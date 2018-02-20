МИД: Оказана помощь десяткам россиян, пострадавших в Сирии при боестолкновении

Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений.



При этом, учитывая, что речь идёт о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях.

На официальном сайте министерства иностранных дел России опубликовано заявление внешнеполитического ведомства по поводу оказания помощи пострадавшим в Сирии гражданам России. Речь идёт о россиянах, как подтверждает МИД РФ, принимавших участие в боестолкновении на территории Сирийской Арабской Республики вне формирований, в которых находились российские военнослужащие.Представляем комментарий департамента информации и печати МИД России:При этом в департаменте информации и печати МИД России не сообщается о конкретном количестве раненых россиян, которых ранее в СМИ назвали представителями «группы Вагнера».Напомним, что ранее Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что в Сирии «могли погибнуть предположительно пять россиян, не являющихся военнослужащими». Речь идёт об инциденте, который произошёл в начале февраля в долине реки Евфрат провинции Дейр-эз-Зор. Либеральные СМИ РФ и отдельные зарубежные издания, занимаясь перепечаткой из соцсетей, объявили о «сотнях погибших вагнеровцев». МИД эту информацию опровергает.