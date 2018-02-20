12:54 20 февраля

В Сети появилось «случайно» отснятое видео с новой американской ракетой

Вертолет телеканала ABC7 «случайно пролетел над странным объектом» на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой, передает РИА Новости.

В Сети появилось «случайно» отснятое видео с новой американской ракетой


Отснятый ролик был выложен в YouTube.


По данным канала, ракета-носитель «разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия». Компания не торопится распространяться о своих разработках, известно лишь, что планируется создать «самую легкую ракету».

ABC7 обратился к местным властям, с которыми сотрудничает «безымянная компания», и получил краткий ответ, из которого следует, что «название ракеты – Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза».



Напомним, ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение на орбиту до 64 тонн полезных грузов. Этот носитель имеет длину 70 метров, что почти в шесть раз больше, чем у ракеты Astra.

В России также разрабатывает сверхтяжелая ракета, которая сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн – на окололунную. Головной разработчик – корпорация «Энергия».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 58

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  1. rocket757 Сегодня, 10:16
    Большая петарда получится!
    Впрочем если получится, счастливого полёта ... новый девиз - По ракете в кажный огород. Эт когда детские фантазии становятся былью.
    rocket757
    1. 210окв Сегодня, 10:27
      А вот у нас почему никакой "стартап" не займется?Ни сколковский,ни чубайсовский....Они они уже давно старатанули .....по освоению бабала?Зря мы смеемся над америкосами и "петардами"..У Королева тоже была в 30-е петарда,а еще раньше планеришко..
      Цитата: rocket757
      Большая петарда получится!
      Впрочем если получится, счастливого полёта ... новый девиз - По ракете в кажный огород. Эт когда детские фантазии становятся былью.
      210окв
      1. Георгий СССР Сегодня, 10:40
        Наши снова плетутся в хвосте. На всех каналах вещали АНГАРА!!! Ангара!! В итоге оказалась большой пшик, как обычно разворовали бабло
        Георгий СССР
        1. Тралл Сегодня, 10:49
          носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза

          Даже мою тёщу в космос не отправить smile
          Тралл
        2. DenZ Сегодня, 12:34
          Цитата: Георгий СССР
          Наши снова плетутся в хвосте. На всех каналах вещали АНГАРА!!! Ангара!!

          Не факт что все это "случайно отснятое видео" не фейк. И не понятно летает ли вообще это чудо техники.И тоже, кстати, новость уже на всех каналах.
          DenZ
      2. НасРать Сегодня, 11:36
        Цитата: 210окв
        ...А вот у нас почему никакой "стартап" не займется?Ни сколковский,ни чубайсовский....Они они уже давно старатанули .....по освоению бабала?....


        Вот тут про Сколково :

        https://macos.livejournal.com/1674690.html
        НасРать
    2. Кроу Сегодня, 10:27
      Цитата: rocket757
      По ракете в кажный огород.

      В каждый американский огород. С тротиловой (и не только) начинкой. am
      Кроу
      1. rocket757 Сегодня, 10:31
        А над нами я уже и смеяться не могу ... рыдать однако невместно. а ругаться модератор не велит!
        rocket757
        1. Anarchist Сегодня, 10:40
          Цитата: rocket757
          ругаться модератор не велит!

          Культурные русские люди не матерятся, поскольку в России обильный мат всегда был маркером низших социальных классов. Однако если уж Вам приспичило выругаться, то давайте будем ругаться не как мертвые дети всемирной глобализации, а как настоящие русские люди! Серьезно, наши русские исконные «визгопряха» или там «елдыга» проймут даже самых привычных к ругани трудящихся. Начинаем ругаться правильно

          Старинные русские ругательства:

          Ащеул — пересмешник, зубоскал.
          Баба-ветрогонка — вздорная (нар.)
          Баляба — рохля, разиня (арх.)
          Баламошка — , полоумный, зряшный
          Балахвост — волокита (о мужчине) (диал.)
          Басалай — грубиян (от «баса» и «лай» — «красиво лаяться») (волог.)
          Безпелюха — неряха, рохля, разиня (ур.)
          Безсоромна баба — бесстыжая (нар.)
          Белебеня — пустоплет (кур.)...
          http://tridevatoecarstvo.com/126-vse-obo-vsem/676
          5-starinnye-russkie-rugatelstva/
          wink
          Anarchist
          1. rocket757 Сегодня, 10:58
            Записываю, эт будет как наш русский код ... только свои, для точной идентификации ... тфу манюня, слово то какое длинное, заморское еле написал!
            rocket757
          2. voyaka uh Сегодня, 11:00
            Мне кажется, Вы просто - ащеул. smile
            voyaka uh
            1. Anarchist Сегодня, 11:41
              От баламошки слышу tongue
              Anarchist
              1. Svarog51 Сегодня, 12:36
                Басалай, басалай, какой басалай?
                good
                Svarog51
        2. Аскет Сегодня, 11:34
          Цитата: rocket757
          над нами я уже и смеяться не могу ... рыдать однако невместно. а ругаться модератор не велит!

          Смеяться над этим не надо, американцы на данный момент лидеры по запуску малых спутников -т.н. кубсатов и покетсатов. Стоимость их запуска невелика варьируется в зависимости от носителя от 80до 20тыс. долл.А разработка носителя лёгкого класса как раз существенно удешевляет стоимость одного запуска, а поскольку эти нано спутники становятся все более популярны во многих странах и частных компаний,естественно тамериканцы имеют все шансы стать монополистами на этом сегменте рынка по запуску КА.
          Малые космические аппараты могут применяться для:

          Исследования систем связи
          Калибровки РЛС и оптических систем контроля космического пространства (в том числе пассивные КА)
          Дистанционного Зондирования Земли (ДЗЗ)
          Исследования тросовых систем
          В образовательных целях.
          Наверняка есть опции для использования для военных целей.
          Аскет
          1. rocket757 Сегодня, 11:57
            Этот плачь у нас смехом зовётся!
            Смотрю, завидую, шо ещё можно сказать.
            Они впереди планеты всей.... за что и как обсуждать не берусь, смотрим только факты!
            Да, ещё ругаюсь, ругаю и вспоминаю всех рыжих чертей разом!
            rocket757
            1. Alexanast Сегодня, 12:54
              Цитата: rocket757
              вспоминаю всех рыжих чертей разом!


              Виктор, приветствую...
              Анекдот вспомнился:
              "А кто будет мухлевать - получит по наглой рыжей морде"
              П.С Мы об одном челе думаем... bully ???
              Alexanast
      2. seregatara1969 Сегодня, 10:33
        тратил это тот кто тратит ?
        seregatara1969
    3. Тикси-3 Сегодня, 10:34
      Цитата: rocket757
      Впрочем если получится, счастливого полёта ...

      их успехи впечатляют, а наши доживают задел СССР, через 5-10 лет окажемся глубоко снизу , все насквозь погрязло в коррупции, наука отдыхает....
      Тикси-3
      1. rocket757 Сегодня, 11:00
        Перспективы канеШно ... а какие у нас перспективы? Только одно, прорвёмся не за, а вопреки всему!
        rocket757
        1. Тикси-3 Сегодня, 11:11
          Цитата: rocket757
          Перспективы канеШно ... а какие у нас перспективы? Только одно, прорвёмся не за, а вопреки всему!

          свежо предание - да верится с трудом
          Тикси-3
          1. rocket757 Сегодня, 11:53
            Сам чаще всего в сомнениях, нет определённости в нашей жизни теперь ... но прорвёмся, эт точно.
            rocket757
      2. БАРХАН Сегодня, 11:44
        Цитата: Тикси-3
        их успехи впечатляют,
        Мы в курсе...
        БАРХАН
        1. BlackMokona Сегодня, 11:47
          И зачем тут фото с тренировок экипажа?
          BlackMokona
          1. БАРХАН Сегодня, 12:54
            Цитата: BlackMokona
            И зачем тут фото с тренировок экипажа?

            Это Вам Амстронг сказал?
            Дэвид Гелентнер-советник президента Трампа по науке и технологиям :
            ""The Apollo moon landings are the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense" - это прямой текст из его слов. (прилунения Аполлона - самый большой обман в истории человечества, даже хуже, чем вся бессмыслица глобального потепления ...
            “In the modern age, we have never been outside the Earth’s magnetic field" ( В современное время мы никогда не были за пределами магнитного поля Земли....
            Вообще, с точки зрения физики, полёты за пределами магнитного поля Земли крайне опасны для человека. Магнитное и гравитационное поля Земли тормозят и приземляют высокоэнергетические частицы космического ветра и фильтруют жёсткое ультрафиолетовое и рентгеновское излучения Солнца. Без очень серьёзной защиты человек не в состоянии прыгать в лёгком алюминиевом скафандре по бомбардируемой прямыми солнечными лучами лунной поверхности. Даже в корабле - это большая проблема. Нахождение человека за пределами земного поля - огромная проблема в принципе. Тем более в "консервной банке" Аполлона.

            Специалисты об этом, разумеется, знают, но когда включаются пропагандистские механизмы, специалисты идут лесом. Пока всё выглядит так, что после поражения в космической орбитальной гонке, Америке нужна была громкая победа любой ценой. И на помощь пришёл Голливуд, скорее всего, таки Кубрик и павильон в Аризоне. А мы знаем что маленькое враньё рождает большую ложь. Америка не смогла остановиться и продолжала столь успешную экономико-информационную программу лжи в звёздных войнах, глобальном потеплении, "полётах на маск"."
            БАРХАН
        2. Тикси-3 Сегодня, 12:16
          Цитата: БАРХАН
          Мы в курсе...

          для троллей написали -
          Цитата: BlackMokona
          И зачем тут фото с тренировок экипажа?
          Тикси-3
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    «случайно пролетел над странным объектом»
    Случайно в таких случаях не бывает. Мы тоже "случайно" засветили по ТВ таблицу с торпедой, так американцы до сих пор успокоится не могут. Переживают, ночи не спят, думают, а что противопоставить этому. А тут ракетка с полезной нагрузкой всего 100 кг. Можно было и не пролетать "случайно".
    rotmistr60
    1. BerBer Сегодня, 10:54
      Две цели достигаются этим вбросом:
      1. США ведущая космическая держава.
      2. Втягивание России в гонку.
      Обе цели ведут к финансовым потерям для России. А ещё у нас периодически ракеты падают (причём ни разу с американскими спутниками).
      BerBer
    2. Хорон Сегодня, 11:29
      "Случайное не случайно!"©
      Хорон
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
    Вертолет телеканала ABC7 «случайно пролетел над странным объектом» на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой, передает РИА Новости.
    Вертолёты над авиабазами случайными не бывают . Просто "засветили макет" для раскрутки в прессе и дальнейшего привлечения инвестиций в какой нибудь очередной суперпуперпроект . Видать на все хотелки не хватает даже резинового американского бюджета .
    КВУ-НСвД
    1. Змей Плискин Сегодня, 10:21
      вот когда полетит, тогда и поговорим?
      Змей Плискин
      1. Mestny Сегодня, 11:19
        100 кг выводимого груза? Не, не интересно.
        Это вы там у себя в подростковой компании говорите по кругу, глядя на портрет Маска.
        Mestny
  4. gig334 Сегодня, 10:20
    Обыкновенная ракета, сейчас этим никого не удивишь, все ждут гиперзвуковые ракеты с полётом более 8 махов.Надеемся, что у России на вооружении они появятся раньше всех.
    gig334
    1. rocket757 Сегодня, 10:37
      Не удивишь? Как получается, что собрали как гриться на коленке! Не какая то супер-пупет корпорация!!!
      Ракеты в массы эт конечно лишнее, опасно однако. но понять. шо люди в складчину на ракету насобирали! Не растащили денюшку куда попало а собрали заявленное изделие!!!
      Если она еще и полетит! Если она полезную нагрузку на орбиту выведет! Короче есть некоторое если, эт понятно, но само событие, важное .... нам бы ещё понять, как и чего можно достичь ВМЕСТЕ!!! Понять и принять как руководство к действию!
      rocket757
    2. donavi49 Сегодня, 10:45
      Почему? Сейчас наноспутники интенсивно развиваются. Плюс сами спутники реально снижают вес из-за минимизации и новых технологий.

      Такая ракет вполне может найти рынок. Закидывать ей целевые спутники в 70-90кг будет дешевле чем добрасывать их в в Собзе/9ке попуткой. Плюс нет нужды ждать попутку со слотом. Плюс меньше вероятность того, что выйдет только целевая нормально, а остальные навернутся. Плюс далеко не каждый небольшой спутник можно попуткой забросить.

      Тема легких ракет вполне прибыльная. Да тот же Електрон - легкая ракета от новозеландского Королева. И ничего - вот в мае на Луну летит, причем с посадочной нагрузкой.
      donavi49
      1. rocket757 Сегодня, 11:18
        Вся сложная техника когда то собиралась на очень больших специализированных предприятиях!
        Мож подходит время, когда это правило должно быть изменено?
        Не в каждом сарае, конечно, но эти ребята на трактористов и сантехников никак не похожи, вполне развитое содружество людей объединённых одной идеей, одной целью.
        Нам бы в хвосте событий не оказаться!!! Вот что волнует, в принципе!
        rocket757
      2. Mestny Сегодня, 11:27
        Дешевле?
        Ну вот пример. У вас есть некоторое оборудование, общим весом в 10 т., в виде 10 ящиков по 1 т каждый. Вам надо это доставить за 1000 км.
        Что вы выбираете - один грузовик, который сразу доставит 10 т., или 10 по 1 т.? Что дешевле?
        Плюс само спутники весом в 100 кг - это недолгоживущие аппараты с низкой энергетикой. Что такая штук может делать? Никакой серьёзной аппаратуры на нём не разместишь. Двигателей тоже скорее всего нет. маневрировать оно не сможет.
        Разве что военное применение какое, при массовом запуске, но честно говоря пока не приходит в голову.
        Разве что околоземное пространство загадить?
        Mestny
        1. rocket757 Сегодня, 12:04
          Со спутниками всё не так явно. Их редко надо доставлять в одно место, типа в одну кучу? а растащить их по своим запланированным местам процесс не дешёвый и сложный.
          Так шо аналогия с земной, типа логистикой, не катит.
          Деньги посчитают, выводы сделают и процесс или пойдёт или отомрёт естественным образом.
          Время покажет.
          rocket757
  5. viktor_ui Сегодня, 10:30
    Да патроны подвозят...трейлером, зачетный такой патрончик. Кто помнит Кваку2 ??? Там был такой БОООЛЬШОЙ пистолет ,который смотрел с поверхности в нэбо - ЭТО ЕГО причиндал. Квака сбывается.
    "В России также разрабатывает сверхтяжелая ракета, которая сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн – на окололунную. Головной разработчик – корпорация «Энергия»." - НИКАК РЕИНКАРНАЦИЯ ( кто скажет ЧЕГО ?)...вот что Макс животворящий делает wassat
    viktor_ui
    1. Ren Сегодня, 11:22
      Цитата: viktor_ui
      РЕИНКАРНАЦИЯ ( кто скажет ЧЕГО ?)...

      H-1, (индекс ГУКОС — 11А52) hi
      Ren
  6. Стройбат запаса Сегодня, 10:43
    То есть, это вполне себе баллистическая ракета средней дальности получается. Думается мне, если у нас что-то такое покажут, вой поднимется выше той самой орбиты, на которую ракета должна доставить 100кг what
    Стройбат запаса
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:54
    Полезность такой ракеты для озвученных целей крайне сомнительна. Описанные характеристики и форма говорят о том, что скорее всего она разрабатывается для мобильных пусковых установок. И класс примерно соответствует баллистической ракете средней или малой дальности. А ну да, ведь США у нас не нарушают Договор по РСМД... Ну.... тогда да, - это ракета для заброски микрохлама в ближний космос....
    Alex-a832
    1. voyaka uh Сегодня, 11:07
      Почему? Себестоимость пуска такой ракеты где-то около 10 млн. долларов.
      За запуск спутника возьмут, например, 3 млн. Спутник может стоить 20-50 млн.
      Запуск за 3 млн - отлично. good
      voyaka uh
    2. donavi49 Сегодня, 11:14
      Если это американский Першинг-3 - то я разочарован в американцах.

      Насчет остального - напротив. Старт с установки - вполне себе нормально, для малых ракет. Опять же не нужно содержать инфраструктуру, например опять же под Електрон содержат космодром, небольшой но содержат. Для Астры это будет не нужно. То есть опять же немного денег сэкономили.


      Микрохлама довольно много сейчас. Возьму недавний пример:
      PSLV-C40 - индусская маршрутка смерти вывела 2 больших спутника (700 и 130кг) и еще 28 мелких спутников от 30 и менее кг. Включая вполне себе серьезных заказчиков из Южной Кореи и США.

      Союз в феврале подхватил 4 S-net от Германии и 4 Лемура - каждый по 9кг.

      Завтра на 9ке - летят 2 тестовых спутника Старлинк. Но ведь это Маск - он свой Старлинк никому не отдаст - да. Но не забывайте про конкуренцию... Какой-нить телекоммуникационный гигант вполне сможет сделать подобный проект - чтобы не потерять свой рынок в будущем. И им потребуется ракета.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 11:20
        О полезности, одна из групп наноспутников на индуской ракете призвана изучать планету в 63 световых годах - Beta Pictoris b. Это будет одно из самых детальных изучений дальней планеты на сегодня. Миссия 1 год.
        donavi49
        1. Mestny Сегодня, 11:38
          Beta Pictoris b находится в 63 световых годах.
          Какие наноспутники туда способны добраться при существующем уровне технологий?
          И где вообще про этот проект можно прочитать?
          Mestny
          1. donavi49 Сегодня, 12:45
            Он не летит на 63 светогода. Свет летит. Это космоабсерватория, которая будет следить за 1 системой весь год эксплуатации.
            http://spaceflight101.com/pslv-c40/picsat/

            А вообще CubSat - очень популярная тема сегодня. Вон в мае на Марс летит такой спутник.
            donavi49
    3. rocket757 Сегодня, 11:14
      Полезности, нужности больших ракет пока нет. Нечего забрасывать на орбиту нигде и никому ... Маск тож авто для плизира закинул, толку то. Нет нагрузки для них. Может быть потом, даж наверняка, но когда эт будет???
      Откровенная мелочь тож не для салюта нужна и тут может быть конкуренция. Всё заранее расписано, распродано и конкурентов тут не ждут, но как концепция, типа любой каприз за ваши деньги эт может пойти. Короче будем посмотреть, как пойдёт и негоже нам, великой космической державе плестись в хвосте событий!
      rocket757
  8. Архивариус Вася Сегодня, 10:57
    Ну и развелось частников же! Полегче ребята, попридержите ваши ракеты))
    Архивариус Вася
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:16
      Конкуренция это двигатель всего. Такими темпами возможно к 2050 году и полноценные космические корабли изобретут, как в фильмах. Тогда колонизация вселенной всего лишь вопрос парочки столетии.
      Viktor.12.71
  9. Змей Плискин Сегодня, 11:06
    Вот он- звериный оскал капитализъма!
    Змей Плискин
  10. Berkut24 Сегодня, 11:12
    ABC7 обратился к местным властям, с которыми сотрудничает «безымянная компания», и получил краткий ответ, из которого следует, что «название ракеты – Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза».

    Тут можно издеваться над разработкой как угодно, но осмелюсь заметить, что перед нами факт разработки ракеты малой и средней дальности (возможно шахтного базирования), которую США не имеют права разрабатывать по договору РСМД. Безымянных компаний не существует, и я подозреваю, что когда будет озвучено название компании-разработчика, то оно может оказаться весьма известным. Кроме того, в США нельзя заниматься разработкой и производством ракетоносителей без разрешения Пентагона и прочих надзирающих органов во избежание передачи ракетных технологий третьим странам.
    Berkut24
  11. АнтиFREEZ Сегодня, 11:13
    Это уже какой американский частник , разрабатывающий ракеты? Третий или четвертый?
    Цитата: rocket757
    А над нами я уже и смеяться не могу ...
    АнтиFREEZ
    1. donavi49 Сегодня, 11:28
      Из в железе:
      Маск, Безос, Брэнсон (но у Вирджин воздушный старт же - это не совсем ракета, вернее ракета или ракетный планер только на Stage 2).
      donavi49
  12. Mestny Сегодня, 11:17
    Цитата: 210окв
    А вот у нас почему никакой "стартап" не займется?Ни сколковский,ни чубайсовский....Они они уже давно старатанули .....по освоению бабала?Зря мы смеемся над америкосами и "петардами"..У Королева тоже была в 30-е петарда,а еще раньше планеришко..

    У них другие направления, не постройка ракет.
    У Королёва в 30- годы была... А у этих в 2017 году появилась, спустя 80 лет. Есть чем гордится, да.
    Ну и разумеется есть повод поплакать нашим недовольным. Этим всё равно по какому поводу.
    Mestny
  13. HMR333 Сегодня, 11:49
    ну отлично два мешка картошки на около земную орбиту если верить что все летает доставляют !
    HMR333
  14. HMR333 Сегодня, 11:53
    Цитата: Георгий СССР
    Наши снова плетутся в хвосте. На всех каналах вещали АНГАРА!!! Ангара!! В итоге оказалась большой пшик, как обычно разворовали бабло

    Ты хоть головой думай что пишешь! кому нужна ракета дорогостоящая которая выводит груз весам в два мешка картошки это как из искандера по зеленым червям!
    HMR333
  15. Гуру Сегодня, 12:26
    А разве это ракета не средней дальности ? Америкосы уже в наглую договор нарушают.
    am
    Гуру
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