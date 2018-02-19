В Совфеде РФ прокомментировали публикацию NYT о зарубежных операциях спецслужб США

Статья - это лишнее свидетельство того, что мы доказали. У нас огромный объем материала, 800 страниц только исходного текста по разделу, который связан с их тайными операциями. Там не только ЦРУ занимается вмешательством, но и Госдепартамент США, военная разведка, фонды, аффилированные Госдепу. Более 10 организаций занимаются вмешательством, у нас тысячи доказательств, это будет тысяча первым доказательством.

В докладе будет раздел, который доказывает, что в основе внешней политики США лежит вмешательство в суверенные дела других стран, что это не частный случай - это стержень их внешней политики.