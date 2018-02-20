В Эстонии пройдет крупнейшее за всю историю военное учение

Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки,

Отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но тем самым и он вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии,