00:48 20 февраля

Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют

Модернизировать комплексы корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения планирует Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех. Эти намерения были озвучены на научно-технической конференции гендиректором машиностроительного института имени Бахирева Александром Гордюхиным. Подробности проекта пока не разглашаются, но стоит пояснить, что же представляют собой "Смельчак" и "Сантиметр".

Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют


Это комплексы, способные по лазерной наводке быстро поражать цели, обходясь одним, максимум тремя снарядами. Они предназначены для поражения бронетехники, пусковых установок, артиллерийских систем, пунктов управления и связи, мостов, переправ и оборонительных сооружений.


Для "Смельчака" используется одноименная 240-миллимитровая артиллерийская мина 3Ф5. А для сантиметра - 152-миллиметровый гаубичный снаряд.

Создавались они вначале 1980-х годов. В основе разработки лежит российская концепция импульсной коррекции RCIC.

Боеприпасы "Смельчака" и "Сантиметра" оснащены реактивными пороховыми импульсными двигателями. При подлете к цели (за 20-600 метров) двигатели корректируют траекторию снаряда. Время наведения "Смельчака" занимает 0,1-0,3 секунды, а прицельная дальность достигает 3600-9200 метров. У "Сантиметра" - 0,5-3 секундам и 300-7000 метров.

Оба комплекса отлично проявили себя в Афганской и Чеченской войнах. Например, в 1985 году "Смельчак" одним попаданием разнес полуразрушенную крепость в предгорьях Похвалонкока, где засела группа боевиков.

И хотя неизвестно, в чем будет заключаться модернизация комплексов, можно предположить, что речь идет об их автоматизации. Пока их работа полностью зависит от корректировщиков. Они вынуждены носить 18-килограммовые дальномеры и прочую тяжелую аппаратуру и рассчитывать на ноутбуке параметры для стрельбы, передает РГ-Сила


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Комментарии 13

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  1. 210окв Вчера, 13:21
    Значит будет "Миллиметр"...
    210окв
    1. Shurik70 Вчера, 13:28
      Цитата: 210окв
      Значит будет "Миллиметр"...

      :))) Да, подходящее название
      Shurik70
    2. Комментарий был удален.
  2. DEZINTO Вчера, 13:23
    Названия нашей техники как всегда радуют ))))

    Кажется я представляю как даются эти имена, на собрании инженеров:
    " и так у нас есть смертоносная штуковина которая может уничтожить тысячу человек, и технику за один выстрел в радиусе 10 километров. - Как назовём?
    -нууу пусть будет (пол, палец, потолок) фортепиано....или сверчок, или бабочка....муха, не оса,...оса уже было,....ладно давайте как обычно - одуванчик" !
    laughing
    DEZINTO
    1. alexxxz Вчера, 14:27
      Эти названия наследуются от названий НИОКРов в рамках которых разрабатываются. А так как такие НИОКРы, как правило идут под грифом "СС", то, соответветственно, их названия легендируются таким образом, чтобы враг не догадался. Так и появляются Буратины, Солнцепеки и прочие Гиацианты с Тюльпанами.
      alexxxz
  3. Тот же ЛЕХА Вчера, 13:24
    Лазерный луч через спецоптику виден хорошо... what корректировщик самое слабое место в этой системе...если враг обнаружит...остается только геройски погибнуть.
    Тот же ЛЕХА
    1. rocket757 Вчера, 13:42
      Да, ставка делается на героизм и умение нашего солдата.
      В СССР тож ставка именно на это была.
      Я в наших воинов защитников верю, как ни во что больше, но не хочу шоб погибали тогда, когда проблему можно решить новыми технологическими средствами.
      Большой вопрос к МО и верховым, не пора ли опыт партнеров - противника перенимать? Не тратить деньги на всякую фигню, а озаботиться за безопасность наших солдат? Ведь есть конструкторские решения по многим случаям, когда нашим воинам приходиться жизнью рисковать!
      rocket757
      1. Лопатов Вчера, 13:48
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        корректировщик самое слабое место в этой системе...если враг обнаружит...остается только геройски погибнуть.

        ЛЦД может быть дистанционно управляемым.
        ЛЦД-4-3
        Лопатов
    2. swnvaleria Вчера, 13:56
      ну наверно можно корректировку производить с чего ни будь типа робота уран 9 или безпилотника , скорее всего нам об этом не говорят
      swnvaleria
    3. Genry Вчера, 14:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Лазерный луч через спецоптику виден хорошо...

      Если он (лазер) включен постоянно. А если включается на несколько секунд, при подлёте снаряда, то будет уже "видеть" поздно. Пока вражеская ответка прилетит, расчёт уже уйдёт...
      Genry
      1. rocket757 Вчера, 15:11
        Развитие современных технических средств в войсках эт жизненная необходимость.
        Дронов, роботов разведчиков, наводчиков больше и самых лучших ... и сейчас, а некогда ни будь потом!
        rocket757
  4. san4es Вчера, 13:42
    В мире, на данный момент используется два принципа высокоточной доставки снаряда в цель. Это наша российская - на основе импульсной коррекции (в основном на конечном участке полета), и американская на основе аэродинамического управления по всей траектории полета пример 155 мм "Копперхед" и наш "Краснополь". Мы располагаем обеими технологиями корректируемых боеприпасов.
    Ведутся работы над вторым поколением высокоточных комплексов на основе корректируемых артиллерийских снарядов, отвечающих принципу "выстрелил-забыл", и это проще может быть реализовано на основе российской ракетной импульсной системой коррекции траектории снаряда.
    soldier
    san4es
    1. Esoteric Вчера, 15:16
      Хорошо, когда в стране есть такие люди, которые вызывают глубокое чувство уважения.
      Esoteric
  5. Romka47 Вчера, 14:02
    Можно назвать дюймовочка, или мальчик-спальчик)
    Romka47
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