермократичного народу, против борзого но сплочённого народа???
              Моё мнение давнее и однозначное, ЭТО НЕ НАША СВАДЬБА, хотите там реально присутсвовать, сначала свою силу восстановите ... тогда многие игроки в востока сами как просители приползут.
              ТАМ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ!
              rocket757
        2. Кент0001 Вчера, 15:47
          Так-то да,но евреи все равно будут гнуть свое.
          Кент0001
          1. rocket757 Вчера, 18:59
            Персы будут гнуть свою линию, мира в регионе эт не прибавит. Правит конечно духовный совет, но появление нового Ахмадинижана эт возможно ... дело реально может стать горячее. Нам оно надо такое?
            Таких заявлений официальных лиц, только нам и не хватало ... проявили б опять озабоченность! что гораздо умнее выглядело в этом конкретном случае.
            Тоньше надо было работать, восток оно дело такое ... ни слова правды, одни намёки и полумеры.
            rocket757
      2. мерцание Вчера, 19:15
        Если Украина начнет активно разрабатывть ЯО , как вы к этому отнесетесь?
        вообще то, это больше напугает амеров.
        мерцание
        1. rocket757 Вчера, 21:27
          А уж гейропа то как возрадуется!!! Наверно памперсная промышленность загружена будет до предела!
          rocket757
          1. мерцание Вчера, 23:30
            Особенно поляки ... да и Израилю будет весело, как только свидомые продадут ЯО арабам laughing
            мерцание
  11. Геркулесыч Вчера, 14:44
    Ну, сегодня день новостей об и из израиля! wassat А ведь до вечера время есть -еще будут статьи об израиле! wassat Некоторые товарищи на сайт заходят, и ожидая новости об израиле думают по инерции "ну как у НАС там, в израиле "! wassat Того гляди, Нетаньяху в думу вызовут, по поводу его отсутствия на работе lol -в нашем правительстве lol !Он у ведмедева будет замом числится lol , игры ему на айфоны скачивать и покемонов ловить! !! wassat
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Вчера, 16:28
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, сегодня день новостей об и из израиля! wassat А ведь до вечера время есть -еще будут статьи об израиле! wassat Некоторые товарищи на сайт заходят, и ожидая новости об израиле думают по инерции "ну как у НАС там, в израиле "! wassat Того гляди, Нетаньяху в думу вызовут, по поводу его отсутствия на работе lol -в нашем правительстве lol !Он у ведмедева будет замом числится lol , игры ему на айфоны скачивать и покемонов ловить! !! wassat

      И при всём при том что Израиль – непрерывно воюющая страна, жить в этой стране рядовому гражданину безопасней и комфортнее, чем в России. Количество полицейских на душу населения в России – 976 на 100 000, а в Израиле 330 полицейских на 100 000 населения, т.е. в три раза ниже. При этом, количество криминальных смертей в России составляет 28,2 на 100 000 человек, а в Израиле этот коэффициент составляет 2,1 на 100 000 человек. В стране, окруженной непримиримыми врагами, вероятность умереть от рук преступника в 14 раз ниже, чем в России. hi
      А. Привалов
      1. Krasnodar Вчера, 17:29
        Цитата: А. Привалов
        Цитата: Геркулесыч
        Ну, сегодня день новостей об и из израиля! wassat А ведь до вечера время есть -еще будут статьи об израиле! wassat Некоторые товарищи на сайт заходят, и ожидая новости об израиле думают по инерции "ну как у НАС там, в израиле "! wassat Того гляди, Нетаньяху в думу вызовут, по поводу его отсутствия на работе lol -в нашем правительстве lol !Он у ведмедева будет замом числится lol , игры ему на айфоны скачивать и покемонов ловить! !! wassat

        И при всём при том что Израиль – непрерывно воюющая страна, жить в этой стране рядовому гражданину безопасней и комфортнее, чем в России. Количество полицейских на душу населения в России – 976 на 100 000, а в Израиле 330 полицейских на 100 000 населения, т.е. в три раза ниже. При этом, количество криминальных смертей в России составляет 28,2 на 100 000 человек, а в Израиле этот коэффициент составляет 2,1 на 100 000 человек. В стране, окруженной непримиримыми врагами, вероятность умереть от рук преступника в 14 раз ниже, чем в России. hi

        В России налоги много меньше, возможностей намного больше (много населения) и т.д.
        Израиль классная страна, личная безопасность гражданина во время войны выше, чем в РФ в мирное время, но и в России много своих достоинств. Вопрос, что конкретно каждый индивидум из себя представляет и что ему подходит.
        Krasnodar
        1. Николай Грек Вчера, 19:10
          Цитата: Krasnodar
          В России налоги много меньше, возможностей намного больше (много населения) и т.д.

          recourse recourse recourse вас не смущает, что он лживые цифры насчет России выложил??? what fool fool lol lol lol
          Николай Грек
          1. Krasnodar Вчера, 20:30
            Цитата: Николай Грек
            Цитата: Krasnodar
            В России налоги много меньше, возможностей намного больше (много населения) и т.д.

            recourse recourse recourse вас не смущает, что он лживые цифры насчет России выложил??? what fool fool lol lol lol

            Я не проверял, если честно. Но криминогенная обстановка в Израиле действительно много благополучнее. И личная безопасность граждан выше.
            Krasnodar
            1. Николай Грек Вчера, 20:36
              Цитата: Krasnodar
              Я не проверял, если честно

              в этом-то и есть ваша беда!!! laughing laughing laughing лапшу с ушей хоть иногда снимайте!!! wink yes lol lol lol
              Николай Грек
              1. Krasnodar Вчера, 22:32
                Цитата: Николай Грек
                Цитата: Krasnodar
                Я не проверял, если честно

                в этом-то и есть ваша беда!!! laughing laughing laughing лапшу с ушей хоть иногда снимайте!!! wink yes lol lol lol

                Жил 25 лет в Израиле, из них около 10 на две страны (обетованную и РФ), сравнить возможности были )))
                Лапшу тут снимать не стоит - Израиль много безопаснее.
                Krasnodar
        2. МИХАН Вчера, 20:35
          Цитата: Krasnodar
          В России налоги много меньше, возможностей намного больше (много населения) и т.д.

          И евреев мало.! В Израиле особо не заработаешь , там все хитрые ..))) Я прав краснодар..? хе хе
          Цитата: Krasnodar
          Израиль классная страна, личная безопасность гражданина во время войны выше, чем в РФ

          Украл и в Израиль свалил.., там много наших воров отсиживаются.. negative
          МИХАН
          1. Krasnodar Вчера, 22:36
            Цитата: МИХАН
            Цитата: Krasnodar
            В России налоги много меньше, возможностей намного больше (много населения) и т.д.

            И евреев мало.! В Израиле особо не заработаешь , там все хитрые ..))) Я прав краснодар..? хе хе
            Цитата: Krasnodar
            Израиль классная страна, личная безопасность гражданина во время войны выше, чем в РФ

            Украл и в Израиль свалил.., там много наших воров отсиживаются.. negative

            В Тель - Авиве квартира в среднем стоит 4 млн шек., или 64 млн рублей. Наверное потому, что там много не заработаешь ))))
            А насчёт своровал, так воруют больше в России. И в основном, хе хе, не евреи ;)
            Krasnodar
      2. Николай Грек Вчера, 19:09
        Цитата: А. Привалов
        Количество полицейских на душу населения в России – 976 на 100 000,

        Цитата: А. Привалов
        количество криминальных смертей в России составляет 28,2 на 100 000 человек


        recourse recourse recourse от балды что ли цифры берете??? what what wassat wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
  12. Маз Вчера, 14:54
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: borys
    Есть вопрос к израильским участникам - почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя?
    И еще один - какой народ богоизбранный, а какой нет?

    А почему никто особо не возмущается ЯО у Индии, наверное потому что понимают , что там прагматики у власти. Если Украина начнет активно разрабатывть ЯО , как вы к этому отнесетесь?
    Насчет избраности это к патриарху. Он лучше обьяснит что это и для чего кого избрали.

    Нене, насчет избранности это вам к Психиатору, а не к патриарху. 2000 тысячи лет одно и тоже, это ж как мозги загружены синдромами и маниями.
    Маз
  13. XXXIII Вчера, 14:54
    Нетаньяху призвал к принятию более жестких санкций против Ирана

    Свои вводи санкции, а мы посмотрим чего у вас там с Ираном общего имеется. Ишь каким умным хочет казаться, фигушки Биби, свой бюджет реж.... laughing
    XXXIII
  14. Грац Вчера, 15:04
    России выгоден статус КВО на ближнем Востоке, мы не должны давать усиливаться как Ирану, так и Израилю, потому что смещение баланса в любую сторону это гарантированная большая война на БВ, сейчас наглеет именно Израиль и им надо дать по рукам
    Грац
    1. Кент0001 Вчера, 15:44
      Израиль наглеет с момента своего создания. И дать ему надо не только пор рукам.
      Кент0001
      1. Krasnodar Вчера, 17:40
        Охотников было много. Че-то не получалось у них дать Израилю по рукам и другим местам. Разве что губами.
        Но не по рукам ;)
        Krasnodar
    2. Николай Грек Вчера, 19:16
      Цитата: Грац
      России выгоден статус КВО на ближнем Востоке, мы не должны давать усиливаться как Ирану, так и Израилю, потому что смещение баланса в любую сторону это гарантированная большая война на БВ, сейчас наглеет именно Израиль и им надо дать по рукам

      надо там вех поставить на место, чтобы прекратили свою вражду с фантазиями об уничтожении противоположной стороны!!! пусть живут себе в своих странах и не лезут друг к другу!!! am am am
      Николай Грек
  15. rruvim Вчера, 15:12
    Пакистан гораздо радикальное государство по сравнению с Ираном и имеет ядрённые бомбы. Что Беня и его сородичи "пристали" к Ирану? В чём проблема? Надо пойти к своиму рэбби для консультации... recourse
    rruvim
    1. rruvim Вчера, 15:38
      Сходил к своему Рэбби то консультации. Отослал меня к главе Торы о Вавилонском пленении. Мои робкие объяснения на мою голову, что Вавилон был в Ираке не принял... Может у всего уважаемого Кнессета такие же Рэбби?
      rruvim
  16. Кент0001 Вчера, 15:41
    Думаю,что все больше людей в мире понимают, что создание ОНН Израиля было МИРОВОЙ ОШИБКОЙ. И об этом думают не только соседи этого агрессивного государства. Не было бы израиля, не было бы проблем, и у Ирана в том числе, также как у Ливана,Сирии и других ИСТОРИЧЕСКИ сложившихся государств региона.
    Кент0001
    1. rruvim Вчера, 15:56
      Всё не так просто. Государство Израиль должно было быть! Заново... И Гитлер, и Сталин талдычали об этом с "высоких трибун". Хоть Коба и придумал для себя Еврейскую АО со столицей в Биробиджане, Фюррер конкретно указал Палестину (решил "нагадить" англичанам". В результате получили агрессивное Государство, за которое все "болеют", каждый по своему: кто-то ненавидит, кто-то восхищается. Кто-то, типо меня переживает и то, и другое. Но самое главное, как это молодое по историческим меркам (хотя Абхазия ещё моложе) Государство (я не путаю с древним Израилем) находит на свою больную голову врагов. И решать с этими врагами должны мы, или американцы. По большому счёту я бы вывез всю верхушку БААС во главе с Асадом на Подмосковные дачи и оставил бы ЦАХАЛ разбираться с ИГИЛ...
      rruvim
    2. voyaka uh Вчера, 18:05
      Ливан, Сирия, Ирак "исторически" сложились одновременно с
      Израилем - на обломках Османской империи.
      Делили Османскую империю. Англичане и французы провели
      границы: получились Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, Иран.
      А если уйти в древнюю историю, то Сирия, Иудея, Персидское государство,
      Египет тоже существовали одновременно, бодро торговали, воевали, завоевывали
      друг друга 2-4 тысячи лет назад.
      voyaka uh
  17. Ураган70 Вчера, 15:53
    Цитата: Krasnodar
    На ВО нужно отдельную рубрику сделать. Новости Израиля. Будет самой популярной.

    Да сто лет о вас не слышать и не вспомнит никто!!! Опять выдаешь желаемое за действительное!
    Ураган70
    1. voyaka uh Вчера, 18:08
      Поставьте еще 10 восклицательных знаков. Для убедительности. smile
      voyaka uh
  18. Ураган70 Вчера, 15:54
    Засжимались булки у еврейцев в очередной раз?
    Ураган70
  19. А. Привалов Вчера, 16:15

    Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, глава правительства Израиля обратился к министру иностранных дел Ирана, держа в руках фрагмент иранского беспилотника, сбитого в Израиле:
    "Министр [иностранных дел Ирана], Зариф, вы узнаете эту вещь? Вы должны узнать ее – ведь она ваша, и вы можете передать мое сообщение в Тегеране: не испытывайте на прочность решимость Израиля защищать себя!", - заявил Нетаниягу.
    А. Привалов
    1. rruvim Вчера, 16:19
      Пробирку с химическим оружием он не показывал?
      rruvim
      1. rruvim Вчера, 16:21
        Повод для разгрома Ирака:
        rruvim
        1. Krasnodar Вчера, 20:32
          В пробирке герыч )))
          Krasnodar
    2. sabakina Вчера, 16:42
      Профессор, лучше бы он притащил кусок автобуса с пятнами крови мирных граждан Израиля!
      sabakina
      1. А. Привалов Вчера, 17:05
        Цитата: sabakina
        Профессор, лучше бы он притащил кусок автобуса с пятнами крови мирных граждан Израиля!

        И вам, доброго здоровья и всем мирным гражданам России! Да минуют их все беды и напасти. Амэн.
        P.S. Я не профессор, а лишь доцент.
        А. Привалов
      2. Alexkorzun Вчера, 20:39
        Где то я это уже видел ...


        Или вот еще...


        или вот -


        Беня делает успехи -


        В общем, Беня идет верной дорогой !!!
        Alexkorzun
    3. XXXIII Вчера, 17:59
      Цитата: А. Привалов

      Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, глава правительства Израиля обратился к министру иностранных дел Ирана, держа в руках фрагмент иранского беспилотника, сбитого в Израиле:
      "Министр [иностранных дел Ирана], Зариф, вы узнаете эту вещь? Вы должны узнать ее – ведь она ваша, и вы можете передать мое сообщение в Тегеране: не испытывайте на прочность решимость Израиля защищать себя!", - заявил Нетаниягу.

      Шапочку забыл одеть, а так все сходится.... laughing
      XXXIII
    4. Николай Грек Вчера, 19:19
      Цитата: А. Привалов

      Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, глава правительства Израиля обратился к министру иностранных дел Ирана, держа в руках фрагмент иранского беспилотника, сбитого в Израиле:
      "Министр [иностранных дел Ирана], Зариф, вы узнаете эту вещь? Вы должны узнать ее – ведь она ваша, и вы можете передать мое сообщение в Тегеране: не испытывайте на прочность решимость Израиля защищать себя!", - заявил Нетаниягу.

      зря вы такие позорные фотки выкладываете!!! wink yes laughing laughing laughing парашенка таскал с собой всякие "реквизиты", терь и вы опустились до его уровня!!! what what negative negative wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
  20. borys Вчера, 16:51
    Для Арон Заави.
    А ведь Вы не ответили на простой вопрос. Не об Индии шла речь. Между прочим, мне лично не нравится наличие ядерного оружия вообще у кого бы то ни было. Но если уж
    оно появилось у одних, то неизбежно появится и у других. Это только вопрос желания,
    возможностей и времени. Так что если Вам не нравится иранское или индийское
    ядерное оружие, выход один - добиваться всеобщей и полной ликвидации этого
    оружия. Других вариантов нет.
    borys
  21. Арон Заави Вчера, 16:59
    Цитата: Маз

    А чо тут понимать? Ты хоть раз своего солдата возил хоронить лично, как командир и непосредственный начальник?
    и не раз.
    А никто не уезжал - Арончик, я гражданин Израиля и России согласно закона, тебя это коробит? Твои проблемы. Закон есть закон. А пенсию мне уж лет 20 платит ВВП. ТАк что до вашей пенсии тебе как котелку медному. Я на свою и машину купил новую и дом отремонтировал капитально. Щас дочке куплю в Израиле квартиру. У меня с законом всё путём. Можете позлобствовать, сделать-то ничего не сможете. Не препятствую wink laughing wassat drinks

    Ааа. Тогда понятно. Ну мучайся с нами не препятствую.
    Арон Заави
    1. А. Привалов Вчера, 18:13
      Да трепется он. На их пенсии тамошние, только квартиры в Израиле покупать! laughing
      А. Привалов
      1. Арон Заави Вчера, 18:16
        Цитата: А. Привалов
        Да трепется он. На их пенсии тамошние, только квартиры в Израиле покупать! laughing

        Я знаю. У меня родители получают. Причем отец повыщенную. Он с 13 лет работал на оборонном заводе. Какая там квартира. Но надо признать честно , что это очень хорошая поддержка для живущих на соц.пособие.
        Арон Заави
        1. rruvim Вчера, 19:25
          Даже если Иран таки "заполучит" ядрённую бомбу, никогда в жизни он не скинет её на Палестину. Читайте на ночь глядя "Коран" и спите спокойно. Либо не спите... А то Враг не дремлет, "зачинает" детей... А их так много...
          rruvim
  22. Теренин Вчера, 17:44
    Позиции сторон понятны laughing Никто не уступит. angry Но если к статье, то смысл такой, надо сторонам конфликта самим между собой искать компромисс, drinks а не жаловаться паханам.
    Теренин
    1. Николай Грек Вчера, 19:20
      Цитата: Теренин
      Позиции сторон понятны laughing Никто не уступит. angry Но если к статье, то смысл такой, надо сторонам конфликта самим между собой искать компромисс, drinks а не жаловаться паханам.

      стену построить и забыть друг о друге!!! am request request wassat wassat wassat
      Николай Грек
  23. rpuropuu Вчера, 19:03
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: Геркулесыч
    Ну, сегодня день новостей об и из израиля! wassat А ведь до вечера время есть -еще будут статьи об израиле! wassat Некоторые товарищи на сайт заходят, и ожидая новости об израиле думают по инерции "ну как у НАС там, в израиле "! wassat Того гляди, Нетаньяху в думу вызовут, по поводу его отсутствия на работе lol -в нашем правительстве lol !Он у ведмедева будет замом числится lol , игры ему на айфоны скачивать и покемонов ловить! !! wassat

    И при всём при том что Израиль – непрерывно воюющая страна, жить в этой стране рядовому гражданину безопасней и комфортнее, чем в России. Количество полицейских на душу населения в России – 976 на 100 000, а в Израиле 330 полицейских на 100 000 населения, т.е. в три раза ниже. При этом, количество криминальных смертей в России составляет 28,2 на 100 000 человек, а в Израиле этот коэффициент составляет 2,1 на 100 000 человек. В стране, окруженной непримиримыми врагами, вероятность умереть от рук преступника в 14 раз ниже, чем в России. hi

    Это Вы обратитесь к "Меченному" и ЕБН... what Почему они нам и нашим потомкам "добра" желали, почему ввели мораторий и другие "правильные" реформы stop Тоже самое через что мы прошли сейчас наблюдается в одной "демократической" стране и не скоро эту болезнь мы вылечим sad
    rpuropuu
  24. rpuropuu Вчера, 19:04
    Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия
    Обама же все "порешал" belay recourse
    rpuropuu
  25. Zina389 Вчера, 19:47
    Паханам не жалуются, а их как бы готовят, чтобы не было лишних нервов. Вообще, Иран не выиграл ни одной войны, так примерно со времен Александра Македонского. Так что этот тигр на глиняных ногах.
    Zina389
    1. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 20:36
      Ну как бы Иран,как стоял так и стоит.В отличии от некоторых,
      которые 2000 лет бродили,всеми
      презираемые и угнетаемые.
      Да вот недавно( по меркам истории) немцы гнали вас стройными колоннами ....
      А с Ираном было нечто подобное?
      И помни Зина,история она такая,
      может повториться.
      Крановщик Нахамкинсон
      1. Krasnodar Вчера, 22:45
        Цитата: Крановщик Нахамкинсон
        Ну как бы Иран,как стоял так и стоит.В отличии от некоторых,
        которые 2000 лет бродили,всеми
        презираемые и угнетаемые.
        Да вот недавно( по меркам истории) немцы гнали вас стройными колоннами ....
        А с Ираном было нечто подобное?
        И помни Зина,история она такая,
        может повториться.

        Нет, предпоследний раз Иран чуть побомбили РККА и бриты. После чего, оказав символическое сопротивление, персы сдались. До 1946 года (с августа 1941) были под англо-советской оккупацией. А последний раз Иран 10 лет с грозным Ираком бодался. Отвоёванные Хусейном территории персы получили только после "Бури в пустыне".
        Это так, маленькая историческая справка.
        Krasnodar
  26. Дормидонт Вчера, 21:44
    Иран с Божьей помощью победит наших общих врагов
    Дормидонт
  27. shans2 Вчера, 22:33
    А теперь из смешного.. .Вальцманы, Вальцманы никогда не меняются))

    Митаньяха припёрлася с куском железяки махала и грозила им, никто не впечатлился ) (с) Кот Мотя

    shans2
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