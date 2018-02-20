В Польше: Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет?

Статус жертвы сегодня несёт определённые преимущество. Его научились использовать даже представители сексуальных меньшинств.

Польша могла бы использовать в качестве примера опыт Израиля, который возвёл фактор жертв среди еврейского население в годы ВМВ в одну из основ своей политики – для достижения современных целей (...) Многие страны сами пишут свою историю. Наша история должна писаться нами – поляками. И в этой истории необходимо учитывать, как польская нация вела борьбу за своё существование. Ведь массовому истреблению подвергались не только евреи, но и поляки. У Израиля есть музей Холокоста "Яд Вашем". А у нас нет музея, рассказывающего о геноциде поляков.

В крупной польской газете Rzeczpospolita сегодня опубликован материал за авторством писателя и журналиста Марека Кочана, который заявил, что история нацистских преступлений против поляков в годы Второй мировой войны недостаточно активно освещается в Польше сегодня.Кочан фактически сетует на то, что все знают термин «Холокост», но до сих пор нет термина, который бы рассказывал о преступлениях против поляков. Писатель и журналист предлагает польским властям не терять времени и создать музей «Полокоста» (слово, который объединяет два термина: «поляки» и «Холокост»), в котором бы рассказывалось о нацистских преступлениях в отношении титульной польской нации.Марек Кочан отмечает, что недавно принятый в Польше закон об Институте национальной памяти вызвал большой имиджевый кризис для страны. По словам автора материала в Rzeczpospolita, все вспоминают о гонениях на евреев в Польше, но не все готовы вспоминать о плане Гитлера по истреблению славян, которых (на польской территории) планировалось оставить не более 5 млн человек в качестве рабочей силы для Третьего рейха.Марек Кочан отмечает, что сегодня многие общественные и национальные группы используют «фактор жертвы».Кочан: