12:45 19 февраля

В ЮВО прошло учение по управлению ударами ОТРК «Искандер»

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Учение по управлению ракетными ударами проведена с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Краснодарском крае, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



В ходе тренировки расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности,
говорится в релизе.


В полевых условиях боевые расчеты также проверили работоспособность ракетных систем, механики-водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

По данным пресс-службы, к тренировке было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 60-ти единиц вооружения, военной и специальной техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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