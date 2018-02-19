12:47 19 февраля

Ни правды, ни Запада, ни мирового порядка. А всё русские виноваты!

Добавить в закладки
Более пятисот политиков и экспертов обсуждают кризисы в мире на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако уже сейчас ясно: у Европы нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину.

Ни правды, ни Запада, ни мирового порядка. А всё русские виноваты!

Видеокадр: «Die Welt»


У Европы сегодня «нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину», считает Михаэль Штюрмер. По его мнению, высказанному ан страницах «Die Welt», мир становится «всё более неопределённым», а европейцы «ждут чуда во внешних делах». Никакого такого чуда не будет.


Никогда прежде участники Мюнхенской конференции по безопасности не встречались со столь «мрачным анализом состояния мира». Вот темы конференции «в свободном переводе», иронизирует автор: «прощание с правдой, прощание с Западом, прощание с мировым порядком».

Демонтаж мирового порядка, похоже, идёт ускоренными темпами. Сегодня находятся «под давлением» даже те правила взаимного поведения, предсказуемости и стратегической компенсации, которые сохранились со времён холодной войны.

С двойного кризиса (в Берлине в 1961 году и на Кубе в 1962-м) опасность никогда не была столь высокой, как в эти недели и месяцы, и особенно сейчас, пишет далее Штюрмер. Преувеличение? Нет, взгляд Кассандры! И катастрофа Трои уже близко.

Но ведь это же часть государственного искусства — осознавать кризисы и надвигающиеся катастрофы, продумывать реакцию на них, а также «мужественно противостоять им».

Автор выделяет вопрос эффективности Североатлантического альянса как прочной основы европейской безопасности и взаимного доверия. Именно НАТО должна быть защитой «от возвращения древних демонов и противовеса России», чьи «властные элиты» не смирились с потерей статуса мировой державы, полагает Штюрмер.

Пока же мировой порядок в целом остаётся набором слов без подлинного смысла.

Итак, заметим, европейцев и вообще весь Запад, включая, по-видимому, и США, от русских «демонов» может спасти лишь единство в рамках НАТО и «мужественный» коллективный ответ Кремлю. Кремль не остановится, ибо «элиты» в России задумали вернуть себе «статус». Вероятно, в таких условиях, пусть они и далеки от реальности, аналитикам и экспертам кажется уместным выработать хоть какие-то правила нового мира — и к этому призвана новая конференция. Вернуть некоторую предсказуемость времён холодной войны было бы уже достижением для нынешних мягкотелых политиков. Вероятно, на это и намекает в своём материале Штюрмер.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Vard Сегодня, 07:47 Новый
    Вот так... Как говориться ни что не предвещало... Однако это радует...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Vard
    1. предки с Дона Сегодня, 07:55 Новый
      Ошибка Запада, что они все пытаются что-то "противопоставить Путину", неужели преступные объединенные действия европейцев против России в предыдущие войны их ничему не научили ? С Россией выгоднее дружить хотя бы из инстинкта самосохранения.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      предки с Дона
      1. 210окв Сегодня, 08:08 Новый
        "Вернуть некоторую предсказуемость времён холодной войны было бы уже достижением для нынешних мягкотелых политиков."Может оно и правда.Взять к примеру 70-е годы.Пик холодной войны,но политики как то договаривались.А не пресмыкались ..
        Цитата: предки с Дона
        Ошибка Запада, что они все пытаются что-то "противопоставить Путину", неужели преступные объединенные действия европейцев против России в предыдущие войны их ничему не научили ? С Россией выгоднее дружить хотя бы из инстинкта самосохранения.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        210окв
      2. insular Сегодня, 08:09 Новый
        Цитата: предки с Дона
        С Россией выгоднее дружить хотя бы из инстинкта самосохранения.

        Разве не видно, что Запад грезит о возвращении к холодной войне? Они мечтают повторить номер второй раз. Изоляция (и демонизация) России - это попытка организовать Железный Занавес 2.0
        В холодную войну, они как раз и получили урок, как нужно противостоять России, обложить со всех сторон и ждать деградации противника изнутри. А уж в условиях нынешней продажности и неразберихи, у них есть неплохие шансы на успех.
        Вот только смех в том, что не только в России не всё ладно.. Такой же цирк происходит и в рядах Запада, а это уже хорошие шансы на успех у нас.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        insular
        1. pjastolov Сегодня, 08:45 Новый
          Цитата: insular
          Такой же цирк происходит и в рядах Запада, а это уже хорошие шансы на успех у нас.

