Израиль и США провели испытания системы ПРО для перехвата ракет в космосе

Минобороны Израиля заявило об успешном испытании противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3). Испытания провели концерн Israel Aerospace Industries и представители ВВС Израиля совместно с представителями Агентства по противоракетной обороне минобороны США, сообщается в Twitter министерства обороны страны"Хец-3" - совместная разработка Израиля и США для перехвата баллистических ракет в ближнем космосе. На очереди - заключительное испытание комплекса, оно пройдет на Аляске.В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.