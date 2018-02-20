00:55 21 февраля

Т-72Б3 продолжают сражаться на сирийских фронтах

Основные боевые танки Т-72Б3 наряду с Т-90А в настоящее время являются самыми современными танками в Сирийской армии. Весной 2017 года эти машины были замечены в ходе широкомасштабной операции по повторному освобождению Пальмиры от террористов, пишет Российская газета.



«Т-72Б3 были хорошо встречены военнослужащими. По сравнению с более ранними модификациями уральской техники, на этих танках высокую оценку получил прицел "Сосна-У". Благодаря наличию тепловизионного канала наводчик-оператор получил возможность поражать цели ночью так же эффективно, как и днем», – говорится в материале.


Командир танка получил возможность дублировать действия своего подчиненного. Для этого у него имеется специальный монитор, куда выводится вся информация, получаемая с основного прицела.

Существенно повышает точность стрельбы из пушки автомат сопровождения целей. Благодаря этому устройству значительно упростилась процедура наведения танковых управляемых ракет.

«Кстати, именно Т-72Б3 впервые применили в Сирии ТУР "Рефлекс" (обозначаются в НАТО как AT-11 Sniper) с дальностью поражения до 5 км», – напоминает автор.

В настоящее время Т-72Б3 находятся на вооружении наиболее боеспособных подразделений сирийских войск, привлекаемых для проведения операций на самых ответственных направлениях.

Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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Комментарии 45

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  1. IMH Вчера, 13:24
    Как мы видели, горят они хорошо от американских хелфаеров wassat
    IMH
    1. Rusland Вчера, 13:31
      Цитата: IMH
      Как мы видели, горят они хорошо от американских хелфаеров wassat

      А нюх как у собаки и глаз как у орла. Так?
      Rusland
    2. Охотовед 2 Вчера, 13:34
      Ага, Вы нам ещё про свои бессмертные Меркава, расскажите! tongue
      Охотовед 2
    3. КВУ-НСвД Вчера, 13:34
      Меркавы горят тоже как свечечки . И Вы знаете это не хуже меня . К чему эта ехидность ?
      КВУ-НСвД
      1. IMH Вчера, 13:35
        Пруф можно увидеть, или арабам на слово верите?
        IMH
        1. КВУ-НСвД Вчера, 13:41
          Пруф можно увидеть, или арабам на слово верите?
          Если имеете хоть какой-то опыт , то прекрасно знаете что уничтожение или выживание техники зависит в основном от того с какой стороны прицела более умелый и опытный ЧЕЛОВЕК . Кичится ТТХ и делать "анализ" довольно бессмысленное занятие , только бой в конкретных условиях показывает всё . hi
          КВУ-НСвД
        2. ioan-e Вчера, 13:45

          Наслаждайтесь!
          ioan-e
          1. Deniska Вчера, 13:50
            "Меркава" или нет непонятно... Но посыл правильный )
            Deniska
          2. Deniska Вчера, 13:53
            Вот тут "меркавы" факта попадания нет но результат есть.
            Deniska
          3. Владыка Ситх Вчера, 14:08
            Это саудовский Абрамс подбитый хусситами в Йемене, если не ошибаюсь 2016 год.
            Владыка Ситх
            1. Sirocco Вчера, 14:29
              Цитата: Владыка Ситх
              Это саудовский Абрамс

              Разобрать по видео сложно, с середины ролика проскакивает слово в комментарии Израиль.
              Sirocco
              1. Владыка Ситх Вчера, 14:53
                хусситы всегда проклинают США и Израиль вместо Алла я в бар...

                Владыка Ситх
          4. Sirocco Вчера, 14:25
            Цитата: ioan-e
            Наслаждайтесь!

            Зря вы так, ведь всем и давно известно, что авиация Израиля не сбиваемая, а просто падающая, или тонущая в море - океане, пилоты так же не катапультируются а покидают ЛА)))) Ну а танки, они , что они? неубиваемые априори, что тут доказывать. Как я в свое время говорил пану Проффесору, (От пустыни, до Британских морей, Израильская армия всех сильней)))))) кажется так. И спорить с ними на эту тему без по лез но))))
            Sirocco
          5. просто экспл Вчера, 16:20
            это не Меркава , это саудовский Абрамс в Йемене , пожженый то ли Метисом , то ли Фаготом .
            просто экспл
        3. Тикси-3 Вчера, 13:45
          Цитата: IMH
          Пруф можно увидеть, или арабам на слово верите?

