В Пентагоне рассказали о путях развития своих вооруженных сил
Вооруженные силы США должны быть готовы к ведению многодоменных боевых действий, и это позволит сделать новый оборонный бюджет, передает РИА Новости заявление директора ВС США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.
Он также назвал ключевые проблемы американской армии и сообщил, какого результата ожидает от модернизации.
По его словам, новый проект бюджета позволит вооруженным силам «обладать большей убойной мощью, быть гибкими и готовыми отразить текущие и предстоящие угрозы».
Чемберлен добавил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.
По его мнению, модернизацию ВС следует вести по 6-ти основным направлениям: «развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих».
Генерал отметил в заключение, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над основными соперниками.
Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии,сказал Чемберлен, комментируя проект оборонного бюджета на 2019 год.
Он также назвал ключевые проблемы американской армии и сообщил, какого результата ожидает от модернизации.
Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику,пояснил генерал.
По его словам, новый проект бюджета позволит вооруженным силам «обладать большей убойной мощью, быть гибкими и готовыми отразить текущие и предстоящие угрозы».
Чемберлен добавил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.
По его мнению, модернизацию ВС следует вести по 6-ти основным направлениям: «развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих».
Генерал отметил в заключение, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над основными соперниками.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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