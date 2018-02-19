Рудской рассказал об изменении характера боевых действий в современных условиях

Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,

В настоящее время характер боевых действий претерпевает существенные изменения – высокотехнологичный противник будет проводить их сразу в пяти сферах на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве, пишет в своей статье для Красной Звезды начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.Генерал отмечает, что в последнее время объем и масштаб задач, решаемых ГОУ, значительно возросли, поскольку изменяется характер современных военных действий.По его словам, «расширился спектр военных конфликтов, в которых могут быть применены армия и флот, кроме классических конфликтов, в которых участвуют регулярные армии». Появились конфликты нового типа, как война в Сирии, где против правительства выступают «иррегулярные силы».Рудской уточняет, что «меняется соотношение военных и невоенных мер, реализуемых противниками в ходе конфликтов подобного типа».говорится в статье.