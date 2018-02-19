Невское ПКБ разработало модернизированную версию БДК "Иван Грен"

Если у флота возникнет желание, мы готовы предоставить модернизированный проект этого корабля с улучшенной обитаемостью и мореходными качествами

У этого корабля действительно очень трудная судьба, но мы все равно доведем его до ума. Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям, рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче были заложены его ширина, высота и осадка. Затем БДК пришлось переделывать в морской корабль: изменять высоту надстройки и вносить кое-какие изменения в проект. Именно они стали причиной сегодняшних проблем. Делать проект заново не было времени, пришлось доводить до ума то, что было. Результат налицо

Невское проектно-конструкторское бюро подготовило проект модернизации больших десантных кораблей типа "Иван Грен".- рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.- добавил Власов."Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний. Они были приостановлены в конце декабря 2017 года.Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.