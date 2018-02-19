12:44 19 февраля

Всемирный банк - Порошенко: Украина должна расплатиться по кредитам

Всемирный банк направил обращение украинским властям, в котором содержится напоминание о необходимости своевременного погашения накопленный долгов. Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер отметил, что если Украина не сможет исполнять свои долговые обязательства, то она потеряет последние возможности для привлечения кредитов. По словам Мюллера, он «сохраняет оптимизм по поводу того, что Украина сможет погасить все ранее накопленные долги».

Замглавы ВБ отметил, что план кредитно-финансовой «помощи» Украине есть, но для его реализации сама Украина должна выполнить две важнейших составляющих: произвести оптимизацию управления государственным долгом и осознавать, что долги придётся отдавать.

Всемирный банк - Порошенко: Украина должна расплатиться по кредитам



По словам Сирила Мюллера, кредиторы не смогут пойти навстречу Украине если та «будет действовать неосторожно по выплатам с ранее полученными средствами».

Кроме того, вице-президент Всемирного банка отметил, что Киеву нужно ответственнее подходить к суммам новых заимствований.

В общей сложности, только в 2018 году Украина должна вернуть международным кредиторам свыше 7 млрд долларов. При этом Киев ожидает от МВФ нового кредитного транша для погашения ранее полученных от МВФ кредитов.

На этом фоне в сети набирает популярность видео, на котором запечатлен президент Украины Пётр Порошенко предположительно в состоянии алкогольного опьянения с заплетающимся языком общающийся на ходу с журналистами в Мюнхене.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 6

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  1. Андрей К Сегодня, 12:37
    Украина должна расплатиться по кредитам

    ПеДро считает что ему все должны laughing
    Он же от аХХХрессора всю Европу "защищает", а армию укрошумеров надо содержать wassat

    laughing
    ...в 2018 году Украина должна вернуть международным кредиторам свыше 7 млрд долларов...

    Вот это "пэрэмоХа"! Взяли у новых "друзей" копейку, должны - рупь!
    Скачите дальше, останутся из своего только "оселедцы" и мечты о "кружевных труселях" request
    Андрей К
    1. Черный_Ватник Сегодня, 12:42
      Всемирный банк - Порошенко: Украина должна расплатиться по кредитам


      Порошенко - всемирному банку: Вот пусть Украина и расплачивается! Я тут причем?)
      Черный_Ватник
  2. Jovanni Сегодня, 12:39
    Всемирный банк - Порошенко: Украина должна расплатиться по кредитам

    А петручио небось думает, - ну Украина должна расплатиться, вот пусть Украина и расплачивается! А я то при чем?
    Jovanni
  3. taiga2018 Сегодня, 12:41
    президент-алкоголик,президент-выпрашиватель кредитов...мы это уже проходили...главное отличие,что мы никого не винили во всех своих бедах...
    taiga2018
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:42
    Всемирный банк направил обращение украинским властям, в котором содержится напоминание о необходимости своевременного погашения накопленный долгов.
    Ну прям смс-ка от банка с напоминанием о дате платежа laughing .. или " предупредительный " от коллекторов laughing
    КВУ-НСвД
  5. svp67 Сегодня, 12:42
    Всемирный банк направил обращение украинским властям, в котором содержится напоминание о необходимости своевременного погашения накопленный долгов.
    За "весь мир с нами" ПЛАТИТЬ НАДО, вот только хватит ли "грошей"?
    svp67
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