12:48 20 февраля

В Приморье согласована реконструкция набережных для судоверфи «Звезда»

Главгосэкспертиза согласовала проекты реконструкции прибрежных сооружений в районе бухты Большой Камень в рамках строительства судоверфи «Звезда», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В Приморье согласована реконструкция набережных для судоверфи «Звезда»


На территории суперверфи, возводимой на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень, будут реконструированы глубоководный пирс, Мелководная и Южная набережные…. По итогам рассмотрения (представленных материалов) выданы положительные заключения,
говорится в релизе.


Сообщается, что «после обновления Мелководную и Южную набережные, построенные в 1961-1964 годах, используют для строительства морских транспортных и специальных судов: мелководную набережную – длиной 189,2 метра – для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, Южную – длиной 141,27 метра – для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи».

В ходе реконструкции будет увеличена глубина у кордона набережных, обустроены каналы промэнергопроводок с пунктом подключения, а также установлен портальный кран грузоподъемностью 32 тонны.

Также на верфи «реконструируют глубоководный пирс (построен в 1960-х), необходимый для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов». По данным ведомства, его «общая длина составит 350 метров, ширина – 24,5 метра».

Напомним, проект создания судостроительного комплекса на «Звезды» реализуется консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.

Использованы фотографии: vl.aif.ru
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 10:40
    Пусть деньги в страну вкладывают,а не кладут на американские счета.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 10:50
      В страну?Безусловно.И только с умом и под жесточайшем контролем!
      Цитата: Teberii
      Пусть деньги в страну вкладывают,а не кладут на американские счета.
      210окв
      1. Тикси-3 Сегодня, 11:07
        Цитата: 210окв
        .И только с умом и под жесточайшем контролем!

        а кто будет контролировать - контролеров? wassat
        Тикси-3
    2. Berkut24 Сегодня, 11:03
      Кто и куда вкладывает? У разных денег разные хозяева. "Звезда" вкладывает в свой бизнес, им долговые расписки США незачем. А Центробанк имеет совершенно другие функции и совершенно другой статус денег. Он может вкладывать по ситуации куда угодно для выполнения своих функций в соответствии с законом. Как любят у нас сравнивать зелёное с солёным.
      Berkut24
    3. Тикси-3 Сегодня, 11:06
      Цитата: Teberii
      Пусть деньги в страну вкладывают,

      пусть
      Тикси-3
  2. rocket757 Сегодня, 10:41
    Шо сказать, лишь бы не получилось как всегда, лишь бы не разворовали!!! ФСБшника к кажному подрядчику, на на ФСБшника ФСОшника или ещё кого. кто там за интересы государства стоят должен\ может \ будет стоять!!!
    rocket757
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:52
      ФСБшника к кажному подрядчику, на на ФСБшника ФСОшника или ещё кого. кто там за интересы государства стоят должен\ может \ будет стоять!!!
      Ещё древние римляне ломали голову над парадоксом : "Кто будет сторожить сторожей" (не помню точно , как на латыни звучит) laughing А модернизация верфи и инфраструктуры конечно радует . Не все деньги от нефти и газа деваются непонятно куда , много и полезного для страны делают
      «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.
      КВУ-НСвД
      1. БВС Сегодня, 10:55
        А на ФСОшика кого? Так можно всех работяг поставить контролерами, а работать то кто будет?
        БВС
    2. Тикси-3 Сегодня, 11:07
      Цитата: rocket757
      ФСБшника к кажному подрядчику, на на ФСБшника ФСОшника или ещё кого.

      а на ФСОшника кого?
      Тикси-3
    3. Alex-a832 Сегодня, 11:09
      Цитата: rocket757
      Шо сказать, лишь бы не получилось как всегда, лишь бы не разворовали!!!

      Помните, как в советские времена говорили: "Хочешь жить хорошо - начинай стройку!" Воровали тогда виртуозно. В 90-е воровали открыто. А теперь прячутся, но до виртуозности им далеко. Не помню в истории России времен, когда бы не воровали казённое имущество и деньги. Хоть к стенке ставь, а воровать будут.
      Сама новость радует. Это значит, что и цели долгосрочные по восстановлению производства, и деньги в бюджете найдутся.
      Alex-a832
      1. rocket757 Сегодня, 11:26
        Всё вы говорите правильно, а я ...эт был крик души, я Дядю своего вспомнил, другую родню,они на верфях работали, корабелы потомственные ... а потом, сами понимаете когда, всё прахом пошло.
        Так шо я за верфи в своей стране и руками и ногами голосую .... но зная нашу действительность. готов поддержать любые меры шоб воровали, хотя бы в меру ...даже великие римляне не сумели эту проблему решить, а с нашими то властями, я даж не знаю как. В Стране Советов тож было, слова из песни не выкинешь, но это было очень умеренно и всё шо надо строилось.
        rocket757
  3. Humans War Сегодня, 10:41
    А для Дальзавода когда будут что нибудь делать?
    Предприятию уже больше века и до сих пор работает, правда уже на последней дыхалке.
    Два новых танкера были "выкованы" в Звезде а техническим оснащением, отделкой,и прочими работами занимается раздолбанный Дальзавод, так лишь благодаря коммерческим фирмам они собираются в самом Дальзаводе не цехов не рабочих рук не хватает.
    Humans War
    1. oldseaman1957 Сегодня, 10:52
      Цитата: Humans War
      А для Дальзавода когда будут что нибудь делать?Предприятию уже больше века и до сих пор работает, правда уже на последней дыхалке.
      - Что-то Вы вообще чернуху гоните. Прочитайте: Дальзавод восстаёт из руин:http://fedpress.ru/news/econom/reviews/13830
      36955-dalzavod-vosstaet-iz-ruin Потихоньку спецов собирают, доки и цеха восстанавливают. В Дальзаводе, в основном будет ремонтная база, ну, а строить будут (пока) что-либо тысяч до 5-ти тонн. Всё покрупнее - на Звезде.
      oldseaman1957
      1. БВС Сегодня, 10:58
        "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет."
        БВС
        1. oldseaman1957 Сегодня, 11:03
          Цитата: БВС
          "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет."
          - Я не только читаю, я ещё и знаю.
          oldseaman1957
          1. БВС Сегодня, 11:38
            Так и скажите свое видение, а не давайте ссылки на "советские газеты".
            БВС
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:06
          не читайте до обеда советских газет.
          А американские даже в руки не берите, т.к. зараза передается даже от соприкосновения. Кстати, советских газет нет с 1991 г.
          rotmistr60
          1. БВС Сегодня, 11:36
            Кстати - Повесть ("Собачье сердце" Булгакова) написана в январе-марте 1925 года. Цитата оттуда, кстати.
            БВС
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:43
              Неужели вы считаете, что я "Собачье сердце" не читал? Вы привели цитату на комментарий oldseaman1957, который дал ссылку не на советское время. Но вы очень желали подчеркнуть, что не стоит верить тому, что пишут российские СМИ.
              rotmistr60
              1. БВС Сегодня, 11:52
                Да верно. Правда не всем российским СМИ, а только тем которые исполняют правителственный заказ. Ведь в них - "Ну, как идут у вас дела?
                - Всё хорошо, прекрасная маркиза.
                Дела идут, и жизнь легка.
                Ни одного печального сюрприза
                За исключеньем пустяка.
                Так…ерунда…Пустое дело…
                Кобыла ваша околела!
                Но в остальном, прекрасная маркиза,
                Всё хорошо, всё хорошо."
                БВС
                1. Б.Т.В. Сегодня, 12:48
                  Цитата: БВС
                  Правда не всем российским СМИ, а только тем которые исполняют правителственный заказ.


                  А тем, которые сидят на спец.обеспечении госдепа, Вы, верите беспрекословно?!
                  Б.Т.В.
      2. Humans War Сегодня, 11:09
        Согласен, быть может я чего не знаю.
        Может и восстаёт но очень медленно.
        Хотя вот два танкера: Сахалин и Приморье. Пригнали просто железо, внутри ничего, пусто. Вот уже в течении четырёх а может пяти лет доделываем их. Вот сам работаю в коммерческой фирме судоремонта у нас половина а то почти все люди, а их где то человек 100-120 заняты этими судами, а это разные бригады: трубачи, арматурщики и тд. Вот потихоньку и собираем их.
        С другого завода или фирмы люди тоже там работают, электронщиков вот встречали, тоже, даже не из Владивостока. Дальзаводчан тоже много, ну вот как видите не хватает специалистов, оно как, заказов может быть и много, а вот людей и цехов пока не фатает, такая вот ситуёвина. Вот Приморье почти готов, Сахалин щас собираем.
        Может там чё то и делается хотя вот катаемся в Дальзавод каждый день толком ничего и не замечаю нового.
        Поживём увидим как оно будет...
        Humans War
    2. Тикси-3 Сегодня, 11:08
      Цитата: Humans War
      А для Дальзавода когда будут что нибудь делать?

      а кто вам должен делать?...давайте сами начинайте
      Тикси-3
  4. Галеон Сегодня, 12:15
    Народ, вы о чем? О каких деньгах, о какой реконструкции? Новость прошла о том, что чиновник высокого ранга поставил свою подпись на документе, на проекте. Не знаете, сколько времени проходит от согласования проекта до исполнения его в жизнь? Может быть, достаточно быстро, а может и растянуться на долгие годы. Но в любом случае разговоры о вложении денег, о реконструкции завода и строительстве новых кораблей - преждевременно. Мне вообще странно это усиленное внимание государства (или толстосумов) к судостроению. Отрасль традиционно убыточная. Строить новые верфи при простаивающих старых - выглядит в моих несведущих глазах как закапывание денег. Военный флот строить не торопятся, "денег нет, но флот держится". Не в авиастроение, к примеру, вкладывают, а туда, где оборот денег медленней в разы и строить у себя дороже. Похоже на очередной абсурд как с рыбой 5-7 лет назад: внимание государства привлекла рыба, и теперь горбуша не 120 р/кг, а 300.
    Галеон
Картина дня