Американцы вмешиваются в чужие выборы с 1947 года: рассказывают люди из ЦРУ
Оказывается, американцы вмешиваются в выборы чаще русских. Об этом эксперты из ЦРУ и учёные поведали газете «New York Times». Что до предполагаемого русского вмешательства 2016 года, то оно есть типичный акт современной киберпрактики, если только оно вообще было. Подобными вещами американцы занимаются уже не первое десятилетие.
Ветераны разведки и учёные, которые изучают спецоперации, полагают, что американцы «абсолютно точно» проводили те операции, каковые нынче конгрессмены и прокуроры приписывают русским.
«Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила и совершили ли они нечто ужасающее, вам ответят, что нет, вовсе нет. США абсолютно точно проводили подобные операции влияния в других странах, и, я надеюсь, мы продолжим их проводить», — цитирует «ИноТВ» Стивена Холла, проработавшего три десятка лет в ЦРУ. Этот человек как раз и отвечал за российские операции.
А вот другой эксперт, Лок Джонсон. Он начал карьеру в разведке ещё в 1970-х годах. По его словам, русская операция 2016 года — всего лишь мероприятие, соответствующее требованиям киберэпохи. Мало того, это акция, укладывающаяся в рамки стандартной американской практики. Подобную практику американцы применяют уже несколько десятилетий. Речь идёт о тех моментах, когда Вашингтон хотел повлиять на исход выборов в других странах.
1947 год — вот точка отсчёта! Джонсон говорит:
Вот, заметим, и вся американская демократия и всё содержание хвалёной свободы слова. Чемоданы с деньгами!
Разумеется, эти сообщения не вызвали в США сенсации. Старые разведчики и вояки, вышедшие в отставку, любят потрепаться о былом, вспомнить славное прошлое и, конечно же, покритиковать тех, кто находится во власти.
И критика, раздающаяся из уст заматерелых цээрушников и прочих экспертов, показывает, что американская демократия касается не только американцев. Остальным народам предлагается выбор исключительно из того, что услужливо подсовывают те же американцы. Национальной демократии вроде как и не существует.
Кто устраивал свержение демократически избранных лидеров в самых разных странах, начиная с середины прошлого века? США. Кто организовывал целые серии заказных убийств, а затем поддерживал антикоммунистические режимы в Латинской Америке, Африке, Азии? США. Кто помог в 1996 г. переизбраться господину Ельцину, которому самое время было лечь на рельсы? И тут — США!
Кстати, весёлую историю о том, как русский повар выбрал американского президента, читайте на «ВО» тут.
Ветераны разведки и учёные, которые изучают спецоперации, полагают, что американцы «абсолютно точно» проводили те операции, каковые нынче конгрессмены и прокуроры приписывают русским.
«Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила и совершили ли они нечто ужасающее, вам ответят, что нет, вовсе нет. США абсолютно точно проводили подобные операции влияния в других странах, и, я надеюсь, мы продолжим их проводить», — цитирует «ИноТВ» Стивена Холла, проработавшего три десятка лет в ЦРУ. Этот человек как раз и отвечал за российские операции.
А вот другой эксперт, Лок Джонсон. Он начал карьеру в разведке ещё в 1970-х годах. По его словам, русская операция 2016 года — всего лишь мероприятие, соответствующее требованиям киберэпохи. Мало того, это акция, укладывающаяся в рамки стандартной американской практики. Подобную практику американцы применяют уже несколько десятилетий. Речь идёт о тех моментах, когда Вашингтон хотел повлиять на исход выборов в других странах.
1947 год — вот точка отсчёта! Джонсон говорит:
«Мы занимались этим с момента создания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали постеры, памфлеты, растяжки и так далее. Мы распространяли ложную информацию в иностранной прессе. Мы использовали то, что британцы называют «кавалерией короля Георга», то есть чемоданы с деньгами».
Вот, заметим, и вся американская демократия и всё содержание хвалёной свободы слова. Чемоданы с деньгами!
Разумеется, эти сообщения не вызвали в США сенсации. Старые разведчики и вояки, вышедшие в отставку, любят потрепаться о былом, вспомнить славное прошлое и, конечно же, покритиковать тех, кто находится во власти.
И критика, раздающаяся из уст заматерелых цээрушников и прочих экспертов, показывает, что американская демократия касается не только американцев. Остальным народам предлагается выбор исключительно из того, что услужливо подсовывают те же американцы. Национальной демократии вроде как и не существует.
Кто устраивал свержение демократически избранных лидеров в самых разных странах, начиная с середины прошлого века? США. Кто организовывал целые серии заказных убийств, а затем поддерживал антикоммунистические режимы в Латинской Америке, Африке, Азии? США. Кто помог в 1996 г. переизбраться господину Ельцину, которому самое время было лечь на рельсы? И тут — США!
Кстати, весёлую историю о том, как русский повар выбрал американского президента, читайте на «ВО» тут.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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