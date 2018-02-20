12:52 20 февраля

Американцы вмешиваются в чужие выборы с 1947 года: рассказывают люди из ЦРУ

Оказывается, американцы вмешиваются в выборы чаще русских. Об этом эксперты из ЦРУ и учёные поведали газете «New York Times». Что до предполагаемого русского вмешательства 2016 года, то оно есть типичный акт современной киберпрактики, если только оно вообще было. Подобными вещами американцы занимаются уже не первое десятилетие.



Ветераны разведки и учёные, которые изучают спецоперации, полагают, что американцы «абсолютно точно» проводили те операции, каковые нынче конгрессмены и прокуроры приписывают русским.


«Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила и совершили ли они нечто ужасающее, вам ответят, что нет, вовсе нет. США абсолютно точно проводили подобные операции влияния в других странах, и, я надеюсь, мы продолжим их проводить», — цитирует «ИноТВ» Стивена Холла, проработавшего три десятка лет в ЦРУ. Этот человек как раз и отвечал за российские операции.

А вот другой эксперт, Лок Джонсон. Он начал карьеру в разведке ещё в 1970-х годах. По его словам, русская операция 2016 года — всего лишь мероприятие, соответствующее требованиям киберэпохи. Мало того, это акция, укладывающаяся в рамки стандартной американской практики. Подобную практику американцы применяют уже несколько десятилетий. Речь идёт о тех моментах, когда Вашингтон хотел повлиять на исход выборов в других странах.

1947 год — вот точка отсчёта! Джонсон говорит:

«Мы занимались этим с момента создания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали постеры, памфлеты, растяжки и так далее. Мы распространяли ложную информацию в иностранной прессе. Мы использовали то, что британцы называют «кавалерией короля Георга», то есть чемоданы с деньгами».


Вот, заметим, и вся американская демократия и всё содержание хвалёной свободы слова. Чемоданы с деньгами!

Разумеется, эти сообщения не вызвали в США сенсации. Старые разведчики и вояки, вышедшие в отставку, любят потрепаться о былом, вспомнить славное прошлое и, конечно же, покритиковать тех, кто находится во власти.

И критика, раздающаяся из уст заматерелых цээрушников и прочих экспертов, показывает, что американская демократия касается не только американцев. Остальным народам предлагается выбор исключительно из того, что услужливо подсовывают те же американцы. Национальной демократии вроде как и не существует.

Кто устраивал свержение демократически избранных лидеров в самых разных странах, начиная с середины прошлого века? США. Кто организовывал целые серии заказных убийств, а затем поддерживал антикоммунистические режимы в Латинской Америке, Африке, Азии? США. Кто помог в 1996 г. переизбраться господину Ельцину, которому самое время было лечь на рельсы? И тут — США!

Кстати, весёлую историю о том, как русский повар выбрал американского президента, читайте на «ВО» тут.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Как будто мы не догадывались и раньше, что многие лидеры '"свободных стран мира " просто назначены на эти должности сша. !
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 07:23
      Как - то, до выборов Трампа, понятие "вмешательство в выборы" в большой политике не применялось. Теперь же США отрыли ящик Пандоры, сами же еще и огребаться будут.winked
      сибиралт
    2. тол100в Сегодня, 08:05
      Цитата: Геркулесыч
      " просто назначены на эти должности сша. !

      А на неугодных и малоуправляемых, вдобавок к чемодану с деньгами две телеги компромата от АНБ , ЦРУ и прочих! У самой лицемерной "нации" все дет в ход! Науку лжи Геббельса они развили до космических масштабов! Исключительное дерьмо!
      тол100в
      1. dik-nsk Сегодня, 08:42
        не только у этой нации, любая империя использует любые средства для распространения сферы своего влияния, ничего нового.. СССР тем же занимался, даже каннибалов на престол садил, если тот коммунистом прикидывался.. это политика - дело грязное
        dik-nsk
  2. Tiras Сегодня, 07:24
    Путина, судя по результатам его работы за 18 лет, тоже США поставили.
    Tiras
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:42
      Ваша "шпилька" совершенно не вяжется с действительностью. Что же Сша тогда бьются в истерике прилагая огромные усилия для свержения ВВП? Или об этом думать не стоит когда огромное желание написать очередную гадость?
      rotmistr60
      1. Tiras Сегодня, 08:09
        На самом деле, если подумать, то теория управляемого хаоса вполне подходит.

        Путин вытягивает максимум ресурсов из страны давая минимальный уровень жизни россиянам.
        Ресурсы идут из страны..
        Все что делает Россия очень идёт на пользу США, особенно ВПК США, которое отлично работает на запугивании Россией.
        Когда Крым присоединился к России, Европа резко побежала покупать оружие.

        США делают вид, что хотят убрать Путина, это ведь нужная иллюзия, особенно для россиян, которые ещё больше консолидируются вокруг Путина и говорят, если не Путин, то кто?
        И дальше пахать...

        Зачем уничтожать Россию, если можно превратить её в пугалку для стран вокруг России и источник ресурсов fellow

        belay angry request hi tongue
        Tiras
        1. Paranoid50 Сегодня, 10:36
          Цитата: Tiras
          И дальше пахать...

          Хм, вот оно как... Ну, вообще-то, хоть иногда работать нужно,ага. yes Да, довелось недавно увидеть подобные "излияния" на стене в переходе. Нагромождение как бы лозунгов из серии "Долой царя Ирода!", "Царь не вечен - он помрёт" и т.д. В концовке "повествования" была выражена "основная мысль" : "Хочу спать с шалавами и никогда не работать". Что ж, посыл ясен.
          Цитата: Tiras
          Зачем уничтожать Россию, если можно превратить её в пугалку для стран вокруг России и источник ресурсов

          Да, хотелки, они - такие. Бывает.
          Paranoid50
          1. Tiras Сегодня, 11:48
            Цитата: Paranoid50
            Хм, вот оно как...


            Я думал, что мысль была моя понятна - пахать за нищенскую зарплату.
            Tiras
            1. Paranoid50 Сегодня, 12:31
              Цитата: Tiras
              пахать за нищенскую зарплату.

              Ну, всё относительно. В прошлом году приходил устраиваться к нам молодой организм. Опыт работы по профилю - 3 месяца, ожидаемая зарплата... от 80тыс.руб. wassat Санкт-Петербург.
              Paranoid50
  3. betta Сегодня, 07:44
    Разве это новость?
    betta
  4. Vard Сегодня, 07:46
    Ну что тут можно сказать... и эти люди запрещают нам ковыряться в носу...
    Vard
  5. ochakow703 Сегодня, 07:50
    Не хочется говорить об открытии Америки, но велосипед вы точно не изобрели. Всем разумным людям давно понятно - все мировое зло от Соединенных Штатов Америки! Гореть им в аду.
    ochakow703
  6. XII легион Сегодня, 07:50
    Все вмешиваются
    Что уж там
    XII легион
  7. agbykov Сегодня, 08:22
    А нас то за что? :-)
    agbykov
  8. Alex-a832 Сегодня, 08:34
    Американский империализм ушёл дальше всех за всю обозримую историю. Их амбиции направлены на мир целиком. Поэтому, куда ни глянь, какие-то "части тела" США обнаружишь в любой стране. Влиять на происходящее в других странах, зарабатывать на этом, приводить к власти своих марионеток, для хозяев США также естественно, как для свиньи валяться в грязи.
    Alex-a832
  9. Урантиец Сегодня, 10:06
    Вот новость то !!!..., все знают что америкосы этим занимались, занимаются и всегда будут заниматься....
    Урантиец
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