БДК "Петр Моргунов" спустят на воду в мае 2018 года

Во второй половине мая БДК "Петр Моргунов" должен быть спущен на воду

Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", строящийся для ВМФ России на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", планируется спустить на воду в мае 2018 года, сообщил пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов, передает ТАСС.- сказал он, добавив, что передача корабля ВМФ состоится, как и планировалось ранее, в 2018 году.По словам Михайлова, 2017 год "десантник" "закончил закрытием первого технологического этапа - окончанием стапельной сборки корпуса корабля", а в 2018-м "заказ ожидают крупномасштабные работы, в том числе - агрегатная замена главного двигателя". Собеседник пояснил, что, по данным специалистов, "сложнейшая операция проводится для того, чтобы устранить проблему c управлением корабля, которая была выявлена в ходе испытаний головного БДК проекта 11711 – БДК "Иван Грен".Вся эта работа должна закончиться к концу апреля, чтобы во второй половине мая корабль был спущен на воду".Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" заложен на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде 11 июня 2015 года, в настоящее время он находится на стапеле на предспусковой позиции.Корабли этого проекта разработки Невского проектно-конструкторского бюро имеют водоизмещение 5 тысяч тонн. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.