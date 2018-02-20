12:53 20 февраля

Командующий ВС Ливана: Мы всеми силами будем противостоять израильской агрессии

Командование ливанской армией выражает протест против действий Израиля, который нередко использует воздушное пространство Ливана для нанесения ударов авиации по сирийской территории. Кроме того, военное командование высказывает слова протеста против претензий Израиля на одно из нефтяных месторождений в восточном Средиземноморье, которое в Бейруте считают ливанским.

Командующий вооружёнными силами страны Имад Аун заявил о том, что всё это - это посягательство на суверенитет Ливана, и что так продолжаться не может.

Свои комментарии по поводу израильских действий генерал Имад Аун публикует в Твиттере:
Я вновь подчёркиваю, что мы выступаем категорически против израильских действий, которые нарушают ливанский суверенитет, наше священное право на экономическую деятельность, на разработку своих ресурсов.



По словам ливанского генерала, армия не остановится перед использованием имеющихся сил и средств, если израильская агрессия в отношении Ливана не будет остановлена.

Командующий ВС Ливана: Мы всеми силами будем противостоять израильской агрессии

Ливанские солдаты


Генерал Аун:
Мы не остановимся для противостояния агрессии, несмотря ни на какую цену.


Такое заявление ливанский командующий сделал после слов министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что нефтяное месторождение в Средиземном море – израильская собственность.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:23
    Ох уж, нам этот Шарик ! Мы его, можно сказать, на помойке подобрали, а он нам Фигвамы рисует !
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
      товарищи из Израиля, ваши аргументы? Ливан-агрессор?
      андрей юрьевич
      1. Арон Заави Сегодня, 06:43
        Цитата: андрей юрьевич
        товарищи из Израиля, ваши аргументы? Ливан-агрессор?

        На сегодня Ливан это не более чеи хвост которым виляет Хезболла. Что касается спора об участке , который называется "Блок 9" , то там спорными являются 800кв км. Попытка разделитть его давно препринимается ООН , но ливанцы пока упираются,требуя больших уступок чем может себе позволить Израиль.
        Арон Заави
        1. Alex-a832 Сегодня, 06:53
          Арон, складывается впечатление, что Израиль (при поддержке США) всем соседям больные мозоли топчет и на драку нарывается. Не опасаетесь, что это может для Израиля плохо закончиться?
          Alex-a832
          1. ЗВО Сегодня, 07:24
            Цитата: Alex-a832
            Арон, складывается впечатление, что Израиль (при поддержке США) всем соседям больные мозоли топчет и на драку нарывается. Не опасаетесь, что это может для Израиля плохо закончиться?


            Складывается впечатление, что вы никогда не смотрели учебник истории.
            Вы видимо никогда не знали и не знаете и не хотите знать, о том количестве войн, начиная с 1948 года, которые начинали "соседи" против Израиля.
            И как эти войны всегда заканчивались.

            P.S. Очень смешно видеть реально глупых людей с таким апломбом заявляющих "это может плохо кончится"... Ничего не знают, ничего не видят, зато по самооценке - короли и пупы блин..
            ЗВО
            1. Стилет_71 Сегодня, 08:21
              Цитата: ЗВО
              Складывается впечатление, что вы никогда не смотрели учебник истории.
              Вы видимо никогда не знали и не знаете и не хотите знать, о том количестве войн, начиная с 1948 года, которые начинали "соседи" против Израиля.
              И как эти войны всегда заканчивались.
              P.S. Очень смешно видеть реально глупых людей с таким апломбом заявляющих "это может плохо кончится"... Ничего не знают, ничего не видят, зато по самооценке - короли и пупы блин..

              Да что вы говорите?! И чем же таким "всегда"
              Стилет_71
              1. ЗВО Сегодня, 10:03
                Цитата: Стилет_71

                Да что вы говорите?! И чем же таким "всегда"


                Ну посмотрите результаты арабо-израильских войн... Посмотрите.
                И да. повторю.
                Всегда.
                Всегда арабов "нагибали так", что пух и перья летели...
                ЗВО
            2. Kisso4kin Сегодня, 08:31
              Чем голословить, лучьше расскажите почему?...
              Kisso4kin
            3. Alex-a832 Сегодня, 09:49
              Цитата: ЗВО
              Цитата: Alex-a832
              Арон, складывается впечатление, что Израиль (при поддержке США) всем соседям больные мозоли топчет и на драку нарывается. Не опасаетесь, что это может для Израиля плохо закончиться?


