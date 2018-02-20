Американцы вмешиваются в чужие выборы с 1947 года: рассказывают люди из ЦРУ

«Мы занимались этим с момента создания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали постеры, памфлеты, растяжки и так далее. Мы распространяли ложную информацию в иностранной прессе. Мы использовали то, что британцы называют «кавалерией короля Георга», то есть чемоданы с деньгами».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru