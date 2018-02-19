Всемирный банк - Порошенко: Украина должна расплатиться по кредитам
Всемирный банк направил обращение украинским властям, в котором содержится напоминание о необходимости своевременного погашения накопленный долгов. Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер отметил, что если Украина не сможет исполнять свои долговые обязательства, то она потеряет последние возможности для привлечения кредитов. По словам Мюллера, он «сохраняет оптимизм по поводу того, что Украина сможет погасить все ранее накопленные долги».
Замглавы ВБ отметил, что план кредитно-финансовой «помощи» Украине есть, но для его реализации сама Украина должна выполнить две важнейших составляющих: произвести оптимизацию управления государственным долгом и осознавать, что долги придётся отдавать.
По словам Сирила Мюллера, кредиторы не смогут пойти навстречу Украине если та «будет действовать неосторожно по выплатам с ранее полученными средствами».
Кроме того, вице-президент Всемирного банка отметил, что Киеву нужно ответственнее подходить к суммам новых заимствований.
В общей сложности, только в 2018 году Украина должна вернуть международным кредиторам свыше 7 млрд долларов. При этом Киев ожидает от МВФ нового кредитного транша для погашения ранее полученных от МВФ кредитов.
На этом фоне в сети набирает популярность видео, на котором запечатлен президент Украины Пётр Порошенко предположительно в состоянии алкогольного опьянения с заплетающимся языком общающийся на ходу с журналистами в Мюнхене.
Замглавы ВБ отметил, что план кредитно-финансовой «помощи» Украине есть, но для его реализации сама Украина должна выполнить две важнейших составляющих: произвести оптимизацию управления государственным долгом и осознавать, что долги придётся отдавать.
По словам Сирила Мюллера, кредиторы не смогут пойти навстречу Украине если та «будет действовать неосторожно по выплатам с ранее полученными средствами».
Кроме того, вице-президент Всемирного банка отметил, что Киеву нужно ответственнее подходить к суммам новых заимствований.
В общей сложности, только в 2018 году Украина должна вернуть международным кредиторам свыше 7 млрд долларов. При этом Киев ожидает от МВФ нового кредитного транша для погашения ранее полученных от МВФ кредитов.
На этом фоне в сети набирает популярность видео, на котором запечатлен президент Украины Пётр Порошенко предположительно в состоянии алкогольного опьянения с заплетающимся языком общающийся на ходу с журналистами в Мюнхене.
Использованы фотографии: Фейсбук
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