              Складывается впечатление, что вы никогда не смотрели учебник истории.
              Вы видимо никогда не знали и не знаете и не хотите знать, о том количестве войн, начиная с 1948 года, которые начинали "соседи" против Израиля.
              И как эти войны всегда заканчивались.

              P.S. Очень смешно видеть реально глупых людей с таким апломбом заявляющих "это может плохо кончится"... Ничего не знают, ничего не видят, зато по самооценке - короли и пупы блин..

              Не брызгайте слюной. Я обратился к адекватному человеку с вопросом. Он тактично ответил, за что ему благодарен. Хотите покричать, что я тупой и все тупые - тогда вам на майдан, там полно ваших единомышленников.
              Alex-a832
          2. Арон Заави Сегодня, 07:39
            Цитата: Alex-a832
            Арон, складывается впечатление, что Израиль (при поддержке США) всем соседям больные мозоли топчет и на драку нарывается. Не опасаетесь, что это может для Израиля плохо закончиться?

            Что значит всем? У нас прекрасные отношения с Египтом. Мы оказываем его ВС активную помощь в борьбе с ИГИЛ на Синае. Вчера озвученна крупнейшая сделка в наших отношениях. С 2019 по 2029 год Израиль поставит Египту газ на 15 млрд $. Вполне приличные отношения с Иорданией. Мы поставили им вертолеты, поставляем воду и подписали договор о поставках газа на несколько млрд. Так что помнишь как в детском мултике мама учила Крошку-енота?" Какую рожицу сделаешь отражению то и увидишь". Так что далеко не все зависит от Израиля .
            Арон Заави
            1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:23
              Ну немножко о Крошке-еноте:
              Выяснилось, что газовая независимость Египта откладывается, на неопределенное время, минимум до 2028 года, а там как карта ляжет. Ближайшие 10 лет Египет будет импортировать 64 млрд. кубометров газа из Израиля на сумму в $15 млрд.

              Соответствующие контракты (два штуки) уже подписаны. Американская энергетическая компания Noble Energy и ее израильский партнер Delek Drilling подписали их с египетской компанией Dolphinus Holdings.
              Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что такие важные документы между странами, были заключены впервые с момента подписания мирного договора. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху откровенно назвал их историческими и выразил надежду, что они «усилят израильскую экономику».
              Т.е. в первую голову - это выгодно Израилю.
              МИМО ПРОХОДИЛ
            2. Alex-a832 Сегодня, 10:40
              Арон, понятно, что после распада Османской империи весь регион не стабилен. А появление Израиля вообще стало, как втыкание раскалённой иглы в воспалённый участок. Вокруг Израиля постоянно идёт брожение, конфликты, войны. Нет смысла отрицать, что Израиль прикладывает руку к свержению состоявшихся правителей, обеспечивших централизацию власти и укрепление государственности. Временное улучшение отношений с отдельными государствами БВ не свидетельствует о стремлении Израиля к стабилизации региона, скорее это временный потребительский интерес. Арабы - не воины, а торгаши, поэтому по-отдельности и даже в коалиции (если только не всем скопом) они не могут угрожать Израилю фатально. То, что Израиль, как отражение из зеркала ( по мультфильму) отвечает "взаимностью" оппонентам - это внешняя шелуха. Но какова финальная цель? Неужели существование посреди бардака - это и есть цель Израиля?
              Alex-a832
              1. brigadir Сегодня, 11:24
                появление Израиля вообще стало, как втыкание раскалённой иглы в воспалённый участок.

                Вы до сих пор не обратили внимания на то что арабы самозабвенно воюют друг с другом без всякой связи с существованием Израиля. Наоборот - наличие общего врага - Израиля - их как-то консолидировало. Если бы не Израиль - тут весь регион пылал бы уже многие годы назад.
                brigadir
          3. _Jack_ Сегодня, 11:02
            чего им опасаться, они 51-й штат сша
            _Jack_
        2. андрей юрьевич Сегодня, 07:31
          Цитата: Арон Заави
          На сегодня Ливан это не более чеи хвост которым виляет Хезболла

          ну так Израиль поспособствовал,превращению Ливана в "хвост" -не так ли? Марк? hi
          андрей юрьевич
        3. Berkut24 Сегодня, 11:28
          Что касается спора об участке , который называется "Блок 9" , то там спорными являются 800кв км.

