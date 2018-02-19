Глава МИД Молдовы - генсеку ОБСЕ: Поддержите инициативу о выводе российских миротворцев

Молдавские СМИ сообщают об итогах переговоров министра иностранных дел (и европейской интеграции) Тудора Ульяновского с генсеком ОБСЕ Томас Гремингером на полях Мюнхенского саммита по вопросам безопасности. Заявлено, что основным вопросом для обсуждения в ходе встречи стал вопрос о российских миротворцах на берегах Днестра.Ульяновский заявил о том, что ОБСЕ планирует укрепить мандат своей миссии в Республике Молдова.Глава молдавского МИД отметил, что для официального Кишинёва было бы важно, если бы в ОБСЕ поддержали инициативу властей Молдавии о выводе российского миротворческого контингента с берегов Днестра и вывоза боеприпасов с "молдавской" территории. При этом г-н Ульяновский не пояснил, почему под молдавскими властями он подразумевает лишь горстку министров и депутатов молдавского парламента, которые давно потеряли поддержку большинства граждан Молдовы.Прямой поддержки инициативы молдавского правительства Томас Гремингер не высказал, однако в молдавских СМИ даже сам факт его встречи с главой МИД РМ преподнесён как «одобрение идей кабинета министров».Напомним, что категорически против вывода миротворческого контингента РФ с берегов Днестра выступают в Приднестровской Молдавской Республике. В ПМР отмечают, что в присутствии российских миротворцев на Днестре уже около четверти века не льётся кровь, что крайне важно как для ПМР, так и для самой Молдовы. А заявления о необходимости вывода миротворцев свидетельствуют лишь о желании отдельных политиков-авантюристов в РМ вновь разжечь вооружённый конфликт в регионе.