          вот и надо этим по полной пользоваться, а не пресмыкаться, в угоду новоиспеченным нуворишам hi
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          pjastolov
      3. собаковод Сегодня, 08:11 Новый
        Те, кто руководит этим бардаком, под названиями ЕС, НАТО, и прочими, как и во Вторую Мировую надеются отсидеться в тихих заводях, зарабатывая на всех сторонах конфликта.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        собаковод
  2. oldseaman1957 Сегодня, 07:48 Новый
    у Европы нет ничего, что можно было бы противостоять Путину.
    - Как нет? А наши властные либералы?! С этими плохишами Запад, по причине своей полной деградации, никак не может найти общий язык. А то они завсегда готовы...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    oldseaman1957
    1. rocket757 Сегодня, 08:17 Новый
      В принципе Алоизович поднялся в Германии когда её пытались загнать ниже плинтуса!
      "Коллективный запад" историю не помнит ни как. Дядя за океаном по любому будет наживаться на страхе, бедах, истерии своих вассалов ... да и война, если шо, бабосики дяде Сэму приносила, не малые, всегда!!! Эт ж классно для них поджечь пожар где то там, за океаном!!! а лапки загребущие Дяди Сэма и из за океана дотянуться!
      Для нас анологии с Германией не приемлемы, нам их гов-гов-ный запад наф не упёрся, только делают нас страшилкой для всего света с деб-деб-ым упорством!!! Обложили со всех сторон и думают что мы будем стать перед ними на цирлах .... ждёт их большой такой облом!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      rocket757
    2. pjastolov Сегодня, 08:46 Новый
      Цитата: oldseaman1957
      А то они завсегда готовы...

      и не только готовы - а уже ждут команды
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      pjastolov
      1. rocket757 Сегодня, 10:47 Новый
        Меня толстопузы наши доморощенные беспокоят гораздо больше, их проникновение в структуры государственного управления. Понятно, что эта власть их, по сути своей, только до сих пор некоторый баланс присутствует ... что дальше будет???
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        rocket757
  3. Михаил177 Сегодня, 07:50 Новый
    Грабят вклады, вводят санкции от балды, отнимают дипсобственность - и после всего этого говорят "о порядке." И.диоты.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Михаил177
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:58 Новый
    НАТО должна быть защитой «от возвращения древних демонов и противовеса России»
    Так защита на словах превышает все нормы, а вот на деле кроме 2% и втюхивания американского оружия ничего. "Демоны" давно сидят в НАТО и правительствах западных стран. Штюрмеру достаточно посмотреть на своего канцлера и подумать головой.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    rotmistr60
  5. Чебуратор Сегодня, 07:59 Новый
    Вернуть некоторую предсказуемость времён холодной войны было бы уже достижением

    Если для этого надо распрощаться с некоторыми политиками - то еще полбеды,
    а вот если уже хаос вошел в неуправляемую стадию то мало не покажется
    Всем причем
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Чебуратор
  6. shcishcok Сегодня, 08:14 Новый
    слабоумие заразно и смертельно опасно!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    shcishcok
  7. Fornit Сегодня, 08:18 Новый
    Для начала неплохо было бы автору русский язык подтянуть... Ну ладно, перевод барахлит, но можно ведь нормально, по-русски фразы писать... Тьфу... "У Европы сегодня «нет ничего, что можно было бы противостоять Путину», считает..." это же надо так умудриться написать. Такое ощущение, что пишут люди, у которых русский язык - второй...
    "Может, в консерватории надо что-то подправить? " (С)
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Fornit
  8. mari.inet Сегодня, 09:21 Новый
    Слишком колко для правильного восприятия информации: "«нет ничего, что можно было бы противостоять Путину».
    Это сродни "перегрузке" от Хиллари Клинтон. Вроде звучит похоже на перезагрузку, но смысл радикально иной.
    Непонятно, кто виноват в такой фразеологии - автор статьи (за ним подобного ранее не замечалось) или же всё-таки Михаэль Штюрмер, но исправить эту ошибку очень хочется, чтобы фраза в мозги ложилась ровно и гладко.
    Есть два варианта: 1. "нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину"; 2. "нет ничего, чем можно было бы противостоять Путину".
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    mari.inet
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:24 Новый
    А вывод напрашивается сам собой: учите русский - пригодится.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    КОТ БАЮН
  10. betta Сегодня, 09:40 Новый
    Может быть Путин выигрывает тем, что ни кому не противостоит, а делает своё дело? Когда поступаешь по чести и совести, то всегда будешь в выигрыше (для некоторых это спорно). Однако результат виден.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    betta
  11. Салаватский МЧС Сегодня, 09:54 Новый
    ...на это и намекает в своём материале Штюрмер
    wassat
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Салаватский МЧС
  12. taiga2018 Сегодня, 10:50 Новый
    так же как у евнухов не могло быть детей,так и у нынешних западных евнухов от политики не может ничего родится...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    taiga2018
Картина дня