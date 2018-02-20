В Приморье согласована реконструкция набережных для судоверфи «Звезда»

На территории суперверфи, возводимой на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень, будут реконструированы глубоководный пирс, Мелководная и Южная набережные…. По итогам рассмотрения (представленных материалов) выданы положительные заключения,

Главгосэкспертиза согласовала проекты реконструкции прибрежных сооружений в районе бухты Большой Камень в рамках строительства судоверфи «Звезда», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.говорится в релизе.Сообщается, что «после обновления Мелководную и Южную набережные, построенные в 1961-1964 годах, используют для строительства морских транспортных и специальных судов: мелководную набережную – длиной 189,2 метра – для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, Южную – длиной 141,27 метра – для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи».В ходе реконструкции будет увеличена глубина у кордона набережных, обустроены каналы промэнергопроводок с пунктом подключения, а также установлен портальный кран грузоподъемностью 32 тонны.Также на верфи «реконструируют глубоководный пирс (построен в 1960-х), необходимый для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов». По данным ведомства, его «общая длина составит 350 метров, ширина – 24,5 метра».Напомним, проект создания судостроительного комплекса на «Звезды» реализуется консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.