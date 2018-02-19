00:45 20 февраля

Бундесверу не хватает снаряжения для выполнения задач НАТО

Вслед за новостью о нехватке бронетехники в германской армии, немецкие СМИ озвучили еще одну проблему. Газета Rheinische Post опубликовала материал о критической ситуации в области материально-технического обеспечения Бундесвера. Армии не хватает бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для выполнения обязанностей перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования, сообщает издание

Бундесверу не хватает снаряжения для выполнения задач НАТО


Как сообщалось ранее, в начале 2019 года бундесвер должен исполнить решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Проект НАТО предполагает повышенную боевую готовность пяти тысяч военнослужащих, которые при необходимости должны приступить к операции в любой точке в течение 48-72 часов.


Что касается мобильного расположения в ходе операций, в армии обнаруживается недостаток боеспособности по меньшей мере до 2021 года
— цитирует издание документ военного командования.

Отмечается, что в 2018-2020 годах требуется 10 282 "единицы снаряжения для размещения" военнослужащих, при этом в распоряжении армии их имеется лишь 2,5 тысячи. Бундесвер также испытывает нехватку зимнего обмундирования и бронежилетов.




Использованы фотографии: http://vokrugsweta.ru/
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Комментарии 36

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  1. 210окв Вчера, 12:59
    История повторяется..Вермахту тоже не хватало в 1945..
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Вчера, 13:13
      Армия современной Германии далеко не армия Гитлера...
      гитлеровские СС были очень боеспособными боевыми подразделениями...молодых людей 30-х годов целенаправленно готовили к войне с малого возраста.
      Современная молодежь Германии в БУНДЕСВЕРЕ это что то... what думаешь то ли это армия геев...то ли педерастов...то ли все вместе...как с такими ЛГБТ подразделениями воевать.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Вчера, 13:19
        Согласен.Однако в 70-80е они были на втором месте после Советской Армии...По данным из прессы.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Армия современной Германии далеко не армия Гитлера...
        гитлеровские СС были очень боеспособными боевыми подразделениями...молодых людей 30-х годов целенаправленно готовили к войне с малого возраста.
        Современная молодежь Германии в БУНДЕСВЕРЕ это что то... what думаешь то ли это армия геев...то ли педерастов...то ли все вместе...как с такими ЛГБТ подразделениями воевать.
        210окв
        1. Siegen Вчера, 14:30
          Большую лепту в сегодняшнее кризисное положение немецой армии
          внесла нынешний министр обороны-гинеколог Урсула фон дер Ляйен.
          Коллега бывшего министра обороны России - мебельщика Сердюкова.
          В новом правительстве Германии будет новый министр,
          Урсулу фон дер Ляйен рекомендуют на пост генсека НАТО вместо Столтенберга.
          Зачем? Развалить НАТО?.. am
          Siegen
          1. Alex-a832 Вчера, 15:43
            Цитата: Siegen
            Урсулу фон дер Ляйен рекомендуют на пост генсека НАТО вместо Столтенберга.
            Зачем? Развалить НАТО?..


            Почему Вы возмущаетесь. Я, например, с удовольствием посмотрел бы на эксперимент, чтобы женщина гинеколог руководила натой. А министром обороны Германии стоило бы назначить сэксолога - укреплять "моральный дух" армии... laughing
            Alex-a832
            1. Siegen Вчера, 15:47
              Это был риторический вопрос.
              Надежда, что будет как с Сердюковым.
              И смайлик к тому же. Юмор, типа...
              Siegen
          2. Sergej1972 Вчера, 16:36
            Не надо преувеличивать роль министра обороны в ФРГ. Думаете, другие ведомства у них возглавляют профессионалы?
            Sergej1972
        2. Sergej1972 Вчера, 16:34
          Бундесвер был несомненно мощной силой, но на втором месте он не был никогда. Уступал и американцам, и британцам, и французам. Флот и ВВС всегда были сравнительно небольшими. Многие виды вооружения и техники было запрещено иметь. Зато сухопутные войска в составе бундесвере занимали куда больший процент от численности личного состава и по сравнению с американцами. французами, британцами. Это вызывало недовольство западногерманских "правых", называвших Бундесвер "колониальной пехотой". Но наша пропаганда в силу ряда причин в 60-70-х гг. преувеличивала мощь Бундесвера.
          Sergej1972
      2. The_Lancet Вчера, 13:41
        Армия современной Германии далеко не армия Гитлера...

        Но это ведь хорошо.Или вы считаете иначе?Что Германия должна снова превратиться в милитаристскую бешеную собаку?
        Хорошо что у современных немцев приоритеты в жизни поменялись.
        Проект НАТО предполагает повышенную боевую готовность пяти тысяч военнослужащих,которые при необходимости должны приступить к операции в любой точке в течение 48-72 часов

        laughing
        The_Lancet
        1. Incvizitor Вчера, 14:56
          Но это ведь хорошо.Или вы считаете иначе?

