12:44 19 февраля

В Берлине раскритиковали идею постепенной отмены антироссийских санкций

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Представителя некоторых политических партий ФРГ подвергли критике предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении РФ после ввода в Донбасс миротворцев ООН, передает РИА Новости.



На Мюнхенской конференции по безопасности Габриэль поддержал идею президента РФ Владимира Путина о вводе «голубых касок» в Донбасс. Он отметил, что с появлением в зоне конфликта миротворцев может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.


Однако, по мнению представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и главы парламентского комитета по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене политического курса Москвы.

Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом,
сказал он.

Его поддержала представительница «Зеленых» Катрин Горинг-Эккардт.

Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций,
заявила она.

Напомним, ЕС ввел антироссийские санкции в 2014 году на фоне начавшегося на Украине кризиса. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время представители стран Евросоюза все чаще призывают к отмене ограничений, но европейские политики увязывают этот вопрос с реализацией Минских соглашений. В свою очередь Москва неоднократно отмечала, что не является стороной этих договоренностей, как не является и участницей конфликта в Донбассе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. предки с Дона Сегодня, 09:42 Новый
    СССР, а Россия как наследница, уже выполняла "минскую" операцию в военных учебниках она носит название "Багратион", так что на мнение Берлина с их зелеными и серо-буро-малиновыми как-то ровно.
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    предки с Дона
    1. IMH Сегодня, 09:45 Новый
      Про былые подвиги мы слышали, а что-ть новое за 73 года есть?
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      IMH
      1. предки с Дона Сегодня, 09:47 Новый
        Цитата: IMH
        Про былые подвиги мы слышали, а что-ть новое за 73 года есть?

        То, что мы прожили эти 73 года после второй мировой уже достижение!
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        предки с Дона
        1. IMH Сегодня, 09:49 Новый
          Отчасти согласен.
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          IMH
          1. Squelcher Сегодня, 10:48 Новый
            Да, уж вы положили, представителей вашего племени как баранов нацисты резали и травили в концлагерях, даже в лагере Собибор он и то восстание подняли советские военнопленные, советским гражданам пришлось и за себя и за ваше трусливое племя сражаться.Так вы ещё наглости набирается сарказм выражать:(
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            Squelcher
            1. Anton Capucin Сегодня, 11:40 Новый
              Цитата: Squelcher
              Да, уж вы положили, представителей вашего племени как баранов нацисты резали и травили в концлагерях, даже в лагере Собибор он и то восстание подняли советские военнопленные, советским гражданам пришлось и за себя и за ваше трусливое племя сражаться.Так вы ещё наглости набирается сарказм выражать:(

              Прекращайте. Это звучит даже мерзко. Хотите покопаться в грязи и подаказывать свою исключительность в противовес чужой исключительности? От этого что то изменится? Боролись с фашистами все, другое дело, что потом выродков которых не расстреляли за их деяния посадили снова в европейские правительства американцы. Чудесно же. Вот мы и уперлись опять же уникальных и неповторимых. Идея разобщения народов для капитала не нова. Не реагируйте так резко на людей слепых и зашореных, придет время они все увидят сами. Голос Германии канал есть такой, там в переведенке есть юмористическое шоу, только не смешно совсем. Посмотрите ролик про нацистов вернувшихся в правительство.
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              Anton Capucin
              1. Squelcher Сегодня, 12:43 Новый
                Я в грязи не копаюсь, а стараюсь не забывать и по возможности напоминать другим "исключительным" и "богоизбраным" исторические уроки, кто и чем отличился в той войне и сейчас.
                Европа точно всеми силами боролась с фашистами:Это только пленные "борцуны"
                Немцы - 2,389560 млн. человек
                Японцы - 639,635 тыс. человек
                Венгры - 513,767 тыс. человек
                Румыны - 187,370 тыс. человек
                Австрийцы - 156,682 тыс. человек
                Чехословаки - 69,977 тыс. человек
                Поляки - 60,280 тыс. человек
                Итальянцы - 48,957 тыс. человек
                Французы - 23,136 тыс. человек
                Югославы - 21,822 тыс. человек
                Молдаване - 14,129 тыс. человек
                Китайцы - 12,928 тыс. человек
                Евреи - 10,173 тыс. человек
                Корейцы - 7,785 тыс. человек
                Голландцы - 4,729 тыс. человек
                Монголы - 3,608 тыс. человек
                Финны - 2,377 тыс. человек
                Бельгийцы - 2,010 тыс. человек
                Люксембуржзцы - 652 человека
                Датчане - 457 человека
                Испанцы - 452 человека (по другим данным 350 испанцев попали в советский плен - 94 умерло, остальные в 1954г вернулись домой)
                Цыгане - 383 человека
                Норвежцы - 101 человека
                Шведы - 72 человека
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                Squelcher
            2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:45 Новый
              удивляться нечему,если у западников уже и Вендспилс в детский лагерь превратился((
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              Ратник с пулеметом
      2. LSA57 Сегодня, 09:52 Новый
        Цитата: IMH
        Про былые подвиги мы слышали, а что-ть новое за 73 года есть?

