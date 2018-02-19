00:46 20 февраля

В Совфеде РФ прокомментировали публикацию NYT о зарубежных операциях спецслужб США

Статью в американском The New York Times, в которой сообщается о тайных операциях спецслужб за пределами США, комментирует для ТАСС глава комиссии по защите государственного суверенитета РФ Совета Федерации Андрей Климов. Речь идёт о публикации в крупном американском СМИ, в которой заявлено, что тайные операции спецслужб США за рубежом проводились в разные годы. По словам российского сенатора, это очередное доказательство того, у США есть огромный опыт вмешательства в дела иностранных государств.

Андрей Климов:
Статья - это лишнее свидетельство того, что мы доказали. У нас огромный объем материала, 800 страниц только исходного текста по разделу, который связан с их тайными операциями. Там не только ЦРУ занимается вмешательством, но и Госдепартамент США, военная разведка, фонды, аффилированные Госдепу. Более 10 организаций занимаются вмешательством, у нас тысячи доказательств, это будет тысяча первым доказательством.


В Совфеде РФ прокомментировали публикацию NYT о зарубежных операциях спецслужб США



По словам Андрея Климова, который работает над созданием так называемой «чёрной книги» вмешательства США во внутренние дела России, только в ЦРУ активным планированием операций против РФ занимаются до 700 штатных сотрудников.

Андрей Климов:
В докладе будет раздел, который доказывает, что в основе внешней политики США лежит вмешательство в суверенные дела других стран, что это не частный случай - это стержень их внешней политики.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Андрей К Вчера, 17:00
    ...У нас огромный объем материала, 800 страниц только исходного текста по разделу, который связан с их тайными операциями. Там не только ЦРУ занимается вмешательством, но и Госдепартамент США, военная разведка, фонды, аффилированные Госдепу...

    Ну так если есть информация - принимайте решения!!!
    Народ не поймёт? Поймёт! Скажет правильно сделали!
    ...Андрей Климов, который работает над созданием так называемой «чёрной книги» вмешательства США во внутренние дела России...

    Практическое применение этой книги?
    Может уже хватит озабоченности высказывать, пора и в ответ не только говорить, но и делать!
    Я уважаю власть, которую выбрал наш народ.
    Президент - что надо.
    Ну не без клоунов конечно - извиняюсь, но Медведев - это что-то!
    Министр иностранных дел - да вообще лучший, из ныне здравствующих!
    Но мать честная!
    Знаем что лезут - не в дверь, так в окно. Хватит уже миндальничать.
    Нам санкции - и мы должны вломить, нас подвинули - мы вообще скинуть обязаны!
    Андрей К
    1. Anarchist Вчера, 17:04
      "А что подумал кролик, так никто и не узнал... Потому что он был слишком воспитан!"
      Знаем, но почему-то молчим!
      Anarchist
      1. Татьяна Вчера, 17:12
        Цитата: Anarchist

        Знаем, но почему-то молчим!
        Для придания гласности в мире о таких вещах чиновникам РФ нужно провести согласование в госорганах и получить разрешение "сверху"! А то автора расследования ещё и за решётку в России посадят!
        Татьяна
        1. cniza Вчера, 18:06
          Цитата: Anarchist
          "А что подумал кролик, так никто и не узнал... Потому что он был слишком воспитан!"
          Знаем, но почему-то молчим!


          Вопросов больше чем ответов , но делать выводы очень сложно , результат пока не в нашу пользу , очень хочется верить , что пока.
          cniza
      2. Vasya_Piterskiy Вчера, 17:27
        А почему Вы так уверены, что молчим? Потому что не видно краткосрочных результатов? Я не берусь утверждать, просто озвучу свое мнение. Я считаю, что наши ходы более тонкие и направлены на долгосрочную перспективу, т.к. сейчас тягаться с США экономическая составляющая не позволяет (молодцы, хоть по оборонке подтянулись). Я уверен что разного рода операции проводятся и проводились, но не в таком масштабе и не так топорно, как у заокеанских "друзей". Вполне возможно результаты увидят уже наши дети. Дай Бог, чтоб положительные.)
        Vasya_Piterskiy
        1. Anarchist Вчера, 17:43
          Цитата: Vasya_Piterskiy
          наши ходы более тонкие и направлены на долгосрочную перспективу...Вполне возможно результаты увидят уже наши дети. Дай Бог, чтоб положительные

          А если нет? А что, если США со своими сателлитами смогут разогнать русофобию до планетарного масштаба? Что тогда мы скажем нашим детям, внукам? Если будет Кому говорить...
          Anarchist
          1. Vasya_Piterskiy Вчера, 17:57
            Знаете, все может быть... Но я склонен к более оптимистичному развитию сценария. Не так-то просто разгонять что-то до планетарного масштаба. И заметьте, во все времена Русь, Россию, СССР спасал обычный "крестьянин". У нас же на генном уровне заложено сплочение только перед неминуемой гибелью. А на что способен русский и что он может перетерпеть знают во всем мире.
            Vasya_Piterskiy
        2. vovanpain Вчера, 18:21
          Цитата: Vasya_Piterskiy
          Вполне возможно результаты увидят уже наши дети. Дай Бог, чтоб положительные.)

          Согласен Коллега hi СССР тоже не заморачивался и проводил операции за рубежом и Россия наверняка не отстает, не в тех масштабах конечно как СССР, да и многие в мире этим занимаются. hi
          vovanpain
          1. Vasya_Piterskiy Вчера, 18:35
            Спасибо Коллега, что разделили мою точку зрения. hi
            Это нормальная практика современного государства я считаю. А тем более суверенного.
            Vasya_Piterskiy
        3. demo Вчера, 19:26
          А почему Вы так уверены, что молчим? Потому что не видно краткосрочных результатов? Я не берусь утверждать, просто озвучу свое мнение. Я считаю, что наши ходы более тонкие и направлены на долгосрочную перспективу, т.к. сейчас тягаться с США экономическая составляющая не позволяет (молодцы, хоть по оборонке подтянулись).

          У нас прямо под носом образовалось фашиствующее государство, где бегают ребятишки с портретами Бандеры и Шухевича (садистов и палачей, служивших нацистам), где Россия стала именем нарицательным, нас поляки заставляют считать что мы сами виноваты во всех бедах, в том числе и в ихних (это как обычно), нам в Сирии не удалось добиться удаления с поля деятельности ни американцев, ни "коалицию", нас уже так санкционировали, что складывается впечатление что слова санкции и России - синонимы, нам пришили прегрешения в спорте и лишили государственного флага, как символа команды, нам указывают как стоять и кудв смотреть.
          Вы что считаете что это нормальное положение дел?
          Вы считаете что на удар, который вы получили кулаком в челюсть, при котором половина зубов вылетела, надо искать варианты "тонких"ответов?
          Интересно услышать - каких?

          Можно продолжить и о НАТО, которое уже стоит в непосредственной близости, и о повальном видимом помешательстве всех, кто прореагировал на команду "Ату, Россию!".
          Интересно как бы вы себя вели в сумасшедшем доме, в отделении для буйных?
          Так же искали бы тонкие варианты ответов на далекую перспективу.

          Пока не получит супостат зубодробительного удара, чтобы подняться не смог бы, до тех пор нас клевали, клюют и будут клевать.
          Пока не заклюют.
          Не напоминает анегдот про двух ковбоев, когда один рассказал другому о птичке - мозгоклюй, которая питается исключительно мозгами. И что единственный вариант - засунуть голову в песок.
          И в тот момент когда ковбой прятал голову от мифической птички, он почувствовал что его просто используют.
          Но он про себя с облегчением подумал: "Клюй, падло, клюй, все равно до мозга не доберешься".

          Ни чего не напоминает?
          demo
    2. Вас Влад Вчера, 17:19
      Цитата: Андрей К
      Нам санкции - и мы должны вломить, нас подвинули - мы вообще скинуть обязаны!

      Опять против всего коллективного запад?Не надоело?По мне так хитрее надо быть, по взрослому!Ну ВВП парень не простой,не зря запад на него жалуется,вот дескать опять Путин нас переиграл!Вот это слово переиграл,мне больше нравится,чем мерится у кого там, ну это самое feel
      Вас Влад
      1. Андрей К Вчера, 17:24
        Цитата: Вас Влад
        ...мне больше нравится,чем мерится у кого там, ну это самое...

