Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют

Модернизировать комплексы корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения планирует Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех. Эти намерения были озвучены на научно-технической конференции гендиректором машиностроительного института имени Бахирева Александром Гордюхиным. Подробности проекта пока не разглашаются, но стоит пояснить, что же представляют собой "Смельчак" и "Сантиметр".Это комплексы, способные по лазерной наводке быстро поражать цели, обходясь одним, максимум тремя снарядами. Они предназначены для поражения бронетехники, пусковых установок, артиллерийских систем, пунктов управления и связи, мостов, переправ и оборонительных сооружений.Для "Смельчака" используется одноименная 240-миллимитровая артиллерийская мина 3Ф5. А для сантиметра - 152-миллиметровый гаубичный снаряд.Создавались они вначале 1980-х годов. В основе разработки лежит российская концепция импульсной коррекции RCIC.Боеприпасы "Смельчака" и "Сантиметра" оснащены реактивными пороховыми импульсными двигателями. При подлете к цели (за 20-600 метров) двигатели корректируют траекторию снаряда. Время наведения "Смельчака" занимает 0,1-0,3 секунды, а прицельная дальность достигает 3600-9200 метров. У "Сантиметра" - 0,5-3 секундам и 300-7000 метров.Оба комплекса отлично проявили себя в Афганской и Чеченской войнах. Например, в 1985 году "Смельчак" одним попаданием разнес полуразрушенную крепость в предгорьях Похвалонкока, где засела группа боевиков.И хотя неизвестно, в чем будет заключаться модернизация комплексов, можно предположить, что речь идет об их автоматизации. Пока их работа полностью зависит от корректировщиков. Они вынуждены носить 18-килограммовые дальномеры и прочую тяжелую аппаратуру и рассчитывать на ноутбуке параметры для стрельбы, передает РГ-Сила