          про 200 солдат ЧВК пруф можно увидеть? или про кучу самолетов на Хмеймим?...так что евреям надо ротик по меньше открывать.....не ровен час хизболла вам приветов накидает
          Тикси-3
        4. Romka47 Вчера, 13:49
          Стоимость меркавы 3,7 млн дол , Т72 БЗ - 0.9. 4 72ки, раскатаю меркаву в пух, даже с посредственными экипажами. И что вообще может меркава кроме борьбы с танками? их в город даже под угрозой расстрела не погонят
          Romka47
          1. MadCat Вчера, 17:30
            Цитата: Romka47
            Стоимость меркавы 3,7 млн дол , Т72 БЗ - 0.9. 4 72ки, раскатаю меркаву в пух

            притянутое за уши сравнение, сравнивайте уж тогда и экономику и бюджет МО...
            MadCat
        5. ибирус Вчера, 17:58
          А что, арабы не люди? Или врут только арабы, а евреи белые и пушистые?
          ибирус
      2. ul_vitalii Вчера, 13:42
        Цитата: КВУ-НСвД
        Меркавы горят тоже как свечечки . И Вы знаете это не хуже меня . К чему эта ехидность ?

        Молодой он после училища, а вместо диплома клавиатуру воткнули под мышку. smile
        ul_vitalii
    4. Zubr Вчера, 13:34
      Любой танк можно сжечь, всё дело в мастерстве экипажа, правильности постановки задачи и стратегическом планировании. Ваша Меркава тоже не предел мечтаний.
      Zubr
    5. Aaleks1974 Вчера, 13:34
      Как мы видели, отлично горят всякие М1, М60, Лео и прочий натовский металлолом.
      Aaleks1974
      1. oldseaman1957 Вчера, 13:46
        именно Т-72Б3 впервые применили в Сирии ТУР "Рефлекс" (обозначаются в НАТО как AT-11 Sniper) с дальностью поражения до 5 км»,
        - А как от этих простых сочетаний букв, очко танкистов супостата сжимается? Тем более, что тема уже доведена и пристреляна.
        oldseaman1957
      2. DMB_95 Вчера, 16:12
        Цитата: Aaleks1974
        Как мы видели, отлично горят всякие М1, М60, Лео и прочий натовский металлолом.

        И горят они даже от РПГ-7 , а что уж говорить об аналогах "Хеллфайера" .
        DMB_95
    6. НасРать Вчера, 13:40
      Цитата: IMH
      Как мы видели, горят они хорошо от американских хелфаеров wassat

      Генерал очкует, а его подчиненные резвятся на просторах интернета... wassat
      «2018 год имеет большой потенциал для эскалации [военного конфликта], не обязательно потому, что обе стороны хотят его инициировать, а просто из-за постепенного ухудшения. Это заставило нас поднять уровень готовности», – сказал генерал-майор Армии обороны Израиля Ницан Алон в редком интервью Армейскому радио. - Асад близок к тому, чтобы потушить последние очаги сопротивления мятежников в Идлибе и, в конечном итоге, на юго-западе страны, вдоль израильской и иорданской границ, которые, по словам Алона, дадут союзникам сирийского режима возможность обратить свое внимание на Израиль. «На северной арене происходят глобальные изменения, связанные со стратегическими событиями в сирийской внутренней борьбе. Иранцы и Хезболла, которые поддерживают [Асада], освобождаются, чтобы начать выполнять свой план », – сказал он.
      «Мы запрещаем им что-либо делать без нашего согласия. Мы действуем и будем действовать дальше», – продолжил он, по-видимому, имея в виду израильские авиаудары по Сирии против «Хезболлы» и иранских целей.
      НасРать
    7. LPD17 Вчера, 13:43
      если "сирийские фотогеничные воины" штурвалом......то особенно хорошо
      LPD17
    8. Супервайзер Вчера, 14:00
      Клоун, ты хоть бы от других модификациицелей отличишь?
      Супервайзер
    9. ASG7 Вчера, 14:09
      Позвольте Вас немного поправить, горят они от советских РПГ, как впрочем и все виды БТ во всех армиях мира, здесь вопрос только о качестве её боевого применения, но Вам этого не понять у Вас же вся техника неубиваемая.
      ASG7
    10. Romario_Argo Вчера, 15:56
      Т-72 противостоит любым ПТУРам с лазерным наведения - КОЭП Штора
      динамическая защита держит все модификации AGM-114
      + противокумулятивные экраны
      кстати, тандемные БЧ к Хелфаерам есть только у армии США, и "бородатым" они их не поставляют (!)
      Romario_Argo
    11. просто экспл Вчера, 16:21
      и где Хелфайрами пожгли Т-72Б3 ?
      просто экспл
  2. Горный стрелок Вчера, 13:26
    Это вам не "Абрамсы". Быстрые и смертоносные, с низким силуэтом и проходимые по любой местности...
    Горный стрелок
  3. rocket757 Вчера, 13:41
    Ничего нет вечного, неуязвимого.
    Главное, экипаж смело идёт в бой на этой технике, идёт к победе, верит в свою победу!
    Война подняла всех смелых,умелых, страна поддерживает своих защитников, освободителей!
    А остальное эт так мутный фон вокруг.
    Работайте воины, удачи и вернуться с победой домой.
    А павшим вечная память народа.
    rocket757
  4. Altona Вчера, 13:42
    Цитата: IMH
    Как мы видели, горят они хорошо от американских хелфаеров

    ----------------------------
    Абрашка от всего неплохо горит, а распиаренная Меркава кроме Ближнего Востока вообще нигде больше воевать не может.
    Altona
  5. LPD17 Вчера, 13:42
    а что же молчит "обороняша" Россияна морковкина ? в должность не вступила с ноября?
    LPD17
    1. Deniska Вчера, 13:48
      а что же молчит "обороняша" Россияна морковкина ? в должность не вступила с ноября?

      4 раза прочитал...Бред какой то...
      Deniska
  6. Altona Вчера, 13:44
    Кстати, скакунам на заметку.
    В российской прессе со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны РФ появились сообщения, что до конца нынешнего года в составе нашей 58-й общевойсковой армии (штаб — во Владикавказе) будут сформированы две новые мотострелковые дивизии. Вооружат их самыми современными на сегодняшний день модификациями танков Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-3.
    Это если они посмеют дёрнуться на Донбасс своей "самой сильной в Европе" армией.
    Altona
  7. Altona Вчера, 13:50
    Цитата: LPD17
    а что же молчит "обороняша" Россияна морковкина ? в должность не вступила с ноября?

    ---------------------------------------------
    Девичьи прелести вам покоя не дают?
    Altona
  8. Altona Вчера, 13:51
    Цитата: Deniska
    4 раза прочитал...Бред какой то...

    ----------------------
    Речь шла о пресс-секретаре Шойгу, деваха такая молодая лет 25.
    Altona
  9. Viktor.12.71 Вчера, 14:47
    Странно что современную технику в которой сами нуждаемся дарим Асаду. Сомневаюсь что такую технику доверят арабам.
    Viktor.12.71
    1. rocket757 Вчера, 14:51
      А чем хороша Советская техника, да всем доступна и понятна!
      Современные модернизации не делают её шибко сложнее, удобнее, эффективнее, эт однозначно!
      rocket757
  10. Волька Вчера, 17:14
    горят танки, не горят, одинаково, а война дорогое удовольствие потому воевать надо умело, это к тому например, что толку посадить летуна с Ан-2 на Су-35 - деньги на ветер, вот и Т-72Б3 все же ближе по оснащению вооружением и управлению в целом к уровню подготовленности танковых экипажей САР...
    Волька
    1. Evgeniy667b Вчера, 18:35
      Арабам вполне хватит Т-62 и Т-55, они свой модернизационный ресурс еще не исчерпали, а то слишком привиредливы стали.
      Evgeniy667b
      1. Волька Вчера, 18:40
        ну зачем же так относится к тем кто на тебя надеется как на Бога...
        Волька
        1. Evgeniy667b Вчера, 18:45
          Они надеются, согласен, а вот на что Российской Армии надеяться, если приспичит? Вот это более актуально.
          Evgeniy667b
          1. Волька Вчера, 18:47
            ...как говорится долг платежом красен, видать еще время не пришло, но думается придет все же... Сирия далеко не бедный регион и географические весьма удобен тоже
            Волька
            1. Evgeniy667b Вчера, 18:58
              Поивем-увидим! Не нравится мне это разбазаривание оружия. Одно дело экспортные поставки, а другое, когда от нашей армии забирают. А что можно ждать от западных соседей? Ничего хорошего!
              Evgeniy667b
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