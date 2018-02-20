01:04 21 февраля

БДК "Петр Моргунов" спустят на воду в мае 2018 года

Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", строящийся для ВМФ России на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", планируется спустить на воду в мае 2018 года, сообщил пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов, передает ТАСС.

Во второй половине мая БДК "Петр Моргунов" должен быть спущен на воду
- сказал он, добавив, что передача корабля ВМФ состоится, как и планировалось ранее, в 2018 году.

БДК "Петр Моргунов" спустят на воду в мае 2018 года



По словам Михайлова, 2017 год "десантник" "закончил закрытием первого технологического этапа - окончанием стапельной сборки корпуса корабля", а в 2018-м "заказ ожидают крупномасштабные работы, в том числе - агрегатная замена главного двигателя". Собеседник пояснил, что, по данным специалистов, "сложнейшая операция проводится для того, чтобы устранить проблему c управлением корабля, которая была выявлена в ходе испытаний головного БДК проекта 11711 – БДК "Иван Грен".

Вся эта работа должна закончиться к концу апреля, чтобы во второй половине мая корабль был спущен на воду".

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" заложен на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде 11 июня 2015 года, в настоящее время он находится на стапеле на предспусковой позиции.

Корабли этого проекта разработки Невского проектно-конструкторского бюро имеют водоизмещение 5 тысяч тонн. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Использованы фотографии: http://sdelano-u-nas.mirtesen.ru/
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Комментарии 16

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  1. Игорь В Вчера, 16:34
    Ну вот, результаты модернизации не заставили себя ждать.
    Просьба в заголовке исправить ошибку: это не большой противолодочный корабль.
    Игорь В
    1. Гигант мысли Вчера, 16:40
      Этот корабль будет построен гораздо быстрее, чем головной Иван Грен, что несомненно радует, только жаль, что серия этих БДК уже заканчивается следующим кораблём.
      Гигант мысли
      1. Тикси-3 Вчера, 16:43
        Цитата: Гигант мысли
        серия этих БДК уже заканчивается следующим кораблём.

        и это правильно, такие неудачные корабли нам не нужны вообще! уже давно пора новые выпускать... УДК...
        Тикси-3
        1. Berkut24 Вчера, 19:23
          уже давно пора новые выпускать... УДК...

          Тут проблема "раздвоЯица". В "сирийском экспрессе" основную работу выполняли не БДК, а старые турецкие сухогрузные корыта. Купленные за копейки на грани списания. Ходили они не долго, но задачу выполнили. Поэтому, очевидно, в дальнейшем нужно строить действительно УДК, но наравне с ними нужно так же закладывать более дешёвые и простые сухогрузы для ВМФ, с простейшим оборонительным вооружением от пиратов. В случае чего, придавать сухогрузам в эскорт боевую единицу на уровне сторожевика.
          Berkut24
      2. oldseaman1957 Вчера, 16:47
        Цитата: Гигант мысли
        Этот корабль будет построен гораздо быстрее, чем головной Иван Грен,
        - Сейчас наша главная "болячка" - это корабельные дизеля. И как понять: "агрегатная замена главного двигателя"? Ну, а потом - всё остальное...
        oldseaman1957
        1. Игорь В Вчера, 17:02
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Гигант мысли
          Этот корабль будет построен гораздо быстрее, чем головной Иван Грен,
          - Сейчас наша главная "болячка" - это корабельные дизеля. И как понять: "агрегатная замена главного двигателя"? Ну, а потом - всё остальное...

          Машина состоит из агрегатов, сборочных единиц и деталей. Агрегат - это законченная сборочная единица, выполняющая определённую функцию и имеющая свои характеристики. Например - редуктор.
          В данном случае, видимо, нет смысла менять всю машину, а идёт замена только её частей - агрегатов.
          Игорь В
    2. poquello Вчера, 16:43
      Цитата: Игорь В
      Ну вот, результаты модернизации не заставили себя ждать.
      Просьба в заголовке исправить ошибку: это не большой противолодочный корабль.

      этт ещё надо посмотреть как сделают, а то получится противодесантный, типа десантников гнобить
      poquello
    3. баклан Вчера, 18:24
      Ну и сразу ещё таких парочку заложить...Не тормозим, закрепляем успех...
      баклан
  2. Комментарий был удален.
    1. Rusland Вчера, 16:39
      Опечатка. Противолодочник тоже не плохо бы, ждём.
      Rusland
  3. БВС Вчера, 17:01
    Тепловозостроители Коломенского завода еще не могут обеспечить корабельное качество двигателей. Морской корабль все же не тепловоз, хотя и тепловозы должны иногда двигаться задним ходом.
    БВС
    1. donavi49 Вчера, 18:25
      В целом да. На Горшкове сломали коленвал - сейчас разбираются кто виноват флотские или заводской брак. Но у них хоть есть перспектива в виде Д500. Может к 22-25 году доберется до флота относительно современный дизель.

      А вот 56 цилиндровые высокооборотистые "шедевры" от Звезды не блеск с ресурсом в 8000 часов. При Хрущеве - это было еще нормально (когда двигатель и делали), но сегодня его экономичность, периоды между ТО/переборкой - просто каменный век.
      donavi49
  4. Лексус Вчера, 17:15
    Он какой-то маленький и кургузый, но, как говорится,
    на безрыбье и рак рыба

    Тем временем Китае уже полноценный УДК строят, по типу и размерности Wasp.
    Лексус
    1. Romario_Argo Вчера, 22:54
      а у нас пока по плану обновление МПК (корветы 20380, 20385), МРК (22800, 21631), Сторожевики (22160), Фрегаты (11356, 22350), Тральщики (12700), Разведчики (18280), БДК (11711), Гидрографы, Морские и Рейдовые буксиры, Танкеры....
      и только потом когда раскрутимся - приступим и к УДК, Эсминцам (22350М) и Авианосцам...
      Romario_Argo
      1. Лексус Вчера, 23:13
        корветы 20380, 20385

        "Полимент-Редут" работает?
        22800, 21631

        С китайскими дизелями?
        22350

        Один доводится, ещё один строится. Этого достаточно?
        12700

        То же самое.
        22350М

        Это фрегат. Пока во "влажных" мечтах.
        Лексус
        1. Romario_Argo Вчера, 23:17
          планомерно загружаем наши судоверфи заказами на десятилетие, чтобы не пришлось потом кастрюли выпускать и ими же зарплату выдавать
          Romario_Argo
  5. Рязанец87 Вчера, 18:01
    Цитата: Гигант мысли
    Этот корабль будет построен гораздо быстрее,

    Это не так сложно, учитывая сроки постройки и сдачи "Ивана Грена".
    Впрочем, в сдачу "Моргунова" в 2018 году не верю. Спустят в во второй половине мая значит, доделают, сформируют и заселят экипаж, проведут швартовные испытания, ЗХИ и госы за 6 месяцев? Даже при отсутствии серьезных замечаний - фантастика для нашего судостроения.
    Рязанец87
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