          Ну для мира хорошо а для фшистов иначе, они же не просто так всю эту агрессию в Европе проталкивают, наверное мечтают РФ и Европу столкнуть используя финансируемых и поддерживаемых ими политиков как с Гитлером было и нажиться за счёт этой войны только вот тогда от Европы ничего не останется и немцы похоже это понимают и этого не хотят...
          Incvizitor
          1. Alex-a832 Вчера, 15:50
            Цитата: Incvizitor
            Но это ведь хорошо.Или вы считаете иначе?

            Ну для мира хорошо а для фшистов иначе, они же не просто так всю эту агрессию в Европе проталкивают, наверное мечтают РФ и Европу столкнуть используя финансируемых и поддерживаемых ими политиков как с Гитлером было и нажиться за счёт этой войны только вот тогда от Европы ничего не останется и немцы похоже это понимают и этого не хотят...

            Если говорить о немцах, то им итогов ВМВ за глаза хватило и реваншистов там не так уж и много. Будут и дальше саботировать развитие своих ВС вопреки интересам НАтО, чтобы их в войнушку против русских снова не втянули.
            Alex-a832
      3. Sergej1972 Вчера, 16:35
        СС это партийные войска, в Вермахт не входившие.
        Sergej1972
  2. Egorovich Вчера, 13:11
    Немецкой армии не хватает бронежилетов, палаток и зимнего обмундирования, зато воевать будут в группе повышенной готовности "Острые копья". Ну вот с острыми копьями или кольями в руках и будете вспоминать битву под Москвой в ВОВ. Похоже память потеряли.
    Egorovich
    1. Тот же ЛЕХА Вчера, 13:18
      Ну вот с острыми копьями или кольями в руках и будете вспоминать битву под Москвой в ВОВ. Похоже память потеряли.

      Их предки сами в шоке...
      Тот же ЛЕХА
      1. seregatara1969 Вчера, 15:35
        любого офицера сс от такой армии хватил бы удар !
        seregatara1969
        1. Sergej1972 Вчера, 16:37
          Скорее офицера Вермахта всё же.))
          Sergej1972
      2. Мих1974 Вчера, 23:27
        Ох много бы я дал что бы - собрать лучших (профессиональных) генералов Вермахта и некоторых от верхушки тогдашней Германии и вот ТАКУЮ им германию показать tongue good . Что бы помимо адовых сковородок, их терзала боль за "бессмысленно угробленные годы и силы" что бы получить ТАКОЕ. tongue
        Мих1974
    2. Евдоким Вчера, 13:34
      Цитата: Egorovich
      Немецкой армии не хватает бронежилетов, палаток и зимнего обмундирования.

      У немецких десантников хоть парашюты есть? И памперсы для десантирования? wassat
      Евдоким
  3. Доктор Бармалей Вчера, 13:20
    Бундесвер также испытывает нехватку зимнего обмундирования

    Вермахт как-то выходил из положения:
    Доктор Бармалей
  4. vlad_vlad Вчера, 13:30
    как тут все трогательно о нас волнуются...
    да, за последние 25 лет нам казалось что угрозы нет и деньги на армию надо сэкономить и лучше их потратить на медицину, образование и т.д.
    до начала 1990 у Германии было тысячи танков и боеготовый Бундесвер. Сейчас - шиш. Будем глядеть на вас и догонять и исправляться.

    и еще - как то не вяжется нынешнее состояние НАТО и Бундесвера с воплями "агрессивный НАТО хочет сожрать Россию-матушку"
    vlad_vlad
    1. svp67 Вчера, 13:49
      Цитата: vlad_vlad
      как тут все трогательно о нас волнуются...

      Акститесь, Вы нам НЕ ИНТЕРЕСНЫ...
      Цитата: vlad_vlad
      и еще - как то не вяжется нынешнее состояние НАТО и Бундесвера с воплями "агрессивный НАТО хочет сожрать Россию-матушку"

      Вы похоже выдаете желаемое за действительное, мы к таким новостям относимся как к тому, что Вы с "жиру беситесь" и "прибедняетесь"
      svp67
      1. vlad_vlad Вчера, 14:35
        Цитата: svp67
        Цитата: vlad_vlad
        как тут все трогательно о нас волнуются...

        Акститесь, Вы нам НЕ ИНТЕРЕСНЫ...


        ага, как же...

        "я бежал за вами 3 квартала, чтобы сказать как вы мне безразличны"

        ето уже 999-я статья о 100500 петросяновских коментариев о том какие лохи-геи-гинекологи в армиях НАТО.

        шапки поберегите - бросаться не будет чем.
        vlad_vlad
        1. svp67 Вчера, 14:40
          Цитата: vlad_vlad
          шапки поберегите - бросаться не будет чем.

          Ну конечно, судя по Вашим воплям, статья действительно актуальная, у Вас там и "шапок" - НЕТ. Заказывайте - произведем.
          svp67
          1. vlad_vlad Вчера, 14:46
            Цитата: svp67
            Цитата: vlad_vlad
            шапки поберегите - бросаться не будет чем.

            Ну конечно, судя по Вашим воплям, статья действительно актуальная, у Вас там и "шапок" - НЕТ. Заказывайте - произведем.


            однако вы юморист, батенька.

            сидите небось на диване в китайских шмотках (на крайняк в немецком адидасе) и собираетесь для нас шапки производить. Ну че, давайте, удивите нас неспособных.
            vlad_vlad
            1. svp67 Вчера, 14:51
              Цитата: vlad_vlad
              сидите небось на диване в китайских шмотках (на крайняк в немецком адидасе) и собираетесь для нас шапки производит

              Не на диване, а в кресле...Уже не угадали. А шмотки, даже смотреть не буду, не интересно. "Мне все равно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей..."
              Как в прочем думаю и Вам, в этом вопросе... Да и на счет "немецкого" "Адидаса" - я конечно юморист, но он уже давно не немецкий... Китай, все же самостоятельное государство. И мне всего больше китайский "Найк" нравился.
              Цитата: vlad_vlad
              Ну че, давайте, удивите нас неспособных.

              Ну, зря Вы это... Сколько раз мы уже немцев "удивляли", сколько раз уже смотрели на ОЧЕНЬ "удивленный " Берлин... Немцев то самим не надоело?
              svp67
  5. svp67 Вчера, 13:44
    Вслед за новостью о нехватке бронетехники в германской армии, немецкие СМИ озвучили еще одну проблему. Газета Rheinische Post опубликовала материал о критической ситуации в области материально-технического обеспечения Бундесвера. Армии не хватает бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для выполнения обязанностей перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования, сообщает издание
    Бедные они несчастные.... Так и хочется ПОЖАЛЕТЬ и взять под свое "крылышко", что не мучилась...
    svp67
  6. Михаил м Вчера, 14:05
    Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
    Лучше не скажешь.
    Михаил м
  7. faterdom Вчера, 14:12
    Надо успокоить "партнеров": теплые рукавицы безусловно будут выданы бундесверовцам на участках работ по лесозаготовке у каптерщика. Кто будет выполнять план - дополнительно два кусочка сахара к чаю! На больничке всем гарантируется бесплатное измерение температуры тела - бесплатно, измерение ректальной температуры - за дополнительную плату по прейскуранту.
    faterdom
  8. Romka47 Вчера, 14:14
    Хорошо читать такое, но не обольщайтесь ребята, немцы умеют воевать на генном уровне так же (ну может чуть в меньшей степени) как и мы. И если война большая перерастет в более-менее затянутую фазу, найдется у них и снаряга и БК. Все это уже проходили, обеспечение у всех налаживается всегда потихоньку
    Romka47
    1. Мих1974 Вчера, 23:33
      Я давно предлагаю сделать БОЛЬШИЕ натяжные транспоранты (на стену) и разослать в генштабы стран нато (ну самых крупных стран, нечя всяку мелочь тролить), а надписью на соответствующем языке "Русский народ сексуально УТОМИЛСЯ хоронить в своей земле оккупантов!!!" good
      Мих1974
  9. Лексус Вчера, 14:29
    Странная особенность у немцев - на смотре оружие укладывать дульным срезом "на себя". request
    Лексус
  10. andrewkor Вчера, 14:55
    Как упомянули зимнее снаряжение ,так почему то вспомнились зимы 1812. и 1941,42,43,44 годов!
    andrewkor
  11. Архивариус Вася Вчера, 15:18
    Очень странно это... Куда тогда дели всё оборудование? Оно могло устареть, но для этого должно просто быть в наличии с последних лет существования СССР. Только не говорите что распродали на на Украине, немцы не такие.
    Архивариус Вася
  12. pafegosoff Вчера, 15:22
    Мозгов-то хватает у НАТО?
    pafegosoff
  13. koshmarik Вчера, 16:05
    Я уже писал о том, что определенные силы в Германии спят и видят свои танки на Востоке. Правда в 1941г. они опрометчиво вторглись в Россию без зимнего обмундирования, за то сейчас с этим все окей. Кожей чую, что нынешнему поколению россиян придется снова схлестнутся с фрицами.
    koshmarik
  14. словак Вчера, 17:03
    НАТО не откажется и от 20%, вместо 2. А уж генералы и лоббисты от ВПК ФША будут просто счастливы. Платите, гансы, НАТО и что- нибудь получите.
    словак
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