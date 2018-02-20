Т-72Б3 продолжают сражаться на сирийских фронтах
Основные боевые танки Т-72Б3 наряду с Т-90А в настоящее время являются самыми современными танками в Сирийской армии. Весной 2017 года эти машины были замечены в ходе широкомасштабной операции по повторному освобождению Пальмиры от террористов, пишет Российская газета.
«Т-72Б3 были хорошо встречены военнослужащими. По сравнению с более ранними модификациями уральской техники, на этих танках высокую оценку получил прицел "Сосна-У". Благодаря наличию тепловизионного канала наводчик-оператор получил возможность поражать цели ночью так же эффективно, как и днем», – говорится в материале.
Командир танка получил возможность дублировать действия своего подчиненного. Для этого у него имеется специальный монитор, куда выводится вся информация, получаемая с основного прицела.
Существенно повышает точность стрельбы из пушки автомат сопровождения целей. Благодаря этому устройству значительно упростилась процедура наведения танковых управляемых ракет.
«Кстати, именно Т-72Б3 впервые применили в Сирии ТУР "Рефлекс" (обозначаются в НАТО как AT-11 Sniper) с дальностью поражения до 5 км», – напоминает автор.
В настоящее время Т-72Б3 находятся на вооружении наиболее боеспособных подразделений сирийских войск, привлекаемых для проведения операций на самых ответственных направлениях.
«Т-72Б3 были хорошо встречены военнослужащими. По сравнению с более ранними модификациями уральской техники, на этих танках высокую оценку получил прицел "Сосна-У". Благодаря наличию тепловизионного канала наводчик-оператор получил возможность поражать цели ночью так же эффективно, как и днем», – говорится в материале.
Командир танка получил возможность дублировать действия своего подчиненного. Для этого у него имеется специальный монитор, куда выводится вся информация, получаемая с основного прицела.
Существенно повышает точность стрельбы из пушки автомат сопровождения целей. Благодаря этому устройству значительно упростилась процедура наведения танковых управляемых ракет.
«Кстати, именно Т-72Б3 впервые применили в Сирии ТУР "Рефлекс" (обозначаются в НАТО как AT-11 Sniper) с дальностью поражения до 5 км», – напоминает автор.
В настоящее время Т-72Б3 находятся на вооружении наиболее боеспособных подразделений сирийских войск, привлекаемых для проведения операций на самых ответственных направлениях.
Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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