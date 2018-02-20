00:58 21 февраля

МИД: Оказана помощь десяткам россиян, пострадавших в Сирии при боестолкновении

На официальном сайте министерства иностранных дел России опубликовано заявление внешнеполитического ведомства по поводу оказания помощи пострадавшим в Сирии гражданам России. Речь идёт о россиянах, как подтверждает МИД РФ, принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики вне формирований, в которых находились российские военнослужащие.

Представляем комментарий департамента информации и печати МИД России:
Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.

При этом, учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.



МИД: Оказана помощь десяткам россиян, пострадавших в Сирии при боестолкновении


При этом в департаменте информации и печати МИД России не сообщается о конкретном количестве раненых россиян, которых ранее в СМИ назвали представителями «группы Вагнера».

Напомним, что ранее Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что в Сирии «могли погибнуть предположительно пять россиян, не являющихся военнослужащими». Речь идёт об инциденте, который произошёл в начале февраля в долине реки Евфрат провинции Дейр-эз-Зор. Либеральные СМИ РФ и отдельные зарубежные издания, занимаясь перепечаткой из соцсетей, объявили о «сотнях погибших вагнеровцев». МИД эту информацию опровергает.


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Комментарии 96

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  1. graf1980 Вчера, 16:16
    ну и как это понимать признать то открыто не могем куриных не жватает
    graf1980
    1. Вас Влад Вчера, 16:18
      Цитата: graf1980
      ну и как это понимать признать то открыто не могем куриных не жватает

      По мне,так всё разжевали и в рот положили,чем вам не угодили?
      Вас Влад
      1. Anarchist Вчера, 16:24
        Есть закон о наёмничестве! А по закону всех нужно судить... Закон должен исполнятся всегда!
        "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
        УК РФ, Статья 359. Наемничество
        ....
        Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
        Ключевое определение наемника - "лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения"

        Раз не успели внести поправки, тогда будьте добры...
        Anarchist
        1. Вас Влад Вчера, 16:26
          Цитата: Anarchist
          Есть закон о наёмничестве! А по закону всех нужно судить... Закон должен исполнятся всегда!

          Ещё раз прочитайте:
          Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений
          .
          Вас Влад
          1. Anarchist Вчера, 16:30
            Цитата: Вас Влад
            с разными целями.

            У меня не к МИДу притензии, но к властям правовой сферы...
            Никто не скрывает, что они служили в чвк-вагнера. Думаю, не бесплатно!
            Ключевое определение наемника - "лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения"
            Anarchist
            1. Вас Влад Вчера, 16:32
              Цитата: Anarchist
              У меня не к МИДу притензии, но к властям правовой сферы...

              Ну да, все под этой ходят, всегда есть за что!
              Вас Влад
            2. Leeds Вчера, 16:58
              Но когда в груде клиентов «Ха-ха, очередной фейк» проскакивали иные точки зрения, основанные на нейтральных источниках, овощи начали вспоминать «жён крымских офицеров». Умылись, как обычно, к сожалению.

              Но нашему МИДу стоит отдать должное. Сделали все красиво. Морочили голову до тех пор, пока массы подостыли к этой новости, о гибели русских чвкашников. Потом размыто признали. В итоге, не соврали и людей не шокировали, что американцы наших мужиков там положили.

              Интересно, хватило бы у наших сделать подобное с условными «блэквотерсами», хотя там в основном те, кто в очереди за полосатым паспортом, а не его обладатели.
              Leeds
              1. Вас Влад Вчера, 17:23
                Цитата: Leeds
                Но когда в груде клиентов

                Цитата: Leeds
                овощи начали вспоминать

                От куда вы только берётесь recourse Мыслями своими совсем не озарён!
                Вас Влад
              2. Piramidon Сегодня, 00:04
                Цитата: Leeds
                Но когда в груде клиентов «Ха-ха, очередной фейк» проскакивали иные точки зрения...

                В основном, фейком называли количество погибших ЧВКашников. Ведь сразу был вброс про "стопицот" только убитыми.
                Piramidon
          2. oldseaman1957 Вчера, 16:32
            Цитата: Вас Влад
            Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений
            - Французы уж сколько лет Иностранный легион пользуют, - это так, для примера. А вот мы уважаем только собственные грабли. Такая ментальность, что-ли...
            oldseaman1957
            1. Вас Влад Вчера, 16:37
              Цитата: oldseaman1957
              Такая ментальность, что-ли...

              Ментальность у нас другая за идею это да!За деньги,но против справедливости с этим проблемы.
              Вас Влад
            2. Рязанец87 Вчера, 18:11
              Пример некорректный.
              Иностранный Легион входит в вооруженные силы Франции и официально подчиняется Министерству обороны. Кроме того, был основан совершенно официально и открыто королем Луи-Филиппом в 1831 году.
              Это, мягко говоря, ни разу не ЧВК.
              Рязанец87
            3. GUSAR Вчера, 22:45
              С иностранным легионом пример некорректный. Легион это не частная лавочка, а ОФИЦИАЛЬНОЕ вооруженное формирование, являющееся частью официальных ВС.
              GUSAR
          3. Tiras Вчера, 17:00
            Цитата: Вас Влад
            Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений


            А как они попали в Сирию? Кто их туда доставил? Дал вооружение, обеспечение?
            За дураков людей держат что-ли negative

            Что значит по своей воле? Каждый может сказать, а не поехать ли мне в Сирию по воевать, а то каждый понедельник вылетает рейс в Сирию, где вам будут предложены напитки, вкусная еда, бронижелеты, прекрасный выбор автоматов и пулемётов, средств передвижения, карты местности , бесплатная связь..
            Tiras
            1. Вас Влад Вчера, 17:33
              Цитата: Tiras
              А как они попали в Сирию? Кто их туда доставил? Дал вооружение, обеспечение?

              А ваше какое дело?
              Цитата: Tiras
              За дураков людей держат что-ли

              Раньше при Союзе вам о таких событиях лично не сообщали?Ну кто там и что там?Не положено это,то есть государственная тайна(интерес)!А сейчас вы тут ещё истерики устраиваете как дамы yes требуете чего то fellow Вы серьёзно считаете что вам кто то что то должен объяснять?По мне так умный человек сам поймёт,а провокатор некогда!
              Вас Влад
              1. Капитан Лейтенантов Вчера, 17:36
                Цитата: Вас Влад
                Раньше при Союзе вам о таких событиях не сообщили, кто там и что!

                Тогда тырнета не было.
                Капитан Лейтенантов
                1. Вас Влад Вчера, 17:38
                  Цитата: Капитан Лейтенантов
                  Тогда тырнета не было.

                  Ну да!Ну теперь то каждый суслик агроном и учит, учит и учит как страной управлять, да как воевать правильней fellow
                  Вас Влад
                  1. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:12
                    Цитата: Вас Влад
                    Ну теперь то каждый суслик агроном и учит, учит и учит как страной управлять, да как воевать правильней

                    Многие заблуждаются и самое главное при этом верят в свои заблуждения. wink
                    Капитан Лейтенантов
              2. БАРХАН Вчера, 18:55
                Цитата: Вас Влад
                Раньше при Союзе вам о таких событиях лично не сообщали?Ну кто там и что там?Не положено это,то есть государственная тайна

                Скоро война.Пора привыкать,что языком придётся меньше трепать и очень осторожно фильтровать произносимое и написанное...И за разглашение будет "бан" у стеночки из красного кирпича.И наличие демократии тут ни при чём.Вот в стране эталоне демократии США носители ненужной информации самоубиваются,попадают в аварии и другие летальные неприятности пачками и регулярно...Например за Хилари Клинтон шлейф трупов ,как будто каток по толпе проехал....
                БАРХАН
        2. x.andvlad Вчера, 16:36
          А Вы точно знаете, что не внесли?
          x.andvlad
          1. Anarchist Вчера, 16:39
            Точно! Или можете опровергнуть? Каждое воскресенье просматриваю то, что выдумывают наши законодатели... Есть много вопросов, но не здесь. Не сейчас!
            Anarchist
            1. x.andvlad Вчера, 16:51
              Думаю, что при легализации деятельности ЧВК юридически сделали так, что они под этот закон не подпадают. И скорее всего это увязано с тем, что они работают на государство и его интересы.
              Иначе, эти ребята не посещали бы Кремль.
              Цитата: Anarchist
              Каждое воскресенье просматриваю то, что выдумывают наши законодатели..

              Видимо, не все юридические документы Вы имеете возможность читать. Особенно некоторые внутреведомственные инструкции и приказы.
              x.andvlad
              1. Anarchist Вчера, 17:11
                Какие, нафиг, инструкции и приказы? Есть закон! Его не шифруют! Он обязателен к исполнению!
                Anarchist
                1. Кент0001 Вчера, 18:43
                  Упертость-не лучшая черта характера. Объясняю: есть такие Интересы Государства, когда на Законы не смотрят, точнее эти интересы выводят из-под Законов. Ведь убивать нельзя? Так? Но вспомните ледоруб в одной неспокойной голове и конфетки из киева от соратников, а может и чай в лондонском кафе. не мы это придумали и не только мы ЭТИМ пользуемся. А те кто там был и часть этих лиц погибла-есть один из инструментов продвижения интересов Государства. За сим считаю тему исчерпанной и закрытой.
                  Кент0001
                  1. Anarchist Вчера, 18:50
                    Цитата: Кент0001
                    интересы выводят из-под Законов

                    Это и есть особенная черта нашей политики по отношению к алигархату!
                    Именно поэтому закон должен исполняться всегда! Даже не смотря на то, что страдают "Правые" (те, кто за истинно-правое дело)...
                    Anarchist
                  2. куртка бейна Вчера, 20:01
                    Цитата: Кент0001
                    Объясняю: есть такие Интересы Государства, когда на Законы не смотрят, точнее эти интересы выводят из-под Законов..

                    Неужели в России всё тоже самое, как и у плохих американцев? request
                    а может и чай в лондонском кафе.

                    Многие про это в курсе. lol
                    куртка бейна
        3. kapitan92 Вчера, 16:44
          Цитата: Anarchist
          Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

          А почему Вы считаете, что между властями Сирии и "организацией Вагнера" пишу организацией, т.к. в официальных документах ЧВК скорее всего не звучит. Так вот, правительство Сирии заключает Договор на оказание охранных услуг и перечисляет средства.
          Берет на себя вооружение этой организации и тактическое "руководство".
          В этом случае можно объяснить участие "вагнеровцев" в отжатии НПЗ . Для войны нужны деньги, з/пл тех же спецов, восстановление экономики и т.д.
          Поэтому не надо бросаться словами "наемник"! hi
          kapitan92
          1. Anarchist Вчера, 16:48
            Цитата: kapitan92
            Договор на оказание охранных услуг и перечисляет средства.

            принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики
            Цитата: Anarchist
            Ключевое определение наемника - "лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения"

            Нужно учиться называть вещи своими именами!
            Anarchist
            1. kapitan92 Вчера, 16:55
              Цитата: Anarchist
              принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики

              А откуда Вы знаете, что они принимали участие в боестолкновениях? Они охраняли кварталы ДэЗ или памятники Пальмиры. laughing
              При атаках духов, безусловно выполняли свои функции. laughing
              Мы многого не знаем: кто патронирует "вагнеровцев", кто и как платит и т.д.
              Последние события и домыслы, лишний раз показывают , что закон о ЧВК в РФ давно назрел, вот только наши думачки "резину" тянут с 2015г. hi
              kapitan92
              1. Anarchist Вчера, 16:59
                Цитата: kapitan92
                А откуда Вы знаете, что они принимали участие в боестолкновениях?

                Потому что МИД это сказал!-"принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики". Читать не умеете?
                Anarchist
                1. kapitan92 Вчера, 17:03
                  Цитата: Anarchist
                  Потому что МИД это сказал!-"принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики".

                  Выполнение охранных функций, подразумевает предполагаемые боестолкновения.
                  Цитата: Anarchist
                  Читать не умеете?

                  А Вы думать разучились?
                  kapitan92
                  1. Anarchist Вчера, 17:13
                    Почитайте закон о охранниках, там ни слова о боестолкновениях!
                    Цитата: kapitan92
                    А Вы думать разучились?

                    Это о Вас! Не советую переходить на личности...
                    Anarchist
          2. x.andvlad Вчера, 17:02
            Цитата: kapitan92
            Поэтому не надо бросаться словами "наемник"!

            Да не переживайте Вы так. Это из области сравнения "разведчика" и "шпиона". Просто, пока к этому еще не все привыкли.
            x.andvlad
            1. kapitan92 Вчера, 17:08
              Цитата: x.andvlad
              Да не переживайте Вы так. Это из области сравнения "разведчика" и "шпиона". Просто, пока к этому еще не все привыкли.

              Да Я, собственно и не переживаю. Для одних "моджахеды" для других "партизаны", в сложное время живем! hi
              kapitan92
        4. Олег Викторович Вчера, 16:51
          Граждане РФ, действующие на территории САР в целях получения материального вознаграждения, не проживающие постоянно на её территории, не являющиеся лицами, направленными для исполнения официальных обязанностей (ХтоЗнает, что есть "официальные" обязанности), являются гражданами государства, участвующего в вооружённом конфликте или военных действиях. Или кто-то будет отрицать участие РФ в конфликте в САР на вполне законных основаниях? Ну, тогда какое наёмничество? Де-юре...
          Олег Викторович
          1. Anarchist Вчера, 16:57
            Цитата: Олег Викторович
            Де-юре...

            Свободу Юрию Деточкину? А что с "нашими" суннитами делать?
            Anarchist
        5. Кент0001 Вчера, 18:38
          Как в том фильме: "какие ваши даказательства? мы ни вчем, ни в чем не виноваты". Кстати фраза заодно и проверка на возраст laughing
          Кент0001
          1. Anarchist Вчера, 18:53
            Цитата: Кент0001
            "какие ваши даказательства? мы ни вчем, ни в чем не виноваты". Кстати фраза заодно и проверка на возраст

            "Красная жара"! Тут возраст может сильно розниться...В начале девяностых это кино смотрели и стар, и млад!
            Anarchist
      2. purple Вчера, 17:15
        ну если тупенький то тяжело... сочуствую
        purple
    2. Гардамир Вчера, 16:25
      куриных не жватает
      точнее не железные.
      Гардамир
      1. Вас Влад Вчера, 17:47
        Цитата: Гардамир
        точнее не железные

        Как вы в унисон вошли lol
        Вас Влад
    3. DMB_95 Вчера, 16:31
      Цитата: graf1980
      ну и как это понимать признать то открыто не могем

      Подразделения , в которых служат НЕ военнослужащие РФ как раз и существуют для проведения подобных акций . Об их потерях официально могут вообще ничего не говорить , и те , кто там служит заранее об этом знают . Это мировая практика , которую не мы придумали . Цинично , конечно .
      DMB_95
    4. x.andvlad Вчера, 16:32
      Уважаемый, такую информацию никто никогда и нигде открыто не озвучивает.
      Вас не устаивает, что в России есть добровольцы воевать? Или то, что они иногда погибают? Так они были всегда. И то что они иногда погибают - это естественно, т .к . это сами понимаете, не турпоход.
      x.andvlad
  2. 30 вис Вчера, 16:17
    Ну , что тут скажешь ... Выздоровления раненым бойцам ! Война ,мать её так .....
    30 вис
    1. к174ун7 Вчера, 16:55
      Маша неточно выразилась. Они там были не с разными целями, а с целью истребления террористов, вскормленных и обколотых заокеанскими "партнерами". А это та же самая цель с которой находятся в Сирии военнослужащие РФ. Они там воюют, иногда получают ранения и погибают. Кроме того не прозвучало, что наши пострадали от удара авиации США. Мы получили очередной безнаказанный удар в спину. Значит их надо как следует прикрывать войсковой ПВО, и оснащать ПЗРК.
      к174ун7
  3. куртка бейна Вчера, 16:17
    Речь идёт о россиянах, как подтверждает МИД РФ, принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики

    Внезапно...
    куртка бейна
  4. Лесс Вчера, 16:19
    Всё страньше и страньше...
    Лесс
  5. taiga2018 Вчера, 16:20
    ну хоть так,чем никак,и сейчас,чем никогда...
    taiga2018
    1. twviewer Вчера, 16:46
      "Она утонула" (с)
      только в этот раз уже без комиссии ибо как ево этот электорат и так сожрет.
      twviewer
  6. А. Привалов Вчера, 16:21
    Тайком приехать в чужую далёкую страну, тайком воевать, тайком погибнуть, тайком быть похороненным, а твоя собственная страна не признаёт даже факта твоей гибели... Ну, да, не она же тебя туда послала. Это ты сам для себя так решил. Возможно, что успел немного заработать и домой переслать, посмертно семья ещё что-то получит... Всё равно, не могу я это переварить. Человек я не молодой, видимо, вместе со мной мои взгляды устарели...
    Будь благословенна память о всех погибших там ребятах...
    Быстрейшего выздоровления раненным.
    А. Привалов
    1. Вас Влад Вчера, 17:54
      Цитата: А. Привалов
      Тайком приехать в чужую далёкую страну, тайком воевать, тайком погибнуть, тайком быть похороненным, а твоя собственная страна не признаёт даже факта твоей гибели... Ну, да, не она же тебя туда послала. Это ты сам для себя так решил.

      Ну это с вашей стороны политика двойных стандартов!Вы не находите?
      Вас Влад
      1. А. Привалов Вчера, 19:18
        Цитата: Вас Влад

        Ну это с вашей стороны политика двойных стандартов!Вы не находите?

        Двойной стандарт, это когда одних своих погибших граждан называют героями и награждают посмертно, а от других отворачиваются, стыдливо прячут глаза, рассказывают какие-то нелепые байки и не признают даже своими. Вы не находите?
        А. Привалов
        1. А. Привалов Вчера, 19:31
          С одной стороны, позволять и поощрять существование ЧВК, а с другой иметь статью
          по которой наемничество — это уголовное преступление. (Участие в боевых действиях на территории другого государства за деньги карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.) Вот это -- двойной стандарт. Вы не находите?
          А. Привалов
          1. Вас Влад Вчера, 19:43
            Цитата: А. Привалов
            С одной стороны, позволять и поощрять существование ЧВК, а с другой иметь статью

            Это не суть!
            Вы как то в сторону стали отходить..
            Вас Влад
            1. А. Привалов Вчера, 19:52
              Цитата: Вас Влад

              Это не суть!
              Вы как то в сторону стали отходить..

              Я внятно и прямо высказал своё мнение по теме статьи. Чётко выразил свои чувства в отношении погибших и раненных. В этом суть. Вы стали искать в моих словах какие-то "двойные стандарты". Так кто в сторону отходит? Не валите с больной головы на здоровую, уважаемый.
              А. Привалов
              1. Вас Влад Вчера, 20:05
                Цитата: А. Привалов
                Вы стали искать в моих словах какие-то "двойные стандарты"

                Ну хорошо давайте попробуем заново!Вы как я вижу живёте в Израиле и что такое ЧВК вы должны понимать!На западе работа ЧВК это данность и традиция!Так вот когда их ложат, ну скажем на Украине, ну вот не кто про них не вспоминает на западе и не высказывает не каких озабоченностей и статейки даже в захудалой газетёнке не напишут!А почему вы наше руководство упрекаете?
                Вас Влад
          2. Вас Влад Вчера, 19:53
            Цитата: Вас Влад
            И что много мы слышим от наших западных партнёров о потерях их ЧВК?

            А их мноогоо полегло yes
            Так они эти западники тоже это того
            Цитата: А. Привалов
            Тайком приехать в чужую далёкую страну, тайком воевать, тайком погибнуть, тайком быть похороненным, а твоя собственная страна не признаёт даже факта твоей гибели... Ну, да, не она же тебя туда послала. Это ты сам для себя так решил. Возможно, что успел немного заработать и домой переслать, посмертно семья ещё что-то получит..

            Или что положено Юпитеру, то не положено Быку?
            Вас Влад
        2. Вас Влад Вчера, 19:36
          Цитата: А. Привалов
          Двойной стандарт,

          Это когда для одних правильных можно,а для нас это
          Цитата: А. Привалов
          это когда одних своих погибших граждан называют героями и награждают посмертно, а от других отворачиваются, стыдливо прячут глаза, рассказывают какие-то нелепые байки и не признают даже своими

          Вы знаете сколько западных ЧВК воюет нав Украине и в Сирии?И что много мы слышим от наших западных партнёров о потерях их ЧВК?
          Вас Влад
    2. куртка бейна Вчера, 19:38
      Цитата: А. Привалов
      Тайком приехать в чужую далёкую страну, тайком воевать, тайком погибнуть, тайком быть похороненным, а твоя собственная страна не признаёт даже факта твоей гибели..

      куртка бейна
  7. БВС Вчера, 16:22
    Вынужденное сообщение, причем с длиннейшей задержкой. Понравился пассаж об гражданах стран СНГ - мм было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.
    То есть теперь, если где-то на земном шаре пострадают граждане стран СНГ, то Российская Федерация окажет содействие для возвращения в Россию где, они пройдут курс лечения в медицинских учреждениях. И наверное бесплатно. Да и транспортировка их тоже будет бесплатно.
    Круто!
    БВС
    1. purple Вчера, 17:18
      это всегда так было, граждан СНГ всегда спасают и вывозят, отовсюду
      purple
  8. АнтиFREEZ Вчера, 16:23
    есть и раненые – их несколько десятков

    В нехилый замес попали мужики.
    Желаю всем скорейшего выздоровления.
    АнтиFREEZ
  9. Архивариус Вася Вчера, 16:24
    Сначала нет, потом пару человек погибло, далее уже несколько россиян, затем несколько десятков ранено, ну тогда следующая публикация про пару сотен... И конечно надо "замылить" картину, мол это потери не ЧВК Вагнера, а так....в общем. Тьфу, ребята погибли а они зас*али признать это. negative
    Архивариус Вася
    1. purple Вчера, 17:20
      ребята за олигархов погибли которым захотелось нефти, причем тут Россия? Чисто деловой контракт, отожмете как в 90-х бабло получите, просто у курдов крыша круче оказалась
      purple
  10. Гардамир Вчера, 16:28
    оказания помощи пострадавшим в Сирии гражданам России.
    после лечения, пойдут по статье 208
    Гардамир
  11. Водоплавающий Вчера, 16:30
    Цитата: А. Привалов
    н

    Не думаю, что Ваше взгляды устарели. Думаю, в ГШ сидят люди в военной форме с устаревшими взглядами.
    До чего же моя Россия слаба, которая и при желании не может дать ответку!?
    Водоплавающий
  12. Какой-то Компот Вчера, 16:30
    Даже десяткам
    Да уж
    Какой-то Компот
  13. samarin1969 Вчера, 16:34
    Заявление, одно другого "туманней"...что вроде "в некотором царстве, в некотором государстве"...Пусть погибли "5 лиц" и десятки раненных...Ну так пусть МИД озвучит нам врагов без кавычек, виновников их гибели и ранений...Страна должна знать своих героев, антигероев и врагов....А так - это какой-то "мозговой мельдоний".
    samarin1969
  14. voyaka uh Вчера, 16:35
    Какой-то участник замеса сообщил (как-бы методом исключения),
    что из 550 бойцов ЧВК, вышедших в бой, "около 200 вышли обратно целыми, без ранений".
    Из этого можно предположить, что убитых и раненых было порядка 300.
    voyaka uh
  15. ShM05 Вчера, 16:52
    Стрелков оказывается был прав, потихоньку правда все равно всплывёт, как бы не старались МИД и МО заглушить информацию, обосрались конкретно, вот и приходится по частям выдавать информацию, раненым здоровья, а близким погибших соболезнования.
    ShM05
    1. serg999 Вчера, 18:47
      Кто "обосрался"?
      serg999
  16. demo Вчера, 17:07
    Не знаю.
    Прислали видио.
    Если это про наших, из так называемого "Вагнера", то я им сочувствую.
    Били, действительно, как куропаток.
    И ни одного ПЗРК. Такое ощущение что те, кто рулил вертолетами, об этом знали наверняка.
    demo
    1. АнтиFREEZ Вчера, 18:20
      Цитата: demo
      Прислали видио.

      Поделитесь со всеми. Посмотрим,подумаем,обсудим.
      АнтиFREEZ
    2. serg999 Вчера, 18:49
      Цитата: demo
      Не знаю.
      Прислали видио.
      Если это про наших, из так называемого "Вагнера", то я им сочувствую.
      Били, действительно, как куропаток.
      И ни одного ПЗРК. Такое ощущение что те, кто рулил вертолетами, об этом знали наверняка.

      Так поделись. Если не балаболка конечно...
      serg999
      1. Disant Вчера, 20:55
        так они только кудахтать могут. прислали, только не могут разобраться - это видео или компьютерная игра. и скакой страны
        Disant
  17. gorgo Вчера, 17:12
    Вообще конечно... Нет, я понимаю, что не вижу и сотой доли картины, и им там видней, но... Ребята, ну есть дипломатические политессы и "так принято", никто не может официально сказать, что США - враг, например. Только партнер - не более. но ведь все-то все понимают. Так и здесь. Вы можете официально не признавать и т.п., но ведь тоже все все понимают. Понимают, что люди с оружием из России просто так в Сирию не попали бы. Понимают, что они выполняли те задачи, которые по разным причинам не могли выполнять кадровики. Понимают это и наши, и те с другой стороны. Ну и как вы выглядите после этого? Вам плюнули в лицо, а вы утерлись и дипломатично заявили, что нам не плевали в лицо, а плевали не нам а другим лицам, которые проходят курс реабилитации. Ок, но вокруг все видели и поняли...
    Не знаю, конечно, ситуация сложнейшая, и наверное не время сейчас махать кулаками, но... как говорится, назвался груздем - полезай! На каждом шагу кричите, что мы ого-го! что конец мировому гегемону! ура! А вот после таких сопливых объяснений и утираловок будет у либеральной общественности еще один повод посмеяться над Россией "встающей с колен".
    Немного противно, честно говоря, от таких вот объяснений. Лучше уж молчите. Умнее покажетесь.
    gorgo
  18. MadCat Вчера, 17:15
    Стрелков был прав во всем, наногении из МО облажались по полной.
    MadCat
    1. АнтиFREEZ Вчера, 18:22
      Цитата: MadCat
      Стрелков был прав во всем

      А как его шпыняли на этом ресурсе в превые дни sad
      АнтиFREEZ
  19. KonoGon Вчера, 17:18
    Интересно было бы выслушать представителей клана который тут на страницах сайта орал "Нас там не было и нет". Недели не прошло, можно и поднять, матерьяльчик то.
    KonoGon
  20. серж сибиряк Вчера, 17:20
    Правда всегда всплывает,Рано или поздно,но всё равно всплывает. И ещё"Лучше горькая правда,чем сладкая ложь." А нынешняя власть взяла за основу своей деятельности ,как раз последнее.Думаю "доживу ли до открытой и правдивой информации.
    серж сибиряк
  21. Хорт Вчера, 17:33
    Напомним, что ранее Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что в Сирии «могли погибнуть предположительно пять россиян, не являющихся военнослужащими»
    зазвизделась тётка последнее время. Лавры Псаки покоя не дают видать...

    Задним числом таки признали...
    Хорт
  22. Xscorpion Вчера, 17:34
    Цитата: Гардамир
    оказания помощи пострадавшим в Сирии гражданам России.
    после лечения, пойдут по статье 208


    Да прям,речь идет вообще о раненых россиянах.За все время войны в Сирии.Это могут быть бизнесмены,туристы,журналисты,простые работяги,сотрудники транспортных или топливных компаний и многие другие.Разумеется все хотят увидеть в этом числе сотрудников ЧВК.Но увы,эти бойцы проходят лечение в госпиталях Министерства Обороны,так что инфа по ним будет закрыта.Так что не обольщайтесь.
    Xscorpion
    1. Dym71 Вчера, 17:58
      Цитата: Xscorpion
      Да прям,речь идет вообще о раненых россиянах.За все время войны в Сирии.Это могут быть бизнесмены,туристы,журналисты,простые работяги,сотрудники транспортных или топливных компаний и многие другие.


      В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков.
      Dym71
  23. Xscorpion Вчера, 17:43
    Цитата: БВС
    Вынужденное сообщение, причем с длиннейшей задержкой. Понравился пассаж об гражданах стран СНГ - мм было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.
    То есть теперь, если где-то на земном шаре пострадают граждане стран СНГ, то Российская Федерация окажет содействие для возвращения в Россию где, они пройдут курс лечения в медицинских учреждениях. И наверное бесплатно. Да и транспортировка их тоже будет бесплатно.
    Круто!


    Ну вообще такое делается всегда и не только в отношении граждан СНГ.Вы удивитесь ,но в российских лечебных учреждениях находятся постоянно тысячи человек из разных стран,не имеющих российского гражданства,которых туда привезли бесплатно из разных уголков мира,где происходили чрезвычайные ситуации.Это нормальное явление для цивилизованных стран.
    Xscorpion
  24. rumpeljschtizhen Вчера, 17:50
    Ну вот и правда и выясняется о я кобы 5 - 6 погибших.....(стрелков прав)
    rumpeljschtizhen
  25. стилет Вчера, 18:40
    Здесь еще версия этого события. https://youtu.be/4_NsWXfSlCQ
    стилет
  26. Separ Вчера, 18:54
    Это все наши Русские люди и не надо от них отмахиваться. В Афгане при штурме дворца Амина тоже сначала говорили примерно так же "...никаким образом не участвовали военнослужащие Советской Армии..", а потом оказалось что герои и покруче чем всякие "котики-тошнотики". Буду ждать с нетерпением нашей ответки по типа всяким "котикам"
    Separ
    1. куртка бейна Вчера, 19:43
      Цитата: Separ
      . Буду ждать с нетерпением нашей ответки по типа всяким "котикам"

      Надеюсь, МО РФ сначала запросит американцев, не их ли это военнослужащие и лишь получив ответ, что нет - вдарит по этим "котикам-тошнотикам"? feel
      куртка бейна
  27. Грац Вчера, 19:15
    вопрос когда мы ударим по американцам?
    сдачу всегда надо давать , а МИД жуёт сопли последние 2 года при таких случаях
    Грац
  28. Нормаль ок Вчера, 19:19
    Их там нет. Однако раненых вывезли. Чудо однако.
    Нормаль ок
  29. Xscorpion Вчера, 19:47
    Цитата: Dym71
    Цитата: Xscorpion
    Да прям,речь идет вообще о раненых россиянах.За все время войны в Сирии.Это могут быть бизнесмены,туристы,журналисты,простые работяги,сотрудники транспортных или топливных компаний и многие другие.


    В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков.


    Я уже написал,кто это был.Во времена Чеченских компаний тоже было очень много погибших граждан России,причем с обеих сторон.На Донбассе в нацистских батальонах также немало граждан России,даже известные актеры есть .Даже во французком Иностранном Легионе много граждан РФ служат.И в сотнях других стран тоже есть граждане РФ.Везде где есть посольства России,их представительства,предприятия или понятным вам языком выражаясь ,проходит газовая или нефтяная труба, везде будут граждане России..И они бывает умирают.И почитайте оригинал этой новости.В ней написано,что СКОРЕЕ ВСЕГО имеется в виду недавний удар американцев.Тут просто 3 ответа на 3 разных вопроса соединили в одно и убрали лишнее для сенсации.
    Xscorpion
  30. котовский Вчера, 20:27
    Прямо праздник какойто у нытиков...Да,не железные,да убивают..Еврейским друзьям может и простительно...Но тем кто русскими себя считает,не стремно? Стыдно им за родину...Иди выпей и жене поплачься..
    Админы вы получается соучастники,сего шабаша...Минусов нет...А в коментах сплошные троли..
    котовский
  31. gsev Вчера, 22:06
    А зачем сообщать сколько погибло и ранено. Это военная тайна. Американская разведка очень много даст за получение точных данных. Вот либеральная пресса и пытается подзаработать.
    gsev
  32. kunstkammer Вчера, 23:56
    Цитата: Anarchist
    Нужно учиться называть вещи своими именами!

    Политика у нас в стране капиталистическая (грубо говоря, человек человеку - волк) , а у людей сознание ещё вполне социалистическое (друг, товарищ и брат).
    Правители умело используют это - сами едят всех без стеснения (тоже наёмное войско для решения нефтяных интересов), а для народа периодически включают старую пластинку... братский народ Украины, сирийцы или даже сербы.
    Надоело двурушничество властей.
    kunstkammer
  33. kunstkammer Сегодня, 00:24
    Цитата: kunstkammer
    Цитата: Anarchist
    Нужно учиться называть вещи своими именами!

    Политика у нас в стране капиталистическая (грубо говоря, человек человеку - волк) , а у людей сознание ещё вполне социалистическое (друг, товарищ и брат).
    Правители умело используют это - сами едят всех без стеснения (тоже наёмное войско для решения нефтяных интересов), а для народа периодически включают старую пластинку... братский народ Украины, сирийцы или даже сербы.
    Надоело двурушничество властей.

    и ещё хочу добавить:
    сейчас идёт предвыборная компания и правители включили для народа старую пластинку: Ах, у Грудинина есть счёт в западном банке!
    Народ прямо оторопел. Откуда у простого капиталиста имеется счёт. Ужас! Прямо зрада.
    А то, что в капиталистической стране человеку бизнеса не иметь таких счетов (и не одного) просто нельзя - это как? Спросите всю путинскую камарилью - сколько они сами или их домочадцы имеют таких счетов? Скромно потупят глазки - голубые бюджетные воришки.
    Грудинин такой же капиталист как и другие, но национально ориентированный. Ему надо свою кулубнику здесь продавать, а для этого надо чтобы народ имел деньги не только на хлеб и воду, но и на его скоропортящийся товар.
    А вот Миллеру, Сечину или Грефу важнее мнение на западе - их бизнес не для своего народа. Им надо, чтобы лучше жили люди на западе и пользовались их услугами.
    Путинские эффективные друзья крадут в России и вывозят всю страну на продажу.
    Я за Грудинина! Даже пусть он и капиталист. С новыми Морозовым и Третьяковым мы страну поднимем. А с кудриными и наибулиными будущего у России нет.
    kunstkammer
  34. kunstkammer Сегодня, 00:49
    Наша бандитская власть вспомнила свою бурную молодость и стала использовать свои бандитские методы уже за границей. ЧВК - это забытые в 90-х боевики - бандюки. Тогда в бандиты тоже многие от безысходности подались.
    Не ЧВК - ВЧК надо создавать и лелеять наградами. А платить достойную зарплату в русской армии. Такую как у этих наёмников - от 500 до 2, 5 тысяч долларов в день на войне. А не 150 тыс рублей как убитому русскому лётчику - герою.
    kunstkammer
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