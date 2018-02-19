12:41 19 февраля

Израиль и США провели испытания системы ПРО для перехвата ракет в космосе

Минобороны Израиля заявило об успешном испытании противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3). Испытания провели концерн Israel Aerospace Industries и представители ВВС Израиля совместно с представителями Агентства по противоракетной обороне минобороны США, сообщается в Twitter министерства обороны страны

"Хец-3" - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. На очереди - заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.

Израиль и США провели испытания системы ПРО для перехвата ракет в космосе



В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".

Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.

Использованы фотографии: flickr.com/U.S. Missile Defense Agency
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Комментарии 48

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:01
    Стопудово - против палестинских МБР
    Дормидонт
    1. сибиралт Сегодня, 11:05
      Ну, ну. Перехватить одновременно с одного пуска десяток боеголовок и десятки ложных целей? belay Кроме Израиля с этой задачей никто не справится.
      сибиралт
      1. XXXIII Сегодня, 11:39
        Цитата: сибиралт
        Ну, ну. Перехватить одновременно с одного пуска десяток боеголовок и десятки ложных целей? belay Кроме Израиля с этой задачей никто не справится.
        Изобретают колесо, лазером будем удобней.... wink
        У Израиля есть радары ближнего космоса или они это делать будут с помощью сети спутников, которые будут выступать в роли мини радаров. Боевую часть надо ведь направить на цель или она самонаводящиеся.... laughing
        XXXIII
    2. 210окв Сегодня, 11:06
      А вот если БЧ маневрирует..Все равно попадет?Или все же рекламный трюк?
      210окв
      1. Вкд Двк Сегодня, 11:33
        Цитата: 210окв
        А вот если БЧ маневрирует..Все равно попадет?Или все же рекламный трюк?

        А у них есть мишени, которые могут делать такие трюки? Если бы были, американцы давно бы раструбили о том, что у них есть маневрирующие боеголовки.
        Вкд Двк
    3. Мар.Тира Сегодня, 11:23
      Да нет.ребята толсто тролят обьявляя следующие испытания на Аляске.У нас на Чукотке ведь нет ракет,.зачем они это делают?Хотят что бы снова были что ли?Так это легко исправить.
      Мар.Тира
      1. Korax71 Сегодня, 11:53
        Трассы полета наших мбр как раз через Аляску и проходят
        Korax71
    4. Zoldat_A Сегодня, 11:52
      Цитата: Дормидонт
      Стопудово - против палестинских МБР

      Вот и я подумал - а с кем Богоизбранным в космосе-то воевать???.
      Щас пронюхают, налетят, начнут фразы из пяти слов на цитаты по одному слову расхватывать и каждое слово с природной язвительностью троллить, щёки надувать и грудь колесом выпячивать, чтобы спина горбатой не казалась....
      Не надо бы на ВО новости про Страну Обетованную писать. Не тронь их - нечистот в уши не поймаешь... При всём уважении к маленькому, но гордому бесплодному клочку суши на Ближнем Востоке....
      Zoldat_A
    5. IMH Сегодня, 11:53
      Причем тут палестина и/или Россия? Против Ирана Израилю это надо.
      IMH
  2. svp67 Сегодня, 11:02
    Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.
    Но предварительно Россию и Китай обвинили в создании и испытании подобного оружия...
    svp67
  3. Тралл Сегодня, 11:02
    Только в космосе евреев не хватало еще smile
    Тралл
    1. voyaka uh Сегодня, 11:06
      Евреи уже давно в космосе. Как производитель спутников
      связи, развед.спутников и легких космических ракет "Шавит".
      И ничего сейчас не развивается так быстро в Израиле, как аэро-косм.
      промышленность.
      voyaka uh
      1. Тралл Сегодня, 11:16
        Цитата: voyaka uh
        Евреи уже давно в космосе

        Просто возникает много вопросов:
        - можно ли правоверным иудеям летать в космос, как там соблюдать шаббат, не перестает ли еда быть кошерной, когда попадает на орбиту, и нет ли чего еретического в праздновании Дня Космонавтики? smile
        Тралл
        1. voyaka uh Сегодня, 11:32
          Архангелы (Гавриил, Рафаил, Михаил и др.- посланцы Творца) из Ветхого Завета летают в космосе, стратосфере,
          и атмосфере и ничего: шаббат, кошрут - все о-кей. (Только кипы надо крепко
          приклеивать к головам - перегреваются на сверхзвуке smile ).
          Еврейских космонавтов назовут архангелами, и все дела. fellow
          voyaka uh
          1. роман66 Сегодня, 11:41
            частушка была
            ходит спутник по орбите
            над разливами морей
            в нем Кронштейн висит прибитый -
            первый в космосе еврей
            lol
            роман66
      2. фигвам Сегодня, 11:37
        Видимо палестинцы через космос обстреливают Израиль.
        фигвам
    2. 210окв Сегодня, 11:07
      Ну,израильские спутники есть уже.
      Цитата: Тралл
      Только в космосе евреев не хватало еще smile
      210окв
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Израиль в "душе" понимает, что если Сша начнут войну, то они отсидеться в пустыне не смогут и ответка будет и по ним, как американскому союзнику. К тому же разработка совместная, значит американцы и с этого коммерческую выгоду имеют.
    rotmistr60
    1. наблюдатель1 Сегодня, 11:23
      Это смотря с кем будет воевать США, если с КНДР или с кем то не с нашего региона, то ответки Израилю не будет. Выгода взаимная от этого проекта, мы получаем финансирование, рабочие места и нужный нам и американцам для обороны противоракетный комплекс
      наблюдатель1
      1. ioan-e Сегодня, 11:46
        Для обороны от кого? Вы с америкосами главные агрессоры, они глобальный, вы региональный!
        ioan-e
        1. наблюдатель1 Сегодня, 11:54
          Вы прежде чем писать ахинею посмотрите кто начал войны с нами и когда и почему, и даже Иран находясь от наших границ на 1000 км и не имея никаких территориальных споров угрожает нас уничтожить. Английский дождливый климат сильно затуманивает вам голову, сэр!
          наблюдатель1
          1. ioan-e Сегодня, 12:03
            Ахиня - это ваше так называемое "государство", которого вообще не должно быть! Иран, в отличии от вас, по вам не наносит удары, а вы какое право имеете бить по Сирии? Тоже мне богоизбранный народ, сами себя назначили?
            ioan-e
            1. наблюдатель1 Сегодня, 12:29
              По поводу, что должно быть, а что нет забыли спросить такого супер ничего незнающего о истории нашего региона деятеля, как вы! Иран финансирует и вооружает Хизболлу и Хамас которые нас обстреливают, совершают теракты и обещают нас уничтожить вместе с Ираном и кстати с Асадом с которым мы в состоянии войны с 48 года и три раза серьёзно воевали.
              А богоизбранный народ мы по простой причине, так как евреи родили вашего христианского бога Иисуса Христа, рождённого от еврейки Марии в еврейском городе Вифлиеме 2018 лет назад, а также подарили миру библию с 10 известными заповедьями.
              Прежде чем вставить свои пять копеек, постарайся хотя бы немного почитать историю.
              наблюдатель1
  5. LIXT Сегодня, 11:10
    Сколько бабла то ушло на это все... а за все это платит простой люд налогами, эх мне бы хотя бы 1 сотую часть тех денег...
    LIXT
    1. Комментарий был удален.
  6. anjey Сегодня, 11:16
    Израиль и США провели испытания системы ПРО для перехвата ракет в космосе
    очевидна и направленность,любой ценой хотят избежать ядерной ответки России на подлый первый удар,думаю, мы не дадим им шансов на спасение,и это действительно успокаивает -умереть и забрать с собой врагов....
    anjey
    1. voyaka uh Сегодня, 11:34
      "и это действительно успокаивает -умереть и забрать с собой врагов...."///

