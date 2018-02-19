12:48 19 февраля

Рудской рассказал об изменении характера боевых действий в современных условиях

В настоящее время характер боевых действий претерпевает существенные изменения – высокотехнологичный противник будет проводить их сразу в пяти сферах на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве, пишет в своей статье для Красной Звезды начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.



Генерал отмечает, что в последнее время объем и масштаб задач, решаемых ГОУ, значительно возросли, поскольку изменяется характер современных военных действий.


По его словам, «расширился спектр военных конфликтов, в которых могут быть применены армия и флот, кроме классических конфликтов, в которых участвуют регулярные армии». Появились конфликты нового типа, как война в Сирии, где против правительства выступают «иррегулярные силы».

Рудской уточняет, что «меняется соотношение военных и невоенных мер, реализуемых противниками в ходе конфликтов подобного типа».

Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,
говорится в статье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Anarchist Сегодня, 10:29
    высокотехнологичный противник будет проводить их сразу в пяти сферах на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве

    Об этом нам уже американцы рассказали! Говорят, что в последнем мы особенно приуспели...(в киберпространстве)
    "Америку", будь она неладна, не открыл... Лишь напомнил о себе.
    Anarchist
    1. собаковод Сегодня, 10:32
      Значит наши действия должны отвечать современным реалиям. Интересно, что в этих областях делается для успешного противостояния? Думаю, у многих, здесь пишущих, волосы дыбом встали.
      собаковод
      1. Anarchist Сегодня, 10:35
        Цитата: собаковод
        Думаю, у многих, здесь пишущих, волосы дыбом встали.

        А у некоторых даже выпали...
        Кому он это рассказал? Те, кто интересуется, и без него всё понимают. Ну, а остальным - пофигу...
        Anarchist
        1. kenig1 Сегодня, 11:03
          То есть НГОУ надо сидеть и в тряпочку молчать, потому что диванные эксперты все знают?
          kenig1
    2. Vladimir 5 Сегодня, 12:00
      Пятая сфера не ограничивается киберпространством, она продолжается своей пятой колонной в рядах противника и тд.. На сегодня она расширена по всем направлением, и главным является политическая и идеологическая победа на уровне гражданского мирового сообщества, что накладывается и на сообщество противника.. Это сегодня достигается и самыми грязными методами (ложь, провокации, подтассовки и пр). Но наше правительство, МИД, гос.службы сегодня в сухую проигрывают на этой пятой сфере. Проигрваем главным и потому, что пятая колонна противника находится на уровне нашего правительства и высших деловых кругах,,,
      Vladimir 5
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:29
    так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,
    ну америку не открыл, военные хакеры уже давно есть
    Angel_and_Demon
  3. 210окв Сегодня, 10:30
    Ну что же..Союзников у России прибавилось.При Александре Миротворце были армия и флот..Потом добавилась авиация,далее космическая группировка..Теперь компьютерщики(хакеры) laughing hi
    210окв
  4. svp67 Сегодня, 10:30
    В настоящее время характер боевых действий претерпевает существенные изменения – высокотехнологичный противник будет проводить их сразу в пяти сферах на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,
    А не высокотехнологичный, все больше в шестой сфере - под землей старается их проводить. Об этом мы не забыли ли?
    svp67
    1. Anarchist Сегодня, 10:37
      Сергей hi , нас экономически долбят, а об этом он даже не упомянул! Хотя, выбить финансовую почву из под ног пративника - одна из важнейших задач...
      Anarchist
      1. svp67 Сегодня, 10:39
        hi
        Цитата: Anarchist
        нас экономически долбят, а об этом он даже не упомянул!

        Дженераль, за свой участок фронта отвечает, он из тех кто планирует будущие войны, а вот за экономику пусть другой дженераль отчитается


        svp67
      2. kenig1 Сегодня, 11:05
        Эти должен заниматься НГОУ и ВС РФ?
        Вы адресом случайно не ошиблись, или статью не прочитали?
        kenig1
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,
    Охвачено уже все, что можно. Осталось военным заняться астралом и подумать о проникновении на этот уровень (шучу).
    rotmistr60
  6. anjey Сегодня, 10:39
    как, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве,
    где вот только эти пять сфер нашего боевого пространства были под Хишамом????
    Теория вещь хорошая,но без практики мертва...
    anjey
  7. demo Сегодня, 10:40
    Появились конфликты нового типа, как война в Сирии, где против правительства выступают «иррегулярные силы».

    За любыми "иррегулярными силами" стоят совершенно конкретные "регулярные силы", имеющие географический адрес и государственную принадлежность.
    Поэтому для предотвращения возникновения "нового типа вооруженных конфликтов" необходимо предупреждать их провокаторов.

    Но вот как в нашем положении это сделать - вопрос.
    Бороться со следствием - это глупость.
    Бороться надо с причиной.
    demo
    1. Хагалаз Сегодня, 10:56
      А что бы бороться с причиной, её надо вслух назвать. А то всё бе-ме.
      Хагалаз
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 11:03
      Цитата: demo
      необходимо предупреждать их провокаторов.

      Ну предупредили Вы американцев, а дальше? Думаете они послушают и уберутся? Хоть один пример приведите где американцы ушли потому что так им сказали русские?
      Сейчас войны ведутся по другому, на примере противостоянии в Сирии.
      Viktor.12.71
    3. слава1974 Сегодня, 11:53
      Бороться со следствием - это глупость.
      Бороться надо с причиной.


      В 30-е годы боролись с басмачеством, которое инициировали англичане, и ничего, победили.При этом причину - Англию никто не бомбил.Поэтому новые вооруженные конфликты это хорошо забытые старые, и противодействие им хорошо отработано.
      слава1974
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
    Хорошо , что это понимают на уровне Генштаба и учитывают в военном планировании . Слава Богу , что мыслят не критериями "прошлой войны" . Это внушает некоторый оптимизм...
    КВУ-НСвД
    1. taiga2018 Сегодня, 11:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      мыслят не критериями "прошлой войны"

      да уж,было бы плохо,если бы всё ещё надеялись на кавалерию с шашками наголо...
      taiga2018
  9. Romka47 Сегодня, 11:13
    Генералы всегда готовятся к уже прошедшим войнам.
    Romka47
  10. Radikal Сегодня, 11:35
    Цитата: 210окв
    Ну что же..Союзников у России прибавилось.При Александре Миротворце были армия и флот..Потом добавилась авиация,далее космическая группировка..Теперь компьютерщики(хакеры) laughing hi

    ...а также брокеры, менеджеры, аутсорсеры, и мерчендайзеры. wassat
    Radikal
  11. Tektor Сегодня, 11:57
    Пора выпускать Кракена... Т.е. Ф.Е.Д.О.Ра против фанатиков в Сирии.
    Tektor
  12. Ураган70 Сегодня, 12:42
    Цитата: 210окв
    Ну что же..Союзников у России прибавилось.При Александре Миротворце были армия и флот..Потом добавилась авиация,далее космическая группировка..Теперь компьютерщики(хакеры) laughing hi

    Вован и Лексус объявят упырям, что мы нашли Шамбалу и все...конец хол.войне, победа наша! Если мерикосы до поноса зомби-апокалипсиса бояться на полном серьёзе, то эта новость их окончательно убьет!
    Ураган70
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