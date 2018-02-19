12:47 19 февраля

Лётчики морской авиации впервые отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ

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Ведомственная газета «Красная звезда» делится с читателями информацией о том, что впервые лётчики морской авиации Военно-морского флота России осуществили отработку дозаправку в воздухе на истребителях Су-30СМ.

Сообщается о том, что с Ейского аэродрома в воздух поднимались истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М. Они пилотировались лётчиками Балтийского и Черноморского флотов. В материале заявлено, что было осуществлено свыше «100 контактирований с самолётом-заправщиком Ил-78».

В общей сложности совершено свыше 40 взлётов и посадок.


Для отработки процесса дозаправки в воздухе самолёты в Ейск (расположен комплекс тренировок для палубной авиации НИТКА) осуществляли перелёты из Калининградской области и из Крыма.

Фото Минобороны РФ:
Лётчики морской авиации впервые отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ


Комментарий департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ:
Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом лётной подготовки, требует от летного состава высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полёта. Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78, на скорости 500-550 км/ч выполнить контактирование, и во время дозаправки самолётам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23
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  1. svp67 Сегодня, 06:36 Новый
    Молодцы морские летчики... И надо бы, что бы такие тренировки из разряда "сенсаций" стали "обыденными"
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    svp67
    1. 210окв Сегодня, 06:38 Новый
      На фото видно что "вывозят молодежь".Спарка.
      Цитата: svp67
      Молодцы морские летчики... И надо бы, что бы такие тренировки из разряда "сенсаций" стали "обыденными"
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      210окв
      1. svp67 Сегодня, 06:40 Новый
        Цитата: 210окв
        Спарка.

        Да? Странно, я то считал, что Су-30 ДВУХМЕСТНЫЙ истребитель
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        svp67
        1. роман66 Сегодня, 07:45 Новый
          значит, все-таки спарка! lol
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          роман66
          1. Piramidon Сегодня, 09:49 Новый
            "Спаркой" называют двухместный вариант одноместного самолета. А Су-30СМ изначально двухместный. hi
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            Piramidon
            1. роман66 Сегодня, 10:01 Новый
              справедливо hi хотя и занудливо wink
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              роман66
              1. Sling Сегодня, 12:13 Новый
                Не понимаю Роман, почему ваш юмор народ не понимает. Я давно заметил! Вы не один))
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                Sling
                1. роман66 Сегодня, 12:15 Новый
                  спасибо, коллега! hi а то я уж и впрямь подумывал о ненормальности себя fellow
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                  роман66
      2. NN52 Сегодня, 09:53 Новый
        210окв

        А можно фото посмотреть на Су 30СМ одноместный?
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        NN52
        1. роман66 Сегодня, 10:00 Новый
          смотря сколько выпить - тут и трехместный примерещится
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          роман66
    2. сибиралт Сегодня, 06:41 Новый
      Молодцы! Теперь можно сутками без посадки летать.
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      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 06:42 Новый
        Цитата: сибиралт
        Молодцы! Теперь можно сутками без посадки летать.

        Осталось только "ведро, для естественных нужд" не забыть...
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        svp67
        1. роман66 Сегодня, 07:50 Новый
          за борт за борт, все за борт
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          роман66
          1. svp67 Сегодня, 07:51 Новый
            Цитата: роман66
            за борт за борт, все за борт

            Хорош бы, что в тот момент вражеский разведчик рядом оказался...
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            svp67
            1. роман66 Сегодня, 07:54 Новый
              или над авианосцем laughing
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              роман66
              1. rocket757 Сегодня, 09:18 Новый
                Повышение радиуса боевого применения эт высший класс! И прозрачный такой намёк, никто не забыт, достанем если что и буль, буль, к рыбам. крабам на прокорм!
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                rocket757
                1. роман66 Сегодня, 09:24 Новый
                  или дальнобоев сопровождать, чтоб не обидели ненароком
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                  роман66
                  1. rocket757 Сегодня, 11:21 Новый
                    Сейчас тенденция, издали бомбить, ракеты пускать и всё такое прочее.
                    Никто не желает входить в зону действия ПВО противника. Так что всю летающие носители будут стараться встречать на самых дальних рубежах. Их и правда надо охранять.
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                    rocket757
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:41 Новый
    Пора бы Су24 заменить полностью на Су34!
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    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 06:45 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Пора бы Су24 заменить полностью на Су34!

      А тут ответ один...
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      svp67
  3. кобальт Сегодня, 07:54 Новый
    Проблема в отсутствии у авиации ВМФ своих самолетов- заправщиков, хотя бы штуки по 4 на флот надо построить, да и в вкс их надо добавить, а то ил 78 сейчас меньше 20 штук, в основном они обеспечивают вылеты стратегов.
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    кобальт
  4. AlexVas44 Сегодня, 07:56 Новый
    ...самолёты в Ейск (расположен комплекс тренировок для палубной авиации НИТКА) осуществляли...

    Я полагал, что комплекс НИТКА все же находится на аэр. Саки.
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    AlexVas44
    1. NN52 Сегодня, 09:51 Новый
      Да вообще то в Ейске новый комплекс....
      А в Саки его надо восстанавливать...
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      NN52
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