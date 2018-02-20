00:58 21 февраля

Минобороны Норвегии подыскивает новые крупнокалиберные пулеметы

Норвежское агентство военной техники объявило о намерении закупить до 1300 крупнокалиберных пулеметов вместе с запасными частями и инструментами, сообщает ВПК со ссылкой на DefenceNews.



По данным агентства, замене подлежат примерно 1100 образцов предыдущих серий.


Министерство обороны Норвегии выставило следующие требования к новому оружию: пулемет «должен обладать системой быстрой замены ствола и стрелять стандартным натовским крупнокалиберным патроном Nammo 12,7x99 миллиметров».

Согласно информации новинками планируется оснастить минометные комплексы Vinghog NM152.

Наиболее возможными претендентами на участие в тендере и поставку оружия считаются FN Herstal/FNH UK, US Ordnance и General Dynamics Ordnance & Tactical Systems.

Напомним, в 2011 году Норвегия закупила у бельгийской компании FN Herstal 1900 ручных пулеметов FN MINIMI калибра 5,56 мм.

Использованы фотографии: https://vpk-news.ru
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Комментарии 14

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  1. oldseaman1957 Вчера, 13:47
    Денег у них много. Купят, что получше. "Корд" вот таким является. Но вряд ли норвеги его получат. Им - только "Максимы"!
    oldseaman1957
    1. сибиралт Вчера, 14:53
      А как же из них будут стрелять норвежские астматики? Дымно будет, однако.belay
      сибиралт
      1. Shurik70 Вчера, 15:17
        Армия Норвегии: 14700 человек, из них 8700 призывников, более 500 единиц техники (танков и бронетранспортёров), 184 буксируемых и самоходных гаубиц
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Армия_Норвегии
        Вопрос. СКОЛЬКО НАДО НАКУРИТЬ, ЧТО БЫ ЗАКАЗАТЬ 1300 ПУЛЕМЁТОВ belay
        Shurik70
  2. LPD17 Вчера, 13:47
    ДШКм пусть берут и не выпендриваются)))
    LPD17
    1. роман66 Вчера, 13:51
      и вообще. зачем этим маньякам пулеметы?. мирно надо жить!
      роман66
    2. san4es Вчера, 14:27
      Цитата: LPD17
      ДШКм пусть берут,))

      ...Под НАТОвский патрон не пойдёт
      и стрелять стандартным натовским крупнокалиберным патроном Nammo 12,7x99

      ...ДШК -- 12,7 х 108
      ...Придётся патронами снабжать
      san4es
      1. АнтиFREEZ Вчера, 15:13
        Цитата: san4es
        ...ДШК -- 12,7 х 108

        А почему наши производители не хотят (не могут) производить наши пулеметы и под натовский калибр? Тот же "Корд" например. Ведь можно бы было откусить немалый кусочек от военных контрактов.
        АнтиFREEZ
        1. san4es Вчера, 15:23
          ...Могут, только это накладно (для гос. компаний) а мелким фирмам столько не осилить. Да и массовое производство у НАТОвских поставщиков давно налажено -- рынок занят fellow
          https://vpk.name/news/170356_strelkovoe_oruzhie_v
          yibiraet_kalibr_nato.html
          san4es
  3. Altona Вчера, 13:49
    А швейцарцы уже пулеметные системы не делают? Или это дорого?
    Altona
  4. КВУ-НСвД Вчера, 13:54
    Где-то мелькали их бэтэры с палками вместо пулемётов smile Решили всё же , что это не отвечает условиям современной войны ? laughing
    КВУ-НСвД
    1. sharp-lad Сегодня, 00:18
      Это было вундерваффе от бундесвера!
      sharp-lad
  5. MoJloT Вчера, 13:59
    Завтра выхватят!
    MoJloT
  6. ВЕРЕСК Вчера, 14:39
    С кем Норвегия собралась воевать?С нами,что-ли?Тихая,спокойная страна.Вляпалась! Ну-удачи не пожелаю,однако-жаль свёрнутые мозги.
    ВЕРЕСК
  7. Лексус Вчера, 15:12
    Как говорится, при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет. Перспективный проект бельгийского 15,5 мм Fabrique Nationale (FN) BRG-15 не реализован, а сингапурский CIS .50 MG выпускался мелкой серией и так и не стал заменой "Браунингу" М2. Если только страну-производителя оного (Бельгия/США) выбрать. wink
    Лексус
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