01:03 21 февраля

СМИ: Ирак заинтересовался покупкой ЗРС С-400

В Россию прибыла делегация министерства обороны Ирака, чтобы обсудить условия покупки зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает арабское информационное агентство Al Sura.

СМИ: Ирак заинтересовался покупкой ЗРС С-400


Издание отмечает, что иракские военные изначально намеревались купить новейшие российские зенитные комплексы еще в 2014 году, но приобретению ЗРК помешала война с международными террористами из запрещенной в России организации "ИГ". Поэтому военный бюджет был перераспределен в пользу закупки других видов вооружений, прежде всего бронетехники, автомобилей и боеприпасов.
После битвы за Мосул военные Ирака снова выразили готовность закупить С-400.


Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту территории и баз ВВС от ударов с воздуха
- пишет агентство.

ЗРК С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет, передает РГ-Сила.

Использованы фотографии: https://al-sura.com/
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Комментарии 44

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  1. ul_vitalii Вчера, 16:45
    Всё ближе и ближе к американским рукам, останется только в их карман положить. Название С-400 заменить на С- ДЛЯ ВСЕХ.
    ul_vitalii
    1. Muvka Вчера, 16:47
      Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать.
      Muvka
      1. ul_vitalii Вчера, 16:50
        Цитата: Muvka
        Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать.

        Несомненно. Но всё же.
        ul_vitalii
      2. Svarog Вчера, 17:14
        Цитата: Muvka
        Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать.

        А Ираку зачем С400, от кого оборонятся собрался? Учитывая, что он оккупирован СШ?
        Svarog
      3. Ierarh Вчера, 17:56
        Цитата: Muvka
        Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать.

        Вы не представляете что такое нажива. Если деньги светит украсть - продадут всё. И Родину и Мать и Отца. Вы же не знаете попадёт ли выручка в бюджет. А у нас вор на вору сидит и вором погоняет. Минина и Пожарского нет. А если есть то в говне утопят. И народ поверит с первого канала...
        Ierarh
        1. Стилет_71 Вчера, 19:39
          Цитата: Ierarh
          - продадут всё. И Родину и Мать и Отца.

          Тебе виднее, похоже ты спец what
          Цитата: Ierarh
          Вы же не знаете попадёт ли выручка в бюджет.

          Ага, контракт подписывается с участием "Рособоронэкспорта", сумма, параметры цены (в т.ч. прибыль предприятия изготовителя) известны, интересно, как при этом можно избежать выплат пошлин и налогов? А именно таким образом деньги от экспортных контрактов попадают в бюджет.
          Просветите, уважаемый экспЕрд? laughing
          Стилет_71
      4. bobba94 Вчера, 17:59
        Все правильно, если стали предлагать и продавать Турции, Саудовской Аравии, а теперь и Ираку, то это признак того, что появилось новое вооружение и стали избавляться от устаревшего.
        bobba94
      5. Lesorub Вчера, 18:54
        Цитата: Muvka
        Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать.

        Продается ВСЕ!!!!
        Штаты безраздельно хозяйничают в Ираке - С 400 неофициально будут продаваться им! ))), Экспортная не экспортная для отработки навыков противодействия хватит Вполне !)), Да и С 500 то же имеет хороший экспортный потенциал - в нем то же ни чего "секретного" нет! )))
        Lesorub
      6. serriy Вчера, 19:55
        Цитата: Muvka
        Во-первых экспортная модель, во вторых - секретное не станут продавать

        Бред! fool Это Сов Союз поставлял то и тогда, когда у самого в войсках появлялось более новое и совершенное. Сейчас СОВЕРШЕННО ИНАЧЕ!!! На экспорт идёт то и в таком исполнении, что у нас появляется в войсках спустя ГОДЫ!!! Примеров полно - и РЛС а Иран, и вертолёты в Алжир, ..... negative
        То же и с С-400 - нам нечего заменить, полно и всё новое!? Нам не нужны дополнительные части ПВО!? negative
        Да ещё поставляется многое и с продажей технологий!!! fool fool fool
        serriy
    2. alexddd Вчера, 16:58
      уже задолбали с этим с -400. Хоть бы в Сирии показали результативность, было много возможностей. А Ирак, это тот Ирак чьи генералы продали страну во время войны? Я умоляю вас, не смешите меня. Да русские бы пол америки подняли на ветер в случае оккупации России. Можно было вести снайперско диверсионную войну десятилетиями (опыт советских партизан и русских партизан 1812 года) выкашивая гадов и гаденышей тысячами на своей территории и территории врага (европа то участвующая рядом). как то народ подизмельчал. Нету Сусаниных. Кончились. нормальный мужик будет уничтожать агрессора и оккупанта до тех пор пока его не убьют.
      alexddd
      1. Донской Вчера, 17:32
        С продажей С-400 как раз все более менее понятно. Под производство С-400 и С-500 были построены два новых завода, в Кирове и в Нижнем. Это позволяет поставлять 4-5 полков двухдивизионного состава ежегодно в собственную армию и еще примерно столько же на экспорт. Так что, наше ПВО тут не в обиде. Что не скажешь про экспорт Су-35, поставки в ВКС упали до 10 ед, после начала поставки в Китай. Надеемся, что Комсомольцы нарастят ежегодный выпуск. По поводу утечки секретов, то это неминуемо. Вместе с тем, экспорт позволяет получить финансы на будущую модернизацию и новые разработки. А что насчет низкой боеспособности арабов, то это никогда не было секретом. Нас это не должно сильно волновать, Ирак давно не под нами.
        Донской
      2. Стилет_71 Вчера, 20:10
        Цитата: alexddd
        уже задолбали с этим с -400. Хоть бы в Сирии показали результативность,

        Ага и "Ярсы" и "Булава" и "Сармат" достали уже! Пора показывать эффективность! Весь мир в труху!
        Ты сам то готов,"советский партизан"? laughing
        Стилет_71
    3. seti Вчера, 17:11
      Цитата: ul_vitalii
      Всё ближе и ближе к американским рукам, останется только в их карман положить. Название С-400 заменить на С- ДЛЯ ВСЕХ.

      Уже сколько копий сломано на эту тему. Может хватит ? С вашей логикой так даже калашами новой серии торговать перестанем. Есть специальные "экспортные" модели оружия - им и торгуют все страны. Подчеркиваю - все. Дайте заработать и нашей стране тоже. И заполучить Ирак. Там уже нашего оружия навалом ( Солнцепек, Т-90С, БМП-3 и др) Если поставим туда и С-400 то чудесно.
      seti
      1. Rusland Вчера, 17:23
        Цитата: seti
        Цитата: ul_vitalii
        Всё ближе и ближе к американским рукам, останется только в их карман положить. Название С-400 заменить на С- ДЛЯ ВСЕХ.

        Уже сколько копий сломано на эту тему. Может хватит ? С вашей логикой так даже калашами новой серии торговать перестанем. Есть специальные "экспортные" модели оружия - им и торгуют все страны. Подчеркиваю - все. Дайте заработать и нашей стране тоже. И заполучить Ирак. Там уже нашего оружия навалом ( Солнцепек, Т-90С, БМП-3 и др) Если поставим туда и С-400 то чудесно.

        А я что-то не увидел ничего про запрет на продажу в этом комете, похоже выплеснули всё, что у вас наболело, но не в ту сторону.
        Rusland
      2. Romario_Argo Вчера, 22:42
        ещё бы в Афганистан поставить С-400, сбивать "неопознанные вертолеты"
        только вот Афган "нищий" и таковым останется
        Romario_Argo
    4. Silvestr Вчера, 18:27
      Цитата: ul_vitalii
      Всё ближе и ближе к американским рукам, останется только в их карман положить

      Зачем так сложно? почитайте, что сказал генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов изданию Washington Post :«С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят."
      Silvestr
      1. Rusland Вчера, 19:25
        Цитата: Silvestr
        Цитата: ul_vitalii
        Всё ближе и ближе к американским рукам, останется только в их карман положить

        Зачем так сложно? почитайте, что сказал генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов изданию Washington Post :«С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят."

        Это звучит как в известном фильме: "я тебя поцелую, но потом, если захочешь". Не будьте наивным, он их просто потролил, детский сад да и только. smile
        Rusland
        1. Вас Влад Вчера, 21:32
          Цитата: Rusland
          Не будьте наивным, он их просто потролил, детский сад да и только.

          Ну это у нас тут их полно,а он серьёзный человек yes Мы легко продадим, пусть только в очереди место займут!Только не купят они request
          Вас Влад
  2. Muvka Вчера, 16:45
    Успеть бы всем сделать. Наверняка и Иран заинтересован.
    Muvka
  3. MoJloT Вчера, 16:46
    Такой ажиотаж, может его на авито выставили.
    MoJloT
    1. Rusland Вчера, 16:56
      На Авито полно мошенников, вряд-ли.
      Rusland
  4. BerBer Вчера, 16:47
    Это заявка на суверенитет, матрасники точно будут мешать.
    BerBer
    1. poquello Вчера, 16:51
      Цитата: BerBer
      Это заявка на суверенитет, матрасники точно будут мешать.

