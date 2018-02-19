12:40 19 февраля

Невское ПКБ разработало модернизированную версию БДК "Иван Грен"

Невское проектно-конструкторское бюро подготовило проект модернизации больших десантных кораблей типа "Иван Грен".

Если у флота возникнет желание, мы готовы предоставить модернизированный проект этого корабля с улучшенной обитаемостью и мореходными качествами
- рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.

Невское ПКБ разработало модернизированную версию БДК "Иван Грен"



У этого корабля действительно очень трудная судьба, но мы все равно доведем его до ума. Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям, рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче были заложены его ширина, высота и осадка. Затем БДК пришлось переделывать в морской корабль: изменять высоту надстройки и вносить кое-какие изменения в проект. Именно они стали причиной сегодняшних проблем. Делать проект заново не было времени, пришлось доводить до ума то, что было. Результат налицо
- добавил Власов.

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний. Они были приостановлены в конце декабря 2017 года.

Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:21
    Хорошо.Только побыстрее чем с головным кораблем..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
      Если у флота возникнет желание, мы готовы предоставить модернизированный проект этого корабля с улучшенной обитаемостью и мореходными качествами

      Вопрос корабелам : а это разве не касается напрямую корпуса корабля ? what
      bouncyhunter
  2. Игорь В Сегодня, 12:26
    "Делать проект заново не было времени, пришлось доводить до ума то, что было. Результат налицо"
    Вот до сих пор и доводят! А времени, конечно, не было. sad
    Игорь В
  3. Какой-то Компот Сегодня, 12:26
    подробности модернизации понятно не раскрываются
    Какой-то Компот
  4. svp67 Сегодня, 12:39
    Результат налицо
    - а результат таков, что до сих пор КОРАБЛЬ ФЛОТУ НЕ ПЕРЕДАН и не известно когда будет передан
    svp67
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:39
    Если у флота возникнет желание, мы готовы предоставить модернизированный проект этого корабля с улучшенной обитаемостью и мореходными качествами
    Да конечно могут , главное что бы заказчик сразу чётко определился , что он хочет видеть в окончательном варианте..
    КВУ-НСвД
Картина дня