          Не знаю какие споры могут быть, когда границы Израиля определены резолюцией генассамблеи ООН в стародавние времена. А споры возникают по причине того, что что Израиль странным образом "выпучило" из этих границ во все стороны. "Впучтесь" назад и не будет проблем.
          Berkut24
          1. Комментарий был удален.
    2. Маз Сегодня, 07:11
      Так говорите Иран главный ворог Израиля? Надо же , Ливан шнурки завязал на берцах? Любят соседи хозяев земли обетованной laughing Довыёживались.... Осторожно, там в гушдане, туман на дорогах laughing говорите,
      может себе позволить? А по мне так нагло прихапывает. Забыли как хвост хезболлы вымел весь север ракетами? Нуну, посмотрим.. Обстановка другая. Это нам не год назад
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 07:43
        Цитата: Маз
        Так говорите Иран главный ворог Израиля? Надо же , Ливан шнурки завязал на берцах? Любят соседи хозяев земли обетованной laughing Довыёживались.... Осторожно, там в гушдане, туман на дорогах laughing говорите,
        может себе позволить? А по мне так нагло прихапывает. Забыли как хвост хезболлы вымел весь север ракетами? Нуну, посмотрим.. Обстановка другая. Это нам не год назад

        А ты Маз что так волнуешься? Боишься что не успеешь добежать до бомбоубежища? Маз, а ведь какая тебя тяжесть давит. Ты свою ненависть к Израилю только на форуме и можешь выплеснуть. Людям которые тебя здесь окружают ты никогда своих сыслей не откроешь.
        Арон Заави
      2. MadCat Сегодня, 07:56
        Цитата: Маз
        Так говорите Иран главный ворог Израиля? Надо же , Ливан шнурки завязал на берцах? Любят соседи хозяев земли обетованной laughing Довыёживались.... Осторожно, там в гушдане, туман на дорогах laughing говорите,

        ну получат очередной раз по зубам да и угомонятся не впервой.
        Цитата: Маз
        может себе позволить? А по мне так нагло прихапывает. Забыли как хвост хезболлы вымел весь север ракетами? Нуну, посмотрим.. Обстановка другая. Это нам не год назад

        ну на этот раз будет действительно все по другому, не будет никаких избирательных бомбардировок, будут валить всех кто с оружием. Хизболла это так же прекрасно уяснила поэтому сидит тихо и не отсвечивает. Точнее "смело" повякивает лозунгами из бункера одна образина. laughing
        MadCat
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Ну , говорить это одно, сказано верно, только Ливан не в состоянии самого себя защитить !А то давно бы уже и израильские самолеты сбивали бы. А поскольку нечем сбивать, денежки у страны кедра не хватает на оружие, защитой Ливана и занята именно Хезболлах, которую в израиле причислили к террористическим, поскольку Хезболлах не дает по мере сил Ливан в обиду, и воюет за мирное будущее этой маленький страны. А ведь был когда-то Ливан реально туричтическим раем!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
      Цитата: Геркулесыч
      А ведь был когда-то Ливан реально туричтическим раем!

      как и весь Ближний Восток...
      андрей юрьевич
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 06:47
      Цитата: Геркулесыч
      А ведь был когда-то Ливан реально туричтическим раем!


      да, там когда то было совсем не плохо. пока мусульмане не решили что христианское правительство это не есть хорошо и гражданский войной привели Ливан в упадок где он и находится сейчас.
      Израиль кстати поддерживал христиан во главе с Баширом Пьер Жмайелем.
      Маки Авелльевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:59
        Цитата: Маки Авелльевич
        да, там когда то было совсем не плохо. пока мусульмане не решили что христианское правительство это не есть хорошо и гражданский войной привели Ливан в упадок где он и находится сейчас.

        простите,а не с "шестидневной" ли войны началось?
        андрей юрьевич
        1. Арон Заави Сегодня, 07:44
          Цитата: андрей юрьевич

          простите,а не с "шестидневной" ли войны началось?

          Нет конечно. Ливан в ней не учавствовал. Кошмар там начался в 1976 году , когда началась Гражданская война.
          Арон Заави
          1. андрей юрьевич Сегодня, 07:55
            Цитата: Арон Заави
            Нет конечно. Ливан в ней не учавствовал. Кошмар там начался в 1976 году , когда началась Гражданская война.

            спрашиваю,потому как ни разу не историк, и в эту тему не углублялся, вам то всё понятнее, вы там живёте. hi
            андрей юрьевич
          2. Krasnodar Сегодня, 08:11
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: андрей юрьевич

            простите,а не с "шестидневной" ли войны началось?

            Нет конечно. Ливан в ней не учавствовал. Кошмар там начался в 1976 году , когда началась Гражданская война.

            Изгнанные из Иордании вооружённые палестинцы ставили импровизированные КПП прямо на улицах городов и сбивали бабки с проезжающих машин на дело "палестинской революции". Местным это не нравилось, в результате чего началась Гражданская война в Ливане.
            Krasnodar
        2. Krasnodar Сегодня, 07:45
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Маки Авелльевич
          да, там когда то было совсем не плохо. пока мусульмане не решили что христианское правительство это не есть хорошо и гражданский войной привели Ливан в упадок где он и находится сейчас.

          простите,а не с "шестидневной" ли войны началось?

          Нет
          С 1972 года, когда изгнанные после неудачной попытки захвата власти из Иордании вооружённые палестинцы бежали в Сирию, откуда их перекинули в Ливан.
          Krasnodar
        3. ЗВО Сегодня, 07:48
          Цитата: андрей юрьевич

          простите,а не с "шестидневной" ли войны началось?


          Все началось за 3 года раньше. С Лиги Арабских государств, создавших на территории Иордании ООП, в которую свозили все больных на голову арабов со всего мира.
          Ибо арабов на территории Палестины меньше не становилось. Значит реальные палестинцы, проживая на захваченных Израилем землях, в первые годы ООП в действиях самой ООП - не участвовали.

          А потом был черный сентябрь в Иордании - когда ООП решила свергнуть власть и короля в Иордании. Первом государстве приютившем эту новосозданную организацию.
          так сказать приютил змею, которая впоследствии чуть его не сожрала.
          И только потом, изгнанная ООП - пришла в Ливан - и сделала с Ливаном то, что не смогла сделать с Иорданией. Т.е. разрушила его полностью.

          А "шестидневная война" - это следствие. а не причина.
          ЗВО
  3. orm Сегодня, 06:28
    а мы им чуток поможем, через Иран которому я думаю еще много оружия и в том числе и ПВО будем поставлять, естесно за бабки....
    orm
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
      Цитата: orm
      а мы им чуток поможем,

      ни разу не поможем... ВВП с Беней шушукаются по тихому...
      андрей юрьевич
    2. Арон Заави Сегодня, 06:45
      Цитата: orm
      а мы им чуток поможем, через Иран которому я думаю еще много оружия и в том числе и ПВО будем поставлять, естесно за бабки....

      В Иране деньги тоже не бесконечные.
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 07:12
        А у нас в Израиле люди бесконечный резерв? И печатный станок есть?
        Маз
        1. Арон Заави Сегодня, 07:46
          Цитата: Маз
          А у нас в Израиле люди бесконечный резерв? И печатный станок есть?

          Маз ты пособие получаешь? Вот и сиди спокойно. Твое мнение здесь никого не интересует.
          Арон Заави
        2. профессор Сегодня, 08:02
          Цитата: Маз
          А у нас в Израиле люди бесконечный резерв? И печатный станок есть?

          "У нас в Израиле"? Ты, милок обшибся малость. У вас это на Укарине.
          профессор
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 06:41
    Командующий вооружёнными силами страны Имад Аун заявил о том, что всё это - это посягательство на суверенитет Ливана, и что так продолжаться не может.


    суверенитет надо сначала иметь для того чтоб на него можно было посягать.
    сначала под Французами, потом под Сирией , теперь под Ираном.
    заявления которые должны делатся правительством озвучиваются армией.
    Маки Авелльевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
      Цитата: Маки Авелльевич
      теперь под Ираном.

      ну без Ирана,вы давно "прибрали бы" к рукам весь Ливан....не?
      андрей юрьевич
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:20
        Поэтому и "наезжают "на айятлллу -не дает узурпировать страну кедра!
        Геркулесыч
      2. shans2 Сегодня, 08:02
        У них план тупой до невозможности был, достаточно посмотреть их карту "Великого Израиля", на которую они еще пару лет назад волали всей сектой ). В планах их оккупации половина БВ была и самые крупные источники нефти и газа.
        shans2
      3. профессор Сегодня, 08:06
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Маки Авелльевич
        теперь под Ираном.

        ну без Ирана,вы давно "прибрали бы" к рукам весь Ливан....не?

        Зачем нам чужое? Да и Иран там не так давно, а мы вот за 70 лет ни разу и не прибрали к рукам его.
        Нам от Ливана нужно только одно- тишина на нашей северной границе. Когда по нам стреляют, то мы бьем в ответ. Когда нас не трогают (как последние 12 лет) то гори Ливан синим пламенем- нет нам до них никакого дела.
        профессор
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:43
          Цитата: профессор
          Когда нас не трогают (как последние 12 лет) то гори Ливан синим пламенем- нет нам до них никакого дела.

          Олег, hi а как быть со словами Марка "теперь под Ираном" ? значит и "хезболлах" там,то есть ваши "непримиримые" друзья?
          андрей юрьевич
          1. профессор Сегодня, 08:51
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: профессор
            Когда нас не трогают (как последние 12 лет) то гори Ливан синим пламенем- нет нам до них никакого дела.

            Олег, hi а как быть со словами Марка "теперь под Ираном" ? значит и "хезболлах" там,то есть ваши "непримиримые" друзья?

            Да хоть все исламские отморозки всего мира пусть там живут. Не наше это дело пока они нас не трогают. Мы Ливан уже 12 не трогаем так как они нас не трогают. Тронут и (как заявил нынче Генсек ООН) "Ливан превратится в руины".
            профессор
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    Вот и Израиль проявил повышенный интерес и предъявил территориальные претензии на нефтяное месторождение. При этом представителю Израиля в ООН не нужно будет махать пробиркой, т.к. у них всегда есть предлог нанести удар по чужой территории - обстрел. Пример Сша ну очень заразителен при том, что край как хочется нефти.
    rotmistr60
  6. профессор Сегодня, 07:56
    Я вновь подчёркиваю, что мы выступаем категорически против израильских действий, которые нарушают ливанский суверенитет, наше священное право на экономическую деятельность, на разработку своих ресурсов.

    Ну и? Что делать-то собираетесь?

    Такое заявление ливанский командующий сделал после слов министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что нефтяное месторождение в Средиземном море – израильская собственность.

    Так и есть. Если кто не согласен то пусть оспорит в суде.

    ПС.
    Египет и Иордания считают это месторождение израильским.
    http://www.newsru.co.il/finance/19feb2018/gas308.
    html
    Израиль поставит Египту газ на $15 млрд в течение 10 лет
    профессор
  7. shans2 Сегодня, 07:59
    Мы сейчас на таком сломе ситуации на БВ, которого не было со времен 40-х)).
    shans2
  8. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 08:58
    Граждане, ну цепляйтесь к иудеям. Они белые и пушистые. И часто множат арабов на ноль не сами, а с помощью союзников.

    Са́бра и Шати́ла — лагеря палестинских беженцев, расположенные в Западном Бейруте. 16 и 17 сентября 1982 года, в период гражданской войны в Ливане и в ходе Ливано-израильской войны 1982 года, боевики ливанской фалангистской партии Катаиб, бывшие союзниками Израиля, провели в лагерях беженцев Сабра и Шатилаruen в предместье Бейрута военную операцию по поиску и уничтожению палестинских боевиков.
    В Сабре и Шатиле погибло, по разным оценкам, от 700 до 3500. Комиссия Кахана приводит мнение израильской военной разведки, согласно которому количество жертв могло составить 700—800 человек, и данные о том, что к 30 сентября ливанскими Красным крестом, армейскими медицинскими подразделениям и службой гражданской обороны в лагерях были обнаружены 460 тел погибших, большей частью — мужских. Более 30 из них были сирийцами, иракцами или другого происхождения. Также были опознаны тела 15 ливанских и палестинских женщин и 20 детей. Однако, по свидетельству врача-очевидца Пера Мехлумсхагена, ещё 19 сентября Международный Красный крест определил количество убитых в 1500 человек.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. alta Сегодня, 09:58
      При чем тут Израиль к этой резне - это была гражданская война в Ливане?
      Кстати, с 1948г. в войне между арабскими странами погибло 11 млн.арабов.
      alta
    2. ЗВО Сегодня, 10:18
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Граждане, ну цепляйтесь к иудеям. Они белые и пушистые. И часто множат арабов на ноль не сами, а с помощью союзников.

      Са́бра и Шати́ла — лагеря палестинских беженцев, расположенные в Западном Бейруте. 16 и 17 сентября 1982 года, в период гражданской войны в Ливане и в ходе Ливано-израильской войны 1982 года, боевики ливанской фалангистской партии Катаиб, бывшие союзниками Израиля, провели в лагерях беженцев Сабра и Шатилаruen в предместье Бейрута военную операцию по поиску и уничтожению палестинских боевиков.
      В Сабре и Шатиле погибло, по разным оценкам, от 700 до 3500. Комиссия Кахана приводит мнение израильской военной разведки, согласно которому количество жертв могло составить 700—800 человек, и данные о том, что к 30 сентября ливанскими Красным крестом, армейскими медицинскими подразделениям и службой гражданской обороны в лагерях были обнаружены 460 тел погибших, большей частью — мужских. Более 30 из них были сирийцами, иракцами или другого происхождения. Также были опознаны тела 15 ливанских и палестинских женщин и 20 детей. Однако, по свидетельству врача-очевидца Пера Мехлумсхагена, ещё 19 сентября Международный Красный крест определил количество убитых в 1500 человек.


      Учите матчасть.
      Сабру и Шатилу вырезали ливанские мужчины-христиане...
      Которые выжили в предыдущей резне.
      Семьи которых двумя днями ранее вырезали выродки из всяких фронтов освобождения Палестины.
      Те самые "Палестинцы", которым христианский Ливан - дал кров, помощь после их изгнания мусульманскими же Иорданцами.

      Это была месть.
      Месть за свои погубленные семьи.

      Уничтожение города Дамур — лишь одно из звеньев геноцида христиан Ливана, выполняемого местными мусульманами и друзами, к которым позже присоединились пришлые палестинские арабы, а затем и проиранские шииты.

      В течении 15 лет войны, Арафат и ООП погрузили Ливан в пучину насилия, изуверств, грабежей и убийств. Из 1,2 миллионов христиан (по переписи 1970г), более 40000 были убиты, 100000 раненны, 5000 остались калеками. Многие христиане вынуждены были покинуть родину, спасаясь в США и в Европе. Христианское население Ливана стремительно тает. Если в начале 70-х годов христиане составляли большинство — 60%, то в 90-е они уже стали меньшинством — 40%, а к 2000 году их осталось 30%.
      Однако о мести христиан в Сабре и Шатиле узнали все. Советская и западная пресса моментально превратили это событие в знамя борьбы против Израиля и тающей христианской общины Ливана.


      Вы будете еще и дальше защищать этих арабов?
      Арабов. которые пришли на чужую христианскую землю и вырезали моих с тобою единоверцев?
      Ты и дальше будешь глупым антисемитом, или все же научишься смотреть правде в глаза и видеть кто твой реальный враг?
      ЗВО
      1. IMH Сегодня, 12:32
        Браво! Согласен с вами. Это очень чудно, что христианская Россия/СССР вставали и встают на сторону убийц христиан. Я никогда этого не понимал.
        IMH
      2. alta Сегодня, 12:33
        Вы правы, при чем тут Израиль , если ,,Сабру и Шатилу вырезали ливанские мужчины-христиане... ,,
        alta
  9. XXXIII Сегодня, 12:38
    Генерал Аун:
    Мы не остановимся для противостояния агрессии, несмотря ни на какую цену.
    Много стали говорить о войне кабинетные генералы что то, говорил бы генерал который выиграл войну, это было бы сильно , а так треп для сми. Один Ливан не полезет, духу не хватит.... no
    Израильская мафия скоро ответит Ливану...... laughing
    XXXIII
  10. Radikal Сегодня, 12:42
    Командующий ВС Ливана: Мы всеми силами будем противостоять израильской агрессии
    Наивные, и смешные! Израиль в их воздушном пространстве ведет себя так, как в своём, а они -"...будем противостоять...". sad
    Radikal
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