01:00 21 февраля

В Польше: Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет?

В крупной польской газете Rzeczpospolita сегодня опубликован материал за авторством писателя и журналиста Марека Кочана, который заявил, что история нацистских преступлений против поляков в годы Второй мировой войны недостаточно активно освещается в Польше сегодня.

Кочан фактически сетует на то, что все знают термин «Холокост», но до сих пор нет термина, который бы рассказывал о преступлениях против поляков. Писатель и журналист предлагает польским властям не терять времени и создать музей «Полокоста» (слово, который объединяет два термина: «поляки» и «Холокост»), в котором бы рассказывалось о нацистских преступлениях в отношении титульной польской нации.

В Польше: Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет?



Марек Кочан отмечает, что недавно принятый в Польше закон об Институте национальной памяти вызвал большой имиджевый кризис для страны. По словам автора материала в Rzeczpospolita, все вспоминают о гонениях на евреев в Польше, но не все готовы вспоминать о плане Гитлера по истреблению славян, которых (на польской территории) планировалось оставить не более 5 млн человек в качестве рабочей силы для Третьего рейха.

Марек Кочан отмечает, что сегодня многие общественные и национальные группы используют «фактор жертвы».

Кочан:
Статус жертвы сегодня несёт определённые преимущество. Его научились использовать даже представители сексуальных меньшинств.
Польша могла бы использовать в качестве примера опыт Израиля, который возвёл фактор жертв среди еврейского население в годы ВМВ в одну из основ своей политики – для достижения современных целей (...) Многие страны сами пишут свою историю. Наша история должна писаться нами – поляками. И в этой истории необходимо учитывать, как польская нация вела борьбу за своё существование. Ведь массовому истреблению подвергались не только евреи, но и поляки. У Израиля есть музей Холокоста "Яд Вашем". А у нас нет музея, рассказывающего о геноциде поляков.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Irokez Вчера, 14:22
    Потому что вы не богоизбранный народ.
    Irokez
    1. Anarchist Вчера, 14:30
      Цитата: Irokez
      Потому что вы не богоизбранный народ.

      за авторством писателя и журналиста Марека Кочана

      Ага, кочан им всем на воротник!
      Преступления поляков, как и евреев, не расследуются в должной мере... Всё спёрли на фашистов!
      Anarchist
      1. Zoldat_A Вчера, 14:42
        Цитата: Anarchist
        Преступления поляков, как и евреев, не расследуются в должной мере... Всё спёрли на фашистов!

        Но всё же, по-моему, всех по масштабам разных ....костов ("Индеакост"?) всех переплюнула "самая демократическая страна" мира. Столько, сколько индейцев было уничтожено в Северной Америке - ни один Холокост ("всего-то" 6 миллионов...) не сравнится...
        Не помню, чтобы кто-то их призвал покаяться.... Как любит говорить Майкл Бим-Бом: "Нууу, это ж было не при нынешней администрации..." (Это когда его в лоб спросили про враньё с пробиркой и сибирской язвой) Типа, у ТОЙ администрации и спрашивайте, а мы ни при чём...
        Zoldat_A
        1. Чёрный Вчера, 14:44
          за авторством писателя и журналиста Марека Кочана,
          .......плохо когда вместо головы кочан. wassat
          Чёрный
          1. alex-s Вчера, 14:48
            Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет?

            Хохлокоста ещё нет! fool
            alex-s
            1. Shurik70 Вчера, 15:04
              Многие страны сами пишут свою историю. Наша история должна писаться нами

              Ну да, сейчас все пишут историю. Уже и США во 2-ой Мировой победили, и СССР на стороне Гитлера воевал no
              Shurik70
        2. Anarchist Вчера, 14:46
          Таким же образом можно отвечать на любые заявления о жестокости в ГУЛАГ и т.д и т.п.
          Цитата: Zoldat_A
          "Нууу, это ж было не при нынешней администрации..."

          Да только стыдно от истории открещиваться! Поэтому до сих пор оправдывается... Краснеем, но не открещиваемся!
          Anarchist
          1. Лексус Вчера, 14:59
            Мне доподлинно не известно ни одного памятника замученным в Польше с 1920 года красноармейцам. А тогда имел место именно геноцид военнопленных. Соответственно мне непонятны подыгрывания российской власти по поводу пресловутой Катыни. Напрашивается одно объяснение - стремление угодить "партнёрам" и заручиться их поддержкой в ущерб нужд и чаяний собственного народа. Заведомо проигрышная для страны позиция.
            Лексус
            1. Zoldat_A Вчера, 18:22
              Алексей, hi !
              Цитата: Лексус
              мне непонятны подыгрывания российской власти по поводу пресловутой Катыни
              Интересный факт относительно Катыни просматривается. Массовые захоронения расположены (внимание!) не территории ведомственного санатория НКВД. А теперь представьте зверей-НКВДшников, расстреливающих бедных поляков на территории, по которой гуляют их жёны и дети! Не говоря уже о таких "мелочах", что руки у польских офицеров были связаны шнуром, в СССР не выпускавшимся. Да, к тому же,

              Одним словом,
              Zoldat_A
              1. Лексус Вчера, 18:43
                Тёзка, hi
                Вы абсолютно правы!
                И фото к комменту как нельзя точно отражает суть происходящего. good
                В статье, на соседней "ветке", про осквернение советских захоронений в Литве тоже последствия невнятной внешней политики России просматриваются.
                Лексус
      2. sogdy Вчера, 14:59
        Цитата: Anarchist
        Преступления поляков, как и евреев, не расследуются в должной мере... Всё спёрли на фашистов!

        Все следственные и судебные действия были проведены.
        В результате немецкой оккупации Польша потеряла практически весь промышленный и посевной фонд, 2/3 жилого фонда и половину населения. До 49-51 года продолжались вспышки канибализма.
        ?
        sogdy
    2. Черный_Ватник Вчера, 14:44
      Скорее потому, что Польша была первым крупным европейский гос-вом, которое побежало ручкаться с Гитлером, еще при живом Пилсудском. Или потому, что Польша готовилась воевать против СССР на стороне Гитлера. А может быть потому, что Армия Краёва, которая "воевала" с нациками, евреев убила больше, чем нациков. А может быть потому, что "бедная и несчастная" Польша делила разорванную Чехословакию на вместе с Гитлером и спокойно себе прибрала здоровенную Тешинскую область с прямого позволения Геринга. Можно еще много всяких "потому" вспомнить. Если бы Польша согласилась пропустить Красную Армию через свою территорию, тогда можно было придушить Гитлера еще в 38м году. Но Польша на это имела свои планы.
      Черный_Ватник
      1. oldseaman1957 Вчера, 14:46
        Цитата: Черный_Ватник
        Если бы Польша согласилась пропустить Красную Армию через свою территорию...
        - В то время они себя считали круче Гитлера! А так по сути - тщеславная, напыщенная, в своё время недобитая нация.
        ПыСы: Непонятно, кто у кого больше дури понабрался: хохлы у поляков или поляки у хохлов???
        oldseaman1957
        1. Черный_Ватник Вчера, 14:51
          Они и имели шансы если не надавать Гитлеру по щам, то хотя завязать его боями в Польше. Только их силы и фортификационные сооружения были сосредоточены в основном на востоке страны, ибо готовились они к войне не с третьим рейхом.
          Черный_Ватник
        2. Zoldat_A Вчера, 14:59
          Цитата: oldseaman1957
          Непонятно, кто у кого больше дури понабрался: хохлы у поляков или поляки у хохлов???

          Толерантно это называется "взаимопроникновение культур"... good
          Zoldat_A
          1. Anarchist Вчера, 15:11
            Цитата: Zoldat_A
            "взаимопроникновение культур"...

