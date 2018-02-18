Нетаньяху призвал к принятию более жестких санкций против Ирана

Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия,

Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,

Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Я давно об этом знаю. Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать все, чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные линии, но Иран постоянно пытается их пересечь,

Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана,