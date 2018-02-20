В Сети появилось «случайно» отснятое видео с новой американской ракетой
Вертолет телеканала ABC7 «случайно пролетел над странным объектом» на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой, передает РИА Новости.
Отснятый ролик был выложен в YouTube.
По данным канала, ракета-носитель «разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия». Компания не торопится распространяться о своих разработках, известно лишь, что планируется создать «самую легкую ракету».
ABC7 обратился к местным властям, с которыми сотрудничает «безымянная компания», и получил краткий ответ, из которого следует, что «название ракеты – Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза».
Напомним, ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение на орбиту до 64 тонн полезных грузов. Этот носитель имеет длину 70 метров, что почти в шесть раз больше, чем у ракеты Astra.
В России также разрабатывает сверхтяжелая ракета, которая сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн – на окололунную. Головной разработчик – корпорация «Энергия».
Отснятый ролик был выложен в YouTube.
По данным канала, ракета-носитель «разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия». Компания не торопится распространяться о своих разработках, известно лишь, что планируется создать «самую легкую ракету».
ABC7 обратился к местным властям, с которыми сотрудничает «безымянная компания», и получил краткий ответ, из которого следует, что «название ракеты – Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза».
Напомним, ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение на орбиту до 64 тонн полезных грузов. Этот носитель имеет длину 70 метров, что почти в шесть раз больше, чем у ракеты Astra.
В России также разрабатывает сверхтяжелая ракета, которая сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн – на окололунную. Головной разработчик – корпорация «Энергия».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти