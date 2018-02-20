Минобороны Норвегии подыскивает новые крупнокалиберные пулеметы
Норвежское агентство военной техники объявило о намерении закупить до 1300 крупнокалиберных пулеметов вместе с запасными частями и инструментами, сообщает ВПК со ссылкой на DefenceNews.
По данным агентства, замене подлежат примерно 1100 образцов предыдущих серий.
Министерство обороны Норвегии выставило следующие требования к новому оружию: пулемет «должен обладать системой быстрой замены ствола и стрелять стандартным натовским крупнокалиберным патроном Nammo 12,7x99 миллиметров».
Согласно информации новинками планируется оснастить минометные комплексы Vinghog NM152.
Наиболее возможными претендентами на участие в тендере и поставку оружия считаются FN Herstal/FNH UK, US Ordnance и General Dynamics Ordnance & Tactical Systems.
Напомним, в 2011 году Норвегия закупила у бельгийской компании FN Herstal 1900 ручных пулеметов FN MINIMI калибра 5,56 мм.
По данным агентства, замене подлежат примерно 1100 образцов предыдущих серий.
Министерство обороны Норвегии выставило следующие требования к новому оружию: пулемет «должен обладать системой быстрой замены ствола и стрелять стандартным натовским крупнокалиберным патроном Nammo 12,7x99 миллиметров».
Согласно информации новинками планируется оснастить минометные комплексы Vinghog NM152.
Наиболее возможными претендентами на участие в тендере и поставку оружия считаются FN Herstal/FNH UK, US Ordnance и General Dynamics Ordnance & Tactical Systems.
Напомним, в 2011 году Норвегия закупила у бельгийской компании FN Herstal 1900 ручных пулеметов FN MINIMI калибра 5,56 мм.
Использованы фотографии: https://vpk-news.ru
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