      они бы его ещё достигли, и стабильности - сольют смелым отступлением каким-нибудь игиловцам
      poquello
    2. IMH Вчера, 16:55
      Омэриканцам для пощупать и покупают good
      IMH
      1. Muvka Вчера, 16:58
        Пусть щупают. С-300 щупали щупали, да так ничего и не нащупали.
        Muvka
        1. IMH Вчера, 18:51
          Почему же? ВВС Израиля С-300 очень хорошо нащупали в Греции.
          IMH
      2. seti Вчера, 17:14
        Цитата: IMH
        Омэриканцам для пощупать и покупают good

        Мы еще придет время и Сирии с Египтом их поставим. Сделаем небо над Израилем безопаснее.
        seti
        1. IMH Вчера, 18:51
          Успехов в ваших начинаниях. Боюсь, что от аэродрома до места боевого дежурства эти комплексы не доедут. По сему совет- продавайте по предоплате.
          IMH
          1. seti Вчера, 23:14
            Мы с разберемся. А вы еще за свой безпредел на Ближнем Востоке ответите. Это время не за горами. На вашей памяти. С рук так просто не сойдет.
            seti
      3. Стилет_71 Вчера, 19:42
        Цитата: IMH
        для пощупать и покупают

        А я то думаю, что это Израиль свои "Спайки" и "Железный пУкал" всем впаривает? what
        Чтобы пощупали!!! fellow
        Стилет_71
  5. Tiras Вчера, 16:53
    Поставки подобного вооружения в страны с не стабильными режимами вещь достаточно опасная.
    Tiras
    1. IMH Вчера, 16:55
      И да и нет. Думаете ослы-ИГИЛовцы смогут управлять этой умной системой?
      IMH
      1. Хагалаз Вчера, 17:29
        Я думаю, что и иракцев то подрочить (это слово есть в словаре Даля и имеет вполне употребимое значение) немало придется, если дойдет до этого.
        Хагалаз
  6. IMH Вчера, 16:54
    Ну вот серьезно- зачем им это?
    IMH
    1. ASG7 Вчера, 17:09
      А Вы их отговаривайте, нас то зачем, мы деньги зарабатываем, а Вам с ними жить.
      ASG7
      1. IMH Вчера, 18:50
        Дам нам С-400 в Ираке не помешают никак.
        IMH
    2. seti Вчера, 17:16
      Цитата: IMH
      Ну вот серьезно- зачем им это?

      А затем чтобы поклонники мира на Земле и защитники демократии не прилетали к ним с мирными бомбандировками.
      seti
      1. IMH Вчера, 18:49
        Так уже прилетели:)
        IMH
    3. Стилет_71 Вчера, 19:45
      Цитата: IMH
      Ну вот серьезно- зачем им это?

      Отдадут в лизинг Хашд Шааби, те в Иран, а те Хезбалле вместе с расчетами. Вот тебе бабушка и... песах fellow
      Стилет_71
  7. Галеон Вчера, 17:01
    Эх, арабы... Одного не понимают: к любому оружию или военной технике должен быть приставлен специалист - военный человек. А этого не купишь - это самим воспитывать надо. Вон саудовцам какую технику ни дай - все не в коня корм.
    Галеон
  8. мерцание Вчера, 17:32
    СМИ: Ирак заинтересовался покупкой ЗРС С-400
    Наличие ЗРС С-400 это условие для суверенитета государства.
    мерцание
  9. ASG7 Вчера, 17:34
    Прикиньте да, кошмар евреев - С-400 в Сирии, в Иране, в Ираке еще будет(фантазии) в Египте, Иордании, Саудовской Аравии, как не крути придется жить дружно. С-400 - оружие мира.
    ASG7
  10. Xscorpion Вчера, 17:51
    Цитата: alexddd
    уже задолбали с этим с -400. Хоть бы в Сирии показали результативность, было много возможностей. А Ирак, это тот Ирак чьи генералы продали страну во время войны? Я умоляю вас, не смешите меня. Да русские бы пол америки подняли на ветер в случае оккупации России. Можно было вести снайперско диверсионную войну десятилетиями (опыт советских партизан и русских партизан 1812 года) выкашивая гадов и гаденышей тысячами на своей территории и территории врага (европа то участвующая рядом). как то народ подизмельчал. Нету Сусаниных. Кончились. нормальный мужик будет уничтожать агрессора и оккупанта до тех пор пока его не убьют.


    А с чего Вы взяли,что они не показали свою результативность?Как раз наоборот,после Сирии С-400 пошли как горячие пирожки.И как раз на Ближний Восток.Может быть потому что военные этих стран гораздо больше знают,как все было на самом деле,чем те,до того информация доходит только через журналистов?
    Xscorpion
  11. turbris Вчера, 19:07
    Для чего это надо Ираку, они помнят еще со времен первой иракской войны, как переставали работать ЗРК западного производства, а советские были уже устаревшими или неисправными. Если есть деньги пусть покупают, но без всяких кредитов, которые потом не отдаются. Хотя американцы не разрешат это сделать, потому что Ирак до сих пор не является независимым государством, а остается под руководством США.
    turbris
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