      Прямо, джихадист какой-то negative . Те тоже обожают: умереть и забрать с собой врагов.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 11:43
        жена мужу :" так надоел ты мне - просто покончить с собой хочу!" муж ей -:" да я тоже!" жена :" тогда я не буду!"
        роман66
  7. taiga2018 Сегодня, 11:18
    и они думают,что Иран на это будет спокойно смотреть...
    taiga2018
  8. АнтиFREEZ Сегодня, 11:21
    В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill

    Видео в тему, хоть и не Хец-3:
    АнтиFREEZ
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
    Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.
    Здесь эта система наверно будет эффективна при успешном завершении испытаний . Для противодействия маневрирующим боеголовкам и надёжной селекции ложных целей надеюсь нет .
    КВУ-НСвД
  10. san4es Сегодня, 11:24
    "Хец-3" - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе.


    В 2012 году американо-израильский консорциум Boeing — IAI объявил о намерении поставлять противоракетные комплексы «Arrow-2» и «Arrow-3» на международный рынок — в частности, потенциальными покупателями называются Южная Корея и Индия.
    san4es
  11. Змей Плискин Сегодня, 11:24
    Объясните человеку с гуманитарным образованием: в чем преимущество попадания ракеты в саму цель, а не подрыв поражающих элементов рядом с целью,как делают у нас? Зачем усложнять задачу себе?
    Змей Плискин
    1. Арон Заави Сегодня, 11:32
      Цитата: Змей Плискин
      Объясните человеку с гуманитарным образованием: в чем преимущество попадания ракеты в саму цель, а не подрыв поражающих элементов рядом с целью,как делают у нас? Зачем усложнять задачу себе?

      Задача поразить ракету до начала разделения боеголовок и ложных целей. А сделать это можно только в заатмосферном пространстве.
      Арон Заави
      1. Змей Плискин Сегодня, 11:40
        Я имею ввиду даже не эту конкретную систему, а западный подход к ПРО в целом. Многие западные комплексы, пэтриот например, если я не ошибаюсь, поражают саму цель пряммым попаданием, когда как наши комплексы подрывают поражающие элементы, создавая радиус поражения без необходимости прямого попадания. Такие комплексы проще и дешевле. Если это так, то в чем преимущество прямого попадания?
        Змей Плискин
    2. роман66 Сегодня, 11:46
      осколки не могут гарантировано повредить боеголовку
      роман66
      1. rocket757 Сегодня, 11:57
        Эт точно, даж сбить боевой блок с траектории шрапнель не может, нужен подрыв прямо в нос!!!
        Кинетическая болванка - если попало, то всё вдрызг разносит!
        Только проблема попасть, эт высший класс по точности .... болванка она мож и не дорогая но система наведения эт супер должна быть, дорого.
        Цель оправдывает средства ... пара ньюансов - если боевой блок маневрирует! если их много-много.
        Проблема пока не решена, но работают над этим все, потому как кто не успел, тот опоздал .... израильтянам респект в этом вопросе, в правильном направлении идут.
        rocket757
        1. роман66 Сегодня, 12:11
          как выразился один из разработчиков - " все равно что попасть пулей в пулю!"
          роман66
      2. voyaka uh Сегодня, 12:34
        Совершенно верно. Боеголовка МБР как-бы бронирована
        многослойным очень прочным покрытием против перегрева при спуске в атмосфере.
        Оно же защищает и от осколков ракет ПРО.
        voyaka uh
    3. san4es Сегодня, 11:50
      Цитата: Змей Плискин
      ...в чем преимущество попадания ракеты в саму цель, а не подрыв поражающих элементов рядом с целью?

      ...При прямом попадании, кинетическая энергия (разрушение цели) больше , но точность не гарантированна.
      При дистанционном подрыве -- наоборот.
      san4es
      1. Змей Плискин Сегодня, 12:03
        Всем спасибо за ответы.
        Змей Плискин
      2. роман66 Сегодня, 12:17
        привет! hi хороша в этом случае ядреная бч
        роман66
        1. rocket757 Сегодня, 12:39
          Хороша???
          После её подрыва них-фига ничего не видно, некоторое время, достаточное шоб на вас паровоз упал.
          Была такая идэя тандемного прорыва ПРО!!! почему то её задвинули на крайняк, когда уже усё и нужен только ответный удар баллистическими ракетами! Удар возмездия!
          Все устремились изобретать не ядрёные средства ПВО - ПРО, жить то все хотят и не под землёй однако!
          rocket757
  12. Silvestr Сегодня, 11:26
    Ранее эксперименты с Arrow 3 проводились с базы ВВС Пальмахим, но теперь из опасения того, что на Израиль могут упасть обломки ракет, они перенесены на Аляску. На Аляске специфически будет отрабатываться перехват иранских баллистических ракет.

    В январе этого года испытания были отменены из-за проблем с передачей информации, в декабре прошлого — из-за того что условная цель повела себя не так, как предполагалось сценарием испытаний.

    Вместе с другими системами ближней, средней и дальней противоракетной обороны, Arrow 3 представляет собой наиболее высокий уровень защиты, и предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы. Она является более совершенной версией ранних систем — Arrow и Arrow 2. Новая система ПВО способна перехватывать боевые блоки МБР на высотах до 100 км и на дальности до 650 км. Дальность обнаружения цели РЛС Arrow 3 составляет 900 км.
    Arrow 3 официально поставлена на вооружение ВВС ЦАХАЛа в январе 2017 года.
    Silvestr
    1. voyaka uh Сегодня, 11:52
      Arrow 3 - что-то среднее между Иджис SM-3 и GBI (Ground-Based Interceptor - которые
      на Аляске). Она не умеет брать БР малой дальности, как SM-3 (для этого - Праща Давида)
      и не столь мощная, как GBI для перехвата МБР.
      Ее задача - перехват БРСД на среднем курсе в космосе.
      voyaka uh
  13. shans2 Сегодня, 11:54
    группировка “Хизбалла” распространила в социальных сетях видео, на котором продемонстрирована атака против израильских газовых оффшорных месторождений.

    В видео включены цитаты из последней речи Хасана Насраллы, в которой он предупреждает, что “Хизбалла” нанесет ответный удар по газовым платформам в ответ на любую израильскую атаку в Ливане. Насралла заявил: “Если вы атакуете – мы атакуем. Если вы будете бомбить – мы будем бомбить. Я клянусь, что в течение считанных часов газовые платформы перестанут функционировать”.
    https://mobile.twitter.com/dryasseralsaleh/status
    /965300795129454599/video/1
    shans2
    1. voyaka uh Сегодня, 12:28
      Израиль готовится к подобным неприятностям. Ничего страшного.
      6 подводных лодок, 4 фрегата, беспилотные скоростные катера
      и БПЛА над морем.
      Нам придется защищать и газовые платформы Кипра, с которым
      у нас будут общие заводы по сжижению газа и морские газопроводы. Много работы. fellow
      voyaka uh
  14. Ураган70 Сегодня, 12:28
    Цитата: 210окв
    А вот если БЧ маневрирует..Все равно попадет?Или все же рекламный трюк?

    Такой же как дырявый Железный Кумпол!
    Ураган70
  15. Ураган70 Сегодня, 12:29
    Цитата: shans2
    группировка “Хизбалла” распространила в социальных сетях видео, на котором продемонстрирована атака против израильских газовых оффшорных месторождений.

    В видео включены цитаты из последней речи Хасана Насраллы, в которой он предупреждает, что “Хизбалла” нанесет ответный удар по газовым платформам в ответ на любую израильскую атаку в Ливане. Насралла заявил: “Если вы атакуете – мы атакуем. Если вы будете бомбить – мы будем бомбить. Я клянусь, что в течение считанных часов газовые платформы перестанут функционировать”.
    https://mobile.twitter.com/dryasseralsaleh/status
    /965300795129454599/video/1

    Ну и так наверно и нужно отвечать!?
    Ураган70
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