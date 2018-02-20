Командующий ВС Ливана: Мы всеми силами будем противостоять израильской агрессии

Я вновь подчёркиваю, что мы выступаем категорически против израильских действий, которые нарушают ливанский суверенитет, наше священное право на экономическую деятельность, на разработку своих ресурсов.

Ливанские солдаты

Мы не остановимся для противостояния агрессии, несмотря ни на какую цену.

Командование ливанской армией выражает протест против действий Израиля, который нередко использует воздушное пространство Ливана для нанесения ударов авиации по сирийской территории. Кроме того, военное командование высказывает слова протеста против претензий Израиля на одно из нефтяных месторождений в восточном Средиземноморье, которое в Бейруте считают ливанским.Командующий вооружёнными силами страны Имад Аун заявил о том, что всё это - это посягательство на суверенитет Ливана, и что так продолжаться не может.Свои комментарии по поводу израильских действий генерал Имад Аун публикует в Твиттере:По словам ливанского генерала, армия не остановится перед использованием имеющихся сил и средств, если израильская агрессия в отношении Ливана не будет остановлена.Генерал Аун:Такое заявление ливанский командующий сделал после слов министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что нефтяное месторождение в Средиземном море – израильская собственность.