            Как у морских слизней:
            Будучи гермафродитами, они во время спаривания, сначала, пытаются откусить друг у друга половой орган, чтоб оплодотворить и партнёра, и себя...
            Ситуация один в один, как и во взаимоотношениях у Польши с Украиной!
            Anarchist
            1. Zoldat_A Вчера, 15:17
              Цитата: Anarchist
              Как у морских слизней:

              good Во как полезно биологию учить!!!
              Цитата: Anarchist
              Ситуация один в один, как и во взаимоотношениях у Польши с Украиной!

              Точнее сравнения я не видел! good
              Zoldat_A
        3. SanichSan Вчера, 15:15
          Цитата: oldseaman1957
          - В то время они себя считали круче Гитлера! А так по сути - тщеславная, напыщенная, в своё время недобитая нация.

          что-то изменилось к 2018? wassat
          Цитата: oldseaman1957
          ПыСы: Непонятно, кто у кого больше дури понабрался: хохлы у поляков или поляки у хохлов???

          почему не понятно? достаточно изучить историю появления украинства. это чисто польский проект.
          так что ответ очевиден - хохлы набрались у поляков. soldier
          SanichSan
      2. sogdy Вчера, 15:11
        Цитата: Черный_Ватник
        А может быть потому, что Армия Краёва, которая "воевала" с нациками, евреев убила больше, чем нациков.

        2 и 3 батальоны Армии Крайовой сотрудничали с НКВД и РККА. Была и Армия Людова, 4 батальон которой называли Коммунистическим.
        И да, они рисуют "кровавого Сталина" со своего Пилсудского и его военно-гражданскую администрацию (это те, под Смоленском, после передачи полякам).
        sogdy
      3. SanichSan Вчера, 15:12
        Цитата: Черный_Ватник
        Если бы Польша согласилась пропустить Красную Армию через свою территорию, тогда можно было придушить Гитлера еще в 38м году.

        это в каком месте интересно? через территории оккупированные Польшей в 1920? что-то я сильно сомневаюсь no
        если что это те самые территории которые были якобы "захвачены" СССР в 1939 soldier
        SanichSan
        1. Черный_Ватник Вчера, 15:43
          Карту Европы 1938 года откройте, там вам укажут место.
          Между СССР и Чехословакией был заключен союзнический договор еще в 35м или 36м году. Сталин был готов выдвинуть войска но у Польши была договоренность с Германией, не пропускать РККА. Москва в свою очередь предупредила, что в случае нападения Польши на чехов, они откажутся от выполнения условий договора о ненападении между СССР и Польшей.

          Когда СССР "Захватывала" часть Польши, она по большому счету дошла до тех территорий, которые были определены Антантой как восточные границы Польши еще после первой мировой - так называемая "Линия Керзона"
          Черный_Ватник
  2. dorz Вчера, 14:23
    Палата №6 более подходящее определение.
    dorz
  3. IMH Вчера, 14:31
    Может потому что поляки соучавствовали в преступлениях нацистов с энтузиазмом? Может потому что 2млн. убитых поляков, на самом деле это 2млн. убитых польских евреев? Лжецы и мерзавцы!
    IMH
    1. Anarchist Вчера, 14:40
      Да ладно, не только у поляков "рыльца в пушку" :


      Как евреи уничтожали евреев во время Второй Мировой Войны – Новости РуАН
      новости.ru-an.info/…евреи…мировой…
      Помимо германских евреев, служивших в Вермахте, были и те евреи, которые охраняли еврейские гетто, а потом вместе с немцами, литовцами и латышами уничтожали своих же собратьев
      Anarchist
      1. IMH Вчера, 14:47
        Я почти уверен, что евреев в вермахте были единицы. Евреи охранники концлагерей да, были. Были ещё группы евреев, что трупы из газовых камер достовали. Про евреев уничтожителей не слышал. Скажу одно- у евреев, как у народа, есть право на своих мерзавцев.
        IMH
        1. Anarchist Вчера, 14:49
          Перефразируя скажу - у мерзавцев, как у класса, есть право на своих евреев. И не только на евреев... В каждой нации\национальности есть свои... Да вот только мы не кричим о геноциде русских, советских...
          Мы не угнетённые, Мы - победители!
          Anarchist
          1. IMH Вчера, 15:13
            Мы сделали свои выводы, перевоспитались и темерь мы тоже победители.
            IMH
            1. Alexkorzun Вчера, 15:28
              Цитата: IMH
              Я почти уверен, что евреев в вермахте были единицы. Евреи охранники концлагерей да, были. Были ещё группы евреев, что трупы из газовых камер достовали. Про евреев уничтожителей не слышал. Скажу одно- у евреев, как у народа, есть право на своих мерзавцев.

              Почитайте:
              http://repin.info/sekretnye-materialy/evrei-gitle
              ra-150-000-soldat-vermahta
              http://maxpark.com/community/politic/content/5782
              965
              https://lsvsx.livejournal.com/149521.html
              Alexkorzun
              1. IMH Вчера, 16:04
                Это не аргументы
                IMH
            2. Маз Вчера, 20:29
              Цитата: IMH
              Мы сделали свои выводы, перевоспитались и темерь мы тоже победители.

              ПОбедители чего, Холокоста?
              Маз
          2. Krasnodar Вчера, 15:45
            Цитата: Anarchist
            Перефразируя скажу - у мерзавцев, как у класса, есть право на своих евреев. И не только на евреев... В каждой нации\национальности есть свои... Да вот только мы не кричим о геноциде русских, советских...
            Мы не угнетённые, Мы - победители!

            В том числе воевавшие на фронте советские евреи? ))
            Определитесь со словом мы. Советский народ, только русские, русские, украинцы и белорусы? Кто мы?
            Krasnodar
            1. Anarchist Вчера, 16:00
              Цитата: Krasnodar
              Кто мы?

              Цитата: Krasnodar
              Советский народ!

              Цитата: Krasnodar
              В том числе воевавшие на фронте советские евреи

              Цитата: Krasnodar
              русские, украинцы и белорусы

              И все остальные! Многих не назвали...
              Цитата: Anarchist
              советских...
              Anarchist
              1. Krasnodar Вчера, 16:21
                Цитата: Anarchist
                Цитата: Krasnodar
                Кто мы?

                Цитата: Krasnodar
                Советский народ!

                Цитата: Krasnodar
                В том числе воевавшие на фронте советские евреи

                Цитата: Krasnodar
                русские, украинцы и белорусы

                И все остальные! Многих не назвали...
                Цитата: Anarchist
                советских...

                Спасибо большое!
                Т.е. евреи тоже среди победителей, как часть советского народа.
                Вопрос - чем Вам мешает увековечивание евреями памяти о геноциде собственного народа? Я это вижу как один из дополнительных стимулов службы в армии для израильской молодежи, например.
                И было бы неплохо, если бы российские молодые люди имели бы знание о геноциде советских славян нацистами в качестве стимула для прохождения срочной службы...
                Krasnodar
                1. Anarchist Вчера, 21:09
                  Я не против мемориалов жертв нацизма, но против спекуляций данных тем... Израильтяне часто ссылаются именно на холокост принимая противоречивые решения!
                  Anarchist
      2. Krasnodar Вчера, 15:41
        Цитата: Anarchist
        Да ладно, не только у поляков "рыльца в пушку" :


        Как евреи уничтожали евреев во время Второй Мировой Войны – Новости РуАН
        новости.ru-an.info/…евреи…мировой…
        Помимо германских евреев, служивших в Вермахте, были и те евреи, которые охраняли еврейские гетто, а потом вместе с немцами, литовцами и латышами уничтожали своих же собратьев

        Были в Вермахте четвертинки - мишлиге, но евреями их даже Гитлер не считал. Были каппо - полицаи в гетто. Были евреи-бригадиры в концлагерях. Про охранников никогда не слышал и нигде не читал.
        Krasnodar
    2. Zoldat_A Вчера, 14:52
      Цитата: IMH
      Может потому что поляки соучавствовали в преступлениях нацистов с энтузиазмом? Может потому что 2млн. убитых поляков, на самом деле это 2млн. убитых польских евреев? Лжецы и мерзавцы!
      Поляков, на всякий случай, во Второй мировой погибло не два, а шесть миллионов. Что удивительно - евреев тоже шесть. Но успокою Вас - не все из них были поляками на службе у Гитлера - было, например, и Варшавское гетто (и много чего ещё), были евреи венгерские (например, узник Освенцима, доктор медицины, принудительный помощник Й.Менгеле, венгерский еврей М.Нисли), немного французские, румынские. И, конечно, в огромной степени советские...
      Странно... Обычно Богоизбранные историю Своего народа знают лучше, чем мы, монголоидные степняки-ордынцы, подарившие Богоизбранным их Собственный, Личный, клочок земли в мире (именно Сталин внёс предложение о создании государства Израиль, если Вы забыли).
      Не первый год на ВО, реакцию Богоизбранных знаю. Поэтому предупреждаю сразу г...с..р...ча не будет! Лейте словесные помои кому угодно в уши, кроме меня.
      Zoldat_A
      1. KonoGon Вчера, 17:13
        Цитата: Zoldat_A
        (именно Сталин внёс предложение о создании государства Израиль, если Вы забыли).
        О как, уже внёс предложение. Сначала было по не мешаемости, потом по попустительству, потом по разрешению, сейчас внёс предложение и по инициативе. Завтра услышим как Сталин сам, вот этими руками болота осушал и на пару с Бен Гурионом Израильскую независимость провозглашал.
        На всякий случай, "знатокам истории Израиля" в комиссии ООН СССР не было
        После того, как Великобритании не удалось найти приемлемое для обеих сторон решение, вопрос политического будущего Палестины был передан в ООН, где была создана комиссия UNSCOP; в неё входили представители разных наций, что должно было способствовать принятию объективного решения. Большинство стран-членов комиссии — Гватемала, Канада, Нидерланды, Перу, Уругвай, Чехословакия и Швеция — поддержало первый вариант (План раздела). Иран, Индия и Югославия поддержали второй вариант, а Австралия воздержалась.
        KonoGon
        1. Zoldat_A Вчера, 18:32
          Цитата: KonoGon
          О как, уже внёс предложение. Сначала было по не мешаемости, потом по попустительству, потом по разрешению, сейчас внёс предложение и по инициативе. Завтра услышим как Сталин сам, вот этими руками болота осушал и на пару с Бен Гурионом Израильскую независимость провозглашал.
          На всякий случай, "знатокам истории Израиля" в комиссии ООН СССР не было

          Для сомневающихся
          Перед вторым решающим голосованием 29 ноября 1947 года Громыко выступил с более ясным предложением:

          «...Опыт изучения вопроса о Палестине показал, что евреи и арабы в Палестине не хотят или не могут жить вместе. Отсюда следовал логический вывод: если эти два народа, населяющие Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни в этой стране, не могут жить вместе в пределах единого государства, то ничего иного не остается, как образовать вместо одного два государства — арабское и еврейское. Никакого иного практически осуществимого варианта по мнению советской делегации нельзя придумать...»
          Повторюсь для непонятливых
          Не первый год на ВО, реакцию Богоизбранных знаю. Поэтому предупреждаю сразу г...с..р...ча не будет! Лейте словесные помои кому угодно в уши, кроме меня.
          Zoldat_A
          1. KonoGon Вчера, 19:13
            Цитата: Zoldat_A
            Повторюсь для непонятливых
            Для анти Израильских антисемитов, обьясняю ще раз. Потом нарисую, так уж и быть. Комиссия - с 15 Мая 1947 года, Громыко 29 ноября 1947 года , включайте арифмометр или пользуйтесь счётами, не знаю что там у вас, у соседа попросите, чтоб вам разницу растолковали. 15 Мая 1947 года <-> 29 ноября 1947 года. Считайте.
            KonoGon
    3. Вежливый Лось Вчера, 14:58
      Цитата: IMH
      Лжецы и мерзавцы!

      Добавлю - хитрож...адные. Они еще под эту мульку с полокостом с немцев бабла попробуют стрясти. Вот увидите.
      Вежливый Лось
    4. sogdy Вчера, 15:18
      Цитата: IMH
      Может потому что 2млн. убитых поляков, на самом деле это 2млн. убитых польских евреев?

      Поляков убито 19,8 млн. Из них 2 млн. на фронтах. Сначало учи историю.
      И да, Международная конференция по проблемам Холокоста (да-да, турецкая) насчитала, как и наша ГосПрокуратура, 2,3 млн. погибших в лагерях, на пересылках, трудовом фронте и в результате расстрелов евреев. С "еврейскими погромами" было еще круче - за весь 20 век - менее сотни с самой большой натяжкой.
      И не забывай - РФ не признает Холокост.
      sogdy
      1. Krasnodar Вчера, 15:51
        Цитата: sogdy
        Цитата: IMH
        Может потому что 2млн. убитых поляков, на самом деле это 2млн. убитых польских евреев?

        Поляков убито 19,8 млн. Из них 2 млн. на фронтах. Сначало учи историю.
        И да, Международная конференция по проблемам Холокоста (да-да, турецкая) насчитала, как и наша ГосПрокуратура, 2,3 млн. погибших в лагерях, на пересылках, трудовом фронте и в результате расстрелов евреев. С "еврейскими погромами" было еще круче - за весь 20 век - менее сотни с самой большой натяжкой.
        И не забывай - РФ не признает Холокост.

        ?????
        с 2003 года в России тема Холокоста включена в проект государственного стандарта исторического образования, в результате чего наличие её в учебниках стало обязательным.[⇨] Кроме того, отрицание Холокоста в России может преследоваться законодательно.[⇨]
        https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Отрицание_Холокос
        та_в_России

        Вы откуда информацию берёте? )))
        Вам ее кто-то нашептывает? Во сне? ;) Или просто голоса беспокоят..?
        Krasnodar
  4. Аскет Вчера, 14:40
    В уничтожении евреев в Польше активное участие принимали сами поляки — как коллаборационисты, так и польские националисты. В деревне Едвабне 10 июля 1941 года поляки учинили жестокий погром евреев, убив несколько сот человек, а остальных сожгли живьём. В Едвабне погибло более 1500 евреев включая женщин и детей.По данным историков, участие поляков в геноциде было массовым. Поляками было организовано не менее тридцати погромов и массовых репрессий, устроенных в 24 населенных пунктах]. От рук поляков по самым минимальным оценкам погибли десятки тысяч евреев.
    Необходимо вспомнить и про геноцид немцев поляками
    3-го сентября 1939 года подразделения польской армии, жандармерии и полиции, а также отдельные гражданские лица произвели массовые убийства мирного немецкого населения городов Быдгощ (бывший германский Бромберг), Шулитце, а также в десятках городов в районе Познани (Позена). Убийства немецких мирных жителей поражали своей жестокостью. Среди убитых были грудные и малолетние дети с завязанными назад руками и размноженными черепами, молодые девушки исколотые штыками, старики сожжённые заживо. В Бромберге была сожжена протестантская кирха, десятки немецких домов были разрушены и ограблены.

    Часто люди были изуродованы до неузнаваемости, что затрудняло их идентификацию. Было опознано 15 тысяч трупов, но множество тел было не опознано, и по некоторым данным всего было убито около 58 тысяч человек.

    В СССР «братскую» советскую Польшу критиковать было нельзя, а сегодня после внедрения в умы человечества мифа о «Катыни» кидать камень в огород «несчастной жертвы» нацизма и большевизма, какой представляют Польшу на Западе, просто не есть гут.

    Сами власти Польши тактично молчат об этом чудовищном преступлении их предшественников, как и о многих других - против русских и евреев прежде всего.
    Это только один из эпизодов, а то что поляки творили с немцами и евреями после войны описанию не поддаются,
    Аскет
    1. sogdy Вчера, 15:30
      Цитата: Аскет
      участие принимали сами поляки — как коллаборационисты, так и польские националисты.

      Пропустил факты такого же жестокого уничтожения администрации, коллаборационистов и националистов. Счет явно не в их пользу (340 тысяч + до миллиона коллаборационистов, вооруженных, Белоруссии и России). Это их гражданские разборки. Оставь их тараканов им. Туда не лезет даже польская община России.
      sogdy
  5. Alex-a832 Вчера, 14:47
    Удивительно последовательная нация! Говорят о геноциде поляков со стороны гитлеровской Германии и тут же уничтожают памятники советскому солдату, который спас поляков от геноцида. Кочан, видимо, не учёл "политику партии". Тут уж или - или, что называется.
    Alex-a832
    1. rocket757 Вчера, 14:55
      Мож они к нам и за Сусанина претензии предъявят? Типа болотно-дремучий геноцид их предкам устроили!
      Неймётся пшекам.
      rocket757
  6. Radikal Вчера, 14:55
    В Польше: Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет?
    Я бы этот вопрос ещё дальше продлил... sad
    Radikal
  7. профессор Вчера, 15:41
    А у нас нет музея, рассказывающего о геноциде поляков.

    Почему же нет? Тот же "Яд Вашем" подробно рассказывает о геноциде поляков. Т.е. том геноциде который устроили поляки. Пусть приезжает и учится.
    профессор
  8. Rotmistr Вчера, 15:41
    Почему музеи "Холокоста" есть, а музеев "Полокоста" нет

    Надо исправить
    Rotmistr
  9. Дормидонт Вчера, 15:53
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
  10. alta Вчера, 16:44
    В Украине есть Музей ,, Мемориал жертв Голодомора,,
    alta
    1. Маз Вчера, 20:36
      Впечатление , что кроме евреев во ВМВ более никто не гибнул....от токо они... Интересно почему в Германии нет музея германкоста? Хорошая такая выдумка, поставить на службу материальным запросам - память о жертвах фашизма. Немцы тоже жертвы - если идти праздной логикой - 17 000 000 немцев погибло в ВМВ. Что, немцы и советские-русские не вопят на каждом углу о погибших? Хотя их то в разы более пало на полях сражений и в лагерях. Наверное мы не такие. На собственных мертвых гешефт не делаем.Чтим их покой. Помним об ошибках. И не орём на всех форумах - дайте,дайте дайте - вон сколько наших евреев полегло... А наших сколько полегло? Запашок какойто гнилой от этой темы. Лучше бы денег добавили, тем кто был в лагерях и ещё жив. Нищенские гроши платят ,шо в Израиле ,шо в России. А от немцы своих обеспечивают добротно.
      Маз
  11. Irokez Вчера, 18:17
    Цитата: sogdy
    Поляков убито 19,8 млн. Из них 2 млн. на фронтах. Сначало учи историю.

    От куда такая большая цифра о Поляках. Почти в три раза - это что максимализм зашкаливает.
    Irokez
  12. словак Вчера, 18:32
    Начали бы с музея, посвященного преступлениям поляков против русских, украинцев, евреев, и др. Материалов - море и работы немерянно
    словак
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