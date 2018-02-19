00:50 20 февраля

В армии Мексики очень любят российские "Вампиры"

Российский РПГ-29 "Вампир" является одним из самых мощных противотанковых средств сухопутных войск Мексики. Местные военные с гордостью демонстрируют этот современный гранатомет на различных военных парадах, выставках вооружений и активно применяют его в ходе боевой подготовки.

В армии Мексики очень любят российские "Вампиры"


Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа "Абрамс" или "Челленджер -2". По открытым данным, реактивная граната ПГ-29В может пробить более 650 мм бронированной стали, причем за динамической защитой. Это достигается за счет того, что российские конструкторы применили в своей разработке так называемую тандемную боевую часть с двумя кумулятивными зарядами.


Прицельная дальность выстрела достигает 500 м. Начальная скорость гранаты - до 255 м/с.

"Вампир", конечно, не является компактным изделием, его длина в боевом положении составляет 1850 мм, а вес - более 12 кг. Однако особенности конструкции позволяют его достаточно легко транспортировать.

РПГ-29 - не единственный образец техники российского производства, состоящий на вооружении этого латиноамериканского государства. Местные военные хорошо отзываются о РПГ-7, зенитно-ракетных комплексах "Игла", вездеходах "Урал", бронетраспортерах БТР-60ПБ, вертолетах Ми-8, Ми-17 и Ми-26, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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Комментарии 22

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  1. 210окв Вчера, 13:11
    Суровые коренные американцы знают толк..А то некоторые на "Дротиках" помешанные..
    210окв
    1. синоби Вчера, 13:25
      Зря вы так,Дротик вещь хорошая.Просто возможности оного слишком уж распиарены.И дорогой.Для пехотного РПГ.
      синоби
      1. 210окв Вчера, 13:42
        Я не говорю что "Джавелин" плох.Безусловно машинка очень навороченная и опасная.
        Цитата: синоби
        Зря вы так,Дротик вещь хорошая.Просто возможности оного слишком уж распиарены.И дорогой.Для пехотного РПГ.
        210окв
  2. Александр 3 Вчера, 13:13
    Цена-качество наше оружие всегда лучше.
    Александр 3
    1. синоби Вчера, 13:26
      Более того!Оно ещё и вне конкуренции как правило.
      синоби
  3. Витас Вчера, 13:18
    Ну Бтр-60 это не уровень, на сегодня... Может подарить им десяток 80-х с базы хранения? А вдруг захотят купить исчо и новых 82-х?
    Витас
  4. синоби Вчера, 13:21
    Дёшево и ну очень сердито.Особенно в условиях городского боя и холмистой местности.
    синоби
  5. Евдоким Вчера, 13:21
    Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа "Абрамс" или "Челленджер -2".

    Рашен базука итс вери гуд, ба-бах энд абрамс капут. laughing
    Евдоким
  6. parma Вчера, 13:22
    По поводу "любви" военных из данной страны к этому РПГ-отзывы сугубо мирного времени...Данный агрегат конечно хорош, но больно длинный и тяжелый... РПГ-7 с современными гранатами, имхо, удобнее будет... А сравнивать с ПТУР вообще не логично-разные характеристики и соответственно цена, дальности современных ПТУРов несоизмеримо больше....
    И еще-"Вампир" все же разработка Советских конструкторов, а не российских...
    parma
    1. Sergej1972 Вчера, 16:20
      Но ведь 80% ВПК было на территории РСФСР, и подавляющая часть кадров, в том числе и конструкторов, была из числа выходцев из самой большой советской республики. А для латиноамериканцев слова "русский" и "советский" всегда были синонимами.))
      Sergej1972
  7. Every Вчера, 13:25
    БТР - 60? Где они такое старье откопали.
    Every
    1. AlexVas44 Вчера, 13:34
      Цитата: Every
      БТР - 60? Где они такое старье откопали.

      Это еще что. Некоторым БТР-40 и БТР-152 нравятся. Даже очень. Видимо в ходу принцип - слаще морковки....
      AlexVas44
  8. Romka47 Вчера, 14:07
    Хороший, плохой, у нас в войсках его нет. Вы говорите габариты большие пфф, нашему спецназу хотят впарить СПГ-9 СО СТАНКОМ!!!!!! Они бы с радостью поменялись на вампира! Кроме того была инфа и даже видео как в Сирии боевики поражают Т-72 из него, пробил легко и сразу "отлетел" БК. Так что аппарат хороший, и для уверенной стрельбы на 500 м, габариты как раз.
    Romka47
  9. нивасандер Вчера, 14:30
    калашей бы по больше
    нивасандер
  10. Incvizitor Вчера, 14:52
    Надо им Техас освобождать а нам им в этом надо помочь laughing
    Incvizitor
    1. Sergej1972 Вчера, 16:24
      Мексика на него не претендует. По большому счёту, Техас (или, точнее его большая часть) Мексике принадлежал некоторое время только на бумаге, формально. И современные техасские сепаратисты (не особо и популярные в штате) в основном белые американцы англосаксонского происхождения, отнюдь не желающие попасть под власть Соединённых Штатов Мексики.))
      Sergej1972
  11. Архивариус Вася Вчера, 14:54
    Не видел такого у нас в войсках... Мотострелки как обычно РПГ-7 пользуются.
    Архивариус Вася
  12. Berkut24 Вчера, 15:04
    ...бронированной стали...

    Охренеть технология!!! Бронированная броня!
    Berkut24
  13. Alex-a832 Вчера, 15:10
    Влупить по хорошо бронированному танку из засады - то, что дохтор прописал.
    Alex-a832
  14. Ratmir_Ryazan Вчера, 16:24
    Как с этим бревном-то воевать?! )))
    Ratmir_Ryazan
  15. rait Вчера, 17:46
    Российский РПГ-29 "Вампир" является одним из самых мощных противотанковых средств сухопутных войск Мексики. Местные военные с гордостью демонстрируют этот современный гранатомет


    Этот гранатомет настолько современен что был принят на вооружение еще в СССР,в 1989 году. Современный,не то слово,всего лишь 30 лет прошло.

    Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа "Абрамс" или "Челленджер -2".


    Само собой модификацию и то куда может уверенно пробить не указывают.

    может пробить более 650 мм бронированной стали, причем за динамической защитой. Это достигается за счет того, что российские конструкторы применили в своей разработке так называемую тандемную боевую часть с двумя кумулятивными зарядами.


    Бронированная сталь и российские инженеры в 1989 году когда никакой России еще не было,а был СССР...Судя по всему статью писал журналист. Много детских ошибок,много воды,мало фактов и конкретики.
    rait
  16. Radikal Вчера, 22:05
    В армии Мексики очень любят российские "Вампиры"
    Я тащусь от таких сообщений! Этим-то они зачем - на охоту ходить?! Или прикупили, чтобы технологией с соседями поделиться? Слава нашему Минпромторгу - он скоро вооружит всех, всем чем может, и террористов за компанию под лозунгом: "Даешь валютную прибыль любым способом!" sad
    Radikal
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