Ни правды, ни Запада, ни мирового порядка. А всё русские виноваты!
Более пятисот политиков и экспертов обсуждают кризисы в мире на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако уже сейчас ясно: у Европы нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину.
У Европы сегодня «нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину», считает Михаэль Штюрмер. По его мнению, высказанному ан страницах «Die Welt», мир становится «всё более неопределённым», а европейцы «ждут чуда во внешних делах». Никакого такого чуда не будет.
Никогда прежде участники Мюнхенской конференции по безопасности не встречались со столь «мрачным анализом состояния мира». Вот темы конференции «в свободном переводе», иронизирует автор: «прощание с правдой, прощание с Западом, прощание с мировым порядком».
Демонтаж мирового порядка, похоже, идёт ускоренными темпами. Сегодня находятся «под давлением» даже те правила взаимного поведения, предсказуемости и стратегической компенсации, которые сохранились со времён холодной войны.
С двойного кризиса (в Берлине в 1961 году и на Кубе в 1962-м) опасность никогда не была столь высокой, как в эти недели и месяцы, и особенно сейчас, пишет далее Штюрмер. Преувеличение? Нет, взгляд Кассандры! И катастрофа Трои уже близко.
Но ведь это же часть государственного искусства — осознавать кризисы и надвигающиеся катастрофы, продумывать реакцию на них, а также «мужественно противостоять им».
Автор выделяет вопрос эффективности Североатлантического альянса как прочной основы европейской безопасности и взаимного доверия. Именно НАТО должна быть защитой «от возвращения древних демонов и противовеса России», чьи «властные элиты» не смирились с потерей статуса мировой державы, полагает Штюрмер.
Пока же мировой порядок в целом остаётся набором слов без подлинного смысла.
Итак, заметим, европейцев и вообще весь Запад, включая, по-видимому, и США, от русских «демонов» может спасти лишь единство в рамках НАТО и «мужественный» коллективный ответ Кремлю. Кремль не остановится, ибо «элиты» в России задумали вернуть себе «статус». Вероятно, в таких условиях, пусть они и далеки от реальности, аналитикам и экспертам кажется уместным выработать хоть какие-то правила нового мира — и к этому призвана новая конференция. Вернуть некоторую предсказуемость времён холодной войны было бы уже достижением для нынешних мягкотелых политиков. Вероятно, на это и намекает в своём материале Штюрмер.
Видеокадр: «Die Welt»
У Европы сегодня «нет ничего, что можно было бы противопоставить Путину», считает Михаэль Штюрмер. По его мнению, высказанному ан страницах «Die Welt», мир становится «всё более неопределённым», а европейцы «ждут чуда во внешних делах». Никакого такого чуда не будет.
Никогда прежде участники Мюнхенской конференции по безопасности не встречались со столь «мрачным анализом состояния мира». Вот темы конференции «в свободном переводе», иронизирует автор: «прощание с правдой, прощание с Западом, прощание с мировым порядком».
Демонтаж мирового порядка, похоже, идёт ускоренными темпами. Сегодня находятся «под давлением» даже те правила взаимного поведения, предсказуемости и стратегической компенсации, которые сохранились со времён холодной войны.
С двойного кризиса (в Берлине в 1961 году и на Кубе в 1962-м) опасность никогда не была столь высокой, как в эти недели и месяцы, и особенно сейчас, пишет далее Штюрмер. Преувеличение? Нет, взгляд Кассандры! И катастрофа Трои уже близко.
Но ведь это же часть государственного искусства — осознавать кризисы и надвигающиеся катастрофы, продумывать реакцию на них, а также «мужественно противостоять им».
Автор выделяет вопрос эффективности Североатлантического альянса как прочной основы европейской безопасности и взаимного доверия. Именно НАТО должна быть защитой «от возвращения древних демонов и противовеса России», чьи «властные элиты» не смирились с потерей статуса мировой державы, полагает Штюрмер.
Пока же мировой порядок в целом остаётся набором слов без подлинного смысла.
Итак, заметим, европейцев и вообще весь Запад, включая, по-видимому, и США, от русских «демонов» может спасти лишь единство в рамках НАТО и «мужественный» коллективный ответ Кремлю. Кремль не остановится, ибо «элиты» в России задумали вернуть себе «статус». Вероятно, в таких условиях, пусть они и далеки от реальности, аналитикам и экспертам кажется уместным выработать хоть какие-то правила нового мира — и к этому призвана новая конференция. Вернуть некоторую предсказуемость времён холодной войны было бы уже достижением для нынешних мягкотелых политиков. Вероятно, на это и намекает в своём материале Штюрмер.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru