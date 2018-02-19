00:50 20 февраля

Тегеран предложил Багдаду военную помощь

Иран готов поставить Ираку военную технику и снаряжение в рамках подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании в области обороны и военного сотрудничества, передает РИА Новости сообщение Минобороны ИРИ.



Данное заявление было сделано замминистра обороны Ирана Хаджатуллой аль-Курейш в ходе встречи с представителями Вооруженных сил Ирака, которая прошла в военном ведомстве.


Иранская сторона предложила военную помощь Ираку, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию. Обе стороны также договорились о формировании специализированных профильных комитетов по каждой категории для изучения этих предложений, их утверждения и выбора необходимого вооружения и оборудования,
говорится в релизе министерства обороны.

Отмечается, что в последние годы Тегеран и Багдад активно развивают военно-техническое сотрудничество. Инструкторы из Ирана находились в Ираке и помогали правительственным силам в войне против террористов ИГ (группировка запрещена в России). В настоящее время в Багдаде находятся иранские специалисты, занимающиеся вопросами повышения боевого потенциала национальной армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Мар.Тира Вчера, 13:08
    Ну вот,общий враг сблизил эти некогда враждующие государства.У них есть общий,более коварный и жестокий чем ИГил враг.Это США.Прав был Кедми.Своим поведением на Ближнем Востоке США сближает враждовавшие между собой государства
    Мар.Тира
    1. Андрей К Вчера, 13:16
      ...Тегеран предложил Багдаду военную помощь...

      Сможет ли Багдад, под давлением "союзников", принять предложение Тегерана - вопрос.
      Мерины истерить начнут.
      Но! Троллинг иранцев, просто зачётный good
      Андрей К
      1. rocket757 Вчера, 13:32
        Вопрос, а будут ли заинтересованные стороны просто истерить?
        Ответ может не заставить себя ждать!
        rocket757
      2. Мар.Тира Вчера, 13:41
        Ну от нас же принимает Ирак,все виды вооружений.А от соседей по исповеданию сам аллах послал.
        Мар.Тира
      3. шура матросов Вчера, 13:44
        А почему бы и нет? Ирак вместо "Абрамсов" покупает Т-90 и вроде как БМП-3 в довесок.
        Похоже Ближний Восток (да и не только) устал от США, уж слишком много их стало
        шура матросов
        1. rocket757 Вчера, 15:06
          Покупать то он покупает, вопрос такой - а башляет то кто???
          Брать в кредит, эт можно, но гарантии то кто подписывает?
          rocket757
      4. Alex-a832 Вчера, 15:02
        Цитата: Андрей К
        ...Тегеран предложил Багдаду военную помощь...

        Сможет ли Багдад, под давлением "союзников", принять предложение Тегерана - вопрос.
        Мерины истерить начнут.
        Но! Троллинг иранцев, просто зачётный good


        Сможет, потому как это - Восток. Иран ищет партнёров для создания коалиции на БВ. Израиль об этом в курсе, поэтому провоцирует вместе с США заварушку с Ираном до того, как тот обзавёлся союзниками. В этом регионе давно все въехали, что наибольшая опасность
        для стран БВ исходит от Израиля и США.
        Alex-a832
  2. Egorovich Вчера, 13:21
    Союз шиитов крепнет день ото дня, но баба ЯГА(Матрасияи евреи) против. Интересный вопрос, кто же окажется победителем остается открытым.
    Egorovich
  3. antiamerikan Вчера, 13:30
    молодцы

    непонятно, по какому праву американцы на ближнем востоке геноцидируют всех


    янки гоу хоум
    antiamerikan
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