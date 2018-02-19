В ЮВО прошло учение по управлению ударами ОТРК «Искандер»

В ходе тренировки расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности,

Учение по управлению ракетными ударами проведена с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Краснодарском крае, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.В полевых условиях боевые расчеты также проверили работоспособность ракетных систем, механики-водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.По данным пресс-службы, к тренировке было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 60-ти единиц вооружения, военной и специальной техники.