Лётчики морской авиации впервые отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ
Ведомственная газета «Красная звезда» делится с читателями информацией о том, что впервые лётчики морской авиации Военно-морского флота России осуществили отработку дозаправку в воздухе на истребителях Су-30СМ.
Сообщается о том, что с Ейского аэродрома в воздух поднимались истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М. Они пилотировались лётчиками Балтийского и Черноморского флотов. В материале заявлено, что было осуществлено свыше «100 контактирований с самолётом-заправщиком Ил-78».
В общей сложности совершено свыше 40 взлётов и посадок.
Для отработки процесса дозаправки в воздухе самолёты в Ейск (расположен комплекс тренировок для палубной авиации НИТКА) осуществляли перелёты из Калининградской области и из Крыма.
Фото Минобороны РФ:
Комментарий департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ:
Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом лётной подготовки, требует от летного состава высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полёта. Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78, на скорости 500-550 км/ч выполнить контактирование, и во время дозаправки самолётам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.
Сообщается о том, что с Ейского аэродрома в воздух поднимались истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М. Они пилотировались лётчиками Балтийского и Черноморского флотов. В материале заявлено, что было осуществлено свыше «100 контактирований с самолётом-заправщиком Ил-78».
В общей сложности совершено свыше 40 взлётов и посадок.
Для отработки процесса дозаправки в воздухе самолёты в Ейск (расположен комплекс тренировок для палубной авиации НИТКА) осуществляли перелёты из Калининградской области и из Крыма.
Фото Минобороны РФ:
Комментарий департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ:
Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом лётной подготовки, требует от летного состава высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полёта. Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78, на скорости 500-550 км/ч выполнить контактирование, и во время дозаправки самолётам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.
Использованы фотографии: Минобороны РФ