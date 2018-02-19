00:46 20 февраля

Глава МИД Молдовы - генсеку ОБСЕ: Поддержите инициативу о выводе российских миротворцев

Молдавские СМИ сообщают об итогах переговоров министра иностранных дел (и европейской интеграции) Тудора Ульяновского с генсеком ОБСЕ Томас Гремингером на полях Мюнхенского саммита по вопросам безопасности. Заявлено, что основным вопросом для обсуждения в ходе встречи стал вопрос о российских миротворцах на берегах Днестра.

Глава МИД Молдовы - генсеку ОБСЕ: Поддержите инициативу о выводе российских миротворцев


Ульяновский заявил о том, что ОБСЕ планирует укрепить мандат своей миссии в Республике Молдова.


Глава молдавского МИД отметил, что для официального Кишинёва было бы важно, если бы в ОБСЕ поддержали инициативу властей Молдавии о выводе российского миротворческого контингента с берегов Днестра и вывоза боеприпасов с "молдавской" территории. При этом г-н Ульяновский не пояснил, почему под молдавскими властями он подразумевает лишь горстку министров и депутатов молдавского парламента, которые давно потеряли поддержку большинства граждан Молдовы.

Прямой поддержки инициативы молдавского правительства Томас Гремингер не высказал, однако в молдавских СМИ даже сам факт его встречи с главой МИД РМ преподнесён как «одобрение идей кабинета министров».

Напомним, что категорически против вывода миротворческого контингента РФ с берегов Днестра выступают в Приднестровской Молдавской Республике. В ПМР отмечают, что в присутствии российских миротворцев на Днестре уже около четверти века не льётся кровь, что крайне важно как для ПМР, так и для самой Молдовы. А заявления о необходимости вывода миротворцев свидетельствуют лишь о желании отдельных политиков-авантюристов в РМ вновь разжечь вооружённый конфликт в регионе.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Вчера, 19:00
    Миротворцев выведем -из себя! Можем еще ввести Чеченский спецназ! Выбор есть всегда!
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 19:04
      К сожалению миротворцев мы из себя не выведем.Я это вижу по нашей политике в последнее время.
      Цитата: Геркулесыч
      Миротворцев выведем -из себя! Можем еще ввести Чеченский спецназ! Выбор есть всегда!
      210окв
      1. Геркулесыч Вчера, 19:10
        Они нас рано или поздно из себя выведут, тогда мы им покажем, где раки зимуют, и чем они питаются!
        Геркулесыч
        1. 210окв Вчера, 19:13
          Они могу вывести из себя Вас,меня и две сотни чуваков с сайта.И ещё две трети страны...Но не мы делаем политику и пишем приказы.И я не знаю правильно это или нет.
          Цитата: Геркулесыч
          Они нас рано или поздно из себя выведут, тогда мы им покажем, где раки зимуют, и чем они питаются!
          210окв
          1. Тралл Вчера, 19:23
            А мельдоний миротворцам подмешать додуматься не суждено? Беспроцентный вариант smile
            Тралл
        2. Охотовед 2 Вчера, 19:19
          Обстановка накаляется! Под выборы! Мои пацаны там склады охраняют, пишут - печалька! Готовы лечь, но Честь не опозорить. Неужели - нам героев не хватает? Где МИД? Где ВВП? Пошёл - тельник одевать. soldier
          Охотовед 2
          1. Тралл Вчера, 19:26
            Цитата: Охотовед 2
            Обстановка накаляется! Под выборы! Мои пацаны там склады охраняют, пишут - печалька! Готовы лечь, но Честь не опозорить. Неужели - нам героев не хватает? Где МИД? Где ВВП? Пошёл - тельник одевать. soldier

            По-русски "надевать", уважаемая дочь начальника караула.
            Тралл
            1. Комментарий был удален.
            2. sabakina Вчера, 20:32
              Тралл , прЮветствую. Если мне не изменяет память, то у нас был уже участник, у которого "мои пацаны там парятся". Жаль ник не помню. Хотя у меня такая натура, что верю человеку, до определённого момента.
              sabakina
            3. seregatara1969 Вчера, 20:45
              как правильно сказать -"я оделся" или "я наделся" ?
              seregatara1969
              1. Тралл Вчера, 20:48
                Цитата: seregatara1969
                как правильно сказать -"я оделся" или "я наделся" ?

                "Джон, я оделся, надев будёновку и стринги".
                P.S. Обучаю ботов троллить по-русски на русском. smile
                Тралл
                1. БАРХАН Сегодня, 00:13
                  Цитата: Тралл
                  "Джон, я оделся, надев будёновку и стринги".

                  Интересная форма одежды...странное сочетание наклонностей... laughing
                  БАРХАН
          2. 210окв Вчера, 20:54
            "Ваши пацаны".....Это как?Вы "бригадой"рулите?Если это военнослужащие,то так и говорите-"мои воины..Раз начкаром в карауле
            А если начкар,то почему не на службе?
            Цитата: Охотовед 2
            Обстановка накаляется! Под выборы! Мои пацаны там склады охраняют, пишут - печалька! Готовы лечь, но Честь не опозорить. Неужели - нам героев не хватает? Где МИД? Где ВВП? Пошёл - тельник одевать. soldier
            210окв
            1. Охотовед 2 Вчера, 21:32
              [quote=210окв]"Ваши пацаны".....Это как?Вы "бригадой"рулите?Если это военнослужащие,то так и говорите-"мои воины..Раз начкаром в карауле
              А если начкар,то почему не на службе?[quote=Охотовед]
              Ну Траллу отвечать - бесполезно, опять тук тук и комментарий удалят. Вам - попробую. Мои пацаны - морпехи, служившие под Моим началом. Сейчас контрактники, Там. Надеюсь понятно?
              Охотовед 2
      2. Дембель77 Вчера, 19:16
        Руки прочь от ПМР! Не отдадим на растерзание наших родных и близких.
        Дембель77
        1. Подрезчик Вчера, 20:08
          Прямой поддержки инициативы молдавского правительства Томас Гремингер не высказал, однако в молдавских СМИ даже сам факт его встречи с главой МИД РМ преподнесён как «одобрение идей кабинета министров».

          И не выскажет!!! НАТО никогда ни за кого "впрягаться" не будет. "Впряглись" за Грузию, ну а уж за Молдову...?
          Надо бы понять политикам, чтобы потом не "встречать Красную Армию", не надо ерничать...
          Подрезчик
          1. rocket757 Вчера, 21:51
            Старые песни о главном. Мож положить на эту ОБСЕ и прочие говорливые органы наш большой ... привет и досвидос?
            Впрочем, можно на их поведение посмотреть, так одним глазком, со своей стороны?
            rocket757
    2. Starover_Z Вчера, 23:45
      Глава молдавского МИД отметил, что для официального Кишинёва было бы важно, если бы в ОБСЕ поддержали инициативу властей Молдавии о выводе российского миротворческого контингента с берегов Днестра и вывоза боеприпасов с "молдавской" территории.

      Вывоз боеприпасов с молдавской территории - а это как, каким путём ? В Россию через Украину ?!
      Тогда через Киев, мимо Рады !
      Боеприпасы, много раз писалось, старые, запасы ещё советского периода для южной группы войск. Укропы не допустят вывоза в Россию, заберут усё для сэбэ ! А там не далеко не один товарняк соберётся. И как вывозить ? А если хоть один эшелон вдруг хлопнет ...
      Starover_Z
  2. Судоплатов Вчера, 19:00
    Знаешь где рукав пришивается,а не вывод войск, вот тебе ответ от Шойгу
    Судоплатов
  3. Андрей К Вчера, 19:01
    ...Глава МИД Молдовы - генсеку ОБСЕ...

    Глава МИД Молдовы наверное в школе не учился и грамоты не знает belay
    Вообще-то МС на территории ПМР, развёрнуты по согласованию обеих конфликтующих сторон.
    Каким образом Тудор Ульяновский, собрался не учитывать мнение приднестровцев?
    Наверное проплатит вооружение ОБСЕшников и заставит их "зачистить" левый берег Днестра?
    P.S. Имел честь лично участвовать в разведении конфликтующих сторон (1992г., 433 МСП), а говоря нормальным русским языком - взять под защиту местное население soldier
    Андрей К
    1. Геркулесыч Вчера, 19:12
      Андрей hi румыны ему в уши дуют а тем -янки! Тут все понятно, но не так просто! Выходить оттуда можно будет когда ПМР будет иметь границу с Россией напрямую!
      Геркулесыч
      1. Андрей К Вчера, 19:21
        Цитата: Геркулесыч
        ...румыны ему в уши дуют а тем -янки!...

        Румыны там в уши дуют, последние лет 30. Приднестровская бойня началась тоже с подачи румын. С вооружением, "пушечным мясом" во время конфликта - румыны были по самые ноздри.
        Лично отбирал у молдован румынские АК, снайперки PSL-54. ОПОНовцы вдоль линии фронта мотались на румынских БТР.
        Мерины там постольку-поскольку, теме "Великой Румынии" не первый десяток лет.
        Андрей К
        1. Paranoid50 Вчера, 23:13
          Цитата: Андрей К
          теме "Великой Румынии" не первый десяток лет.

          И парадокс : Молдавия и Валахия существовали тогда, когда той Румынии даже в проекте не было . А нынче потомки тех древних господарей ушмыгнуть под юбку к "скороспелке" норовят.
          Цитата: Андрей К
          Приднестровская бойня началась тоже с подачи румын.

          Дык,кто бы сомневался. Хотя, давеча в теме про Плахотнюка один "патриот"(только почему-то под бундес-флагом) с дрожью в голосе уверял,что в 92-м молдаване с помощью румын защищали свою родную землю, ага. Правда,так и не пояснил - от кого. request
          Paranoid50
          1. Андрей К Вчера, 23:58
            Цитата: Paranoid50
            ...давеча в теме про Плахотнюка один "патриот"(только почему-то под бундес-флагом) с дрожью в голосе уверял,что в 92-м молдаване с помощью румын защищали свою родную землю, ага. Правда,так и не пояснил - от кого...

            Повеселили деда laughing laughing laughing
            Андрей К
            1. Paranoid50 Сегодня, 00:13
              Цитата: Андрей К
              Повеселили деда

              Всегда пожалуйста. hi Думаю,не в последний раз. yes Тут таких хватает, особливо из забугорья. Как говорится, "жгут напалмом". wassat
              Paranoid50
              1. Андрей К Сегодня, 00:18
                Цитата: Paranoid50
                ...Тут таких хватает, особливо из забугорья. Как говорится, "жгут напалмом". wassat...

                Пусть клоунадничают, "жгут" laughing
                Нам с Вами, что самое главное - правильно! Мир во всём мире! good
                Выскочат такие на форуме - как пойдут матку без правды резать!
                Ещё жёстче - учить Родину любить!
                Самооценка у бедненьких повышается.
                И нам в радость - цирк на халяву посмотрели laughing
                Андрей К
                1. Paranoid50 Сегодня, 00:27
                  Цитата: Андрей К
                  А нам в радость цирк нахаляву посмотреть

                  Самый настоящий, живой...искромётный. wassat
                  Paranoid50
      2. revnagan Вчера, 20:58
        Цитата: Геркулесыч
        Выходить оттуда можно будет когда ПМР будет иметь границу с Россией напрямую

        ..ага,после морковкина заговенья...
        revnagan
  4. КВУ-НСвД Вчера, 19:09
    Мнение ОБСЕ конечно весьма важно для нас , но мы позволим себе остаться при своём взгляде на данный вопрос..Короче все в сад ... laughing
    КВУ-НСвД
  5. Rusland Вчера, 19:10
    Скоро запросят ввести двадцать тысяч обормотов из "нейтральной" Швеции. smile
    Rusland
    1. poquello Вчера, 21:11
      Цитата: Rusland
      Скоро запросят ввести двадцать тысяч обормотов из "нейтральной" Швеции. smile

      этой как-бы нейтральной у меня доверия нет совсем, китайцев пусть предлагают или бразильцев
      poquello
  6. taiga2018 Вчера, 19:22
    спешат,люди,спешат,понимают,что после ближайших парламентских выборов такого прекрасного шанса может и не быть...
    taiga2018
  7. anjey Вчера, 20:04
    При этом г-н Ульяновский не пояснил, почему под молдавскими властями он подразумевает лишь горстку министров и депутатов молдавского парламента, которые давно потеряли поддержку большинства граждан Молдовы.
    и многие имеют гражданство румынии,откуда и дует евровонючий русофобский ветер гнили и провокаций ,шакалье в стаю сбивается ,не стоит им выводить медведя из себя,огребут сердешные по полной...
    anjey
  8. kefan Вчера, 20:27
    Ну да, а за жителей ПМР уже все решили молдавские власти, зачем их спрашивать.
    kefan
  9. Yeraz Вчера, 20:51
    Че-то похоже на Сирию.Оффициальная власть Сирии говорит,все покиньте наши земли,но США и коалиция говорит,нет мы боремся с терроризмом,защищаем мирное население,Башар Асад их вырежет и т.д.
    Молдова.Оффициальная власть говорит Россия покиньте наши земли уберите свои войска и базы и кроме пункта терроризма,теже речи,что толкает США говорит Россия))))
    Эти игры в ангела США и России забавляет весь мир)))
    Yeraz
    1. poquello Вчера, 21:25
      Цитата: Yeraz
      Че-то похоже на Сирию.Оффициальная власть Сирии говорит,все покиньте наши земли,но США и коалиция говорит,нет мы боремся с терроризмом,защищаем мирное население,Башар Асад их вырежет и т.д.
      Молдова.Оффициальная власть говорит Россия покиньте наши земли уберите свои войска и базы и кроме пункта терроризма,теже речи,что толкает США говорит Россия))))
      Эти игры в ангела США и России забавляет весь мир)))

      чукча писатель? Наши в ПМР по обоюдному решению сторон, как и минские, как и корейские - иные варианты признак недоговороспособности.
      poquello
  10. revnagan Вчера, 20:57
    "... г-н Ульяновский не пояснил, почему под молдавскими властями он подразумевает лишь горстку министров и депутатов молдавского парламента, которые давно потеряли поддержку большинства граждан Молдовы."(цит.)
    А в каком,простите государстве,власти-это не горстка министров и депутатов,которые давно потеряли поддержку большинства граждан?В России-не точно так же?Всё больше и больше похоже на американское:"У них нет демократии?!Значит,принесём им демократию!"
    revnagan
  11. razved Вчера, 21:10
    В чем проблема-то? Выходит Молдавия из договора 1992 года и все... Так нет, хотят, чтобы инициатива не от них исходила. Слишком хитрыми себя считают. Или через чур умными...
    razved
  12. SPLV Вчера, 21:16
    .с генсеком ОБСЕ Томас Гремингером

    Когда вас, малограмотных бедолаг, научат по-русски писать и говорить?! Будь любезен, друг трепортёр, пиши в таких случаях "Томасом"!. Он же не женщина, и Томас не фамилия!
    Вадим Смирнов! Что же ты, друг, свою автозамену не воткнул на безграмотность! Когда администрация" за базаром" не следит, чего хотите от посетителей? Это уже не стыдно, это уже Позор.
    Прощай, когда-то любимый сайт, ставший прибежищем убогости и скудоумия, безграмотности и пропаганды. Надеюсь, не встретится в будущем.
    SPLV
    1. XXXIII Вчера, 21:22
      Цитата: SPLV
      .с генсеком ОБСЕ Томас Гремингером

      Когда вас, малограмотных бедолаг, научат по-русски писать и говорить?! Будь любезен, друг трепортёр, пиши в таких случаях "Томасом"!. Он же не женщина, и Томас не фамилия!
      Вадим Смирнов! Что же ты, друг, свою автозамену не воткнул на безграмотность! Когда администрация" за базаром" не следит, чего хотите от посетителей? Это уже не стыдно, это уже Позор.
      Прощай, когда-то любимый сайт, ставший прибежищем убогости и скудоумия, безграмотности и пропаганды. Надеюсь, не встретится в будущем.
      good hi На соцсеть похож сайт, только с военным уклоном..... laughing
      XXXIII
  13. словак Вчера, 21:43
    Это ерунда. Вот польский Министр выдал, это да! "... О планах потребовать с России денежную выплату за события 1613 года объявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына.... Во время Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что Россия уже 500 лет «проводит агрессивную политику».
    Якобы она противопоставляет себя миру, но еще ни разу никому ничего не компенсировала. По его словам, Польша на личном опыте сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния».Чего только стоит поступок крестьянина Ивана Сусанина, который завел в дремучий лес и «погубил много тысяч поляков». Среди них были чьи-то родственники и даже мои прадеды, добавил Схетына.
    Не будет ничего удивительного, если Польша подаст протест на «отвратительный сервис во время зимнего купания немцев в Чудском озере в 1242 году»....
    словак
  14. Berkut24 Вчера, 22:48
    Изменение формата и состава миротворческой миссии в Приднестровье возможно только при согласии всех сторон - Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ и России. Думаю, что в этом раскладе Плахотнюку, Румынии и ОБСЕ ничего не светит.
    Berkut24
Картина дня