СМИ: Ирак заинтересовался покупкой ЗРС С-400

Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту территории и баз ВВС от ударов с воздуха

В Россию прибыла делегация министерства обороны Ирака, чтобы обсудить условия покупки зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает арабское информационное агентство Al Sura.Издание отмечает, что иракские военные изначально намеревались купить новейшие российские зенитные комплексы еще в 2014 году, но приобретению ЗРК помешала война с международными террористами из запрещенной в России организации "ИГ". Поэтому военный бюджет был перераспределен в пользу закупки других видов вооружений, прежде всего бронетехники, автомобилей и боеприпасов.После битвы за Мосул военные Ирака снова выразили готовность закупить С-400.- пишет агентство.ЗРК С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет, передает РГ-Сила.