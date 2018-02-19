В Совфеде РФ прокомментировали публикацию NYT о зарубежных операциях спецслужб США
Статью в американском The New York Times, в которой сообщается о тайных операциях спецслужб за пределами США, комментирует для ТАСС глава комиссии по защите государственного суверенитета РФ Совета Федерации Андрей Климов. Речь идёт о публикации в крупном американском СМИ, в которой заявлено, что тайные операции спецслужб США за рубежом проводились в разные годы. По словам российского сенатора, это очередное доказательство того, у США есть огромный опыт вмешательства в дела иностранных государств.
Андрей Климов:
По словам Андрея Климова, который работает над созданием так называемой «чёрной книги» вмешательства США во внутренние дела России, только в ЦРУ активным планированием операций против РФ занимаются до 700 штатных сотрудников.
Андрей Климов:
Андрей Климов:
Статья - это лишнее свидетельство того, что мы доказали. У нас огромный объем материала, 800 страниц только исходного текста по разделу, который связан с их тайными операциями. Там не только ЦРУ занимается вмешательством, но и Госдепартамент США, военная разведка, фонды, аффилированные Госдепу. Более 10 организаций занимаются вмешательством, у нас тысячи доказательств, это будет тысяча первым доказательством.
По словам Андрея Климова, который работает над созданием так называемой «чёрной книги» вмешательства США во внутренние дела России, только в ЦРУ активным планированием операций против РФ занимаются до 700 штатных сотрудников.
Андрей Климов:
В докладе будет раздел, который доказывает, что в основе внешней политики США лежит вмешательство в суверенные дела других стран, что это не частный случай - это стержень их внешней политики.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти