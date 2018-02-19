В Берлине раскритиковали идею постепенной отмены антироссийских санкций
Представителя некоторых политических партий ФРГ подвергли критике предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении РФ после ввода в Донбасс миротворцев ООН, передает РИА Новости.
На Мюнхенской конференции по безопасности Габриэль поддержал идею президента РФ Владимира Путина о вводе «голубых касок» в Донбасс. Он отметил, что с появлением в зоне конфликта миротворцев может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.
Однако, по мнению представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и главы парламентского комитета по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене политического курса Москвы.
Его поддержала представительница «Зеленых» Катрин Горинг-Эккардт.
Напомним, ЕС ввел антироссийские санкции в 2014 году на фоне начавшегося на Украине кризиса. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время представители стран Евросоюза все чаще призывают к отмене ограничений, но европейские политики увязывают этот вопрос с реализацией Минских соглашений. В свою очередь Москва неоднократно отмечала, что не является стороной этих договоренностей, как не является и участницей конфликта в Донбассе.
На Мюнхенской конференции по безопасности Габриэль поддержал идею президента РФ Владимира Путина о вводе «голубых касок» в Донбасс. Он отметил, что с появлением в зоне конфликта миротворцев может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.
Однако, по мнению представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и главы парламентского комитета по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене политического курса Москвы.
Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом,сказал он.
Его поддержала представительница «Зеленых» Катрин Горинг-Эккардт.
Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций,заявила она.
Напомним, ЕС ввел антироссийские санкции в 2014 году на фоне начавшегося на Украине кризиса. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время представители стран Евросоюза все чаще призывают к отмене ограничений, но европейские политики увязывают этот вопрос с реализацией Минских соглашений. В свою очередь Москва неоднократно отмечала, что не является стороной этих договоренностей, как не является и участницей конфликта в Донбассе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com