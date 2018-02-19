...Тегеран предложил Багдаду военную помощь...

Иранская сторона предложила военную помощь Ираку, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию. Обе стороны также договорились о формировании специализированных профильных комитетов по каждой категории для изучения этих предложений, их утверждения и выбора необходимого вооружения и оборудования,

Иран готов поставить Ираку военную технику и снаряжение в рамках подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании в области обороны и военного сотрудничества, передает РИА Новости сообщение Минобороны ИРИ.Данное заявление было сделано замминистра обороны Ирана Хаджатуллой аль-Курейш в ходе встречи с представителями Вооруженных сил Ирака, которая прошла в военном ведомстве.говорится в релизе министерства обороны.Отмечается, что в последние годы Тегеран и Багдад активно развивают военно-техническое сотрудничество. Инструкторы из Ирана находились в Ираке и помогали правительственным силам в войне против террористов ИГ (группировка запрещена в России). В настоящее время в Багдаде находятся иранские специалисты, занимающиеся вопросами повышения боевого потенциала национальной армии.