12:54 20 февраля

В Эстонии пройдет крупнейшее за всю историю военное учение

Минобороны Эстонии проведет в мае крупнейшие за всю историю страны военное учение Siil 2018 («Ёж 2018»), передает РИА Новости сообщение пресс-службы правительства республики.



Вчера эстонский премьер Юри Ратас посетил военное ведомство республики, где получил обзор предстоящих операций и учений, в том числе Siil 2018.


По данным пресс-службы, учение начнется 2 мая, в нем примут участие «более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и военнослужащих из 13 государств».

В ходе мероприятия, будет проверена «боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии».

По словам Ратаса, для того, чтобы такое крупное учение прошло удачно, необходимы общие усилия множества людей.

Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки,
добавил премьер.

Он призвал работодателей поддержать резервистов, которые примут участие в военном мероприятии.

Отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но тем самым и он вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии,
подчеркнул Ратас.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:07
    В Эстонии пройдет крупнейшее за всю историю военное учение
    Которое по счету "крупнейшее"? Не успеет закончится одно, как начинается следующее. Откуда денежка на такие не дешевые мероприятия? Не устали еще противодействовать России болезные?
    rotmistr60
    1. dorz Сегодня, 12:09
      учение начнется 2 мая

      А 9 мая снова капитуляция.
      dorz
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:12
        В Эстонии пройдет крупнейшее за всю историю военное учение
        - Если бы с Эстонией граничил Израиль, они бы 100 раз подумали, перед тем как "учиться"! Материться хочется!
        oldseaman1957
        1. taiga2018 Сегодня, 12:25
          Цитата: oldseaman1957
          Если бы с Эстонией граничил Израиль, они бы 100 раз подумали, перед тем как "учиться"!

          да уж,и будет ли реакция наших властей,сродни той реакции,которая была с их стороны на наши учения Запад-2017...
          taiga2018
        2. Anarchist Сегодня, 12:28
          Цитата: oldseaman1957
          Если бы с Эстонией граничил Израиль, они бы 100 раз подумали, перед тем как "учиться"! Материться хочется!

          Думаете, стоит "бабахнуть"?
          "Вдруг поднялся галдёж и лай, и только старый попугай техонько крикнул из ветвей –Жираф большой, ему видней".
          Может и стоит...
          Anarchist
      2. 210окв Сегодня, 12:50
        Нет,не девятого.А второго после обеда.Учение же крупнейшее.
        Цитата: dorz
        учение начнется 2 мая

        А 9 мая снова капитуляция.
        210окв
  3. Silvestr Сегодня, 12:08
    пускай побегают, застоялись хлопцы
    Silvestr
    1. BecmepH Сегодня, 12:15
      Цитата: Silvestr
      пускай побегают, застоялись хлопцы

      Анекдот навеяло.
      Мужик приходит устраиваться на работу в зоопарк. Открывают "трудовую", а там места нет свободного от записей.
      - За что Вас увольняли?
      - За медлительность.
      - ??? Ну тогда пойдёте ухаживать за черепахой.
      Наутро приходят, калитка открыта, черепахи нет.
      - Куда черепаха делась?
      - Так я пришёл, открыл калитку... А она как ломанулась...
      BecmepH
      1. Siegen Сегодня, 12:34
        Передовой отряд НАТО - самая боевая армия в Европе - эстонские вооруженные силы приступили к спецоперации по отлову бобров, которые, как оказалось, строят диверсионные плотины на границе с Россией.
        Следующей операцией будет отлов российских дятлов, которые залетают в Эстонию и азбукой Морзе передают секретные данные о наличии у эстонцев двух танков времен 1 мировой войны. belay
        Siegen
  4. Андрей К Сегодня, 12:08
    ...в нем примут участие «более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и военнослужащих из 13 государств»...

    И вытопчут всю Эстонию belay
    Поинтересовался и нашёл вот это:
    ...Численность армии Эстонии, согласно официальной статистике, составляет 6 400 военнослужащих в регулярных войсках и 15 800 – в Лиге обороны...

    Вот это эстонский размах, вот это жгут!! lol
    Тренируются, так всей своей бандой. Ещё и соседних гопников пригласили laughing
    Андрей К
    1. Geronimo73 Сегодня, 12:30
      население меньше миллиона. сколько должно быть у них численность?
      Geronimo73
  5. Аскет Сегодня, 12:10
    Основная тема учений, действия мотострелковых подразделений по отражению массовой атаки голодных и злых ежей.
    Аскет
  6. роман66 Сегодня, 12:20
    [quoteВ ходе мероприятия, будет проверена «боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии».][/quote] а можно я сейчас дам оценку? зачем все это?
    роман66
    1. Alexanast Сегодня, 12:44
      Цитата: роман66
      а можно я сейчас дам оценку?


      Роман... hi
      А предупреждение от админов не боитесь схлопотать... laughing
      Alexanast
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:21
    Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки,
    А если не явятся ? Учения и с ними оборона накроется медным тазом ? И на всякий случчаай МО Эстонии следдуеттт напраффить поввестки оччень сарраннее... laughing
    КВУ-НСвД
  8. Мур Сегодня, 12:29
    Я бы на их месте Кайтселииту и резервистам уже сейчас оповещение начал. А то будет как в прошлый раз: грозные бойчилы появились после учений.
    Мур
  9. Ingvar0401 Сегодня, 12:31
    Далеко ли до Таллинна?.......Очень далеко....
    Ingvar0401
    1. Siegen Сегодня, 12:38
      Hастоящий эстонец в жизни должен сделать 3 вещи.
      Если успеет no
      Siegen
  10. Влад Морозов Сегодня, 12:35
    Как ряженые куклы скачут! Ничего своего - ни оружия, ни экипировки, ни техники! Проебалты, вы сами стали шпротами!
    Влад Морозов
  11. Romka47 Сегодня, 12:37
    Я сейчас пытался узнать сколько у них танков и...... или я плохо искал, или их нет. СОВСЕМ НЕТ
    Romka47
Картина дня