В Эстонии пройдет крупнейшее за всю историю военное учение
Минобороны Эстонии проведет в мае крупнейшие за всю историю страны военное учение Siil 2018 («Ёж 2018»), передает РИА Новости сообщение пресс-службы правительства республики.
Вчера эстонский премьер Юри Ратас посетил военное ведомство республики, где получил обзор предстоящих операций и учений, в том числе Siil 2018.
По данным пресс-службы, учение начнется 2 мая, в нем примут участие «более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и военнослужащих из 13 государств».
В ходе мероприятия, будет проверена «боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии».
По словам Ратаса, для того, чтобы такое крупное учение прошло удачно, необходимы общие усилия множества людей.
Он призвал работодателей поддержать резервистов, которые примут участие в военном мероприятии.
Вчера эстонский премьер Юри Ратас посетил военное ведомство республики, где получил обзор предстоящих операций и учений, в том числе Siil 2018.
По данным пресс-службы, учение начнется 2 мая, в нем примут участие «более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и военнослужащих из 13 государств».
В ходе мероприятия, будет проверена «боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии».
По словам Ратаса, для того, чтобы такое крупное учение прошло удачно, необходимы общие усилия множества людей.
Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки,добавил премьер.
Он призвал работодателей поддержать резервистов, которые примут участие в военном мероприятии.
Отсутствие на работе ценного специалиста может стать серьезной проблемой для работодателя, но тем самым и он вносит важный вклад в развитие свободной Эстонии,подчеркнул Ратас.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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