        Иногда и помериться не грех laughing
        Андрей К
        1. Вас Влад Вчера, 17:26
          Цитата: Андрей К
          Иногда и помериться не грех

          Это старая как мир мужская забава!Как же мы без неё yes

          Во как! lol
          Вас Влад
  2. Ураган70 Вчера, 17:49
    Цитата: Vasya_Piterskiy
    А почему Вы так уверены, что молчим? Потому что не видно краткосрочных результатов? Я не берусь утверждать, просто озвучу свое мнение. Я считаю, что наши ходы более тонкие и направлены на долгосрочную перспективу, т.к. сейчас тягаться с США экономическая составляющая не позволяет (молодцы, хоть по оборонке подтянулись). Я уверен что разного рода операции проводятся и проводились, но не в таком масштабе и не так топорно, как у заокеанских "друзей". Вполне возможно результаты увидят уже наши дети. Дай Бог, чтоб положительные.)

    А вот подпишусь под каждым вашим словом!
    Браво!
    Ураган70
  3. japs Вчера, 17:54
    Последние годы читаю все это и понимаю, что все эти глубокие озабоченности нашего МИДа и правительства высказываются оттого, что мы бессильны перед лицом вызовов Запада. Остались только слова. События вокруг и в самом ФСБ показывают, что всех "зубров", настоящих спецов "ушли" на пенсию, на их место взяли "понтованных" детишек из "елиты", которые только и могут, что гонять на гелендвагенах.
    "За державу обидно!" (с).
    japs
    1. Vasya_Piterskiy Вчера, 18:44
      Дорогой мой друг, не расстраивайтесь за державу!) Она многое повидала, многое перенесла, но она есть! Ведь у нас с Вами одна держава, кто бы чего не говорил. А в этих структурах и во времена СССР было много детей из "елиты", только тогда игрушки по-скромнее были, ну и совести по-боле и ответственности. Понятное дело, что у молодого выпускника с бабками и ксивой крышу сносит от величия, но это с годами проходит, не у всех конечно. Слава Богу наставники еще остались толковые. Научат.)
      Vasya_Piterskiy
  4. словак Вчера, 18:12
    Удивляет терпимость Правительства РФ (либералы во главе с Медведевым не хотят?) и ФСБ! В стране сотни НКО и откровенно провокационных СМИ, призывающих к байкотам, беспорядкам, лгущих и очерняющих. Закрывать, ликвидировать, выгонять, лишать аккредитации. Цензура? Нужна! Право голоса? Да, но не вседозволенность. Есть интересы страны-и они выше!
    словак
  5. Старый26 Вчера, 18:19
    Цитата: Андрей К
    Ну так если есть информация - принимайте решения!!!

    Конечно есть. Написано же в разные годы. На эту тему выпущены только у нас десятки книг. Первая, которая приходит на ум - "ЦРУ против СССР". Сенатор открывает секрет полишенеля. Разведки таких стран, как США и СССР (Россия) всегда друг против друга работали. А писанина в газете - очередной слив. Преднамеренный или нет - ХЗ

    Цитата: Андрей К
    Практическое применение этой книги?

    А никакого. Очередное "издание". Хорошо если напечатают тиражом в пару сотен (или тысяч) экземпляров. Это на сколько денег хватит. Точно такую книгу может написать пусть не каждый из нас, но те, кто этим интересуется и у кого есть открытые материалы. А доступ в интернет тем более увеличивает такие возможности многократно. Вы что, всерьез считаете, что для такой книги ему ФСБэшники дадут "закрытые" материалы? Максимум 1-2 завершенных дела, которые доведены до суда. Но это и мы с вами можем знать

    Цитата: Андрей К
    Может уже хватит озабоченности высказывать, пора и в ответ не только говорить, но и делать!

    А вы уверены,что ничего не делается? Со слов сенатора?

    Старый26
  6. сталевар Вчера, 22:02
    США никогда честно не играют, что в политике, что в спорте. Они вынуждены будут придерживаться правил если будут знать ,что получат в лобешник. Если США нарушают все международные нормы, так почему мы должны их соблюдать?
    сталевар
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