        а на нас кто нападал?
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        LSA57
        1. IMH Сегодня, 09:57 Новый
          А кроме войны, у вас подвиги бывают?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          IMH
          1. 210окв Сегодня, 09:58 Новый
            А у Вас?У нас то их полно.И это не обстрелы мирных жителей.
            Цитата: IMH
            А кроме войны, у вас подвиги бывают?
            Ответить
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            210окв
            1. Anarchist Сегодня, 10:02 Новый
              Дмитрий, ты сам ответил на свой вопрос:
              Цитата: 210окв
              А у Вас?

              Цитата: 210окв
              обстрелы мирных жителей.

              Обстрелы сектора-Газа...
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Anarchist
            2. IMH Сегодня, 10:17 Новый
              У нас полно. Из ближневосточной пустыни обр. 1948-го года евреи построили цветущую страну. Этого мало?
              Ответить
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              IMH
              1. 210окв Сегодня, 10:22 Новый
                Я соглашусь насчёт цветущей страны.Правда без героических усилий СССР этой "страны"даже бы и в проекте не было.
                Цитата: IMH
                У нас полно. Из ближневосточной пустыни обр. 1948-го года евреи построили цветущую страну. Этого мало?
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                210окв
                1. Korax71 Сегодня, 11:42 Новый
                  Для справки.голда мэйр за двух недельное турне по сша собрала бабосов в виде пожертвований больше,чем все поставки с разрешения СССР.на момент голосования Израиль уже БЫЛ государством.это ничего не изменило.а помощь СССР была,особенно египту и еще ряду арабских стран.н е стоит приписывать СССР то,чего он не делал.
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                  Korax71
              2. LSA57 Сегодня, 10:28 Новый
                Цитата: IMH
                1948-го года евреи построили цветущую страну. Этого мало?

                на оккупированных Палестинских территориях. подвиг однако
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                LSA57
                1. IMH Сегодня, 10:43 Новый
                  У кого эти территории оккупированы?
                  Ответить
                  Цитировать Жалоба
                  IMH
                  1. LSA57 Сегодня, 10:48 Новый
                    Цитата: IMH
                    У кого эти территории оккупированы?

                    Голанские высоты чьи? палестина вам их плдарила?
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                    LSA57
                    1. Korax71 Сегодня, 11:45 Новый
                      Голанские высоты-это трофей.они их отвоевали.какие территории были Россией завоеваны напомнить?или может нам их тоже надо вернуть?я сразу категорически против.что добыто в бою -то неприкосновенности и свято.
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                      Korax71
          2. LSA57 Сегодня, 10:26 Новый
            Цитата: IMH
            А кроме войны, у вас подвиги бывают?

            одна фамилия, Гагарин.
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            LSA57
            1. Galaxy Сегодня, 12:43 Новый

              Думаю, что Гагарину, очень стыдно за нас!
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              Galaxy
      3. Per se. Сегодня, 10:04 Новый
        Цитата: IMH
        а что-ть новое за 73 года есть?
        Если "что-ть" новое спрашивать, это к нашим мальчишам плохишам, что они создали после 1991 года, подобрав капитализм. У Советского Союза и после победы над нацистской Германией, был и Гагарин, и матрасников утирали во Вьетнаме, много чего было. Коммунисты "от сохи" построили сверхдержаву, плохиши от сверхдержавы к "сохе" катятся, будучи зависимыми от своих хозяев буржуинов. Щёки надувать, хоть как-то оправдывая наличие мощного потенциала перед своим народом, это одно, реально кусать "кормящую руку" Запада, это другое. Зачем признавали бандеровские выборы, проведённые хунтой, дали ей легализоваться? Почему, признав выбор Крыма, не признали выбор Донбасса? Что до санкций, то их введение надо было требовать против США, за организацию государственного переворота на бывшей Украине, и спрашивать с подлых "гарантов" ЕС, не жуй у нас сопли госдеповские подкаблучники в правительстве.
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        Per se.
        1. raw174 Сегодня, 10:59 Новый
          Цитата: Per se.
          Коммунисты "от сохи" построили сверхдержаву

          И где она? Что случилось? А случилось то, что должно было случиться, развалилась "сверхдержава", как только упали цены на нефть, вернее их специально опустили. В итоге большой внешний долг, дефицит продовольствия, развал...
          Цитата: Per se.
          плохиши от сверхдержавы к "сохе" катятся

          С течением лет регулярные кризисы всё меньше сказываются на нашей стране... Это ли не признак более гибкой экономики?
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          raw174
          1. Per se. Сегодня, 12:04 Новый
            Цитата: raw174
            А случилось то, что должно было случиться, развалилась "сверхдержава", как только упали цены на нефть, вернее их специально опустили.
            Да, ладно, цены на нефть убили сверхдержаву, Гитлер не мог... Такие, как Хрущёв и Горбачёв нанесли Советскому Союзу самые страшные удары, их заигрывание с Западом. Про Ваше "С течением лет регулярные кризисы всё меньше сказываются на нашей стране... Это ли не признак более гибкой экономики?", даже и говорить ничего не хочется. Блажен, кто верует.
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            Per se.
      4. Дормидонт Сегодня, 10:04 Новый
        Уже скоро, ибо третье иго не вечное
        Ответить
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        Дормидонт
      5. Околоточный Сегодня, 12:37 Новый
        Военные базы рядом с вами появились. laughing
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        Околоточный
    2. Зяблицев Сегодня, 09:53 Новый
      Я больше чем уверен ни Норберт Реттген, ни Катрин Горинг-Эккардт, текст Минских соглашений не читали и имеют о них представление только из соцсетей и твиттов Климкина и Порошенко....,поэтому они просто высказывают мысли своих кураторов из Госдепа, не бюолее! Раздрай в политическом истеблишменте Германии нам где то даже на руку - пока они там выясняют кто на стенку выше писают, то не особо лезут в бизнес - который молча делает свое выгодное дело именно на сотрудничестве с Россией!
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      Зяблицев
      1. NKT Сегодня, 10:14 Новый
        А мы сами в этом виноваты, как они «понимают» эти соглашения и не только их. У нас нет четкой информационной политики, пропаганды, каждодневных разъяснений и комментариев. Покойный Чуркин почти каждый день устраивал для корреспондентов брифинг, отвечал на вопросы и давал комментарии. Но один в поле не воин, а с его уходом вообще никого не осталось. Наши политики только и могут на политических шоу выступать. Минобороны иногда дает остромные комметарии, но это для нас понятно, а с западу они непонятны, ему надо попроще и почаще.
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        NKT
        1. Зяблицев Сегодня, 10:18 Новый
          А мы не участники Минских соглашений!Только лишь "нормандской четверки"...Впрочем, даже Украина, де-юре, не участник Минских соглашений! laughing

          Да кому Вы и что, собираетесь объяснять? Там все все прекрасно понимают!
          Ответить
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          Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 10:20 Новый
      России сотни лет вводят, и вводят. То санкции, то войска. И все это заканчивается очередным переделом Европы и усилением мощи России.
      Ответить
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      сибиралт
  2. IMH Сегодня, 09:42 Новый
    Я тоже критикую постепенное снятие санкций. Нужно снять все и в один день.
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    IMH
    1. предки с Дона Сегодня, 09:44 Новый
      "Судный день" снимет все санкции разом, но стоит ли доводить до этого ? Сколько там натикало вроде минуты две осталось, остановитесь!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      предки с Дона
      1. IMH Сегодня, 09:51 Новый



        Слышали такое.
        Ответить
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        IMH
    2. Пытливый Сегодня, 09:44 Новый
      Цитата: IMH
      Я тоже критикую постепенное снятие санкций. Нужно снять все и в один день.

      Двумя руками ЗА
      Ответить
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      Пытливый
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:42 Новый
    Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом,
    а вот где он нашел про Россию в Минских соглашениях? он вообще читать умеет?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Angel_and_Demon
    1. роман66 Сегодня, 09:48 Новый
      а зачем? текст внушается через айфон во сне
      Ответить
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      роман66
      1. cniza Сегодня, 09:52 Новый
        Это их мантра на ближайшие годы. hi
        Ответить
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        cniza
        1. роман66 Сегодня, 09:59 Новый
          hi "дети пели хором"
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          роман66
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:09 Новый
        Цитата: роман66
        а зачем?

        ну, вообще то, что бы хотя бы знать о чем там говорится
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Angel_and_Demon
        1. роман66 Сегодня, 10:11 Новый
          а зачем? требуется говорить требуемое!
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          роман66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17 Новый
            Цитата: роман66
            требуется говорить требуемое!

            ну тогды пусть требуют
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Angel_and_Demon
    2. LSA57 Сегодня, 09:54 Новый
      Цитата: Angel_and_Demon
      а вот где он нашел про Россию в Минских соглашениях

      это написано в фашингтонских методичках, вот они как попугаи и повторяют
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      LSA57
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:10 Новый
        Цитата: LSA57
        это написано в фашингтонских методичках,

        так значит читать все таки умеют belay
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 Сегодня, 10:30 Новый
          Цитата: Angel_and_Demon
          так значит читать все таки умеют

          во, что носом ткнут, то и прочитают
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          LSA57
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:39 Новый
            Цитата: LSA57
            во, что носом ткнут, то и прочитают

            наверное, и смотрят так же
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 Сегодня, 10:50 Новый
              Цитата: Angel_and_Demon
              наверное, и смотрят так же

              как у нас в школе говорили, смотрит в книгу, видит фигу. Извини, не поздоровался. Привета hi
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              LSA57
    3. askort154 Сегодня, 10:02 Новый
      Angel_and_Demon.....а вот где он нашел про Россию в Минских соглашениях? он вообще читать умеет?

      Надо нашим хакерам поработать. Загрузить файлы со списком обязательств сторон минского соглашения по пунктам, на все гаджиты западных политический деятелей . Типа, мордой их об "гаджит-стол". negative
      А то один, не читавший документы, прокукарекал с большой трибуны - все русофобы хором подхватили.
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      askort154
  4. prior Сегодня, 10:00 Новый
    Если опять заговорили о международном праве - значит надо забирать ГДР обратно, размещать там танковые дивизии и Искандеры. После этого можно будет обсуждать, что в соответствии с международным правом, а что нет, какие границы соответствуют Хельсинским договорённостям и какие страны имеют право быть...
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    prior
  5. Дормидонт Сегодня, 10:03 Новый
    С четверным рейхом никаких сепаратных переговоров. Лишь полная и безоговорочная капитуляция
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    Дормидонт
  6. Пленник Сегодня, 10:09 Новый
    Ну эти партии с их херрами и фрау крепко на прикорме у заатлантического обкома и под колпаком их спецслужб. Так что удивляться не стоит.
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    Пленник
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:12 Новый
    Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения
    Немцы из ХДС недалеко ушли от украинцев. А кто был гарантом минских соглашений если не Германия и Франция? А, что сделала Германия за эти годы, чтобы Украина выполнила хотя бы один из пунктов соглашения? Молчали бы скромно в тряпочку.
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    rotmistr60
  8. demo Сегодня, 10:31 Новый
    Чем дальше в лес, тем больше дров.

    Однозначно мы имеем дело с совершенно не вменяемыми людьми.
    Даже придумать себе выход из такого положения не возможно.
    Ты им про Ивана, а они тебе про болвана.
    Наверное надо поступить как поляки.
    Ввести уголовное преследование за напоминание по поводу неисполнения РФ условий минского соглашения.
    Надо отбить охоту вспоминать и требовать от нас того, чего мы не обязывались выполнять.
    И может быть необходимо сделать совместное заявление нашего МО и МИДа.
    Приблизительно такое.
    "РФ, опираясь на постоянные требования западных стран, в лице их парламентариев и руководителей ведомств, по выполнению условий минского соглашения, принимает на себя обязательства выполнить их в полном объеме.
    Просим вашего согласия на полный демонтаж существующей власти в Украине, как мешающей выполнять минские соглашения, с утилизацией биологического материала, являющегося благоприятной средой для формирования активного противодействия минским соглашениям".

    Пусть все согласятся и мы выполним.
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    demo
  9. taiga2018 Сегодня, 11:00 Новый
    с Ираном начали разговаривать после того,как замаячила реальная перспектива появления у этой страны ядерного оружия,может быть и нам пора заиметь в колоде пару ядерных козырей,например,выйти из моратория на ядерные испытания,а там и из соглашения о нераспространении ядерного оружия...
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    taiga2018
  10. ioan-e Сегодня, 11:39 Новый
    Цитата: IMH
    У нас полно. Из ближневосточной пустыни обр. 1948-го года евреи построили цветущую страну. Этого мало?

    На долго ли?
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    ioan-e
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