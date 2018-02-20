12:58 20 февраля

В Пентагоне рассказали о путях развития своих вооруженных сил

Вооруженные силы США должны быть готовы к ведению многодоменных боевых действий, и это позволит сделать новый оборонный бюджет, передает РИА Новости заявление директора ВС США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.



Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии,
сказал Чемберлен, комментируя проект оборонного бюджета на 2019 год.


Он также назвал ключевые проблемы американской армии и сообщил, какого результата ожидает от модернизации.

Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику,
пояснил генерал.

По его словам, новый проект бюджета позволит вооруженным силам «обладать большей убойной мощью, быть гибкими и готовыми отразить текущие и предстоящие угрозы».

Чемберлен добавил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.

По его мнению, модернизацию ВС следует вести по 6-ти основным направлениям: «развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих».

Генерал отметил в заключение, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над основными соперниками.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 09:24
    Анекдот про колорадского жука... Типа он съел триста га картошки... на будущий год посеем пятьсот... пусть подавиться проклятый... Похоже они так увлеклись освоением военного бюджета, что это уже откровенно угрожает их национальной обороне...
    Vard
    1. Zoldat_A Сегодня, 09:32
      Цитата: Vard
      Анекдот про колорадского жука... Типа он съел триста га картошки... на будущий год посеем пятьсот... пусть подавиться проклятый... Похоже они так увлеклись освоением военного бюджета, что это уже откровенно угрожает их национальной обороне...

      Главное качество американского солдата - выносливость.... Чтобы сутки терпел, двое терпел, сколько надо терпел, изматывая противника терпением.....
      Zoldat_A
      1. Тралл Сегодня, 09:47
        Многодоменная война... Что только не придумают, лишь бы не воевать с теми, кто может дать по зубам smile
        Тралл
    2. Teberii Сегодня, 09:37
      "обладать большей убойной мощью"- у них военный бюджет больше чем национальный доход многих стран и до сих пор не убойный, аппетит приходит во время еды.
      Teberii
  2. cniza Сегодня, 09:27
    заявление директора ВС США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.


    Будет наш второй ответ Чемберлену lol
    cniza
  3. лом123 Сегодня, 09:27
    Молодцы американцы всех подмяли, на всех ложи ли,и по одному месту им все озабоченные и не озабоченные организации , бакс рулит планетой ...
    лом123
    1. Тралл Сегодня, 09:50
      Цитата: лом123
      Молодцы американцы всех подмяли, на всех ложи ли,и по одному месту им все озабоченные и не озабоченные организации , бакс рулит планетой ...

      Продолжайте вести наблюдение за возрастающей мощью америки.
      Тралл
      1. лом123 Сегодня, 11:17
        Вы меня не так поняли, я про то что они делают все что хотят и им за это нечего.
        лом123
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
      Молодцы американцы всех подмяли, на всех ложи ли,и по одному месту им все озабоченные и не озабоченные организации , бакс рулит планетой ...
      А Вы то чему радуетесь ? Война , она ведь и Вас стороной не обойдёт , или врагу надеетесь комменты предъявить , если что ? Так враг ценит лояльность пока ещё не пришёл , а потом только нагибает и приказы раздаёт...Подумайте на досуге...
      КВУ-НСвД
      1. лом123 Сегодня, 11:20
        Войны я не боюсь видал уже не раз, а враги пускай нас боятся,лояльности я также не к кому не проявлял и проявлять не собираюсь....
        лом123
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:21
          Тогда приношу извинения hi
          КВУ-НСвД
          1. лом123 Сегодня, 11:24
            все нормально drinks
            лом123
  4. silberwolf88 Сегодня, 09:28
    Она и так чрезмерно убойная в сочетании с убойной политикой ... например количество погибших в Ираке ... это не сопоставимо с любой "кровавой" диктатурой ... пожалуй по убойности они переплюнули рекорды Пол Пота ...
    silberwolf88
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:29
    Короче готовимся к войне с РОССИЕЙ и Китаем...больше денег ...больше военный бюджет...надорвут пупок рано или поздно.
    Честно говоря я ничего нового в речи американского генерала не увидел...очередной закидон.
    Тот же ЛЕХА
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:38
    одержать победу в многодоменной войне
    Это он про дома или про домены? Чего только не введешь в обиход речи, чтобы пострашнее (не понятнее) выглядело. Технологическое превосходство до того улучшили, что новейшие корабли ломаются при первом выходе из базы, самолеты покрываются коррозией, ПВО не перехватывает...
    rotmistr60
  7. Симон Сегодня, 09:38
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Короче готовимся к войне с РОССИЕЙ и Китаем...больше денег ...больше военный бюджет...надорвут пупок рано или поздно.
    Честно говоря я ничего нового в речи американского генерала не увидел...очередной закидон.

    Ага, все печатают и печатают доллары, уже весь мир ими завалили! Скоро по ним ходить станем и увидим, как их будет гонять ветер по дорогам. wink
    Симон
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 09:41
    замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift,
    Кроме этого , просто перечисление задач для любой из ведущих армий мира .
    в многодоменной войне
    Умилило laughing новое словечко..Групповухой попахивает... winked
    КВУ-НСвД
    1. sdc_alex Сегодня, 09:45
      Цитата: КВУ-НСвД
      многодоменной войне
      Умилило laughing новое словечко..Групповухой попахивает... winked

      по домам, короче, сидеть будут.... ну как мы, на диванах, и воевать laughing Вообще это прямая угроза всем участникам ВО soldier
      sdc_alex
  9. Старый26 Сегодня, 10:17
    Цитата: Vard
    Анекдот про колорадского жука... Типа он съел триста га картошки... на будущий год посеем пятьсот... пусть подавиться проклятый... Похоже они так увлеклись освоением военного бюджета, что это уже откровенно угрожает их национальной обороне...

    Но то, что сказал американский генерал можно спроецировать на любую армию, в частности на армию России. Заменить только в словах название стран и все.
    Что, разве то, что он сказал
    ... добавил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.

    По его мнению, модернизацию ВС следует вести по 6-ти основным направлениям: «развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих».

    не соответствует аналогичным устремлениям вооруженных сил других стран, в частности России и Китая?
    Разве нам не нужно развивать ВТО? И достичь степени применения этого оружия хотя бы на уровне региональных войн, которые вели американцы?
    Боевые машины нового поколения нам не нужны ("Армата", "Бумеранг", "Курганец")? Или новые самолеты, которые заменят наш существующий авиапарк? Например замена СУ-25 или ТУ-95?
    Совершенствование систем ПВО и ПРО для нас разве не актуально? Если нет, то зачем создавать новую, еще более дорогую систему, такую как С-500? Или может все же нужно? Тогда не понятно, почему "мечты" других сделать примерно то же вызывает смех и шуточки?

    Нам к сожалению придется думать, как парировать такую угрозу, а не надсмехаться над "потугами американцев"
    Разница в том, что у них такой бюджет, что они могут себе позволить делать все сразу, даже если их оружие по сути оказывается в 2-3-4 раза дороже аналогичных российских образцов

    Цитата: Симон
    Скоро по ним ходить станем и увидим, как их будет гонять ветер по дорогам

    Скоро - это когда? Лет через 50?
    Старый26
  10. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:19
    Прикололо. Главные источники угрозы, по совместительству являются главными гарантами стабильности США, массово скупая казначейские облигации США
    МИМО ПРОХОДИЛ
  11. rocket757 Сегодня, 10:28
    Разница, полосатым для осуществления их планов надо только печатный станок на сверхурочную перевести!
    Кому как, а нам надо наших толстопузов растрясти, а заодно и прибюджетных кормящихся куда то развесить, типа на столбах. Да и то эт будет только начало долгого пути.
    Так шо все эти смеху-смеху - шуточки эт не от радости будут, возможно так своё возмущение некоторые выразить могут. Мож проще ругаться так, от души, по русски?
    rocket757
  12. Altona Сегодня, 10:49
    Цитата: Старый26
    Разница в том, что у них такой бюджет, что они могут себе позволить делать все сразу, даже если их оружие по сути оказывается в 2-3-4 раза дороже аналогичных российских образцов

    --------------------------------
    Разница в том, что сами по себе деньги ничего не решают. Большая часть военного бюджета США кстати идет не на перспективные вооружения, а на содержание контингентов своих баз и поддержание боеготовности. Я имею в виду, что новых физических принципов нет типа ядерного оружия, лазеров и т.п. Всё, что создано, требует большого расхода энергии. Многое американцы стали копировать у "отсталой страны"-СССР. Небольшие космопланы системы "лапоть", "прорывные истребители" Ф-35 по схеме Як-141, боевые лазеры. Со своими идеями туговато, искусственный интеллект внедрять ссыкотно-он еще совершает ошибки, да и до человеческого мозга ему далеко.Поэтому идут пока по пути цифровизации всего и вся, плюс наглая ложь и пропаганда. Население Земли стремятся сделать тупым и глупым, чтобы легче управлять. А оружие? Пока что деньги идут на модернизацию традиционного оружия.
    Altona
  13. voyaka uh Сегодня, 12:34
    "и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift"////

    Меня это заинтересовало: все самолеты станут вертикалками?
    voyaka uh
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